WIE DIE CIA SOZIALE MEDIENUNTERNEHMEN INFILTRIERT HAT

Der MintPress-Podcast „The Watchdog“, der vom britisch-irakischen Hip-Hop-Künstler Lowkey moderiert wird, nimmt Organisationen unter die Lupe, die im öffentlichen Interesse liegen – darunter Geheimdienste, Lobbyisten und spezielle Interessengruppen, die Einfluss auf politische Maßnahmen nehmen, die die Meinungsfreiheit einschränken und Andersdenkende ins Visier nehmen. The Watchdog geht gegen den Strich und beleuchtet Geschichten, die von den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert werden.

Es ist eine Geschichte, die direkt aus einem dystopischen Science-Fiction-Roman stammt. Die großen Social-Media-Plattformen, darunter Facebook, Twitter und Google, haben Dutzende von CIA-Offizieren eingestellt, um ihre wichtigsten, politisch sensiblen Abteilungen zu leiten – und fast niemand spricht darüber.

In Folge 39 des „The Watchdog“-Podcasts spricht Lowkey mit Alan MacLeod, einem Enthüllungsjournalisten, der monatelang in akribischer Kleinarbeit Personaldatenbanken und Social-Media-Seiten von Unternehmen wie LinkedIn durchforstet hat, um die Unterwanderung vieler der größten Social-Media-Plattformen durch den nationalen Sicherheitsstaat zu katalogisieren.

Eine dieser Plattformen ist Facebook, der einflussreichste Nachrichtenverteiler der Welt. Kürzlich veröffentlichte der Silicon-Valley-Riese ein PR-Video, in dem ein Mann zu sehen ist, der als „Aaron“ bezeichnet wird – der Senior Product Policy Manager des Unternehmens für Fehlinformationen. Aaron teilt den Zuschauern mit, dass er und sein Team gründlich darüber nachdenken, wie sie ihr Engagement für die Meinungsfreiheit mit ihrer Pflicht, die Nutzer vor Schaden und Gewalt zu schützen, in Einklang bringen können, und unterstreicht, dass „Transparenz bei meiner Arbeit unglaublich wichtig ist.“

Dabei gibt es allerdings ein Problem, wie MacLeod erklärt:

Aaron ist in der Tat ein hochrangiger CIA-Agent. Zumindest war er das bis vor ein paar Jahren, als er seinen Posten bei der Agentur, wo er leitender Analytiker war, verließ, um einen Job bei Facebook anzunehmen. Wie Facebook selbst beschreibt, ist er im Grunde die Person, die für das Team verantwortlich ist, das entscheidet, was von der Plattform gelöscht und was gefördert wird.

Auch bei der CIA war er kein kleiner Schreiberling. Er war sogar so hochrangig, dass er den „President’s Daily Brief“ schrieb, ein Dokument, das dem Oberbefehlshaber jeden Tag im Oval Office vorgelesen wird. Die Tatsache, dass ein ehemaliges hochrangiges CIA-Mitglied nun Einfluss auf die Moderation von Inhalten auf Facebook nimmt, sollte jeden beunruhigen, so MacLeod, der gegenüber Lowkey erklärt, dass,

Dies hat enorme Konsequenzen, nicht nur für Medienunternehmen, die von der Anzahl der Klicks auf Facebook leben und sterben… sondern es beeinflusst auch, was 3 Milliarden Menschen in ihren News Feeds sehen. Denn so viele Menschen beziehen ihre Nachrichten tatsächlich von Facebook.“

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer und Podcast-Produzent für MintPress News. Er arbeitet seit 2019 für das Unternehmen. Bevor er zu MintPress kam, war er Akademiker und freier Journalist, spezialisiert auf Lateinamerika und die Analyse von Medien und Propaganda.

Lowkey ist ein britisch-irakischer Hip-Hop-Künstler, Akademiker und politischer Aktivist. Als Musiker hat er mit den Arctic Monkeys, Wretch 32, Immortal Technique und Akala zusammengearbeitet. Er ist Schirmherr der Stop The War Coalition, der Palestine Solidarity Campaign, des Racial Justice Network und des Peace and Justice Project, das von Jeremy Corbyn gegründet wurde. Er hat auf Plattformen von der Oxford Union bis zur Royal Albert Hall und Glastonbury gesprochen und aufgetreten. Sein letztes Album, Soundtrack To The Struggle 2, auf dem Noam Chomsky und Frankie Boyle zu hören sind, wurde bereits millionenfach gestreamt.