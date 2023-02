Der Damm der Lügen rund um das COVID-Laborleck bricht – Die meistgelesene Publikation der Geschichte – ein Bündel von Lügen?

Das von Fauci herausgegebene Papier „Proximal Origin of SARS-CoV-2“ wurde mehr als 6,7 Millionen Mal aufgerufen und von über 2.000 Medien zitiert. Aber war sie korrekt?

Im Januar 2022 gaben die Republikaner des House Oversight Committee eine Reihe von E-Mails frei, die an die und von den National Institutes of Health geschickt wurden. Eine Klage nach dem Freedom of Information Act (FOIA), die von Jimmy Tobias von The Intercept eingereicht wurde, erzwang ebenfalls die Freigabe der ungeschwärzten NIH-Korrespondenz

Aus den E-Mails geht hervor, dass die NIH-Führung sehr besorgt war, da es sich bei SARS-CoV-2 offenbar um ein gentechnisch hergestelltes Virus handelte, das irgendwie aus dem Wuhan Institute of Virology (WIV) in China entkommen war

Die E-Mails zeigen, dass sie nervös waren wegen der Möglichkeit, dass sie die Entwicklung dieses Virus finanziert hatten, und dass sie entschlossen waren, Fragen über seinen Ursprung zu unterdrücken

Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die von Dr. Jeremy Farrar, dem Direktor des Wellcome Trust, einberufen wurde, veröffentlichte ein Papier, in dem sie behaupteten, das Virus sei definitiv nicht das Ergebnis einer absichtlichen Konstruktion. Sie räumten zwar ein, dass eine zufällige Entstehung in einem Labor nicht ausgeschlossen werden könne, dass aber die natürliche Evolution das wahrscheinlichste Szenario sei. Einige dieser Wissenschaftler hatten zuvor in E-Mails an Fauci Details mitgeteilt, die auf Gentechnik hindeuten

Das Papier „Proximal Origin“, das von Fauci herausgegeben wurde und die Theorie des Laborlecks ohne jeglichen Beweis „entlarvte“, wurde zum meistgelesenen veröffentlichten Papier der Geschichte. Mehr als 2.000 Medien haben es zitiert, um ihre Propaganda zu unterstützen

Im Januar 2022 veröffentlichten die Republikaner des House Oversight Committee eine Reihe von E-Mails, die an und von den National Institutes of Health (NIH) geschickt wurden. Eine Klage nach dem Freedom of Information Act (FOIA), eingereicht von Jimmy Tobias von The Intercept erzwang Ende November 2022 die Freigabe der ungekürzten NIH-Korrespondenz, gerade als Dr. Anthony Fauci sich darauf vorbereitete, von seinem Posten als Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) zurückzutreten.

Die E-Mails enthüllen, was viele schon die ganze Zeit vermutet hatten, nämlich dass es sich bei SARS-CoV-2 offenbar um ein gentechnisch verändertes Virus handelt, das irgendwie aus dem Wuhan Institute of Virology (WIV) in China entkommen ist. (In einem Twitter-Thread vom 17. Januar 2023, fasste der Molekularbiologe Richard Ebright, Ph.D., die Hypothese des Laborursprungs zusammen.)

Aus der Korrespondenz geht auch hervor, dass a) die NIH-Führungskräfte nervös waren wegen der Möglichkeit, dass sie die Entwicklung dieses Virus finanziert hatten, und b) dass sie entschlossen waren, Fragen zu seinem Ursprung zu unterdrücken.

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Laut Bericht des House Oversight Committee:

„Auszüge aus den heute veröffentlichten E-Mails enthüllen Folgendes:

27. Januar 2020: Dr. [Anthony] Fauci wusste, dass das NIAID [National Institutes of Allergy and Infectious Diseases] die EcoHealth Alliance finanziert hatte, dass die WIV ein Subgrantee von EcoHealth war und dass EcoHealth seine Zuschussberichte nicht einhielt, insbesondere einen Zuschuss, von dem das NIAID wusste, dass er das Potenzial hatte, bei neuartigen Fledermaus-Coronaviren zu funktionieren.

