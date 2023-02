Es sieht langsam so aus, als würde das Establishment Zelensky vor den Bus werfen, um das Gesicht zu wahren.

Bereiten Sie sich auf einen radikalen Wandel in der Art und Weise vor, wie über die Ukraine selbst berichtet wird. In den westlichen Medien tauchen Berichte auf, die noch vor einer Woche als russische Propaganda angeprangert worden wären.

Jüngste Berichte großer US-Medien zeigen eine verblüffende Abweichung von der üblichen Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine.

Es wird deutlich, dass der einzige Krieg, den die USA gewonnen haben, der Informationskrieg rund um den Konflikt war. Mit dem Bericht der RAND Corporation, die das Pentagon seit 1948 berät, kam letzten Monat die Nachricht, dass der Bodenkrieg verloren ist und eine Rückgabe der ukrainischen Gebiete unwahrscheinlich ist.

Der Bericht mit dem Titel „Avoiding a Long War“ (Vermeidung eines langen Krieges) übergeht die komplizierte Geschichte der Ukraine und erwähnt mit keinem Wort die vielen Interventionen und diplomatischen Fehlschläge der USA und ihrer NATO-Verbündeten, die ich in einer langen vierteiligen Serie hier ausführlich beschrieben habe.

Stattdessen konzentriert er sich auf die Notwendigkeit, einen langwierigen Konflikt zu vermeiden – vor allem, um das US-Militär freizusetzen, damit es sich auf den nächsten großen Krieg mit China konzentrieren kann.

Hinzu kommen die bemerkenswerten Ereignisse rund um Zelensky selbst, dessen sorgfältig aufgebaute Persona als Kriegsheiliger des Projekts „Ewiger Krieg“ so sehr in Mitleidenschaft gezogen wird, dass er nun als Hindernis für eine „Verhandlungslösung“ wahrgenommen werden könnte, die laut RAND das einzige Ergebnis ist, das den Interessen der USA dient.

General Mark Milley hat seit November die gleiche „diplomatische Lösung“ gefordert. Dennoch drängt die Kriegsfraktion weiterhin auf eine Eskalation, fordert mehr Waffen und öffnet gleichzeitig die Tür für den lukrativen „Wiederaufbau“ der Ukraine durch Unternehmen wie BlackRock und JP Morgan.

In der vergangenen Woche hat auch der Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses erklärt, dass die Rückeroberung der Krim unmöglich ist. Hier zeichnet sich ein Bild ab, das sich in eine Sackgasse zwischen Politik und praktischen militärischen Ratschlägen verwandelt. Die neokonservative Position, die stets eine berauschende Mischung aus freiheitlichen Parolen und korrumpierender Zerstörung ist, wurde vielleicht am besten vom ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson umrissen. Er vertritt den Standpunkt, dass der Westen alles schicken sollte, was der zunehmend isolierte Zelensky von ihm verlangt, einschließlich Kampfjets und Hunderte weiterer Panzer.

Die Frage, wer diese Schlacht gewinnen wird – die Kriegsmanager oder die Generäle, die ihnen davon abraten -, wird über die Frage der Eskalation geklärt werden. Sollten die USA und ihre Verbündeten tatsächlich die Entsendung von Kampfjets in die Ukraine genehmigen, dann hat der neokonservative Todeskult gewonnen. Warum ist das so gefährlich? Diese Jets werden von westlichen Piloten geflogen und bringen die NATO in einen direkten Konflikt mit Russland. Bereits 2019 umriss Milley gegenüber Präsident Joe Biden die wichtigsten Ziele der USA.

„Nr. 1“ lautete: „Wir wollen keinen kinetischen Konflikt zwischen dem US-Militär und der NATO mit Russland.“ Das zweite, eng damit zusammenhängende Ziel lautete: „Den Krieg innerhalb der geografischen Grenzen der Ukraine eindämmen“.

Dass der Krieg eine politische Dimension hat, ist kein Geheimnis. Doch diese Dimension ist eine, die sich immer weiter von der Realität entfernt, sowohl in ihrer Gleichgültigkeit gegenüber der Durchführbarkeit ihrer Ziele als auch hinsichtlich der schrecklichen Folgen, die sie hervorrufen wird. Unseren Politikern droht eine dramatische Demütigung, wenn sie zu einer realitätsnahen Einschätzung ihrer Kriegsziele und der Kosten einer Eskalation zurückkehren.

Seit einem Jahr hören wir von der Notwendigkeit eines Regimewechsels in Russland und davon, dass eine russische Niederlage nur eine Frage der Zeit ist. Sie haben immer noch nicht akzeptiert, dass die Rückgabe der Krim, des Donbass und der weiteren von Russland beanspruchten Regionen unmöglich ist. Und schließlich gibt es keinen Plan für die Nachkriegs-Ukraine, die höchstwahrscheinlich in einen eingeschlossenen Rumpfstaat aufgeteilt werden wird.

Im Mittelpunkt dieses politischen Theaters steht Zelensky selbst, der bis in jüngster Vergangenheit für jeden publicityhungrigen Manager die beste Fotogelegenheit darstellte. Vergangenes Jahr wurden Kerzen von ihm verkauft, auf denen er als Heiliger abgebildet war. Dieser Schauspieler, der dazu befördert wurde, von Leuten außerhalb der Bühne geschriebene Sätze vorzulesen, steht vor der letzten Folge seiner Erfolgsshow.

