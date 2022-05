Diese Woche in der neuen Normalität #30

1. Kalifornisches Gesetz erlaubt die Impfung von 12-Jährigen ohne elterliche Zustimmung

Alle Informationen, die Sie wirklich brauchen, stehen bereits im Titel. Am Donnerstag stimmten die kalifornischen Gesetzgeber für den Gesetzentwurf SB886, der das Schutzalter für alle Impfungen auf 12 Jahre herabsetzt. Dazu gehören natürlich auch Covid-„Impfstoffe“.

Der Gesetzentwurf des demokratischen Senators Scott Weiner zielte darauf ab, Eltern zu „umgehen“, die ihren Kindern den Zugang zu Covid-„Impfstoffen“ verweigerten. Anstatt die Eltern davon überzeugen zu müssen, ihren Kindern die experimentellen mRNA-Impfungen zu geben, müssen sie nun einfach die Schulräume voller beeinflussbarer Kindern mit Propaganda überschwemmen und sie dann alle in die Turnhalle treiben, damit sie ihre Impfungen bekommen.

Die Eltern müssen nicht einmal darüber informiert werden.

Das ist eindeutig gefährlich, nicht nur physisch (da viele 12-Jährige nicht wissen, wogegen sie allergisch sind, oder vergessen, es zu sagen), sondern für das gesamte Konzept der elterlichen Rechte. Die Vorstellung, dass der Staat sich mehr um Ihre Kinder kümmert als Sie selbst, ist sehr beunruhigend.

Und wenn Sie glauben, dass ich übertreibe, dann sehen Sie sich nur dieses wahnsinnig gruselige Zitat von Senatorin Sydney Kamlager an:

Wir müssen ehrlich sein, wenn es um alle Arten von Eltern geht, die hier rumlaufen, und einige brauchen wirklich eine gesetzliche Umgehung … Junge Menschen wissen, wenn sie in Schwierigkeiten sind … sie wissen, wenn sie bei einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten sind, der sie nicht liebt.

Die gute Nachricht ist, dass der Gesetzentwurf die erste Abstimmungsrunde mit nur einer einzigen Stimme überstanden hat und möglicherweise nicht mehr weiter kommt.

2. „Das goldene Zeitalter der billigen Lebensmittel ist vorbei“

… das war die Titelseite des „Guardian“ am Freitag:

Guardian front page, Saturday 14 May 2022: Golden era of cheap food is over, households told pic.twitter.com/bl0zQuZvXQ — Guardian news (@guardiannews) May 13, 2022

Sehen Sie, wie sie versuchen, das Drehbuch umzukehren?

Es ist nicht so, dass Lebensmittel jetzt teuer wären, es ist nur so, dass sie vorher billig waren.

Es wird nicht alles schlimmer, wir kehren nur zur „Normalität“ zurück. Sie wissen schon, wenn normale Menschen mehrere Jobs haben und sich dann entscheiden müssen, ob sie ihre Kinder ernähren oder ihre Wohnung heizen wollen. So ist die Welt nunmal …

Der Artikel selbst ist eine sinnlose Lektüre. Die Krise der Lebenshaltungskosten wird auf die „Sonderoperation“ in der Ukraine (und den „Ausbruch der Vogelgrippe“) geschoben, aber es wird nicht auf die Lockdowns oder andere Strategien des „Great Reset“ verwiesen, die die Weltwirtschaft in den letzten zwei Jahren absichtlich ruiniert haben.

3. „Wir brauchen staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Hassreden“

Paul Mason ist ein schäumender politischer Wahnsinniger, wenn es darauf ankommt. Eine Frankenstein-ähnliche Kreation, deren Aufgabe es ist, sich als „links“ zu bezeichnen, während er gleichzeitig einer der hasserfülltesten Kriegstreiber ist. Er ist einer der vielen vermeintlichen „Anti-Establishment“-Typen, die jedes Mal, wenn sie den Stift zu Papier bringen, lautstark für eine reine Mainstream-Agenda werben.

Letzte Woche hat er den Bogen überspannt, als er schrieb, dass …

Wir brauchen staatliche Maßnahmen, um gegen die Hassreden, Lügen und Drohungen der extremen Rechten und der kremlnahen Linken vorzugehen.

Das steht in diesem Artikel in „The New Statesman“ mit der Überschrift „Die Linke sollte den Kampf gegen russische Desinformation anführen, statt ihn zu behindern“.