Am 1. Februar 2020: Dr. Fauci, [der damalige NIH-Direktor] Dr. [Francis] Collins und mindestens elf weitere Wissenschaftler beriefen eine Telefonkonferenz ein, um COVID-19 zu diskutieren. In der Telefonkonferenz wurden Dr. Fauci und Dr. Collins zunächst gewarnt, dass COVID-19 von der WIV durchgesickert und möglicherweise absichtlich genetisch manipuliert worden sein könnte.

Der 4. Februar 2020: Nach einem Gespräch mit Dr. Fauci und Dr. Collins gaben vier Teilnehmer der Telefonkonferenz ihre Überzeugung auf, dass das Virus aus dem Labor in Wuhan stammt, und verfassten ein Papier mit dem Titel „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“. Vor der endgültigen Veröffentlichung in Nature Medicine wurde das Papier an Dr. Fauci zur Bearbeitung und Genehmigung geschickt.

16. April 2020: Mehr als zwei Monate nach der ursprünglichen Telefonkonferenz schickt Dr. Collins eine E-Mail an Dr. Fauci, in der er seine Bestürzung darüber zum Ausdruck bringt, dass der Nature Medicine-Artikel – den er vor der Veröffentlichung gesehen hat und an dem er mitarbeiten konnte – die Lab-Leak-Hypothese nicht zerschlägt, und fragt, ob die NIH mehr tun können, um die Lab-Leak-Hypothese zu „widerlegen“.

17. April 2020: Nachdem Dr. Collins ausdrücklich um mehr öffentlichen Druck gebeten hatte, zitierte Dr. Fauci auf dem Podium des Weißen Hauses das Nature Medicine-Papier, wahrscheinlich in dem Bemühen, die aus dem Wuhan-Labor durchgesickerte COVID-19-Hypothese weiter zu unterdrücken.

Fauci gibt Hinweis auf mögliches Leck im Labor

Am 31. Januar 2020 erhielt Fauci eine E-Mail von Dr. Jeremy Farrar, Direktor des Wellcome Trust, in der er gebeten wurde, Kristian Andersen, Ph.D., einen Evolutionsbiologen und Professor in der Abteilung für Immunologie und Mikrobiologie am Scripps Research Institute in La Jolla, Kalifornien, anzurufen. Wie von The Intercept am 19. Januar 2023 berichtet:

„Fauci telefonierte in dieser Nacht mit Andersen, und was er hörte, beunruhigte ihn sehr. In einer E-Mail an Farrar nach dem Telefonat schrieb er Folgendes: Ich sagte [Andersen], dass er und Eddie Holmes so bald wie möglich eine Gruppe von Evolutionsbiologen zusammenbringen sollten, um die Daten sorgfältig zu prüfen und festzustellen, ob seine Bedenken berechtigt sind. Er sollte dies sehr schnell tun, und wenn alle mit seinen Bedenken übereinstimmen, sollten sie dies den zuständigen Behörden melden. Ich könnte mir vorstellen, dass dies in den USA das FBI und im Vereinigten Königreich der MI5 wäre… Was waren Andersens Bedenken? Und warum waren sie so gravierend, dass sie einen Anruf beim FBI rechtfertigen würden? Andersen hat sie noch am selben Abend in einer E-Mail an Fauci klar und deutlich dargelegt. Die ungewöhnlichen Merkmale des Virus machen nur einen sehr kleinen Teil des Genoms aus (<0,1 %), so dass man sich alle Sequenzen genau ansehen muss, um zu erkennen, dass einige der Merkmale (möglicherweise) manipuliert aussehen“, schrieb Andersen in der E-Mail. „Ich sollte erwähnen“, fügte er hinzu, „dass Eddie, Bob, Mike und ich nach den heutigen Diskussionen alle der Meinung sind, dass das Genom nicht mit den Erwartungen der Evolutionstheorie übereinstimmt. Aber wir müssen uns das noch viel genauer ansehen und es stehen noch weitere Analysen an, so dass sich diese Meinungen noch ändern können.“

NIH-finanzierte riskante Forschung an der WIV

Am darauffolgenden Tag, dem 1. Februar 2020, um 14 Uhr, hielten Fauci, Farrar, Collins, Andersen und mehrere andere Virologen eine Telefonkonferenz ab, und Andersen war eindeutig nicht der einzige, dem die verräterischen Anzeichen der Gentechnik aufgefallen waren. Farrar selbst schrieb: „Auf einem Spektrum, bei dem 0 die Natur und 100 die Freisetzung ist, liege ich ehrlich gesagt bei 50!“

Nach Angaben von The Intercept verbrachte Fauci diesen Morgen damit, „sich über die Art der Zuschüsse und Kooperationen seiner Behörde mit Forschungseinrichtungen in China zu informieren“.

