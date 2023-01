Der Niedergang des Imperiums: Parallelen zwischen den U.S.A. und Rom, Teil I

Wie einige von Ihnen wissen, bin ich ein Liebhaber der alten Geschichte. Ich dachte, es könnte sich lohnen, darüber zu diskutieren, was mit Rom geschah und was davon ausgehend wahrscheinlich mit den USA geschehen wird. Spoiler-Alarm: Es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen den USA und Rom.

Aber bevor Sie fortfahren, setzen Sie sich bitte bequem hin. Dieser Artikel wird sich zwangsläufig mit genau den Dingen befassen, über die man nie sprechen sollte – Religion und Politik – und das tun, was man nie tun sollte, nämlich das Militär schlecht machen.

Es gibt gute Gründe dafür, sich eher an Rom als an einer anderen Zivilisation zu orientieren, wenn es darum geht, zu erkennen, wohin sich die USA entwickeln. Jeder weiß, dass Rom untergegangen ist, aber nur wenige Menschen verstehen, warum. Und ich glaube, noch weniger wissen, dass sich die USA aus denselben Gründen, auf die ich gleich eingehen werde, auf demselben Weg befinden.

Rom erreichte den Höhepunkt seiner militärischen Macht um das Jahr 107, als Trajan die Eroberung Dakiens (das Gebiet des heutigen Rumäniens) abschloss. Mit der Eroberung Dakiens erreichte das Imperium seinen Höhepunkt, aber ich würde behaupten, dass es in fast allen anderen Bereichen seinen Höhepunkt bereits überschritten hatte.

Die USA erreichten ihren relativen und in gewisser Weise auch ihren absoluten Höhepunkt bereits in den 1950er-Jahren. Im Jahr 1950 produzierte dieses Land 50 % des weltweiten BSP und 80 % der Fahrzeuge. Jetzt sind es etwa 21 % des Welt-BSP und 5 % der Fahrzeuge. Es besaß zwei Drittel der weltweiten Goldreserven, heute ist es im Besitz eines Viertels. Es war mit großem Abstand der weltweit größte Gläubiger, während es jetzt mit großem Abstand der größte Schuldner ist. Das Einkommen des durchschnittlichen Amerikaners war bei Weitem das höchste in der Welt; heute liegt es etwa an achter Stelle, und es sinkt weiter ab.

Aber nicht nur die USA, auch die westliche Zivilisation ist im Niedergang begriffen. Im Jahr 1910 kontrollierte Europa fast die ganze Welt – politisch, finanziell und militärisch. Jetzt wird es zu einem Disneyland mit echten Gebäuden und einem Streichelzoo für die Chinesen. Es ist sogar noch weiter auf dem absteigenden Ast als die Vereinigten Staaten.

Wie Amerika wurde Rom von Flüchtlingen gegründet – aus Troja, zumindest im Mythos. Wie Amerika wurde es in seiner frühen Geschichte von Königen regiert. Später wurden die Römer zu Selbstverwaltern, mit mehreren Versammlungen und einem Senat. Später ging die Macht an die Exekutive über, was wahrscheinlich kein Zufall war.

Die Gründer der USA haben das Land nach dem Vorbild Roms gestaltet, bis hin zur Architektur der Regierungsgebäude, der Verwendung des Adlers als Nationalvogel, der Verwendung lateinischer Mottos und der unglücklichen Verwendung der fasces – der von Ruten umgebenen Axt – als Symbol der Staatsmacht. Publius, der pseudonyme Autor der Federalist Papers, hat seinen Namen von einem der ersten Konsuln Roms. Wie in Rom steht die militärische Stärke im Mittelpunkt der nationalen Identität der USA. Wenn man ein Modell ernsthaft übernimmt, wird man ihm immer ähnlicher.

Seit Edward Gibbon 1776 The Decline and Fall of the Roman Empire veröffentlichte – im selben Jahr, in dem Adam Smiths Wealth of Nations und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung verfasst wurden – hat sich eine beachtliche Industrie entwickelt, die die Antike mit der Neuzeit vergleicht. Ich bin ein großer Fan von allen dreien, aber der Untergang des Römischen Reiches ist nicht nur eine großartige Geschichte, sondern auch eine sehr elegante und lesenswerte Literatur. Und es ist wirklich zum Totlachen; Gibbon hatte einen subtilen Witz.

Seit Gibbons Zeit hat sich unser Verständnis von Rom dank archäologischer Entdeckungen enorm verbessert. Es gab viele Dinge, die er einfach nicht wusste, denn er war sowohl Philologe als auch Historiker und stützte sich in seinen Schriften auf das, was die Alten über sich selbst sagten.

Als Gibbon schrieb, gab es noch keine wirkliche Wissenschaft der Archäologie; es war noch nicht einmal versucht worden, die erhaltenen antiken Texte mit dem in Beziehung zu setzen, was auf den erhaltenen Denkmälern – sogar den bekannten Denkmälern – und auf den Münzen stand. Ganz zu schweigen von den Wissenschaftlern, die in den Provinzen nach den Überresten römischer Villen, Schlachtfeldern und dergleichen graben. Gibbon war also, wie die meisten Historiker, in gewissem Maße ein Sammler von Hörensagen.

