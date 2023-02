Der Niedergang des Imperiums: Parallelen zwischen den U.S.A. und Rom, Teil V

Doug Casey

Trotz all unserer Ähnlichkeiten mit Rom und trotz unseres Verständnisses dafür, warum Rom zusammengebrochen ist, können wir das Schicksal Roms nicht vermeiden, indem wir einfach versuchen, die Fehler Roms zu vermeiden. Ja, wir haben ein Analogon des frühen Christentums, das an den Grundlagen unserer Zivilisation nagt. Und ja, wir haben es mit einer virtuellen barbarischen Invasion zu tun. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Faktor, der den Römern zum Verhängnis wurde und uns zum Verhängnis wird… einen, den Gibbon nicht berücksichtigt hat.

Wir können uns dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nicht entziehen, der besagt, dass die Entropie alles erobert und dass alle Systeme mit der Zeit degradieren und sich auflösen. Und je komplexer ein System wird, desto mehr Energie wird zu seiner Erhaltung benötigt. Je größer und komplexer ein System ist, je mehr es miteinander verbunden ist und je mehr es voneinander abhängt, desto anfälliger ist es für Zusammenbruch und katastrophales Versagen. Das gilt auch für Länder und Zivilisationen.

Die Römer erreichten ihre physischen Grenzen im Rahmen ihrer wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und anderen Wissensgebiete. Und die moralischen Werte ihrer Zivilisation, ihre Gründungsphilosophien, wurden von einer neuen Religion weggespült. Wir könnten unsere technologischen Grenzen erreichen. Und unsere Grundwerte werden mit Sicherheit weggespült.

Unser wissenschaftliches Wissen wächst nach wie vor rasant – denn heute leben mehr Wissenschaftler und Ingenieure als in der gesamten bisherigen Geschichte der Menschheit zusammengenommen. Diese Aussage gilt zumindest seit den letzten 200 Jahren – und sie war ein gigantischer Vorteil, den wir gegenüber den Römern hatten. Aber sie könnte in den nächsten Generationen nicht mehr zutreffen, wenn die Bevölkerungszahl abflacht und dann zurückgeht, wie es in Japan, Europa, China und den meisten Industrieländern geschieht. Erschwerend kommt hinzu, dass an den US-Universitäten nicht so sehr in den Bereichen Ingenieurwesen, Mathematik und Physik promoviert wird, sondern vielmehr in den Bereichen Geschlechterforschung, Soziologie, Englisch und Rechtswissenschaften. Mit ihrem Niedergang werden die USA nicht nur weniger unternehmungslustige Ausländer anziehen, sondern auch ihre kompetentesten Einheimischen exportieren.

Meine Lösung für Amerikas Niedergang und Fall? Die Lösung für untergehende Zivilisationen ist weniger Befehl und Kontrolle, weniger Zentralisierung und weniger rechtliche und regulatorische Komplexität. Und mehr Unternehmergeist, freie Köpfe und radikal freie Märkte. Leider wird das nicht passieren, auch wenn einige wenige dem zustimmen mögen. Nicht einmal, wenn die meisten Menschen zustimmen.

Und warum? Weil es riesige staatliche Einrichtungen mit vielen Millionen Beschäftigten gibt – mindestens 20 Millionen in den USA – und viele weitere Millionen in ihren Familien und im gesamten privaten Sektor, die von ihnen abhängig sind. Und viele zehn Millionen mehr, die direkt vom Staat abhängig sind, was Sozialversicherung, Medicare, Medicaid und andere Direktzahlungen angeht. Und weitere Millionen, die mit quasi-staatlichen Institutionen wie Nichtregierungsorganisationen, Denkfabriken, Anwaltskanzleien, Lobbygruppen und dergleichen verbunden sind. Der parasitäre Mechanismus des Staates ist zum Schlüssel für ihr überleben geworden. Selbst wenn viele in ihren Reihen die Dysfunktion sehen, die jetzt in Amerika herrscht, werden sie kaum ihre eigenen gut gefüllten Reisschalen zerbrechen.

Jede Institution, wie jedes Lebewesen von der Amöbe aufwärts, hat eines gemeinsam: Sie alle gehorchen einer obersten Direktive – überleben! Sie werden versuchen, dies um jeden Preis für die Gesellschaft als Ganzes zu erreichen. Intuitiv wissen sie, dass man entweder wächst oder stirbt. Sie werden also nicht erleben, dass sich eine dysfunktionale Organisation selbst auflöst. Sie wird so lange zu wachsen versuchen, bis sie sich selbst zerstört oder eine äußere Kraft sie vernichtet. Ab einem bestimmten Stadium ist jede ernsthafte Reform unmöglich. Im Falle der USA ist es ein völlig inoperables Krebsgeschwür, denn die Regierung und ihre Satelliten wachsen schneller als je zuvor, während die produktive Wirtschaft schrumpft.