Dabei entdeckte er höchstwahrscheinlich (falls er sich dessen vorher nicht bewusst war, was zu bezweifeln ist), dass das NIH Forschungsgelder an die EcoHealth Alliance vergeben hatte, die ihrerseits Coronavirus-Experimente an die WIV untervergeben hatte – darunter ein Experiment mit humanisierten Mäusen, die mit chimären Hybriden von mit SARS verwandten Fledermaus-Coronaviren infiziert waren.

Laut The Intercept ist es höchst unwahrscheinlich, dass diese Experimente zu SARS-CoV-2 führten, da die Viren zu unähnlich sind, „aber es wirft Fragen darüber auf, welche anderen Arten von Experimenten in Wuhan stattfanden und nicht offengelegt wurden“.

NIH-nahe Wissenschaftler vermuteten von Anfang an ein Leck im Labor

Am 2. Februar 2020 verteilte Farrar eine Reihe von Notizen, die die Diskussion zusammenfassten und die, wie er sagte, „absolut vertraulich“ behandelt werden sollten. Michael (Mike) Farzan, Ph.D., ein Experte für die Eintrittsprozesse umhüllter Viren, störte sich am Vorhandensein einer Furin-Spaltstelle – ein neuartiges Merkmal, das SARS-CoV-2 die Fähigkeit verleiht, Zellen in den menschlichen Atemwegen zu infizieren.

Laut Farrars Notiz fällt es Farzan schwer, dies als Ereignis außerhalb des Labors zu erklären“. In der Zusammenfassung von Farrar heißt es weiter, dass:

„… die wahrscheinliche Erklärung könnte etwas so Einfaches sein wie die Passage von SARS-Live-CoVs in Gewebekulturen auf menschlichen Zelllinien (unter BSL-2) für einen längeren Zeitraum, wodurch versehentlich ein Virus geschaffen wird, das für eine schnelle Übertragung zwischen Menschen durch die Gewinnung einer Furin-Stelle (aus der Gewebekultur) und die Anpassung an den menschlichen ACE2-Rezeptor durch wiederholte Passage vorbereitet ist … Es stellt sich also die Frage, wie man all das zusammenfügt, ob man an diese Reihe von Zufällen glaubt, was man über das Labor in Wuhan weiß, wie viel davon in der Natur liegen könnte – zufällige Freisetzung oder natürliches Ereignis? Ich bin 70:30 oder 60:40.“

Eine Notiz von Professor und Mikrobiologe Robert (Bob) Garry, Ph.D., zeigt, dass er ähnliche Bedenken hatte:

„… Ich habe das nCoV mit dem 96%igen Fledermaus-CoV abgeglichen, das bei WIV sequenziert wurde. Abgesehen von der RBD [Rezeptorbindungsdomäne] sind die S-Proteine auf der Aminosäurenebene im Wesentlichen [sic] identisch – nun ja, bis auf die perfekte Einfügung von 12 Nukleotiden, die die Furin-Stelle hinzufügt [sic]. S2 ist über seine gesamte Länge im Wesentlichen identisch. Ich kann mir wirklich kein plausibles natürliches Szenario vorstellen, bei dem man vom Fledermausvirus oder einem ihm sehr ähnlichen Virus zu nCoV kommt, wo man genau 4 Aminosäuren 12 Nukleotide [sic] einfügt, die alle genau zur gleichen Zeit hinzugefügt werden müssen, um diese Funktion zu erhalten – und das, ohne dass man andere Aminosäuren in S2 verändert? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das in der Natur zustande kommt. Vergleichen Sie die Spikes auf Aminosäureebene – es ist verblüffend. Natürlich wäre es im Labor ein Leichtes, die perfekte 12-Basen-Insertion zu erzeugen, die Sie haben wollten. Ein anderes Szenario ist, dass der Vorläufer von nCoV ein Fledermausvirus mit der perfekten Furin-Spaltstelle war, die im Laufe der Evolution entstanden ist. In diesem Szenario wurde RaTG13, das WIV-Virus, durch eine perfekte Deletion von 12 Nukleotiden erzeugt, während im Wesentlichen keine andere S2-Aminosäure verändert wurde [sic]. Noch unplausibler IMO [meiner Meinung nach]. Das ist das große Wenn.“

