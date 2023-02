Steven Spielberg und die anderen unklugen Coronamaniacs

In Amerika verleiht es sozialen Status, als klug wahrgenommen zu werden. Fast jeder hält sich selbst für klug. Diejenigen, die sich für klug halten, wollen diejenigen kontrollieren, die sie für weniger klug halten. Viele wollen von denen regiert werden, die sie für klug halten. Nichtsdestotrotz ist Joe Biden Präsident. Und die meisten Gouverneure und alle lebenden Ex-Präsidenten haben für die Impfungen geworben.

Wie können wir feststellen, wer wirklich klug ist?

Eine Möglichkeit besteht darin, einen öffentlichen Gesundheitsnotstand zu inszenieren und zu sehen, wie die Menschen darauf reagieren. In den letzten drei Jahren haben Millionen von Menschen – viele von ihnen mit Hochschulabschluss – bewiesen, dass sie sehr unintelligent sind, indem sie aggressiv Lockdowns, Schulschließungen, massenhafte asymptomatische Tests sowie Masken- und „Impfstoff“-Vorschriften unterstützten. Diese Maßnahmen hatten nur Nachteile, aber keine Vorteile. Das Scheitern und der Schaden, den sie anrichteten, waren klar vorhersehbar.

Viele, die gegen die extreme Covid-Überreaktion waren, haben gesagt, dass sie einige kluge Leute kannten, die auf diesen Wahnsinn hereingefallen sind.

Gestern hörte ich zum Beispiel zwei Radio-Talkshow-Moderatoren über Steven Spielbergs Reaktion auf Covid diskutieren. Sie behaupteten, dass Spielberg sehr klug sei, weil viele Leute dafür bezahlt haben, seine Filme zu sehen. Dann spielten sie einen Audioclip ab, in dem Spielberg sagte, dass er, als 250.000 Menschen an Covid gestorben sein sollen, dachte, Covid sei „ein Extinction Level Event“. Unter Verwendung stark überhöhter, offizieller Todeszahlen sollen die USA Mitte November 2020 die Schwelle von 250.000 Toten überschritten haben.

Abgesehen davon, dass er nicht wusste, dass diese Zahl der Todesfälle gefälscht war und der PCR-Test, auf dem sie beruhte, zu 90% falsch-positive Ergebnisse lieferte, wusste Spielberg auch nicht, dass Amerika weit über 330.000.000 Menschen hat und dass selbst 250.000 nur 0,07% von 330.000.000 sind? Hat er nicht gesehen, dass fast alle, die angeblich an – aber tatsächlich mit Covid – gestorben sind, bereits sehr alt und krank waren? Wusste er nicht, dass bis November 2020 zig Millionen Menschen die Infektion überlebt hatten und die meisten von ihnen nur leichte oder gar keine Symptome aufwiesen? Wusste er, dass die Bevölkerung Amerikas zu diesem Zeitpunkt tatsächlich wuchs, wie es während der gesamten Scamdemic der Fall war? Wie viele Menschen kannte er persönlich, die zwischen März und November 2020 an Covid gestorben sein sollen? Ich vermute null.

Wo war die Bedrohung durch die Ausrottung?

In Anbetracht von Spielbergs Unkenntnis grundlegender Fakten oder wissenschaftlicher Erkenntnisse, seiner mangelhaften Logik und seines Versagens, die Medienberichterstattung über die Pandemie“ mit seinen eigenen, direkten Beobachtungen der Welt zu vergleichen, wie klug kann er – oder diejenigen, die seine Weltuntergangssicht teilen – da sein?

Während der gesamten Scamdemic haben viele Menschen Spielbergs Unkenntnis zentraler Fakten und der Biologie sowie seine Unzähligkeit, Unlogik und Missachtung der beobachteten Realität aufgezeigt. Es ist mir egal, wie viel Geld jemand hat, wie viele Abschlüsse er/sie hat (oder von welchen Universitäten), ob er/sie sechs Sprachen spricht, mehrere Klavierkonzerte auswendig spielen und den Rubik’s Cube in fünf Sekunden lösen kann; diejenigen, die Covid als beängstigend für jeden außer einem sehr kleinen, identifizierbaren Teil der Bevölkerung ansahen und die verschiedenen, noch nie dagewesenen und extremen staatlichen „Entschärfungs“-Maßnahmen unterstützten, haben gezeigt, dass sie nicht klug sind. Keines dieser Wünschelrouten-Theater hätte je funktionieren können.

Unsere Gesellschaft hat schlechte Kriterien für die Verleihung ihrer Intelligenzabzeichen.

Um als klug zu gelten, muss man zunächst oft bereit sein, die Meinung desjenigen zu teilen, der die Klugheit bewertet. Gegen Ende eines College-Semesters reichte ich bei meinem Geschichtsprofessor einen Aufsatz ein. Ich hatte meinen Aufsatz großzügig – mit Absicht – mit Themen bestreut, die der Professor in seinen Vorlesungen behandelt hatte. Als er den Aufsatz in dieser Zeit – vor der Inflation der Noten – zurückgab, gab mir der Professor eine Eins. In roter Tinte unter der Note schrieb er nach einigen anderen Sätzen, dass man nie etwas falsch machen kann, wenn man die Meinung eines Professors wiedergibt.

