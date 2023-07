Diese Woche in der neuen Normalität #67

1. Jetzt geben wir Hitzewellen Namen

Es ist Juli, und das bedeutet, dass es im Mittelmeerraum ziemlich heiß wird.

Entschuldigung, „ziemlich heiß werden“ ist ein altmodisches Wort. Was ich meine, ist: „Rekordtemperaturen, Spanien bereitet sich auf Hitzewelle Cerberus vor“.

Ja, wir geben Hitzewellen jetzt Namen. Ich war mir absolut sicher, dass sie das noch nie gemacht haben … aber ich habe mich geirrt. Sie haben zwei andere benannt, beide im letzten Jahr.

Ich bin mir nicht sicher, was genau zu dieser Änderung der Politik geführt hat, aber es ist nicht schwer, sich die internen Memos vorzustellen, in denen es darum geht, „den Menschen zu zeigen, wie ernst der Klimawandel ist“, oder was auch immer.

Oh, und falls Sie sich über die „Rekordtemperaturen“ wundern sollten: Sie wurden durch eine betrügerische Änderung der Art und Weise erreicht, wie Temperaturen gemeldet werden.

Die meteorologischen Standardtemperaturen werden in der Luft, zwei Meter über dem Meeresspiegel, gemessen. Doch diese Woche haben die Medien einen Bericht der Europäischen Weltraumorganisation nachgeplappert, der sich auf die von Satelliten aufgezeichneten Landtemperaturen stützt.

Die Temperaturen an der Landoberfläche sind fast immer wesentlich heißer als die Lufttemperaturen, wie jeder bestätigen kann, der schon einmal barfuß über einen Strand, eine Terrasse oder eine Betonstraße gelaufen ist.

Ich werde mir nicht die Mühe machen zu erklären, warum sie das getan haben. Wir wissen es alle.

2. 15-Minuten-Städte und 13 Stadtteile

Obwohl es sich um eine lächerliche Verschwörungstheorie handelt, die eigentlich gar nichts bedeutet, verbreitet sich das Programm der 15-Minuten-Städte weiterhin rund um den Globus. Diese Woche wurde berichtet, dass 15-Minuten-Städte großartig wären, weil sie die „Epidemie der Einsamkeit“ bekämpfen würden,

Inzwischen hat sich Deep Cove, BC – ein Stadtteil von Vancouver – der Initiative angeschlossen:

Auf der anderen Seite des Atlantiks, im Vereinigten Königreich, wurde bekannt gegeben, dass Liverpool in 13 Stadtteile unterteilt wird… aus rein administrativen Gründen, versteht sich.

Das ist überhaupt kein Schritt in Richtung 15-Minuten-Stadt. Versprochen.

3. Barbenheimer

Diese Woche kamen zwei „große“ Filme in die Kinos – Greta Gerwigs „Barbie“ und Christopher Nolans „Oppenheimer“.

Es gab auch eine bizarre virale Marketingkampagne, die darauf abzielte, die beiden Filme zu verbinden, als wären sie zwei Seiten einer Münze: #barbenheimer.

Es wurden Studien durchgeführt, die zeigen, welche US-Bundesstaaten oder EU-Länder Barbie oder Oppenheimer sind.

Wir befinden uns wieder einmal in einem „Wähle eine Seite“-Gebiet, und die Seiten sind spalterisch, missbräuchliche Geschlechterpolitik oder Kriegsverbrecher-Apologetik (oder nukleare Beinahe-Zusammenstöße vorhersagende Programmierung, wenn Sie sich besonders paranoid fühlen).

Und warum?

Marketing, natürlich. Aber es wirkt auch wie ein soziales Experiment. Wie ein weiterer Teil einer konzertierten, laufenden Kampagne, die alles im Leben auf eine Reihe von persönlichkeitsbestimmenden Entweder-Oder-Entscheidungen reduziert.

Bist du eine Barbie oder ein Oppenheimer, fragen sie, ohne zu erwähnen, dass man beides sehen kann oder – was noch wichtiger ist – dass man sich entscheiden kann, keines von beiden zu sehen.

