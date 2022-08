Beamte geben zu, dass die Lagerbestände des Pentagon „unangenehm niedrig“ sind

„Die Bestände sind noch nicht so groß, dass wir in den Kampf ziehen könnten“, sagte ein US-Verteidigungsbeamter gegenüber dem Wall Street Journal über die sich aufgrund der beispiellosen Verteidigungshilfe für die Ukraine schnell erschöpfenden Bestände des Pentagons und betonte insbesondere, dass die Artilleriemunition jetzt „unangenehm niedrig“ sei.

Hinzu kommt, dass das Defizit wahrscheinlich bis auf Weiteres andauern wird, da neue Käufe und die anschließende Lieferung der Waffen durch die Hersteller in der Regel mehrere Jahre dauern.

„Die USA haben der Ukraine in den letzten sechs Monaten 16 US-Raketenwerfer, die sogenannten Himars, Tausende von Gewehren, Drohnen, Raketen und andere Ausrüstung geliefert. Ein Großteil davon, einschließlich der Munition, stammt direkt aus US-Beständen, wodurch die für unerwartete Bedrohungen vorgesehenen Vorräte aufgebraucht wurden, so Verteidigungsbeamte“, heißt es in dem Bericht.

Insgesamt haben die USA bisher zugesagt, der Ukraine nach nur sechs Monaten des Konflikts Waffen im Wert von rund 13 Milliarden Dollar zu liefern. Angesichts der Besorgnis über die schwindenden Vorräte Washingtons entscheidet sich das Verteidigungsministerium nun dafür, 105-mm-Granaten anstelle der 155-mm-gesteuerten „intelligenten“ Artilleriegranaten in die Ukraine zu schicken.

Anfang Juli erklärte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter gegenüber Reportern, dass die ukrainische Armee zu diesem Zeitpunkt etwa 3.000 155-mm-Granaten pro Tag abfeuerte:

Die Enthüllung erfolgte inmitten einer Befragung über die jüngste Tranche von Waffen und Munition, die an die Ukraine geliefert wurde, darunter zum ersten Mal 1.000 gelenkte 155-mm-Granaten mit „intelligenter“ Technologie. Der Beamte erklärte, dass die ukrainischen Streitkräfte trotz der hohen Verbrauchsrate immer noch über „beträchtliche Vorräte“ an 155-mm-Granaten verfügten und diese bei Weitem nicht erschöpft seien, da weitere Granaten unterwegs seien. Die USA und ihre NATO-Verbündeten haben der Ukraine Hunderttausende von 155-mm-Granaten zur Verfügung gestellt.

Doch schon jetzt scheint das Pentagon mit der Höhe dieser „Spenden“ zunehmend unzufrieden zu sein.

Aus dem Bericht des Wall Street Journal geht ferner hervor, dass die US-Armee den Kongress um weitere 500 Millionen Dollar pro Jahr gebeten hat, um ihre eigenen Munitionsfabriken zu verbessern. Der größte Gewinner bei all dem sind die großen Rüstungsunternehmen und Hersteller.

THE EXCALIBUR: This artillery shell gives Ukraine’s 155mm artillery shells precision strike capability. pic.twitter.com/LukyTBWDar — Chuck Pfarrer (@ChuckPfarrer) August 21, 2022

Inzwischen sehen sich andere NATO-Verbündete mit demselben Problem und derselben Sorge konfrontiert, insbesondere das „neutrale“ Deutschland, das seine historische Haltung, keine Waffen in ausländische Konfliktgebiete zu schicken, drastisch geändert hat. Einige deutsche Politiker haben davor gewarnt, dass Berlin keine Waffen aus seinem eigenen Arsenal weitergeben sollte, da „die Situation hier leider so ist, dass wir ein absolutes Defizit in unseren eigenen Beständen haben“, wie Außenministerin Annalena Baerbock kürzlich sagte.

In einem Gespräch mit dem ZDF sagte sie: „Deutschland muss aber auch mittelfristig denken. Aufgrund des deutschen Rüstungsproblems musste die Rüstungsindustrie gezielt Material für die Ukraine produzieren.“