Die meisten Studenten wissen, dass sie belohnt werden, wenn sie mit den Lehrern übereinstimmen, und geben diesem Anreiz nach. Unsere Kultur gibt vor, kritisches Denken zu schätzen. Doch unabhängiges Denken wird aktiv unterbunden, auch und gerade im akademischen Umfeld.

Auch der Druck durch Gleichaltrige beeinflusst stark die Ansichten der Menschen zu öffentlichen Themen. Um Freunde zu finden und zu halten, setzen viele Menschen Nachforschungen und Vernunft außer Kraft und übernehmen die Ansichten derjenigen, mit denen sie abhängen wollen. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage geben die meisten jungen Frauen an, dass sie sich nicht mit Männern treffen wollen, die nicht der Political Correctness-Linie folgen; Lysistrata, Ausgabe 2022.

Die Kombination von institutionellem Druck und Gruppenzwang, um Konformität und Gehorsam zu erzwingen, ist sehr effektiv, aber oft auch destruktiv. Die Asch-, Milgram- und Stanford-Gefängnis-Experimente sowie die Erfahrungen der letzten 35 Monate bestätigen dies.

Ein weiterer überbewerteter Indikator für Intelligenz ist der akademische Stammbaum. Politische Konformität ist ein fester Bestandteil des Zulassungsverfahrens für Hochschulen. Die Universitäten prüfen die Organisationszugehörigkeit der Bewerber. Die Bewerbungen enthalten auch Aufsätze, die es den Hochschulen ermöglichen, die ideologischen Neigungen der angehenden Studenten zu bewerten. Demografische Daten, sportliches Engagement und Wohlstand haben ebenfalls einen starken Einfluss auf die Zulassungsentscheidungen. Folglich ist die College-Auswahl eine abgeschwächte Form der Leistungsgesellschaft, die durch politische Korrektheit verzerrt wird. Diejenigen, die bei ihrer Ankunft an der Hochschule nicht „politically correct“ sind, werden von ideologisch monolithischen Fakultäten umerzogen.

Ganz gleich, wo „US News and World Report“ eine Universität einstuft, sollte niemand von einer „höheren Bildungseinrichtung“ beeindruckt sein, die ihre Türen für 18- bis 25-Jährige verschließt und später Masken tragen läßt, bei denen das Risiko, an einem Atemwegsvirus zu erkranken, praktisch null ist.Warum sollte irgendjemand den Intellekt einer Hochschulverwaltung respektieren, die nicht nur experimentelle Injektionen gegen ein Virus vorschreibt, das die 18- bis 25-Jährigen nie bedroht hat, sondern auch noch von den Schülern verlangt, „Auffrischungsimpfungen“ zu nehmen, obwohl die mRNA-Impfungen eindeutig weder die Infektion noch die Ausbreitung verhindern? Und was sagt die sanftmütige Akzeptanz eindeutig wissenschaftsfeindlicher universitärer „Impf“-Erlasse über die analytischen Fähigkeiten und den Charakter der Studenten an solchen Einrichtungen aus?

In den letzten drei Jahren hat sich immer deutlicher gezeigt, dass diejenigen, die Hochschulen leiten und besuchen – vor allem die „angesehenen“ – dogmatische, Tugend signalisierende Konformisten sind, denen es an grundlegendem Urteilsvermögen mangelt und die einen weit verbreiteten, versteckten Political Correctness-Lehrplan lehren und verinnerlichen, einschließlich der Orthodoxie von Medizin und Pharmazie. Das College-Publikum glaubte die Covid-Erzählung der „New York Times“, obwohl sie keinen Sinn ergab. Niemand ist so blind wie derjenige, der nicht sehen will.

Auch die Hierarchie am Arbeitsplatz korreliert möglicherweise nicht mit der Intelligenz. Beziehungen und Spielchen am Arbeitsplatz haben einen großen Einfluss auf die berufliche Laufbahn. Der archetypische Ja-Sager wird zwar oft verspottet, aber sein Verhalten führt oft zu positiven Ergebnissen. Demografische Faktoren und die Fähigkeit, sich in der Bürokultur zurechtzufinden, können einen stärkeren Einfluss auf die Beförderung haben als Wissen, Fähigkeiten und/oder harte Arbeit.

Nach RFK Jr.’s Darstellung von Anthony Fauci zeichnete sich dieser zwergenhafte Mensch dadurch aus, dass er das Beschäftigungssystem der Regierung austrickste. Er war nicht annähernd so gut darin, seinen Job zu machen oder der Öffentlichkeit zu dienen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass jemand, der als „Amerikas Top-Experte für Infektionskrankheiten“ bezeichnet wurde, in den letzten drei Jahren durchweg falsch lag; er galt als klug, ist es aber nicht.