Mit anderen Worten, in den ersten Tagen der Pandemie war der allgemeine Konsens unter den Virologen, die mit den NIH in Verbindung standen, dass ein Leck im WIV-Labor nicht nur plausibel, sondern vielleicht sogar am wahrscheinlichsten war. Der Briefwechsel lässt auch keinen Zweifel daran, dass Fauci und Collins diese Theorie zum Schweigen bringen wollten.

Die Vertuschung nimmt ihren Lauf

In einer E-Mail vom 2. Februar 2020 erklärte Collins, er sei „zu der Ansicht gelangt, dass ein natürlicher Ursprung wahrscheinlicher ist“, und warnte, dass „Stimmen der Verschwörung schnell die Oberhand gewinnen werden“, wenn nicht ein Expertengremium einberufen werde, um die Angelegenheit zu klären, und dass solche Verschwörungen „der Wissenschaft und der internationalen Harmonie großen Schaden zufügen“ könnten.

Der niederländische Virologe Ron Fouchier, der an der Telefonkonferenz teilnahm, warnte seine Kollegen ebenfalls, dass die Fortsetzung der Diskussion über ein Leck im Labor „Spitzenforscher unnötig von ihren aktiven Aufgaben ablenken und der Wissenschaft im Allgemeinen und der Wissenschaft in China im Besonderen unnötigen Schaden zufügen würde.

Fauci seinerseits scheint noch am selben Tag (2. Februar) die Entscheidung getroffen zu haben, die Theorie des Laborlecks zu unterdrücken. In einer E-Mail schrieb er:

„Wie wir alle weiß ich nicht, wie es dazu gekommen ist, aber angesichts der Sorgen so vieler Menschen und der Gefahr weiterer Verzerrungen in den sozialen Medien ist es wichtig, dass wir schnell handeln.“

Laut The Intercept haben Fauci, Farrar und Collins Beamte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) alarmiert, in der Hoffnung, dass diese ein Expertengremium einberufen würden, um die Sache zu untersuchen, aber „die WHO lehnte es zu diesem Zeitpunkt offenbar ab, dies zu tun“. Die Gruppe war sich jedoch der Risiken bewusst, die damit verbunden wären, wenn die Theorie des Labordurchbruchs Fuß fassen würde, und so wurde offenbar ein Plan ausgeheckt, um weitere „Anschuldigungen“ zu verhindern.

Eilig verfasstes Papier soll Biowaffen-Idee entmutigen

Nur zwei Tage später, am 4. Februar 2020, erhielten Fauci und Collins den ersten Entwurf des Artikels „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“, der später in Nature Medicine veröffentlicht wurde.

Drei der Autoren, Andersen, Robert Garry von der Tulane University und Edward Holmes von der University of Sydney, nahmen an der Telefonkonferenz am 1. Februar 2020 teil. Andersen, Garry und ein weiterer „Proximal Origin“-Autor, W. Ian Lipkin von der Columbia University, haben in den letzten Jahren ebenfalls hohe NIH-Zuschüsse erhalten, Dieses Papier wurde also nicht von uninteressierten und unabhängigen Personen verfasst.

Der ursprüngliche Entwurf ist immer noch geheim. Alles, was wir haben, ist eine E-Mail-Antwort von Fauci, in der er offenbar die Einbeziehung der seriellen Passage durch humanisierte Mäuse anmerkt. Dies deutet darauf hin, dass die Frage der Tierpassage aufgeworfen, dann aber sofort wieder verworfen wurde.

