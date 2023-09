Dieser Krieg wurde nicht einfach provoziert – er wurde gezielt herbeigeführt.

Von Caitlin Johnstone

Während wir Bürger blind darüber spekulierten, ob Russland die Ukraine angreifen würde oder nicht, war sich das US-Geheimdienstkartell völlig darüber im Klaren, dass die USA Maßnahmen ergriffen hatten, um sicherzustellen, dass dies geschehen würde.

In einer interessanten Rede über die Art und Weise, wie die imperiale Aggression der USA Gewalt in der ganzen Welt provoziert, nahm der Antikriegs-Kommentator Scott Horton Bezug auf einen Artikel von Yahoo News vom April 2022, der mir bisher entgangen war.

Der Artikel trägt den Titel „In closer ties to Ukraine, U.S. officials long saw promise and peril“ (In engeren Beziehungen zur Ukraine sahen US-Beamte lange Zeit Verheißung und Gefahr), und es werden darin namentlich genannte und ungenannte Veteranen des US-Geheimdienstkartells zitiert, die sagen, dass sie sich lange vor der Invasion im Februar 2022 völlig darüber im Klaren waren, dass die USA Russland in der Ukraine „provoziert“ und eine Pulverfass-Situation geschaffen hatten, die wahrscheinlich zum Krieg führen würde.

„Im letzten Sommer [gemeint ist der Sommer 2021] waren die meisten Analysten der US-Geheimdienste der Ansicht, dass Russland sich durch die Ukraine ausreichend provoziert fühlte, sodass ein unbekannter Auslöser einen Angriff Moskaus auslösen könnte“, so ein ehemaliger CIA-Beamter gegenüber Zach Dorfman von Yahoo News, der hinzufügt: „(Die CIA und das Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste lehnten einen Kommentar ab.)“

Dorfman schreibt, dass die anfängliche Unterstützung für die Ukraine während der Obama-Regierung „kalibriert wurde, um Moskau nicht zu verärgern“, aber dass „teilweise durch den Kongress sowie die Trump-Regierung, die bereit war, bei Waffentransfers nach Kiew aggressiver vorzugehen, die offene militärische Unterstützung der USA für die Ukraine im Laufe der Zeit zunahm – und damit auch das Risiko einer tödlichen russischen Reaktion, wie einige CIA-Beamte damals glaubten.“

„Politische Entscheidungsträger „sagten immer: ‚Wenn wir X tun, wenn wir den Ukrainern X System geben, wie werden die Russen reagieren?‘ Und unsere Antwort lautete immer: ‚Man kann eine Sache nicht isoliert betrachten'“, so der ungenannte ehemalige CIA-Beamte gegenüber Yahoo News. „Und wir könnten sagen: ‚Nun, es sind nur ein paar Hundert MANPADs [tragbare Luftabwehrsysteme] oder ein paar Hundert Humvees,‘ aber das geht an der Tatsache vorbei, dass die Russen all diese Dinge in ihrer Gesamtheit betrachten, und sie zeichnen dieses Bild einer immer enger werdenden Beziehung zwischen den USA und der Ukraine.

„Ich verstehe das moralische Argument“, sagt der ehemalige CIA-Beamte Jeffrey Edmonds in Bezug auf die Waffentransfers in die Ukraine, „aber ich verstehe auch das Argument, dass, nun ja, warum sollte man diese Dinge geben wollen, wenn es nur die Chancen erhöht, dass Russland etwas tut?“

Während wir in der Öffentlichkeit also blindlings darüber spekulierten, ob Russland die Ukraine angreifen würde oder nicht, war sich das US-Geheimdienstkartell rundum bewusst, dass die USA Maßnahmen ergriffen hatte, um sicherzustellen, dass dies geschehen würde. Das ist das Umfeld, in dem sich der US-Sicherheitsstaat bewegte, als er bis zum letzten Moment vor der Invasion mit dem Gedanken spielte, die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen.

Dieser Krieg wurde nicht nur provoziert, er wurde wissentlich provoziert. Die US-Kriegsmaschinerie hat eine Rampe nach der anderen mit hundert Meilen pro Stunde auf ihrem Weg zu einem schrecklichen Stellvertreterkrieg passiert, weil die Manager des Imperiums berechnet hatten, dass ein solcher Krieg den Interessen der USA dienen würde. Und jetzt sehen wir regelmäßig, wie US-Beamte wie Mitch McConnell offen sagen, dass dieser Krieg den US-Interessen dient.

Sie könnten nicht offensichtlicher sein, wenn sie es versuchen würden.

Es ist schon komisch, die Reaktion der Apologeten des Imperiums auf die überraschende Widerlegung der anderthalbjährigen Propaganda des Imperiums durch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu beobachten, der offen zugab, dass die NATO-Erweiterung die Invasion in der Ukraine provoziert hat, und zugab, dass die NATO-Mächte die von Moskau vorgeschlagenen Kompromisse, die den Krieg hätten verhindern können, abgelehnt haben. Das einzige Argument, das sie nach diesem Eingeständnis noch haben, ist die Behauptung, Russland hätte die NATO-Erweiterung nicht als existenzielle Bedrohung ansehen dürfen.

Ihr einziger verbleibender Trick besteht darin, mit der Realität zu argumentieren, d.h. im Grunde zu sagen: Ja, es ist Realität, dass die NATO-Erweiterung diesen Krieg provoziert hat, weil Moskau sie als Bedrohung ansah, aber die Realität hätte nicht so sein dürfen, wie die Realität war. Sie argumentieren, dass Russland eine militärische Bedrohung an seiner Grenze ganz anders hätte empfinden müssen als Nationen wie die Vereinigten Staaten, denn wie wir bereits erörtert haben, haben die USA das letzte Mal, als es eine glaubwürdige militärische Bedrohung nahe der US-Grenze gab, so aggressiv reagiert, dass die Welt fast untergegangen wäre.

Das ist wirklich alles, was sie zu bieten haben: „Ja, es ist wahr, dass all die Menschen, die in diesem Krieg gestorben sind und ihr Zuhause verloren haben, dies taten, weil wir eine feindliche Militärallianz nahe der russischen Grenze aufstellten, aber zu unserer Verteidigung hätten die Russen andere Gedanken in ihren Köpfen haben müssen als die, die wir selbst über eine feindliche militärische Bedrohung an unserer Grenze denken würden.“

Wenn alle Menschen im Westen all das Leid und die Gefahr, die dieser Krieg über die Welt gebracht hat, zutiefst verstehen würden, und auch die Tatsache, dass ihre eigenen Regierungen eine Rolle dabei gespielt haben, ihn zu beginnen, wäre der politische Status quo der westlichen Welt unmöglich aufrechtzuerhalten. Deshalb haben Propaganda und Internetzensur in einem noch nie dagewesenen Ausmaß verhindert, dass die Menschen im Westen zu einer solchen Einsicht gelangen.

Die Menschen im Westen wurden dazu verleitet, einen weiteren bösen Krieg zu unterstützen, der wieder einmal alle Anzeichen dafür aufweist, dass er sich auf absehbare Zeit hinziehen wird, ohne dass eine Ausstiegsstrategie in Sicht ist. Der einzige Unterschied zwischen diesem Krieg und all den anderen Kriegen besteht darin, dass dieser mit dem Risiko der nuklearen Vernichtung behaftet ist, ein Risiko, das das US-Imperium mit fortschreitendem Blutvergießen immer weniger vorsichtig umgeht.

Je mehr man darüber nachdenkt, desto erschreckender wird es.

Diese Menschen sind absolute Monster.