Es ist ein langer Artikel, und Sie müssen ihn nicht ganz lesen (tatsächlich würde ich Ihnen davon abraten, denn es gibt buchstäblich Tausende von besseren Möglichkeiten, einen Sonntagnachmittag zu verbringen, wie z.B. Ihre Toilette zu reinigen oder Ihre Steuererklärung zu machen). Es handelt sich im Grunde um ein neu zusammengesetztes Puzzle von Mainstream-Parolen von 2015 bis heute.

Die Hauptaussage ist, dass der Staat „Hassreden“ und „Fehlinformationen“ im Internet verhindern muss. Das neue britische Polizeigesetz sei großartig, weil es dem Parlament erlaube, genau das zu tun, aber Amerikas „dysfunktionale Verfassung“ stünde im Wege, dasselbe jenseits des großen Teiches zu tun.

Oh, und er möchte, dass buchstäblich jede Organisation in der westlichen Gesellschaft in diesem „Informationskrieg“ kämpft, indem sie auf „Anweisung“ der Regierung handelt:

Die Gesellschaft besteht nicht nur aus atomisierten Individuen und dem Staat: Wir haben Gewerkschaften, Parteien, Kirchen, NROs und viele andere organisierte Gemeinschaften. Jede von ihnen hat das Recht, eine Strategie zur Bekämpfung der Desinformation zu verfolgen und sich dabei vom Staat beraten zu lassen.

Es ist absolut verrückt.

BONUS: Liest sich wie eine „Satire der Woche“

Eine Grundschule in Wisconsin hat eine Klage wegen „sexueller Belästigung“ nach Kapitel IX gegen drei 13-jährige Jungen eingereicht, weil sie sich geweigert hatten, die von einem anderen Schüler bevorzugten Pronomen zu verwenden:

This is unreal. A Wisconsin school district filed a Title IX complaint against 3 middle school students, accusing them of sexual harassment for using incorrect pronouns when addressing another student. pic.twitter.com/GEEjXoEnxW — Libs of TikTok (@libsoftiktok) May 13, 2022

BONUS II: Maskennazi der Woche

Erleben Sie Patti Lupone. Eine demente Harpyie, die unmaskiert auf einer Bühne mit einem halben Dutzend anderer Leute sitzt, die ebenfalls unmaskiert sind, und eine Zuschauerin beschimpft, weil ihre Maske ihre Nase nicht verdeckt …

without further ado… ms. patti lupone pic.twitter.com/rEBB7nfXQ2 — hen (@themascsinger) May 11, 2022

Sie weiß nicht, dass Masken nicht funktionieren, weil sie sich nie darum gekümmert hat, es herauszufinden. Sie ist ein hirnloses Werkzeug staatlicher Unterdrückung, überzeugt davon, das Richtige zu tun, während sie auf einen normalen Menschen losgeht, der versucht, Regeln zu befolgen, die nicht funktionieren und keinen Sinn ergeben.

… manchmal hört sich diese ganze Entvölkerungsagenda gar nicht so schlecht an …

Es ist nicht alles schlecht…

Der Oberste Gerichtshof Indiens hat die möglichen Impfvorschriften des Landes verworfen und entschieden, dass eine solche Gesetzgebung verfassungswidrig ist und gegen Artikel 21 verstößt: „Unter Berücksichtigung der körperlichen Autonomie ist die körperliche Unversehrtheit durch Artikel 21 geschützt. Niemand kann gezwungen werden, sich impfen zu lassen“.

In ähnlicher Weise hat der neuseeländische Oberste Gerichtshof einer Klage gegen Jacinda Arderns Impfpflicht stattgegeben und die Anfechtung mit der Begründung unterstützt, sie stelle eine „ungerechtfertigte Einschränkung der Grundrechte“ der Bürger dar.

Und wenn Sie mal lachen wollen, hier ist Kamala Harris, die versucht, einen zusammenhängenden Satz zu bilden, ohne dass ihr ein Hörer sagt, was sie sagen soll …

Kamala Harris out here turning 100 words into 500 words to make the word minimum on her 8th grade research report. pic.twitter.com/Ruqu6RfnoQ — Clay Travis (@ClayTravis) May 15, 2022

Außerdem hat uns der neueste Cartoon von Bob Moran gefallen …

Alles in allem zwei ziemlich hektische Wochen für die neue Normalität, und wir haben noch nicht einmal erwähnt, dass 60 Länder eine „Erklärung über die Zukunft des Internets“ unterzeichnet haben, dass eine weitere Verarbeitungsanlage in Flammen aufgegangen ist oder dass der Krieg gegen das Bargeld noch nicht vorbei ist.