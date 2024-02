Diese Woche in der neuen Normalität #82

Ist Ihnen schon aufgefallen, dass Taylor Swift seit einiger Zeit überall zu sehen ist?

Nun, diese Woche geriet sie versehentlich in die Zensurdebatte im Internet, als pornografische Bilder von ihr, die von einer künstlichen Intelligenz generiert wurden, online „viral“ gingen.

Innerhalb weniger Stunden sorgten Fans dafür, dass der Hashtag „protect Taylor Swift“ zum Trend wurde, und dann verbot Twitter alle Suchanfragen nach ihr auf seiner Plattform.

Der Vorfall hat bereits zu Schlagzeilen wie dieser geführt …

Oder dieser …

Ich werde die rhetorischen Mechanismen dieser völlig erfundenen Situation nicht erklären. Es ist zu offensichtlich.

Große Neuigkeiten! Die „Experten“, die für die Weltuntergangsuhr zuständig sind – die völlig imaginäre Uhr, die den totalen globalen Zusammenbruch der Zivilisation vorhersagt – haben bekannt gegeben, dass es 90 Sekunden vor Mitternacht ist:

Die Weltuntergangsuhr steht weiterhin auf 90 Sekunden vor Mitternacht, so die Experten, die die Wahrscheinlichkeit einer globalen Katastrophe vorhersagen. Dies geschieht nach einem Jahr, in dem der Konflikt in der Ukraine weiter wütete und der Krieg im Nahen Osten aufflammte. Die Wissenschaftler sprechen von einem „noch nie dagewesenen Risikoniveau“ aufgrund von Bedrohungen wie Krieg, Klimakrise und dem „dramatischen Vormarsch“ der KI.