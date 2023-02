Dieser satanische Akt bei der Grammy-Verleihung wird Ihnen präsentiert von Pfizer

Am Sonntag wurden in Los Angeles zum 65. Mal die Grammy Awards verliehen. Beyoncé konnte vier ihrer neun Nominierungen einheimsen und darf sich damit Rekordhalterin nennen. Weitere Gewinner waren die Sängerin Adele und der Sänger und Rapper Lizzo.

Während der Grammy-Verleihung führte der nicht-binäre Popstar Sam Smith eine satanische Handlung auf. Zusammen mit Kim Petras gewann er den Preis für das beste Pop-Duo für seinen Song ‚Unholy‘.

Grammys pushing the Occult tonight



pic.twitter.com/3f2MUHyUpk — Drew Hernandez (@DrewHLive) February 6, 2023

Petras, transsexuell, und Smith waren wie ihre Tänzerinnen und Tänzer in Rot gekleidet. Petras tanzte in einem Käfig, Smith trug Teufelshörner. Inzwischen wurde eine Art Ritual durchgeführt. In dem Lied „Unholy“ geht es darum, dass Eltern ihre Kinder zu Hause lassen, um Ehebruch zu begehen.

Petras sagte, sie sei „die erste Transfrau, die diesen Preis gewonnen hat“. Dann gab Gastgeber Trevor Noah vor, seine Mutter anzurufen und zu sagen, dass es ihm trotz der satanischen Tat gut gehe.

The Grammys have gone full-on Satan worship right on prime time TV.



Don’t believe me?



Watch. pic.twitter.com/Cqc8AynbKT — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 6, 2023

Die Grammy Awards werden von Pfizer gesponsert.

Der Kolumnist Benny Johnson fragt sich laut: „Gibt es Teufelstreffen jeglicher Art, die Pfizer nicht sponsert?“

Is there a demonic gathering that Pfizer won’t sponsor? pic.twitter.com/gVnzokfjWl — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 6, 2023

Stew Peters, Moderator der Stew Peters Show, fügte hinzu: „Raten Sie mal, wer Ihnen diese satanische Darbietung bei der Grammy-Verleihung anbietet? Pfizer. Wer sonst.“