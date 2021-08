Israelischer Premierminister will nun die dritte Spritze mit dem experimentellen Impfstoff verabreichen und verbreitet Angst

Online-Kritiker warfen dem israelischen Premierminister Naftali Bennett vor, mit seiner Covid-19-Angstmache neue Maßstäbe zu setzen, nachdem er gewarnt hatte, dass selbst vollständig geimpfte Senioren in „tödlicher Gefahr“ schweben, wenn sie keine Auffrischungsimpfung erhalten.

Alle Israelis, die in der vergangenen Woche an Covid-19 gestorben sind, hatten bis auf einen keine dritte Impfdosis erhalten, so Bennett am Sonntag in einem Twitter-Post. „Mit anderen Worten: Die dritte Impfung ist kein Luxus. Sie rettet wirklich Leben. Ältere Menschen, die sich nicht ein drittes Mal den Impfstoff Verbreichen lassen, setzte sich einer tödlichen Gefahr aus“.

78 מתוך 79 הישראלים שנפטרו בשבוע שעבר, *לא* ביצעו את כל שלושת החיסונים הנדרשים.



כלומר, החיסון השלישי אינו ״מותרות״—הוא מציל חיים ממש.



אי התחסנות בפעם השלישית מותירה אזרחים מבוגרים בסכנת חיים.



צאו להתחסן עכשיו.

גם ללא תור—יקבלו אתכם ויחסנו אתכם. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) August 15, 2021

Die israelische Regierung hat Ende letzten Monats eine umstrittene Entscheidung getroffen und bietet nun auch Einwohnern über 60 Jahren Auffrischungsimpfungen an, obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die reichen Länder aufgefordert hat, von der Verabreichung der dritten Covid-19-Impfung abzusehen, während viele Länder noch auf die ersten Impfdosen warten, um ihre Bevölkerung zu impfen. Jerusalem verstärkte am Freitag seinen Vorstoß für die dritte Impfung und weitete den Anspruch auf Auffrischungsimpfungen auf Einwohner über 50 Jahre sowie auf medizinisches Personal, Gefangene und Menschen mit geschwächtem Immunsystem aus.

Die Besorgnis über die möglicherweise nachlassende Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe hat in den letzten Wochen zugenommen, da sich die Delta-Variante des Virus sowohl in geimpften als auch in vollständig geimpften Bevölkerungsgruppen stark ausbreitet. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde genehmigte am Donnerstag eine dritte Impfstoffdosis für immungeschwächte Amerikaner, und der leitende medizinische Berater des Weißen Hauses, Anthony Fauci, erklärte, dass wahrscheinlich alle Menschen irgendwann Auffrischungsimpfungen benötigen werden.