Und woher sollte er wissen, wem von den antiken Quellen er glauben sollte? Das wäre so, als ob William F. Buckley, Gore Vidal, H. L. Mencken, Norman Mailer und George Carlin alle über dasselbe Ereignis geschrieben hätten, und man müsste herausfinden, wessen Geschichte wahr ist. Das macht es schwer zu sagen, was vor ein paar Jahren wirklich passiert ist… vergessen Sie die alte Geschichte. Deshalb ist die Geschichtswissenschaft so tendenziös; so vieles davon ist „er sagte/sie sagte“.

Wie dem auch sei, vielleicht wollen Sie gar keinen Vortrag über alte Geschichte hören. Wahrscheinlich würden Sie sich mehr über einige Vermutungen darüber amüsieren, was mit den USA wahrscheinlich passieren wird.

Zunächst möchte ich sagen, dass ich nicht sicher bin, dass der Zusammenbruch Roms nicht auch etwas Gutes war. Rom hatte viele positive Aspekte – wie die meisten anderen Zivilisationen auch. Aber es gab auch vieles, was ich an Rom missbillige, z. B. seinen Antikommerzialismus, seinen Militarismus und, nach Cäsar, seine zentralisierte und zunehmend totalitäre Regierung. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob der Zusammenbruch der USA nicht vielleicht eine gute Sache ist.

Warum also ist Rom gefallen? Im Jahr 1985 hat ein Deutscher namens Demandt 210 Gründe zusammengetragen. Einige davon finde ich albern – wie die rassische Degeneration, Homosexualität und übermäßige Freiheit. Die meisten sind überflüssig. Einige sind einfach nur vernünftig wie der Bankrott, der Verlust der moralischen Kraft und die Korruption.

Gibbons Liste ist viel kürzer. Obwohl es ziemlich schwierig ist, seine sechs dicken Bände in einem einzigen Satz zusammenzufassen, führte er den Fall Roms auf nur zwei Ursachen zurück, eine interne und eine externe: Das Christentum und barbarische Invasionen. Ich denke, Gibbon hatte mit beidem im Wesentlichen recht. Aufgrund der Empfindlichkeiten seiner Zeit ging er jedoch sehr behutsam mit dem frühen Christentum (d. h. von seiner Gründung bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts) um; ich habe beschlossen, weniger behutsam mit ihm umzugehen. Ich hoffe, dass weder meine Analyse der Religion noch die der barbarischen Invasionen (damals und heute) allzu viele Leser stören wird.

Auf jeden Fall habe ich mich entschlossen, die Gründe für den Niedergang Roms weiter aufzuschlüsseln, und zwar in zehn Kategorien: politische, rechtliche, soziale, demografische, ökologische, militärische, psychologische, intellektuelle, religiöse und wirtschaftliche – auf die ich alle eingehen werde. Und als Bonus werde ich Ihnen am Ende dieses Artikels einen weiteren, völlig unabhängigen und notwendigen Grund für den Zusammenbruch sowohl Roms als auch der USA nennen.

Sie müssen meiner Interpretation nicht zustimmen, aber lassen Sie uns sehen, welche Lehren aus der Geschichte Roms zu ziehen sind, von der halbmythischen Gründung durch Romulus und Remus im Jahr 753 v. Chr. (eine Geschichte, die im Widerspruch zu Vergils Erzählung von Aeneas und den flüchtenden Trojanern steht) bis zu dem, was man gemeinhin als das Ende des westlichen Imperiums im Jahr 476 n. Chr. bezeichnet, als der Kindkaiser Romulus Augustulus von Odoaker abgesetzt wurde (einem germanischen General, der das Kommando über das hatte, was als römische Armee galt – die zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich aus germanischen Söldnern bestand, die der Idee Roms nicht treu waren). Es sieht sehr nach der amerikanischen Erfahrung der letzten paar hundert Jahre aus. Erst Eroberung und Expansion, dann weltweite Vorherrschaft und dann der Abstieg.

Politische

Es ist jedoch etwas irreführend, von einem einfachen Fall Roms zu sprechen. Viel genauer ist es, von einer allmählichen Transformation zu sprechen, mit Episoden, die Paläontologen als „punktuelles Ungleichgewicht“ bezeichnen. Es gab viele Untergänge.

Das republikanische Rom fiel im Jahr 31 v. Chr. mit der Thronbesteigung des Augustus und dem Beginn des sogenannten Prinzipats. Jahrhunderts, einer Zeit ständiger Bürgerkriege, des Beginns schwerwiegender barbarischer Einfälle und der Zerstörung der römischen Silberwährung, des Denars, fast zusammengebrochen.

Rom als etwas, das einer freien Gesellschaft ähnelte, fiel in den 290er Jahren und änderte sich dann erneut radikal mit Diokletian und der Herrschaftsperiode (mehr dazu in Kürze). Vielleicht kam das Ende im Jahr 378, als die Goten ein römisches Heer bei Adrianopel vernichteten und Invasionen in großem Stil begannen. Vielleicht sollten wir das Jahr 410 als das Ende bezeichnen, als Alarich – ein Gote, der eigentlich ein römischer General war – die erste Plünderung Roms durchführte.

