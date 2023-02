Über 100 Experten fordern Untersuchung der von der British Heart Foundation unterdrückten Daten, die beweisen, dass COVID-Injektionen das Herz schädigen

Am letzten Dienstag haben die UK Medical Freedom Alliance, Doctors for Patients UK und das Health Advisory & Recovery Team zusammen mit rund 100 medizinischen Fachleuten einen offenen Brief an Helen Stephenson, CEO der Charity Commission, geschickt, um ihre tiefe Besorgnis über die jüngsten Anschuldigungen des Parlamentsabgeordneten Andrew Bridgen im Unterhaus zum Ausdruck zu bringen.

In seiner Rede über Impfschäden“ Mitte Dezember erklärte Bridgen, ein Informant habe behauptet, dass die kardiologische Forschungsabteilung der Universität Oxford, deren leitender Arzt, Professor Charalambos Antoniades, von der British Heart Foundation (BHF“) finanziert wird, aus Angst vor dem Verlust der Finanzierung durch die pharmazeutische Industrie wichtige Daten über die Schädlichkeit von Covidininjektionen zurückgehalten und somit der Finanzierung Vorrang vor der Patientensicherheit eingeräumt habe.

In ihrem Schreiben fordert die Gruppe eine umfassende und unabhängige Untersuchung der Unterdrückung von Daten durch die BHF selbst oder durch leitende BHF-Stipendiaten und hat eine Reihe von FOI-Anträgen gestellt.

Die UK Medical Freedom Alliance („UKMFA“) ist die anerkannteste und respektierteste Organisation Großbritanniens, die sich für das Recht jedes Einzelnen auf informierte Zustimmung, körperliche Autonomie und medizinische Entscheidungsfreiheit einsetzt.

Doctors For Patients UK (DfPUK“) wurde im September 2022 von einer Gruppe von Ärzten gegründet, die eine Plattform und einen sicheren Raum für Kliniker schaffen wollten, um aktuelle Fragen der Gesundheitsversorgung und Medizin zu diskutieren. Die Gruppe entstand aus der gemeinsamen Besorgnis, dass zentrale Grundsätze der medizinischen Ethik missachtet wurden – und immer noch werden -, wie der Eid „Zuerst keinen Schaden anrichten“, die Achtung der individuellen körperlichen Autonomie und die Notwendigkeit, für alle medizinischen Eingriffe eine vollständig informierte Zustimmung einzuholen.

Die Mitglieder des Health Advisory & Recovery Team („HART“) haben seit dem Frühjahr 2020 unabhängig voneinander die Covid-Politik und begutachtete Studien untersucht und überprüft. Ihr Ziel ist es, relevante wissenschaftliche Erkenntnisse in zugänglicher Form für eine Vielzahl von Zielgruppen bereitzustellen.

Im Folgenden finden Sie den gemeinsamen offenen Brief von UKFMA, DfPUK, HART und rund 100 medizinischen Fachleuten. Die Unterzeichner finden Sie am Ende des ursprünglichen Briefes HIER.

Gemeinsamer Offener Brief von Doctors for Patients UK, HART und der UK Medical Freedom Alliance an Helen Stephenson, CEO, Charity Commission, 31. Januar 2023

Sehr geehrte Frau Stephenson

wir möchten unsere tiefe Besorgnis über die Vorwürfe zum Ausdruck bringen, dass die British Heart Foundation (BHF) daran beteiligt ist, wichtige Informationen über das Potenzial der neuartigen mRNA-Impfstoffe, das Herzgewebe und die Herzfunktion zu schädigen, zu verbergen und zurückzuhalten.

Im Unterhaus wurde behauptet, dass Mitarbeiter einer kardiologischen Forschungsabteilung an der Universität Oxford aus Angst vor dem Verlust von Geldern der pharmazeutischen Industrie Informationen zurückhielten und somit der Finanzierung Vorrang vor der Patientensicherheit einräumten.

