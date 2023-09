Prof. Fukushima nennt es Mord: Der skandalöse Missbrauch von Impfstoffen!

Prof. Fukushimas Erklärung auf der Pressekonferenz (Nr.1), Tokio, 7. September 2023: „Als Arzt und Wissenschaftler bin ich mir sehr bewusst, dass wir uns in einer ernsthaften Krise befinden. Man könnte sogar sagen, diese Krise hat gerade erst begonnen.

Es handelt sich um eine Krise der Demokratie. Das Recht der Bürger auf Zugang zu Informationen wird systematisch untergraben. Die Regierung zeigt eine schamlose Haltung und missachtet weiterhin grundlegende Menschenrechte wie das Recht, nach Glück zu streben, und das Recht auf Leben, die in der japanischen Verfassung verankert sind.

Das ist absolut unannehmbar.

Wie Sie aus den Ihnen ausgehändigten Dokumenten entnehmen können, haben seriöse Wissenschaftler auf akademischen Konferenzen zahlreiche Fälle von Impfschäden und Verletzungen dokumentiert.

Die Zahl der gemeldeten Impfschäden geht in die Hunderte. Diese Situation ist mehr als ungewöhnlich; so etwas hat es noch nie gegeben.

Die Schäden, die durch Impfstoffe verursacht werden, sind keine gewöhnlichen Arzneimittelschäden. Eine gänzlich unfertige Substanz, ein sogenanntes Nukleinsäure-Präparat, das eigentlich kein Medikament ist, wurde an die Öffentlichkeit verteilt.

Das Resultat? Ich wage zu behaupten, es handelt sich um ‚Mord‘. Man könnte sogar sagen, ein Massaker hat stattgefunden. Es ähnelt mehr einem Holocaust, verursacht durch eine Biowaffe.

Was passiert nun? Ein unausgereiftes und schlecht entwickeltes Produkt wurde in die Welt entlassen. Milliarden an öffentlichen Geldern wurden für dieses unausgereifte Produkt verschwendet.

Unter diesen Bedingungen glaube ich ernsthaft, dass die ‚raison d’être‘ (Daseinsberechtigung) von Wissenschaftlern, Ärzten und Bürgern nun auf dem Prüfstand steht.

Daher möchte ich verkünden, dass die Leitprinzipien unserer Gruppe, die ich als die Seele der Studiengruppe für Impfstoffprobleme (Vaccine Problem Study Group) bezeichnen würde, wie folgt sind:

Der Patient steht an erster Stelle.

Fakten, wie sie sind.

Der Realität ins Auge sehen.

Die ‚Raison d’être‘ (Daseinsberechtigung) von Ärzten und Wissenschaftlern.

Jetzt werden wir die offizielle Mission der Studiengruppe für Impfstoffprobleme (Vaccine Problem Study Group) vorstellen. Wir werden das Nach-Impf-Syndrom untersuchen, das international als ‚unerwünschte Arzneimittelreaktion‘ klassifiziert ist.

Es ist höchste Zeit, den vom Nach-Impf-Syndrom betroffenen Patienten eine angemessene medizinische Versorgung zukommen zu lassen.

Es ist noch nicht zu spät. Alle Ärzte und Wissenschaftler müssen sich unverzüglich diesem drängenden Problem widmen.“