Trumps Rückkehr: Bereiten Sie sich auf ein Chaos vor, das Ihnen in die Schuhe geschoben wird

Von Brandon Smith

Ja, es ist soweit. Die letzte Hälfte des Jahres 2024 entwickelt sich zu einer der politisch verrücktesten des Jahrhunderts und die Funken fliegen bereits. Der bisher größte Moment der Absurdität dürfte die erste Präsidentschaftsdebatte zwischen Donald Trump und Joe Biden sein, in der der ganzen Welt überdeutlich vor Augen geführt wurde, dass Biden auf der Überholspur ins Irrenhaus ist. Wir haben vier Jahre lang gesagt, dass der Kerl weg ist, ein Fall von Demenz, der vom DNC und den Medien gestützt und geschützt wird. Jetzt ist es unbestreitbar:

Im Oval Office sitzt ein Gemüse und die Nation ist in Panik.

Die Linken sind in Panik, weil sie jetzt erkennen, dass ihr Kandidat eine Farce ist, dass der Kaiser keine Kleider hat und dass sie ihr ganzes Geld auf ein sehr zurückgebliebenes Rennpferd gesetzt haben. Die Konservativen feiern, sind aber auch in Panik, weil sie denken, dass Biden in seiner Senilität jeden Moment Atombomben abwerfen könnte.

Es gibt sogar Leute, die einen 25. Verfassungszusatz fordern, um Biden abzusetzen, weil sie glauben, dass er Entscheidungen trifft. Das tut er aber nicht. Biden ist ein Stellvertreter für mächtigere Interessen und war es schon immer. Biden vorzeitig loszuwerden, löst weder das größere Problem, noch würde es eine nukleare Apokalypse verhindern (falls das überhaupt jemals der Plan war). Andere Leute treffen seine Entscheidungen für ihn.

In der Zwischenzeit gibt es eine ganze Reihe von Überraschungen, die noch vor November eintreten könnten. Wie ich in meinem Artikel “Der Jonglierakt: Ist 2024 ein entscheidendes Jahr für die Globalisten?”, der im Januar veröffentlicht wurde, festgestellt habe, entwickelt sich die Wahl von 2024 zu einem eigenen Black Swan Ereignis. Ich stellte fest, dass:

“...Es besteht die Möglichkeit von Schockereignissen, wie zum Beispiel, dass Biden in letzter Minute zurücktritt. Trump wird verhaftet und gewinnt trotzdem. Oder eine große geopolitische Krise, die von den Demokraten als Vorwand benutzt wird, um die Wahl zu “verschieben”…”

Es sieht immer mehr danach aus, dass mindestens eines dieser Szenarien eintreten wird (Biden tritt zurück oder wird vom DNC hinausgedrängt). Es wird auch immer wahrscheinlicher, dass Donald Trump trotzdem ins Weiße Haus zurückkehren wird. Im Moment sieht es so aus, als wolle Biden an seiner Position festhalten, aber selbst wenn er ersetzt wird, gibt es noch keinen Kandidaten der Demokraten, der die Zahlen hat, um sich im November durchzusetzen. Und wenn Sie glauben, dass Wahlbetrug ein Faktor sein wird, dürfen Sie nicht vergessen, dass die Stimmen knapp sein müssen, um das Ergebnis zu manipulieren.

Die Frage ist, was dies für die Konservativen und Patrioten in Zukunft bedeuten wird. Ist das ein Grund zur Freude, oder sollten sich die Amerikaner darauf einstellen, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird?

Nach Trumps Sieg im Jahr 2016 (den ich ein Jahr vor den Wahlen vorausgesagt habe) habe ich die Vermutung geäußert, dass Trump als der nächste Herbert Hoover aufgebaut werden könnte; der Sündenbock für eine Vielzahl wirtschaftlicher und sozialer Katastrophen, die von undurchsichtigen und zwielichtigen Interessen verursacht werden. Ich habe auch in Frage gestellt, ob Trump ein williger Teilnehmer an diesem Theater sein würde.

