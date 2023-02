Ein Rückblick auf 3 Jahre Corona – von Prof. Martin Haditsch

Der Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Virologie, Infektionsepidemiologie und Tropenmedizin Prof. DDr. Martin Haditsch reflektiert in einer dreiteiligen Reihe auf Youtube die dreijährige Corona-Maßnahmen-Politik in Österreich und Deutschland. Zu keinem Zeitpunkt habe eine pandemische Notlage bestanden, auch nicht dadurch, dass das Virus mit höchster Wahrscheinlichkeit einem Labor entstamme – was meines Erachtens nicht gerade die Theorie vom Virus als Ursache der Krankheit stützt. Nachfolgend bringen wir die schriftliche Zusammenfassung der drei Videos, die Prof. Haditsch selbst verfasst hat, mit den Links zu dem jeweiligen Video (hl).



3-Jahres-Rückblick zu Corona

von Prof. DDr. Martin Haditsch

Es bestand in Österreich oder Deutschland zu keinem Zeitpunkt eine pandemische Notlage. Mehr als 20 Pandemieverordnungen als Versuch der Legitimierung wurden in der Folge in Österreich als verfassungswidrig aufgehoben. Auf Basis gesetzlicher Grundlagen wäre im Falle des Nachweises einer pandemischen Notlage von nationaler Tragweite, wenn überhaupt, eine ganz allgemeine Einschränkung der Grundrechte gerechtfertigt, aber niemals bei der bloßen Spekulation und dem Verdacht der Möglichkeit der Eventualität. Auch hätte diese Notlage durch entsprechende Untersuchungen auch ständig re-evaluiert werden müssen,