In dem Nature Medicine-Artikel wurde die Idee, dass das Virus das Ergebnis einer absichtlichen Manipulation war, rundweg verworfen und stattdessen vorgeschlagen, dass es sich trotz des Mangels an Beweisen höchstwahrscheinlich natürlich entwickelt hat. (Zwei mögliche Theorien zur natürlichen Evolution wurden beschrieben.) Die Möglichkeit eines Lecks im Labor wurde jedoch nicht endgültig verworfen – nur die Idee, dass das Virus „absichtlich“ manipuliert wurde. Wie in dem Papier erwähnt:

„Obwohl die Beweise zeigen, dass SARS-CoV-2 kein absichtlich manipuliertes Virus ist, ist es derzeit unmöglich, die anderen hier beschriebenen Theorien über seine Herkunft zu beweisen oder zu widerlegen. Da wir jedoch alle bemerkenswerten Merkmale von SARS-CoV-2, einschließlich der optimierten RBD und der mehrbasigen Spaltstelle, bei verwandten Coronaviren in der Natur beobachtet haben, halten wir jede Art von laborbasiertem Szenario für nicht plausibel.“

Herkunft aus dem Labor wurde nie ausgeschlossen

Die „anderen Ursprungstheorien“, die in dem Papier „Proximal Origin“ beschrieben wurden, waren die Möglichkeit, dass es das Ergebnis einer „Selektion während der Passage“ gewesen sein könnte, was eine routinemäßige Laborpraxis ist. Mit anderen Worten, es scheint, dass es ihnen vor allem darum ging, alle Gerüchte über eine absichtliche Herstellung zu zerstreuen, was sie in die Kategorie der Biowaffen einordnen würde.

Wie The Intercept berichtet, hatten Farrar, Fauci und Collins die Möglichkeit eines Laborursprungs keineswegs völlig ausgeschlossen:

„Die Wissenschaftler scheinen an dieser Stelle einen scharfen Unterschied zu machen zwischen einem Szenario, bei dem das Virus absichtlich in einem Labor erzeugt wurde, und einem Szenario, bei dem das Virus während serieller Passageversuche in einem Labor erzeugt wurde. Eddie würde 60:40 auf der Laborseite stehen“, fügte Farrar hinzu. Ich bleibe bei 50:50. Ja, mich würde der Vorschlag einer versehentlichen Laborpassage bei Tieren interessieren (bei welchen?)“, schrieb Collins. ‚?? Serielle Passage bei ACE2-transgenen Mäusen“, antwortete Fauci. ‚Genau!‘ erwiderte Farrar. „Das würde doch sicher nicht in einem BSL-2-Labor gemacht“, schrieb Collins und bezog sich dabei auf Labore der Biosicherheitsstufe 2, die nicht die strengsten Sicherheitsprotokolle haben. „Wilder Westen…“ war Farrars Antwort, eine offensichtliche Anspielung auf Laborpraktiken in China oder möglicherweise auf das Wuhan Institute of Virology selbst. In dem obigen Austausch scheinen die Gesundheitsbehörden die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der wiederholte Durchgang eines Coronavirus durch genetisch veränderte Mäuse in einem unzureichend gesicherten Labor zum versehentlichen Auftreten und zur Freisetzung von SARS-CoV-2 geführt haben könnte. In einem späteren E-Mail-Austausch wies Farrar, der Garry zitierte, darauf hin, dass die serielle Passage in Tieren nachweislich zum Auftreten von Furin-Spaltstellen in anderen Viren, insbesondere dem H5N1-Grippevirus, geführt habe. Es gibt eine Reihe von H5N1-Passagen in Hühnerpapieren – die Furin-Stelle erscheint schrittweise“.