Der Anfang vom Ende kam im vergangenen Oktober, als der CIA-Direktor William Burns einen ungeplanten Besuch in Kiew abstattete. Es war klar, dass Mr. Burns gekommen war, um die Hunde loszulassen, denn seine persönliche Anwesenheit deutet auf ernste Geschäfte hin, die nicht über eine sichere Telefonleitung abgewickelt werden können.

Daraufhin kam es zu einer Reihe unglücklicher Ereignisse, durch die viele von Zelenksys wichtigsten Verbündeten ausgeschaltet wurden. Sein Innenminister und seine Mitarbeiter kamen bei einem ungeklärten Hubschrauberabsturz ums Leben. Sein Propagandaminister und einer seiner engsten Vertrauten wurde fristlos entlassen. Alexej Arestowitsch, selbst ein ethnischer Russe, erklärte in Interviews, dass er den Krieg für verloren halte, und verurteilte Zelenski dafür, dass er einen Krieg gegen ethnische Russen und gegen das Christentum führe.

Daraufhin kam es zu einer Säuberungsaktion in der Regierung, die bis heute andauert und bei der im Rahmen einer angeblichen Korruptionsbekämpfungsaktion, die auch den ukrainischen Verteidigungsminister erreicht hat, Staatsbeamte entlassen wurden. Dutzende Beamte in der gesamten Ukraine haben das Land verlassen, einige davon abrupt, sodass Zelensky viele Verbündete verloren hat. Auch gegen seinen Hauptsponsor, Igor Kolomoisky, wurde eine Untersuchung eingeleitet, die sich mit den Maßnahmen gegen den Oligarchen im Jahr 2015 deckt.

Dies läuft auf eine Demonstration politischer Eigenverantwortung hinaus. Diese Maßnahmen, die zufällig nach dem Besuch des Chefspions der USA stattfanden, zeigen Zelensky und seinem ehemaligen Herrn, wer jetzt das Sagen hat. Da die USA seit letztem Jahr durch das Eingeständnis ihrer eigenen Generäle wissen, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist, ist es offensichtlich, dass Zelensky selbst dem raschen Ende des Konflikts, das die RAND Corporation jetzt empfiehlt, im Wege steht.

Bereiten Sie sich auf einen radikalen Wandel in der Berichterstattung über die Ukraine selbst vor. In den westlichen Medien tauchen jetzt Berichte auf, die noch vor einer Woche als russische Propaganda angeprangert worden wären. Die Folterung von Zivilisten in der Öffentlichkeit, die Zwangsrekrutierung ukrainischer Männer, die Entsendung ethnischer Ungarn aus den Unterkarpaten an die Front – all das wird wahrscheinlich einer fassungslosen Öffentlichkeit vorgeführt werden, die mit ukrainischem Heldentum gefüttert wird.

Schließlich sind auch die horrenden Verluste der ukrainischen Armee an Toten und Verwundeten ans Licht gekommen.

Die Russen, denen seit Langem nachgesagt wird, dass ihnen die Männer und Raketen ausgehen, haben eine riesige Streitmacht um die Ukraine herum zusammengezogen und stehen kurz davor, eine Großoffensive zu starten, die „den Rest der ukrainischen Armee zerschlagen wird“. In seiner jüngsten Einschätzung des Krieges besteht der pensionierte Oberst Douglas MacGregor darauf, dass die Ukraine vor dem Zusammenbruch steht und ihre Armee zerschlagen wird. Dies ist keine rühmliche Feststellung, sondern vielmehr eine vernichtende Anklage gegen die menschlichen Kosten eines Krieges, der für eine Politik geführt wird, die den Medien gefällt.

MacGregor behauptet, dass die enormen Verluste der Ukraine eine direkte Folge der Befehle Zelenksys waren, der sich um die öffentliche Wirkung eines taktischen Rückzugs und die Erhaltung von Leben sorgte, was dazu führte, dass Männer in großer Zahl in Schlachten starben, die sie niemals zu gewinnen hofften. Von den vielen Lektionen, die in den Trümmern der Ukraine begraben liegen, offenbart dies am meisten über das schmutzige Geschäft, mit den Mitteln des Krieges Politik zu machen. Menschen werden abgeschlachtet, um das Gesicht zu wahren. Doch es wurde kein Gesicht gewahrt. Der Krieg war ohne einen Regimewechsel in Russland nicht zu gewinnen, und bei der Gesichtswahrung ging es immer darum, die Realität so lange wie möglich hinauszuschieben. Menschen haben diesen Akt der politischen Eitelkeit mit ihrem Leben bezahlt.

Einig sind sich die militärischen und politischen Führungskräfte in der Notwendigkeit, die Aufmerksamkeit – und die Bemühungen – der USA wieder auf China zu lenken. Ein rascher Ausstieg aus dem Ukraine-Debakel liegt vorwiegend deshalb im Interesse der USA, weil es einen Grund für eine neue Ausrichtung nach Osten gibt. Es ist an der Zeit, unsere Manager für die furchtbaren Kosten ihrer katastrophalen Politik zur Rechenschaft zu ziehen, bevor das Land, das sie zerstören, das ist, das Sie Ihr Zuhause nennen.