Der Abgeordnete Andrew Bridgen erklärte am 13. Dezember 2022 im Parlament:

Außerdem wurde ich von einem Whistleblower aus einer sehr zuverlässigen Quelle darauf aufmerksam gemacht, dass eine dieser Einrichtungen eindeutige Daten vertuscht, die zeigen, dass der mRNA-Impfstoff die Entzündung der Herzarterien verstärkt. Sie verheimlicht dies aus Angst, die Finanzierung durch die Pharmaindustrie zu verlieren. Der Leiter dieser kardiologischen Forschungsabteilung hat eine herausragende Führungsrolle bei der British Heart Foundation inne, und ich muss zu meiner Enttäuschung feststellen, dass er an sein Forschungsteam Geheimhaltungsvereinbarungen verschickt hat, um sicherzustellen, dass diese wichtigen Daten niemals das Licht der Welt erblicken. Das ist eine absolute Schande.

Anschließend wurde in GB News behauptet, dass die oben genannte Forschungsabteilung von Professor Charalambos Antoniades geleitet wird, dessen Stelle von der BHF finanziert wird. Obwohl GB News Professor Antoniades um einen Kommentar gebeten hat, hat er nicht öffentlich dementiert, dass Mitglieder seiner Abteilung Geheimhaltungsvereinbarungen (Non-Disclosure Agreements, NDAs) abgeschlossen haben.

Ärzte und die Öffentlichkeit verlassen sich auf seriöse und etablierte Wohltätigkeitsorganisationen wie die BHF, wenn es darum geht, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen und potenzielle, neue Ursachen für Herzschäden und Herzkrankheiten aufzuzeigen und zu untersuchen. Bedenken sollten sofort geäußert werden, wenn Zweifel an der Sicherheit eines pharmazeutischen Produkts bestehen, damit die Verabreichung des Produkts gestoppt werden kann, um die Öffentlichkeit vor unnötigem Schaden zu schützen, während eine Untersuchung durchgeführt wird.

Die BHF wies die Anschuldigungen von Herrn Bridgen umgehend zurück und forderte die Verursacher auf, konkrete und glaubwürdige Informationen zur Untermauerung dieser Behauptungen vorzulegen.

Angesichts der Schwere der Anschuldigungen und des Fehlens eines öffentlichen Dementis oder einer Klarstellung von Professor Antoniades fordern wir eine umfassende und unabhängige Untersuchung der Unterdrückung von Daten durch die British Heart Foundation selbst oder durch hochrangige Stipendiaten der BHF.

Es gibt zahlreiche Anzeichen dafür, dass COVID-19-Impfstoffe zu Herzkrankheiten geführt haben, was eine dringende Überprüfung ihrer Sicherheit rechtfertigt:

In der Pfizer-Studie traten in der Impfgruppe vier Herzstillstände auf, während in der Placebogruppe nach sechs Monaten nur einer zu verzeichnen war (die Zahlen sind zwar zu gering, um statistisch signifikant zu sein, doch war dies ein Signal, das hätte weiterverfolgt werden müssen).

Die Beweise für eine durch den Impfstoff ausgelöste Myokarditis sind gut belegt, und bei älteren Patienten kann diese als eine der häufigeren Formen von Herzerkrankungen fehldiagnostiziert werden. Die Myokardinfarktrate war in den ersten drei Tagen nach der Impfung unverhältnismäßig hoch.

Studien in Thailand und der Schweiz haben bei 3 % der Geimpften einen Anstieg der Troponinwerte ergeben, der auf eine Schädigung des Herzmuskels schließen lässt. Herzzellen können nicht ersetzt werden, und die daraus resultierende Vernarbung kann zu Störungen der Erregungsleitung und plötzlichem Tod führen. 30 % der Kinder in der thailändischen Studie hatten kardiale Anzeichen oder Symptome.

Das aus dem Impfstoff stammende Spike-Protein wurde in den Herzbiopsien von 9 der 15 Patienten mit Myokarditis nach der Impfung nachgewiesen.

Bei den Geimpften stiegen die kardiovaskulären Risikofaktoren an, die ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Herzerkrankung vorhersagen (von 11 % auf 25 % Risiko eines Herzinfarkts in 5 Jahren). Diese Studie wurde kritisiert, weil es keine Kontrollgruppe gab, aber sie entspricht einer frühen Phase einer klinischen Studie, die ein Sicherheitsrisiko aufzeigt.

Eine israelische Studie zeigte einen 25 %igen Anstieg der Meldungen über akute Koronarsyndrome und Herzstillstände bei 16- bis 39-Jährigen in Verbindung mit der ersten und zweiten Impfstoffdosis, jedoch nicht mit einer COVID-19-Infektion.