Denken Sie daran, dass seine Kabinettswahlen 2016 ein Albtraum waren – vollgepackt mit einem Schwarm von Bankeliten, einem Mitglied des Rothschild-Kartells (Wilber Ross), CFR-Mitgliedern und anderen schlechten Schauspielern. Er hatte wirklich einige der schlimmsten Leute, die zu dieser Zeit über seiner Schulter standen (wie Anthony Fauci, zum Beispiel…). Selbst wenn Trump gute Absichten hatte, seine Berater hatten sie sicher nicht.

Mit der Kombination aus BLM-Aufständen, den Zinserhöhungen der Federal Reserve, der Pandemie-Hysterie, dem coviden Stimulus, der eine Stagflation auslöste, und dem “Aufstand” vom 6. Januar wurde Trump (größtenteils zu Unrecht) zu einem Paria gemacht. Die Konservativen im Jahr 2020 und darüber hinaus wurden als die ultimativen Schurken bezeichnet, als “Zerstörer der Demokratie”. Trump wurde in vielerlei Hinsicht als ein weiterer Hoover abgestempelt.

Doch während dieses Prozesses geschah etwas, das die Globalisten meiner Meinung nach nicht beabsichtigt hatten: Die Pandemie-Agenda scheiterte. Die Impfpässe sind gescheitert. Die Mandate scheiterten. Die durchschnittliche Sterblichkeitsrate bei Infektionen lag bei winzigen 0,23 %, und die Öffentlichkeit war nicht ausreichend verängstigt. Zu viele Patrioten weigerten sich, die Vorschriften einzuhalten. Die CDC-Zahlen zu den Impfungen waren eindeutig übertrieben, um den Anschein zu erwecken, dass sich mehr Menschen impfen ließen. Fast niemand nahm die Auffrischungsimpfungen in Anspruch.

Es war vielleicht einer der größten Fehler, den die Globalisten je begangen haben. Klaus Schwab vom WEF, Dr. Evil höchstpersönlich, ist in den Hintergrund getreten und hat sich als Vorstandsvorsitzender zurückgezogen. Das große Spiel für die medizinische Tyrannei ist gescheitert. Was ist nun zu tun?

Ist es ein Fehler, dass das Establishment trotz seines Deliriums weiter an Biden festhält? Oder haben sie Biden in die erste Debatte geschickt, weil sie genau wussten, wie schlecht es laufen würde? Ist dies ein Trick, um das Herbert-Hoover-Szenario zu vervollständigen? In diesem Jahr deutete Trump in einem Interview mit Fox Business an, dass er nicht der nächste Herbert Hoover werden wolle, wenn er von Biden eine wirtschaftliche Zeitbombe erbt. Biden entgegnete daraufhin, dass Trump bereits wie Herbert Hoover sei, weil er während des Covid Jobs verloren habe.

Dies ist natürlich eine falsche Behauptung. Aber das Narrativ ist überall zu hören: “Trump wird in Amerika einen ähnlichen Crash wie 1929 herbeiführen”.

Überlegen Sie einmal, wie viele verschiedene Elemente der US-Wirtschaft heute durch gefälschte Statistiken falsch dargestellt werden. Biden hat Inflationsstatistiken wie den Verbraucherpreisindex unterdrückt, indem er strategische Ölreserven auf den Markt warf. Seine Beschäftigungsstatistiken sind ein einziger Zirkus, denn fast jeder “geschaffene” Arbeitsplatz geht an illegale Einwanderer, was die Zahlen des BLS künstlich in die Höhe treibt. Biden hat ein falsches Wachstum der amerikanischen Industrie geschaffen, indem er grüne Energieunternehmen mit Steuergeldern subventioniert hat. Die Medien scheinen das Problem der Staatsverschuldung ignorieren zu wollen, denn die Zinszahlungen belaufen sich alle drei Monate auf über 1 Billion Dollar. Und schließlich geht der Anstieg der Grenzübertritte unvermindert weiter (abgesehen von einem Rückgang um 74 % in Texas, wo sie tatsächlich Mauern und Stacheldraht errichten).