Jeder objektiv denkende Mensch, der Fauci, seinen bürokratischen Kollegen oder verschiedenen Gouverneuren oder Bürgermeistern während der Scamdemic zuhörte, hörte einen stetigen Strom von offensichtlichen Lügen und Geschwätz. Ich habe schon früher lange Listen mit Beispielen veröffentlicht. Erinnern Sie sich daran, dass diese „Experten“ darauf bestanden, dass die mRNA-Injektionen sicher seien und die Infektion und Ausbreitung stoppen würden. Es lässt sich nicht leugnen, dass sie dies gesagt haben; es ist auf Video festgehalten.

In drei Jahren habe ich noch nie gehört, dass ein angeblicher Journalist einem dieser Bürokraten oder Politiker eine schwierige Frage gestellt hätte. Die Bürokraten und Politiker gingen jedem aus dem Weg, der dies hätte tun können. Sie glichen dem Zauberer von Oz: Sie trugen hochtrabende Titel, versteckten sich aber hinter einem Vorhang und redeten Unsinn. Nichtsdestotrotz bestanden Legionen von Leichtgläubigen darauf, dass diese beglaubigten Scharlatane klug waren. Sie gehorchten und rezitierten den offiziellen Blödsinn, als wären sie Maoisten oder Roboter. „Meine Maske schützt dich“ usw. wurden zu Glaubensartikeln.

Aber vielleicht waren die Bürokraten, Gouverneure und Bürgermeister gar nicht so dumm, wie sie sich anhörten. Wahrscheinlicher ist, dass sie wissentlich und zynisch logen, weil sie wussten, dass die Öffentlichkeit leichtgläubig war und sie in der Verlogenheit eine politische und wirtschaftliche Chance sahen. Leider würden viele die Bezeichnung „opportunistische, machthungrige Lügner“ für eine bessere Charakterisierung halten als die Bezeichnung „dumm“.

Die Verwendung von Spielberg als Beispiel für einen klugen Menschen, der auf den Betrug hereingefallen ist, veranschaulicht eine weitere dunkle Kraft, die über politischen Tribalismus und Einfältigkeit hinausgeht und die Überreaktion auf Covid angetrieben hat. Spielbergs Karriere, wie die der meisten Filmemacher – sowohl in Hollywood als auch bei Dokumentarfilmen – besteht darin, Ereignisse auszuhecken, falsch darzustellen oder zu dramatisieren, um eine überzeugendere Geschichte zu erzählen. Übertreibung und Katastrophen sind das Metier von Filmemachern. Sie halten die Realität für inakzeptabel unscheinbar.

Krisenfilme haben ein großes, begeistertes Publikum. Weil sie zu viele solcher Filme gesehen haben oder einfach nur eine Grundangst haben, machen sich die Kinobesucher Sorgen, dass die reale Welt immer am Rande der einen oder anderen Katastrophe steht und dass nur die Regierung, Superhelden, Superwaffen, Superärzte oder jetzt Supermasken oder Superimpfungen sie retten können.

Eine ängstliche Denkweise beeinträchtigt die Fähigkeit der Menschen, das Leben zu verstehen, erheblich. Insbesondere hat sie dazu geführt, dass sie auf ein Atemwegsvirus überreagieren. Jackson Browne sang: „Es gibt eine Welt der Illusion und der Fantasie an dem Ort, an den die reale Welt gehört.“ Dennoch ist der Pro-Lockdown/Pro-Impfung-Browne einer von Legionen „liberaler“ autoritärer Coronamania-Vertreter, deren Illusionen sie dazu veranlassten, Eintrittskarten für drei Jahre „FearFest“ zu kaufen.

Wie konnten diejenigen, die sich für klug hielten, die letzten drei Jahre so völlig falsch einschätzen? Ganz einfach. Sie waren nicht klug. Sie hatten nur akademische Zeugnisse, die Klugheit suggerierten. Sie behaupteten, die Fakten und „die Wissenschaft“ zu kennen, taten es aber nicht. Sie verherrlichten „die Experten“, die alles falsch machten. Sie waren – wie schon seit langem – Gruppendenker, die Angst davor hatten, mit der Medienberichterstattung oder ihren Kollegen nicht übereinzustimmen. Ihre Voreingenommenheit und Angst hinderten sie daran, die Wahrheit zu erkennen.

In den letzten drei Jahren war angewandtes kritisches Denken mehr denn je gefragt. Leider hat sich gezeigt, dass die meisten Amerikaner – darunter viele mit umfangreicher formaler Bildung – an diese Praxis nicht gewöhnt sind und daher nicht in der Lage sind, fundierte, unabhängige und ganzheitliche Analysen durchzuführen. Stattdessen liefen sie engstirnig und emotional mit ihrem demagogischen Demokraten-Stamm/Mob mit.

Die Coronamaniacs hätten kaum repressiver, falscher und destruktiver sein können. Gezüchtigt sollten sie zurücktreten, ein Leben lang bescheiden bleiben und es denjenigen, die sich klugerweise gegen die Überreaktion von Covid gestellt haben, überlassen, öffentliche Politik zu machen.