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist ein Konzept der Physik, das jedoch in den meisten Bereichen menschlichen Handelns Anwendung findet, darunter auch in dem Bereich, der als „imperialer Overstretch“ bezeichnet wird – der Punkt, an dem die durch das Wachstum gewonnenen Ressourcen geringer sind als die dabei aufgewendete Energie. Rom stieß auf imperiales Overstretching. Das Gleiche galt für Alexander, Napoleon und Hitler. Auch das spanische, das französische, das britische und das sowjetische Imperium sind daran gescheitert. Es ist ein natürlicher Vorgang bei allen lebenden Organismen, dass sie versuchen zu wachsen, bis sie nicht mehr weiter wachsen können, bis ihr Energieaufwand ihren Input übersteigt und/oder sie zu groß und zu komplex sind, um kontrolliert werden zu können, woraufhin sie entweder von innen heraus verrotten oder externen Räubern zum Opfer fallen. Es ist, als ob das Peter-Prinzip auf die gesamte Natur anwendbar wäre: Alles steigt bis zu dem Punkt, an dem es inkompetent wird und an dem es angreifbar wird.

Aber ist es wirklich von Bedeutung, wenn die USA untergehen? Sie haben sich bereits von Amerika – das wir alle geliebt haben – in etwas anderes verwandelt. Und es wandelt sich sogar noch mehr in die falsche Richtung, und zwar mit zunehmender Geschwindigkeit, wie es auch Rom tat. Die USA befinden sich in all den Bereichen, die ich angesprochen habe, im Niedergang. Aber das ist kein Einzelfall, sondern folgt dem Lauf aller Staaten und aller Dinge.

Rom war arrogant und dachte, es sei einzigartig, das Zentrum der Welt und ewig. Genau wie die USA oder China, was das betrifft.

Rom war korrupt; es entfernte sich von den Werten, die es groß gemacht hatten, und verdiente daher den Zusammenbruch. Die USA sind zunehmend korrupt. Das ist völlig vorhersehbar, und zwar aus genau dem Grund, den Tacitus nannte: eine Fülle von Gesetzen. In marktwirtschaftlichen Systemen ist Korruption selten und gelegentlich. Aber in großen, komplexen, politisch begründeten Systemen ist sie nicht nur alltäglich, sondern auch nützlich, weil sie Umgehungsmöglichkeiten bietet. Korruption wird wie eine Sauerstoffflasche für ein Emphysemopfer – unangenehm, aber notwendig. Die Herrschenden versuchen jedoch nie, die zugrunde liegende Krankheit zu heilen, indem sie die komplexen Systeme, die sie aufgebaut haben, vereinfachen. Stattdessen verabschieden sie weitere Gesetze, die das System immer mehr zu einer Rube-Goldberg-Maschine machen, mit noch mehr Komplexität und Ineffizienzen. Das ist immer kontraproduktiv, denn durch die erhöhte Komplexität wird der letztendliche Zusammenbruch noch schlimmer. Und schwieriger, sich davon zu erholen. Und fast unvermeidlich.

Fazit

Was können Sie aus all dem mitnehmen, vorausgesetzt, Sie stimmen mit meiner Meinung überein? Auf der Grundlage dessen, was wir über Rom wissen, gibt es mehrere Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen kann.

Eine davon ist, dass Sie an Ort und Stelle bleiben, während die Zivilisation um Sie herum untergeht und Barbaren – welcher Art auch immer – die Herrschaft übernehmen. Das könnte Ihre einzige oder beste Option sein – vielleicht aufgrund Ihres Alters, Ihrer finanziellen Situation oder Ihrer familiären Verpflichtungen. Wenn dem so ist, könnte es dennoch ein Fehler sein, in Detroit oder Chicago zu bleiben, denn es könnte einfache und viel bessere Alternativen geben. Es gibt Beweise dafür, dass sich das Leben in Teilen des Römischen Reiches – zum Beispiel in Teilen des ländlichen Portugals und Mauretaniens – tatsächlich verbesserte, selbst als die Dinge in Italien, Britannien und Gallien zusammenbrachen, vor allem, weil die Steuer- und Regulierungsinfrastruktur zusammenbrach, aber die Straßen, Aquädukte und Städte intakt blieben. Sie könnten also Ihre eigene Situation erheblich verbessern, wenn Sie nur ein wenig weiter weg ziehen.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass Sie das bedenken, was Priscus und Salvian gesagt haben, und sich vom Epizentrum des Sturms entfernen, indem Sie das Reich verlassen.

Eine dritte Möglichkeit ist eher philosophischer Natur: Sie erkennen einfach, dass der Aufstieg und Fall von Gesellschaften seit dem ersten Tag andauern. Lassen Sie sich von Mega-Ereignissen nicht zu sehr stressen. Das Leben ist nicht nur voller Probleme, es ist ein Problem. Wir haben es hier mit einer riesigen Krise zu tun, aber eine Krise ist eine Kombination aus Gefahr und Chance. Betrachten Sie die positiven Seiten, während Sie versuchen, den negativen Auswirkungen auszuweichen. Sehen Sie es als ein Abenteuer, eine Bildung und sogar als kostenlose Unterhaltung.

Ich hoffe, die Betrachtung Amerikas im fernen Spiegel des alten Roms hilft, die Dinge ins rechte Licht zu rücken.