Ähnlich verhält es sich mit diesem Austausch zwischen Christian Drosten, Ph.D., und Andersen am 8. Februar. Drosten schrieb:

„Kann mir jemand bei einer Frage helfen: Haben wir uns nicht versammelt, um eine bestimmte Theorie in Frage zu stellen und, wenn wir es könnten, sie fallen zu lassen? Wer hat sich diese Geschichte am Anfang ausgedacht? Arbeiten wir daran, unsere eigene Verschwörungstheorie zu entlarven?“

Die Antwort von Andersen lautete:

„Wir haben uns in den letzten Wochen vor allem darauf konzentriert, jede Art von Labortheorie zu widerlegen, aber wir befinden uns an einem Scheideweg, an dem die wissenschaftlichen Beweise nicht schlüssig genug sind, um sagen zu können, dass wir einer der drei in Betracht gezogenen Haupttheorien großes Vertrauen entgegenbringen können. Was die Veröffentlichung dieses Dokuments in einer Zeitschrift anbelangt, so bin ich derzeit nicht dafür, dies zu tun. Ich glaube, dass die Veröffentlichung eines Dokuments mit offenem Ende in diesem Stadium nach hinten losgehen könnte.“

Trotz Andersens Zögern wurde die Arbeit einen Monat später, am 17. März 2020, zur Veröffentlichung angenommen – und die Möglichkeit, dass das Virus das Ergebnis einer seriellen Passage ist, blieb bestehen.

Meistgelesenes Propagandapapier aller Zeiten

Der Einfluss des Papiers „Proximal Origin“ kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wie von The Intercept berichtet, wurde es mehr als 5,7 Millionen Mal aufgerufen und von mehr als 2.000 Medien zitiert, was es zu einem der meistgelesenen Papiere aller Zeiten macht. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dieses Propagandastück „nach allen Regeln der Kunst gemolken“ wurde, um die Illusion eines Konsenses über die natürliche Evolution aufrechtzuerhalten.

Die meisten Medien übertrieben auch die Schlussfolgerung des Papiers. Obwohl die Studie keine tatsächlichen Beweise für die natürliche Evolutionstheorie lieferte und zugab, dass sie möglicherweise durch serielle Weitergabe in einem Labor entstanden war, verkündeten Medien wie ABC News kühn: „Sorry, Verschwörungstheoretiker. Studie kommt zu dem Schluss, dass COVID-19 ‚kein Laborkonstrukt‘ ist als ob die Frage auf der Grundlage der vorliegenden wissenschaftlichen Beweise abschließend geklärt wäre.

Fragen, die nicht beantwortet werden konnten

Der „Nature Medicine“-Artikel konnte die Flut der Fragen jedoch nicht eindämmen, was Collins Mitte April 2020 in einer E-Mail an Fauci beklagte:

„Ich frage mich, ob die NIH etwas tun können, um diese sehr destruktive Verschwörung zu stoppen, die anscheinend immer mehr an Fahrt gewinnt … Ich hatte gehofft, dass der Nature Medicine-Artikel über die genomische Sequenz von SARS-CoV-2 diese Frage klären würde. Aber wahrscheinlich hat er nicht viel Beachtung gefunden. Können wir noch irgendetwas tun? Die Nationale Akademie bitten, sich zu äußern?“

Fauci antwortete: „Ich würde im Moment nichts unternehmen. Es ist ein glänzendes Objekt, das mit der Zeit verschwinden wird [sic].“ Er irrte sich natürlich, und der Grund, warum die Fragen nicht verschwinden, ist, dass neue Beweise die Theorie des Laborlecks immer wieder stärken, während es nichts gibt, was die natürliche Evolution unterstützt.

Wie Sergei Pond, ein Computervirologe an der Temple University, gegenüber The Intercept erklärte, „Es gab damals keine Daten und es gibt auch heute keine Daten, die definitiv darauf hinweisen würden, dass ein Laborursprung, wie er in ‚Proximal Origin‘ in Erwägung gezogen wird, nicht zumindest plausibel ist.“

David Relman, Professor für Mikrobiologie, Immunologie und Medizin an der Stanford University, fügte nach der Lektüre der nicht geschwärzten E-Mails hinzu:

