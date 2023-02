Weitreichendes US-Geheimdienstprojekt zur Verbesserung der biometrischen Fernerkundung

Ein Projekt zur biometrischen Gesichts-, Gang- und Ganzkörpererkennung, das 2019 von den nationalen US-Labors gestartet wurde, wird fortgesetzt. Forschungsteams im ganzen Land arbeiten an besseren Möglichkeiten zur genaueren Identifizierung von Personen im Freien und aus der Ferne.

Die neueste Nachricht kommt von einem Community College, dem College of DuPage, westlich von Chicago. Wissenschaftler des Oak Ridge National Lab haben im letzten Monat mit freiwilligen Schülern zusammengearbeitet.

Den Schülern wurde Spielgeld gegeben und sie wurden aufgefordert, sich so natürlich wie möglich zu bewegen, eine nachgebaute Bank zu besuchen, einen Snack zu essen und den Inhalt eines Autos neu zu sortieren, so das Marketingmaterial des College of DuPage.

Das Projekt, das unter dem Namen BRIAR (Biometric Recognition and Identification at Altitude and Range) bekannt ist, soll den amerikanischen Geheimdiensten und dem Militär ein besseres Situationsbewusstsein verschaffen.

Diese verbesserte Wahrnehmung in einer Höhe von bis zu 300 Metern oder 900 Fuß (0,27 km) könnte von Scharfschützen genutzt werden.

BRIAR wird von der Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) verwaltet und umfasst Tests mit Kameras, die hoch in der Luft und auf Drohnen angebracht sind, um Möglichkeiten zu finden, durch den schwankenden Effekt von Luftturbulenzen hindurchzusehen.

Die Wissenschaftler aus Oak Ridge sind Teil einer landesweiten Reihe von BRIAR-Projekten, die vom National Institute of Standards and Technology (NIST), dem Army Combat Capabilities Development Command C5ISR Center und dem Research and Technology Integration Directorate überwacht werden.

BRIAR-Verträge wurden an die Privatunternehmen Accenture Federal Services, Intelligent Automation und Kitware sowie an Universitäten wie die Michigan State University, die University of Houston und die University of Southern California vergeben, um das gesamte Spektrum der Forschungsziele abzudecken. Gezielte Forschungszuschüsse wurden an Teams der Carnegie Mellon University und General Electric Research vergeben.

Der US-Bundesstaat Alabama hat im Rahmen von BRIAR Bundeszuschüsse an kleine Unternehmen verteilt, darunter Polaris Sensor Technologies, wie das Huntsville Business Journal berichtet. Das Unternehmen entwickelt Algorithmen, die in der Lage sind, Gesichter unabhängig von der Uhrzeit aus einer Entfernung von bis zu 500 Metern zu erkennen.