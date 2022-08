Diese Politik ist absurd, es sei denn, sie zielt darauf ab, den Westen vollständig zu zerstören.

Als der französische Präsident Macron letzte Woche das Ende des Überflusses ankündigte, sprach er nicht von sich selbst. Macron wird immer reich und geschützt sein. Jetzt weiß die gesamte europäische Bevölkerung, dass sie gelogen haben und Gauner sind, sagte Tucker Carlson in seiner Sendung.

Donald Trump warnte Europa vor vier Jahren in einer Rede bei den Vereinten Nationen vor seiner Energiezukunft. Die deutsche Delegation lachte ihn aus. Jetzt lachen sie nicht mehr, sagte Carlson.

Die Europäer haben herausgefunden, dass nicht die globale Erwärmung, sondern die globale Abkühlung (Winter) die Menschen bedroht. Jedes Jahr sterben weit mehr Menschen an Kälte als an Hitze. Wenn also in ein paar Monaten die Temperaturen sinken, wird dies zu einem großen Problem. Daran wird Ihre Großmutter sterben, sagte Carlson.

Tucker is 110% correct on the European energy crisis, but sadly the reality is even worse than he states: Most Europeans are still completely blind to the fact that our corrupt leaders wilfully did this and that it all could & should have been avoided.pic.twitter.com/yjbS7jaPVi — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) August 30, 2022

In dem Moment, in dem jeder dies erkennt, wird sich vieles ändern. Fabriken schließen, die Arbeitslosigkeit steigt und die Menschen geraten in finanzielle Schwierigkeiten.

Wenn Ihre Energiekosten in die Höhe schnellen, werden Sie zu einem völlig anderen Menschen. Sie kommen nicht mehr in Versuchung, ein brandneues iPhone zu kaufen oder einen zusätzlichen Cappuccino zu trinken. Die Wirtschaft kommt langsam, aber sicher zum Stillstand. Im Falle einer Energiekrise ändert sich alles.

Die Zentralbanken scheinen die Situation absichtlich zu verschlimmern. Dieselben Zentralbanken, die die Inflation absichtlich herbeigeführt haben, erhöhen die Zinssätze, wodurch die Nachfrage einbricht.

Europa hat wegen des Krieges in der Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt. Es war im Voraus bekannt, dass sie zu Energieengpässen führen würden. „Aber wir müssen das einfach tun“, sagte EU-Chefin Ursula von der Leyen. Auch Präsident Joe Biden warnte, dass Lebensmittelknappheit unvermeidlich sein wird.

Gleichzeitig überweisen wir Milliarden an ukrainische Oligarchen, um Russland zu schaden“. Haben die Sanktionen Russland geschadet? Nein. Russland verfügt heute über mehr Energie, als es verbrauchen oder verkaufen kann.

Großbritannien, ein Land, in dem 70 Prozent der Pubs schließen müssen, weil sie die Stromrechnung nicht bezahlen können, wird weitere 2,8 Milliarden an die Ukraine überweisen. Wir sprechen über Länder, die sich auf Stromausfälle im Winter vorbereiten.

Spanien, in der die Klimaanlage in öffentlichen Gebäuden und Geschäftsräumen nicht unter 27 Grad liegen darf, wird 50 Millionen Euro an die Ukraine überweisen.

Italien, das ebenfalls die Verwendung von Klimaanlagen eingeschränkt hat, stellt mehr als 600 Mio. EUR für ukrainische Schutzsuchende bereit.

Frankreich hat mehr als zwei Milliarden in die Ukraine geschickt. In diesem Land werden Ladenbesitzer mit einer Geldstrafe belegt, wenn sie die Türen offen lassen, während die Klimaanlage eingeschaltet ist, damit wir mehr Waffen an eine der weltweit korruptesten Regierungen schicken können.

Ist es hilfreich? Gewinnen wir den Krieg in der Ukraine? Ist Russland bankrott? Der russische Rubel stieg im Juni auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Im Gegensatz zu Europa geht es Russland gut. Wladimir Putin verliert nicht in der Ukraine. Er Gewinnt.

Diese Politik ist absurd, es sei denn, ihr Ziel ist die völlige Zerstörung des Westens, so Carlson.