Man könnte auch sagen, dass die Zivilisation erst in den späten 600er Jahren wirklich zusammenbrach, als der Islam den Nahen Osten und Nordafrika eroberte und den Mittelmeerhandel abschnitt. Vielleicht sollten wir das Jahr 1453 verwenden, als Konstantinopel und das Ostreich fielen. Vielleicht lebt das Imperium heute noch in Form der katholischen Kirche – der Papst ist der Pontifex Maximus, der rote Pantoffeln trägt, wie Julius Cäsar, als er dieses Amt innehatte.

Ein sicherer Blick in den fernen Spiegel zeigt, dass Rom seit der Zeit des Fürstentums einen beschleunigten Trend zu Absolutismus, Zentralisierung, Totalitarismus und Bürokratie erlebte. Ich denke, wir können behaupten, dass Amerika mit dem Amtsantritt von Roosevelt 1933 in sein Prinzipat eingetreten ist; seither herrscht der Präsident über den Kongress, wie Augustus über den Senat herrschte. Im Laufe der Zeit fielen in Rom die Prätentionen immer mehr ab, so wie es auch in den Vereinigten Staaten der Fall war.

Nach dem dritten Jahrhundert, das von ständigen Bürgerkriegen und der Zerstörung der Währung geprägt war, wich das Prinzipat (in dem der Kaiser, zumindest theoretisch, nur der Erste unter Gleichen war) der Periode des Dominats (vom Wort dominus“, Herr, das sich auf einen Sklavenhalter bezieht), als der Kaiser zum absoluten Monarchen wurde. Dies geschah mit der Thronbesteigung Diokletians im Jahr 284 und dann, nach einem weiteren Bürgerkrieg, mit Konstantin im Jahr 306. Von diesem Zeitpunkt an gab der Kaiser nicht einmal mehr vor, der Erste unter Gleichen zu sein, und wurde wie ein orientalischer Potentat behandelt. Derselbe Trend ist in den USA im Gange, aber wir sind noch lange nicht an seinem Endpunkt angelangt – auch wenn der Präsident heute von Hunderten, ja Tausenden von Leibwächtern geschützt wird. Harry Truman war der letzte Präsident, der es tatsächlich wagte, während seiner Amtszeit wie ein normaler Bürger durch Washington zu spazieren.

So wie der Senat, die Konsuln und die Tribunen mit ihren Vetos zu impotenten Anachronismen geworden sind, haben sich auch die Institutionen der Vereinigten Staaten verändert. Schon früh, beginnend mit dem vierten Kaiser, Claudius, im Jahr 41 n. Chr., zeigten die Prätorianer (die von Augustus eingesetzt worden waren), dass sie den Kaiser ernennen konnten. Und heute in den USA gilt das wahrscheinlich auch für die Prätorianer – unter anderem für die NSA, die CIA und das FBI – und natürlich für das Militär. Wir werden sehen, wie der nächste Hängepartie-Streit bei den Präsidentschaftswahlen ausgetragen wird.

Ich vermute, dass die Booboisie (die Römer nannten sie die capite censi, die Kopfzahl) einen starken Anführer fordern wird, wenn sich die Große Depression ausbreitet, der Dollar zerstört wird und ein ernsthafter Krieg ausbricht. Man darf nicht vergessen, dass der Krieg schon immer die Gesundheit des Staates war. Von den römischen Kaisern wurde nicht zuletzt von ihren Soldaten erwartet, dass sie immer im Krieg waren. Und es ist kein Zufall, dass die sogenannten größten US-Präsidenten Kriegspräsidenten waren – Lincoln, Wilson und FDR. Wir können humorvoll den selbst ernannten Kriegspräsidenten Baby Bush hinzufügen. Militärische Helden – wie Washington, Andrew Jackson, Ulysses Grant, Teddy Roosevelt und Eisenhower – sind immer leicht zu wählen. Ich gehe davon aus, dass bei der nächsten Wahl, wenn wir uns in einer echten Krise befinden, ein General kandidieren wird. Die Öffentlichkeit wird einen General wollen, auch weil das Militär heute bei Weitem die vertrauenswürdigste Institution der amerikanischen Gesellschaft ist. Seine wahrscheinliche Wahl wäre aus zahlreichen Gründen ein Fehler, nicht zuletzt deshalb, weil das Militär eigentlich eine schwer bewaffnete Variante der Post ist.

Es ist ratsam, Gibbons Worte über das Militär im Hinterkopf zu behalten: „Jede Ordnung von Männern, die an Gewalt und Sklaverei gewöhnt sind, sind miserable Wächter einer zivilen Verfassung.“

Eine weitere politische Parallele zu den USA: Bis Trajan im Jahr 100 n. Chr. waren alle Kaiser kulturell römisch und stammten aus alten, adligen Familien. Danach waren es nur noch wenige. Die USA haben jetzt ihren ersten kenianischen Präsidenten – natürlich nur ein Scherz.

Fortsetzung folgt nächste Woche…