Dieses Interview mit einem Zeugen zum Mordversuch an Trump wirft viele Fragen auf

Ein Schütze hat am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania das Feuer auf Donald Trump eröffnet. Ein Zeuge alarmierte Polizei und Secret Service. Minutenlang passierte nichts, die Sicherheitskräfte unterbrachen Trump bei seiner Rede nicht.

„Wir sahen jemanden auf dem Dach des Gebäudes neben uns krabbeln, 15 Meter entfernt“, sagte der Zeuge der BBC. „Er hatte eine Waffe, das konnten wir deutlich sehen.“

„Ich dachte: Warum redet Trump immer noch? Warum haben sie ihn nicht von der Bühne geholt? Und dann hörte ich fünf Schüsse“.

Auf der Bühne wurde Trump am Ohr getroffen, bevor er sich duckte und von seinen Leibwächtern abgeführt wurde.

Der Milliardär Elon Musk ist überzeugt, dass die Führung des Secret Service, die für den Schutz Trumps verantwortlich ist, zurücktreten sollte. Er teilte ein BBC-Video, in dem ein Zeuge die Polizei vor der Schießerei auf einen bewaffneten Mann auf dem Dach aufmerksam machte.

Aufnahmen von Präsident Trumps Kundgebung in Pennsylvania heute Abend zeigen, wie Trumps Anhänger den Schützen entdeckten, bevor er das Feuer eröffnete. Man kann Trumps Anhänger schreien hören: „ER HAT EINE WAFFE! ER HAT EINE WAFFE!“, bevor der Schütze versuchte, Präsident Trump zu töten. Wie ist das passiert?

