Ehemalige Berater des Weißen Hauses Dr. Scott Atlas: Die Zensur durch Twitter forderte Menschenleben

Wenn von Zensur die Rede ist, gibt es oft „vage Andeutungen“ über die Auswirkungen dieser Beschränkung. Aber wenn man die medizinische Wissenschaft und die Gesundheitspolitik zensiert, „tötet man Menschen“, sagte Dr. Scott Atlas in einem Interview, das am 28. Dezember in Newsmakers von NTD und The Epoch Times ausgestrahlt wurde.

Die Zensur korrekter wissenschaftlicher und medizinischer Informationen während dieser Pandemie hat Menschen getötet. Sie hinderte die Menschen daran, intelligente Entscheidungen zu treffen. Sie hat die Menschen daran gehindert, angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen“, so Atlas über die Zensur von Ärzten wie ihm durch Twitter.

Außerdem, so Atlas, sei die Zensur von Twitter besonders „schädlich“ und „schockierend“, weil die Vereinigten Staaten auf Freiheit gegründet seien.

Diese Art von Zensur war meiner Meinung nach in den Vereinigten Staaten unbekannt“, erklärte Atlas. Sie erinnert an all das, was wir als freie Gesellschaft und Demokratie an autoritären Ländern wie China, der ehemaligen UdSSR und dem heutigen Russland und Nordkorea verabscheuen.

Das ist die Art von Zensur, die in diesen Ländern stattfindet. Und jetzt findet sie in unserem Land statt.

Zensur tötet

Atlas zufolge beschränkt sich die Zensur auf Geheiß der Regierung nicht auf die sozialen Medien und ist weitaus heimtückischer, als man zunächst annimmt.

„Es geht nicht nur darum, Informationen zu blockieren. Es geht auch – wenn auch weniger offenkundig – darum, den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen zu beschränken. Menschen, die korrekte Informationen verbreiten, werden angefeindet“, so Atlas.

Nach Ansicht von Atlas gab es auf dem Höhepunkt der Pandemie nur eine akzeptable COVID-19-Erzählung, und das war die, die von den Verantwortlichen vorgebracht wurde, insbesondere von Dr. Anthony Fauci und Dr. Deborah Birx.

Dr. Anthony Fauci sagt am 14. September vor dem U.S. Senat aus. Der Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, der zum Gesicht der staatlichen Reaktion auf die COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten wurde, kündigt am 22. August an, dass er Ende des Jahres in den Ruhestand gehen will.

Als andere Vertreter der Gesundheitsbehörden, wie z. B. Atlas, widersprüchliche Informationen vorbrachten, griffen die genannten Behörden auf die Hilfe der Medien zurück, um diese abweichenden Meinungen zu unterdrücken.

„Dr. Fauci, Dr. Birx usw. gingen zu ihren Freunden in den Medien und untergruben Leute wie mich. Die in Wirklichkeit das sagten, was richtig war, was die ganze Zeit über als richtig bestätigt worden war.

Aber die Realität ist, ja, die Zensur der Wissenschaft tötet Menschen. Und sie tötete Menschen während dieser Pandemie. Daran gibt es keinen Zweifel“, so Atlas.

Rufe nach Verantwortlichkeit

Laut den jüngsten Rasmussen Reports möchten 63 Prozent der „Likely U.S. Voters“, dass der Kongress die Beteiligung des FBI an Social Media-Unternehmen wie Twitter untersucht.

Leider, so Atlas, sei er skeptisch gegenüber jeder Untersuchung, die „von Regierungsbeamten geleitet wird“. Außerdem glaubt er nicht, dass eine Untersuchung des Kongresses ausreicht, um die Zusammenarbeit zwischen Big Tech und der Regierung vollständig aufzudecken.

Regierungsuntersuchungen sind in der Regel politischer Natur. Und selbst wenn sie nicht politisch sind, werden sie als politisch wahrgenommen. Und sobald etwas als politisch wahrgenommen wird, hat man in der Öffentlichkeit einen erheblichen Teil der Glaubwürdigkeit verloren“, erklärte Atlas.

Auch wenn Atlas nicht glaubt, dass eine Untersuchung durch den Kongress ausreicht, ist er der Meinung, dass Untersuchungen notwendig sind, um die Wahrheit über die Arbeit der Regierung mit sozialen Medien ans Licht zu bringen.

Zudem, so Atlas, würden Zensur und geheime Absprachen ohne eine Untersuchung unkontrolliert weitergehen.