Im Jahr 2021 wurden in England 14.000 Mal mehr Krankenwagen wegen eines Herzstillstands gerufen als 2020.

Es gab einen Anstieg der überzähligen Todesfälle durch Herzstillstand, und die überzähligen Todesfälle wurden unverhältnismäßig häufig in stärker geimpften Gruppen beobachtet, z. B. in weniger benachteiligten Gruppen und bei Menschen weißer ethnischer Herkunft.

In einem Bericht über 35 Autopsien in Deutschland wurden 5 Todesfälle als durch einen COVID-19-Impfstoff verursacht bestätigt, und bei weiteren 20 Todesfällen konnte ein Beitrag der Impfung nicht ausgeschlossen werden.

Post-mortem-Studien haben eine Entzündung der Herzkranzgefäße nach der Impfung gezeigt, die vier Monate später zum Tod führte.

In einem separaten Post-mortem-Bericht wurde bei einem Probanden, der vor seinem Tod an Myokarditis litt, ein aus dem Impfstoff stammendes Spike-Protein im Herzmuskel nachgewiesen, ohne dass eine COVID-19-Infektion vorlag.

Die australischen Krankenhäuser stehen seit dem Sommer 2021 unter starkem Leistungsdruck, obwohl zu diesem Zeitpunkt keine signifikanten COVID-19-Infektionsraten oder eine Verringerung der Kapazitäten im Gesundheitswesen zu verzeichnen waren.

Die Australier erlebten einen ähnlich zeitlich begrenzten Anstieg der überzähligen Todesfälle, die nicht auf COVID zurückzuführen sind, wobei ischämische Herzkrankheiten den größten Anteil daran hatten. Dies geschah, obwohl es vor Omicron weder eine signifikante Anzahl von COVID-19-Fällen noch eine Reduzierung der Gesundheitsversorgung gab, wie dies im Vereinigten Königreich der Fall war.

Eine systematische Sondierungsanalyse der möglichen Ursachen für den Anstieg der überzähligen Todesfälle durch einen Ländervergleich legt nahe, dass ein Zusammenhang mit der Qualität der Gesundheitsversorgung nicht ausgeschlossen werden kann, dass aber kein Zusammenhang mit COVID-19 oder Long Covid besteht. Es besteht ein schwacher Zusammenhang mit der Schwere der Schließung, aber eine starke Korrelation mit der Impfung.

Entscheidend ist, dass keine Daten mitgeteilt wurden, die die Hypothese widerlegen, dass die mRNA-Impfungen mit den jüngsten übermäßigen Todesfällen in Verbindung stehen, die in erster Linie auf Herzkrankheiten zurückzuführen sind. Das ONS veröffentlichte regelmäßig Todesfälle nach Impfstatus. Die letzten Daten wurden für Mai 2022 veröffentlicht und zeigten für diesen Monat eine höhere Sterblichkeitsrate bei den Geimpften. Seitdem sind keine Daten mehr veröffentlicht worden.

Als Mediziner und im Interesse der Patientensicherheit fordern wir die British Heart Foundation auf, im öffentlichen Interesse und in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Freedom of Information Act 2000 (FOIA) unverzüglich die folgenden Informationen zu veröffentlichen:

Alle Informationen und E-Mails über mögliche und tatsächliche Schäden, die durch die COVID-19 mRNA-Impfstoffe verursacht werden.

Eine Kopie aller Geheimhaltungsvereinbarungen, die an Personen, die bei der British Heart Foundation und der Universität Oxford arbeiten oder mit ihnen in Verbindung stehen, im Zusammenhang mit der Sicherheit und den Daten des COVID-19-Impfstoffs verschickt wurden.

Eine vollständige Liste der Interessenkonflikte, die die BHF und die Universität Oxford im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen haben.

Wir fordern außerdem die Charity Commission auf, eine unabhängige und dringende Untersuchung dieser sehr schwerwiegenden Anschuldigungen im Zusammenhang mit der British Heart Foundation durchzuführen. Die Unterdrückung von Forschungsergebnissen, Interessenkonflikte und das Handeln im Interesse kommerzieller Einrichtungen stehen in direktem Widerspruch zu den Anforderungen, die mit dem Status einer Wohltätigkeitsorganisation verbunden sind.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf eine rasche Antwort.