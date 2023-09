David Icke wird die Reise in den Schengen-Raum weiterhin verboten

Ende letzten Jahres lehnte der Richter den Antrag des britischen „Verschwörungstheoretikers“ David Icke auf Einreise in die Niederlande ab. Das gegen Icke verhängte Einreiseverbot in den Schengen-Raum wurde bis heute nicht aufgehoben.

Icke wollte im November in die Niederlande reisen, um auf einer Friedensdemonstration von Samen voor Nederland in Amsterdam zu sprechen. Der Staatssekretär für Justiz und Sicherheit verweigerte ihm daraufhin die Einreise in die Niederlande (und alle Länder des Schengen-Raums).

@DavidIcke's appeal is rejected by the Dutch Court to my 26-country European ban – Fascism reigns in the Netherlands.



Here is his video response… pic.twitter.com/U30wUi2C5v