Wie wacht man auf?

„Ein Starker kann einem Schwächeren nicht helfen, es sei denn, der Schwächere ist bereit, sich helfen zu lassen, und selbst dann muss der Schwache aus sich selbst heraus stark werden; er muss durch seine eigenen Anstrengungen die Stärke entwickeln, die er an einem anderen bewundert. Niemand außer ihm selbst kann seinen Zustand ändern.“ – James Allen, As a Man Thinketh

Entgegen der landläufigen Meinung ist das „Aufwachen“, d. h. die Suche nach der Wahrheit und ihre Annahme, nicht etwas, das Hilfe von außen, Gewalt oder Konsens erfordert. Es ist nicht etwas, das man kaufen kann. Es ist nicht etwas, das einem geschenkt werden kann. Es ist nicht etwas, das mit einem Schlag die kollektive Masse erreichen kann. Es gibt keine Lösung, die ein Volk aufwecken kann. Es gibt keinen „Anführer“, der die Herde aufwecken kann. Es gibt nur den Einzelnen, und jeder Einzelne ist für sein eigenes Erwachen verantwortlich. Dieses leider so seltene Erwachen bedeutet, für sich selbst die Fähigkeit zu erlangen, zu denken, als Individuum zu denken, kritisch zu denken, zu akzeptieren, was man allein denkt, die Wahrheit zu suchen und zu erkennen und nach diesem individuellen Wissen zu handeln. Diese Tatsache ist meiner Meinung nach der Grund, warum die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang völlig unbewusst bleiben, niemals die Wahrheit oder irgendetwas von Wert oder Ehrlichkeit verstehen und nur dafür leben, die Meinungen anderer zu akzeptieren, insbesondere die der Regierung, der Medien, der Prominenten und der sogenannten Experten und Autoritätspersonen. Sie müssen in der Menge bleiben, nie vom „Gruppendenken“ abweichen, nie ein Risiko eingehen und daher nie einen originellen oder unabhängigen Gedanken haben. Dies gilt als der „sichere Ort“, und in den Köpfen dieses Kollektivs bedeutet dies Schutz vor der Realität.

Ich werde fast täglich gefragt: „Was ist Ihre Lösung für diesen Wahnsinn?“ „Welchen Plan haben Sie, um unsere Probleme zu lösen?“ „Was tun Sie, um alle aufzuwecken?“ „Wen sollen wir ‚wählen‘, um uns zu retten?“ Ich werde manchmal heftig dafür kritisiert, dass ich die Wahrheit sage, anstatt „positiv“ zu bleiben. Ich werde verflucht, weil ich zu kritisch und „negativ“ bin. Fragen und Kommentare wie diese sind ein sicheres Zeichen für einen unbewussten Verstand, einen nicht denkenden Menschen und ein stolzes Mitglied der unerweckten Schafherde.

Ein wichtiges Beispiel für die Unerweckten sind diejenigen, die sich an die eine oder andere politische Partei klammern. Im Grunde genommen ist die „Partei“ einfach ein Ersatz für die ursprüngliche Herde. Die einen sind Republikaner, die anderen Demokraten, die einen sind rot, die anderen blau, die einen sind konservativ, die anderen „liberal“. In Wirklichkeit sind beides Herden, die von nicht denkenden Drohnen unterstützt werden. Wenn man behauptet, der eine oder der andere zu sein, ist kein Denken erforderlich, da alles Denken von der roten oder blauen Herde als Ganzes geleistet wird. Wenn jemand wählt, wählt er natürlich eine kollektive Seite und wählt, wer sein Herrscher sein soll, und damit wird er zum Sklaven, aber er fügt sich auch dem „Denken“ der Gruppe, anstatt selbst zu denken. Diese politische Struktur war kein Zufall, denn die Feindseligkeit der einen gegen die anderen garantiert das „Denken“ der Gruppe und beseitigt damit das Bedürfnis nach Individualität, Selbst und Verantwortung. Die Menge an Zeit und Energie, die in diesen albernen Zirkus gesteckt wird, ist Beweis genug für die Wertlosigkeit des Ganzen.

Indem man sich an andere wendet, indem man nach außen schaut und die Meinung der Gruppe sucht, anstatt an sich selbst zu glauben, macht man sich von etwas abhängig, das größtenteils Propaganda ist, und offenbart, dass man kein Vertrauen in sich selbst hat. Das ist der Grund, warum diese scheinbar hilflosen Menschen nicht in der Lage sind, sich zu bessern oder der Wahrheit ins Auge zu sehen. Aus diesem Grund ist die Kapitulation und Unterwerfung der Massen unter die Autorität so weit verbreitet. Diese Art von Verhalten ähnelt einer Sucht, denn je mehr Menschen nach Antworten suchen, anstatt nach innen zu schauen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie sich jemals ändern werden, und tatsächlich werden sie mit der Zeit immer abhängiger.

Man kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, dass mindestens 80% oder mehr (vielleicht auch viel mehr) dieser Bevölkerung Teil der kollektiven Herde sind, die wenig oder gar nicht in der Lage ist, in wichtigen Fragen selbständig zu denken. Mir ist klar, dass dies eine verblüffende Schlussfolgerung ist, aber angesichts all dessen, was bisher geschehen ist – wie kann man daran zweifeln?

Es gibt keine Möglichkeit, die Herde mit Gewalt, mit politischen Mitteln, mit Forderungen oder gar mit Überredung aufzuwecken. Jeder Einzelne muss in sich gehen und seinen eigenen Geist erwecken, damit er den Mut findet, sich selbst zu verbessern, anstatt sich auf die Masse zu verlassen. Dies wird zur Suche nach der Wahrheit führen, und das ist der erste Schritt zur Unabhängigkeit. Das ist keine leichte Aufgabe, denn sich selbst zu vertrauen, erfordert persönliche Verantwortung für jeden Gedanken, jede Handlung und jede Lebenssituation. Wenn dies geschieht, verschwindet alle Angst, und das geistige Auge öffnet sich für helles Licht anstelle von Dunkelheit.

Vielleicht ist etwas Nachdenken angesagt. Es gibt keine wirkliche Sicherheit in der Gruppe, es gibt nur Konsens, Verwirrung und Leere. Wenn Sie sich das nächste Mal dabei ertappen, wie Sie andere um eine Lösung für Ihre Probleme bitten oder Fragen zu Ihrer eigenen Freiheit und wie Sie sie erlangen können, halten Sie inne, schließen Sie die Augen und suchen Sie Ihre Antworten in Ihrem Inneren. Wenn diese Antworten kommen: Vertrauen Sie ihnen und entkommen Sie der höllischen und unfruchtbaren Existenz, die die nicht denkende kollektive Horde darstellt.

„Als ich aufhörte, in anderen nach einem Zuhause zu suchen, und das Fundament meines Zuhauses in mir selbst errichtete, fand ich heraus, dass es keine innigeren Wurzeln gibt als die zwischen einem Geist und einem Körper, die beschlossen haben, ganz zu sein.“ – Rupi Kaur