„Als ich es [das Proximal Origin Paper] im März 2020 zum ersten Mal sah, erschien mir das Papier wie eine Schlussfolgerung auf der Suche nach einem Argument. Zu den vielen Problemen gehörte, dass die Möglichkeit eines unabsichtlichen und unerkannten Lecks während der aggressiven Bemühungen, Coronaviren aus Fledermaus- und anderen Feldproben zu züchten, nicht ernsthaft in Betracht gezogen wurde. Sie ging auch davon aus, dass die Forscher in Wuhan der Welt jedes Virus und jede Sequenz mitgeteilt haben, die sich 2019 in ihren Labors befanden. Aber diese [nicht geschwärzten E-Mails] liefern tatsächlich Beweise dafür, dass die Autoren schon früh in ihren Diskussionen einige zusätzliche Szenarien im Zusammenhang mit dem Labor in Betracht zogen. Doch dann fällten sie ein vorschnelles Urteil, und die Laborszenarien fielen in Ungnade. Es scheint, als ob eine Kombination aus einer geringen Datenmenge und einer unausgesprochenen Voreingenommenheit gegen das Szenario [Ursprung im Labor] die Idee in ihren Köpfen schwinden ließ.“

Die Virologen unter dem Mikroskop

Wie die Washington Post berichtet, stehen Virologen heute unter dem Mikroskop wie nie zuvor, und das NIH bereitet angeblich „eine Überarbeitung der Richtlinien für staatlich finanzierte Forschung vor“. Empfehlungsentwürfe des Beratungsgremiums für Biosicherheit wurden am 20. Januar 2023 veröffentlicht.

Es ist klar, dass die Paranoia groß ist, und dafür gibt es einen guten Grund. Wir haben nicht nur die nicht geschwärzten NIH-E-Mails, aus denen hervorgeht, dass es ernsthafte Bedenken gab, dass COVID-19 das Ergebnis einer undichten Stelle im Labor war, und dass diese Bedenken durch die Weitergabe von Propaganda für die „Wissenschaft“ „zerstreut“ wurden, sondern die Forscher haben auch Untersuchungen veröffentlicht, die zeigen, dass sie jetzt Gain-of-Function-Forschung zu SARS-CoV-2 betreiben.

„Wenn die Gain-of-Function-Forschung zu COVID-19 beigetragen hat, müssen wir sicherstellen, dass sich so etwas nicht wiederholt.“

Wer bei klarem Verstand würde das für eine gute Idee halten? Die Tatsache, dass rücksichtslose Forschung mit doppeltem Verwendungszweck an gefährlichen Krankheitserregern täglich stattfindet, ist genau der Grund, warum es so wichtig ist, den Ursprung von SARS-CoV-2 zu ergründen. Wenn diese Art von Forschung zu COVID-19 beigetragen hat, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass sich so etwas nicht wiederholt.

Ich glaube, dass einer der Hauptgründe, warum die Theorie der undichten Stellen im Labor so heftig umstritten ist, darin liegt, dass die Anerkennung dieser Theorie den Kongress zwingen würde, die Forschungsindustrie zu zügeln. Wir können es uns aber nicht leisten, sie zu ignorieren, denn die Möglichkeiten der Funktionserweiterungsforschung stellen eine wirklich existenzielle Bedrohung für die gesamte Menschheit dar.

Bericht der Generalinspektion wirft NIH eine Reihe von Fehlern vor

Interessanterweise veröffentlichte das U.S. Office of Inspector General am 25. Januar 2023 einen Bericht in dem das Versagen der NIH bei der ordnungsgemäßen Überwachung und Überprüfung potenziell gefährlicher Coronavirus-Forschung detailliert beschrieben wird. Wie die Daily Mail berichtet:

„Die EcoHealth Alliance erhielt zwischen 2014 und 2021 staatliche Forschungszuschüsse in Höhe von 8 Millionen Dollar, die sie an Forschungseinrichtungen weitervergab. Die WIV war eines von acht Teams, die zu diesem Zeitpunkt Zuschüsse erhielten. In der heutigen Prüfung wurde festgestellt, dass die NIH und EcoHealth die chinesische Einrichtung und andere Labors, die staatliche Zuschüsse erhielten, nicht ausreichend beaufsichtigten. In dem Bericht heißt es: „Trotz der Identifizierung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Forschungsarbeiten, die im Rahmen der EcoHealth-Preise durchgeführt wurden, haben wir festgestellt, dass die NIH die Einhaltung einiger Anforderungen durch EcoHealth nicht wirksam überwacht und keine rechtzeitigen Maßnahmen ergriffen haben. Obwohl die NIH und EcoHealth Überwachungsverfahren eingerichtet hatten, stellten wir fest, dass Mängel bei der Einhaltung dieser Verfahren die Fähigkeit der NIH und EcoHealth einschränkten, die Vergabe von Bundeszuschüssen und Unterzuschüssen wirksam zu überwachen, um die Art der durchgeführten Forschung zu verstehen, potenzielle Problembereiche zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen“ … Die Ermittler sagen, dass EcoHealth auch nicht rechtzeitig ordnungsgemäße Fortschrittsberichte über die Verwendung seiner Mittel vorgelegt hat, wobei die Informationen zwei Jahre zu spät eintrafen. Die NIH hätten es außerdem versäumt, ihre Finanzhilfe für EcoHealth zu beenden, nachdem die gemeinnützige Organisation gegen Protokolle verstoßen hatte.“

Justin Goodman, Senior Vice President of Advocacy and Public Policy beim White Coat Waste Project, kommentierte den Bericht:

„Diese Prüfung bestätigt, was wir seit Anfang 2020 dokumentieren, als wir erstmals die Finanzierung des Labors in Wuhan durch die NIH aufdeckten: EcoHealth Alliance hat Steuergelder für gefährliche Tierversuche nach Wuhan geschickt, die wahrscheinlich die Pandemie verursacht, gegen Bundesgesetze und -richtlinien verstoßen und Steuergelder verschwendet haben. Dennoch hat das Labor in Wuhan weiterhin Anspruch auf noch mehr Steuergelder für Tierversuche, und allein seit Beginn der Pandemie hat EcoHealth mindestens 46 Millionen Dollar an neuen Bundesmitteln vom Verteidigungsministerium, USAID, NIH und NSF erhalten. Als die Gruppe, die als erste die katastrophale Zusammenarbeit von EcoHealth mit dem Tierlabor in Wuhan aufgedeckt und beendet hat, fordern wir den Kongress auf, diese unseriösen Organisationen ein für alle Mal zu stoppen. Die Steuerzahler sollten nicht gezwungen werden, rücksichtslose Weißkittel zu finanzieren, die Geld verschwenden, das Gesetz brechen und die öffentliche Gesundheit gefährden. Stoppt das Geld, stoppt den Wahnsinn.“

US-Regierung blockt FOIA-Anfragen ab

Während die Ermittler versuchen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, tut das US-Gesundheitsministerium alles, um zu verhindern, dass sie ans Licht kommt. Wie von Gary Ruskin berichtet, geschäftsführender Direktor und Mitbegründer von U.S. Right to Know (USRTK), im Jahr 2022, als das HHS mit FOIA-Anträgen im Zusammenhang mit COVID-19 überhäuft wurde, vier zusätzliche Ebenen der juristischen Überprüfung innerhalb der HHS-Rechtsabteilung ein.

Diese Anwälte untersuchten jedes einzelne Dokument, um sicherzustellen, dass alles, was möglicherweise belastend sein könnte, vor der Freigabe ordnungsgemäß geschwärzt wurde. „Dies scheint eindeutig ein Versuch zu sein, die Freigabe von Dokumenten über den Ursprung von COVID-19 zu verzögern oder zu blockieren“, schrieb Ruskin. „Was verheimlicht das HHS? Wir hoffen, dass der Kongress dem nachgehen wird.“

Die gute Nachricht ist, dass das republikanische Repräsentantenhaus jetzt die Möglichkeit hat, solche Untersuchungen einzuleiten, und ich hoffe, dass sie das tun werden. Das Problem ist, dass es gefährlich wäre, eine Vertuschung zu beweisen, da dies alles auf den Kopf stellen würde. Gesundheitsbehörden, Universitäten und viele andere Einrichtungen müssten umstrukturiert werden. Um dieser Affäre auf den Grund zu gehen, braucht es also Menschen, die glauben, dass die Wahrheit den Schmerz wert ist.