Am widerlichsten ist dieser Tweet von UK PM Rishi Sunak …

The family vote was only ever going one way…



Barbie first it is #Barbenheimer pic.twitter.com/mTOY25h4oV — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 22, 2023

Um das klarzustellen: Seine Familie hat nicht beschlossen, sich Barbie anzusehen. Er ist der Premierminister des Vereinigten Königreichs. Wenn er sich einen Film ansehen wollte, würde er eine private Vorführung an einem sicheren Ort besuchen und nicht in ein IMAX gehen.

Wenn er tatsächlich dort war, wurde das von seinem Vorgesetzten entschieden. Der Schauplatz war abgesteckt, eine Reihe von Sicherheitsleuten war gerade außer Sichtweite. Das Foto wurde wahrscheinlich von einem professionellen Fotografen mit aufgesetztem Licht aufgenommen. Die Kombination aus lässiger Jeans und Pullover wurde überarbeitet, um einen gewissen Wiedererkennungswert zu erzielen, ohne schlampig zu wirken. Teurere Jeans wurden ausprobiert und verworfen, weil sie zu elitär aussahen, sie versuchten es mit einem Loch im Knie oder Abnutzungsspuren, entschieden sich aber dagegen.

Es wurde diskutiert, welche Kinokette sie besuchen, welche Handys/Snacks/Merchandise die Familie besitzt. In irgendeinem Sitzungssaal oder Zoom-Chat wurde darüber diskutiert, ob Sunak mit Oppenheimer die intellektuelle Mittelschicht oder mit der familienfreundlichen Barbie die Arbeiterklasse ansprechen sollte.

Das Studio hat wahrscheinlich ein wenig für diesen Service bezahlt, und Sunaks PR-Abteilung gefällt es, weil es ihn als reale Person verkauft … obwohl er es nicht ist.

Selbst die Reaktionen – von „das Land brennt und er sieht sich einen Film an“ bis hin zu „egal, was Sie über unsere politischen Meinungsverschiedenheiten sagen, er ist immer noch ein netter Familienvater“ – sind ebenfalls vorhergesagt und sogar inszeniert.

Nichts davon ist real, nicht ein einziger Aspekt davon.

Und nur wenige Menschen sind bereit, sich darauf einzulassen. Sie wollen nur über Labour gegen Tory, Russland gegen NATO oder Barbie gegen Oppenheimer reden.

BONUS: Versprecher der Woche

US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist diese Woche ein großer Freudscher Versprecher unterlaufen, als sie behauptete, sie wolle die Bevölkerung reduzieren …

Kamala Harris wants to “invest in reduced population” 😳



🔊

pic.twitter.com/BTp8PBeRvL — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 14, 2023

… obwohl sie offenbar „Pollution“, also „Verschmutzung“ sagen wollte.

Es ist nicht alles schlecht …

Der Karikaturist Bob Moran – eine heldenhafte Stimme während des Lockdowns und der „Pandemie“ im Allgemeinen – wird später in diesem Jahr in London eine Einzelausstellung unter dem Titel „Art-Pocalypse“ zeigen.

Oh, und ich habe diese Woche dieses Gedicht entdeckt – „When I Heard the Learn’d Astronomer“, von Walt Whitman – es ist wunderschön und ehrlich. Und wir brauchen alles an Schönheit und Wahrheit, was wir bekommen können:

When I heard the learn’d astronomer,

When the proofs, the figures, were ranged in columns before me,

When I was shown the charts and diagrams, to add, divide, and measure them,

When I sitting heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture-room,

How soon unaccountable I became tired and sick,

Till rising and gliding out I wander’d off by myself,

In the mystical moist night-air, and from time to time,

Look’d up in perfect silence at the stars.

Alles in allem eine ziemlich hektische Woche für die neue Normalität, und wir haben noch nicht einmal die jüngste Runde bizarrer JFK-Verleumdungen oder die neue Fabrik zur Herstellung von Insektenmehl in Italien erwähnt.