Und was ist mit der Situation in der Ukraine? Die, die sich schnell zu einem größeren Konflikt ausweitet? Meine Leser kennen meine Vorhersagen zu diesem Thema, aber betrachten Sie es einmal aus Trumps Perspektive: Biden hinterlässt alle brisanten Elemente eines sich anbahnenden Weltkriegs. Trump wird einen Kessel voller Nitroglyzerin erben.

Was passiert, wenn Biden weggeht? All die wirtschaftlichen Manipulationen verschwinden, und dann kommen die echten Daten heraus, während Trump im Amt ist. Vielleicht bricht auch der Dritte Weltkrieg aus. Und raten Sie mal, wer dafür verantwortlich gemacht werden wird? Die Finger werden auf Trump zeigen, aber sie werden auch auf SIE zeigen.

Die Agenda wird darin bestehen, die Grundsätze der Konservativen und der Freiheitsbewegung auf den Prüfstand zu stellen und sie als Ideale des Unheils darzustellen. Meritokratie, Individualismus, Unabhängigkeit, persönliche Freiheit, Verantwortung und Disziplin, freie Märkte, Privateigentum – alles, was die Grundlagen der westlichen Zivilisation ausmacht, wird auf den Scheiterhaufen geworfen werden. Wenn man Trump einen leichten Sieg gegen einen kognitiven Schwächling wie Biden (oder einen anderen schwachen Kandidaten) gönnt, könnte das ein abgekartetes Spiel sein, bei dem die Konservativen einen Moment der Macht erlangen, nur um dann festzustellen, dass sie auf dem Thron einer bröckelnden Burg sitzen.

Will ich damit sagen, dass man nicht für Trump stimmen soll? Nein. Zumindest sendet die Stimmabgabe für Trump die Botschaft, dass das amerikanische Volk das will, was Trump repräsentieren soll, und das ablehnt, was Biden repräsentieren soll. Die Kandidaten sind weit weniger wichtig als die Ideale, die sie verkörpern sollen. Was ich damit sagen will, ist, dass diese Wahl aus einem bestimmten Grund besonders seltsam sein könnte – die Tatsache, dass Trump als klare Wahl angepriesen wird, ist verdächtig.

Zumindest wird es in den USA zu organisierten linken Unruhen in den Großstädten kommen. Wie wir in Frankreich gesehen haben, hat die politische Linke nicht die Absicht, die Macht abzugeben, und sie wird alles tun, um sie zu behalten, auch die Nachbarschaft niederbrennen. Eher zurückhaltende Liberale werden sich mit den extremsten sozialistischen Aktivistengruppen zusammentun, um um jeden Preis zu gewinnen. Trumps Anwesenheit im Oval Office wäre der perfekte Auslöser für eine endlose Parade von DEI-Clowns und Antifa-Freaks, die so viel Aufruhr wie möglich verursachen.

Ich spreche nicht über das falsche Links-Rechts-Paradigma. Das falsche Links-Rechts-Paradigma ist irrelevant, wenn es um das eigentliche Problem geht, nämlich das Übergewicht an patriotischen Aktionen oder Apathie. Wenn das amerikanische Volk morgen in großer Zahl aufstünde und auf einmal beschlösse, die Linken auszuschalten, die Globalisten zu vertreiben und die Regierung zurückzuerobern, würden wir Erfolg haben, und es gäbe nichts, was uns aufhalten könnte. Wir sind die größte bewaffnete Bevölkerung der Welt und damit auch die mit Abstand größte Armee der Welt.

Es liegt an uns, nicht an Trump, den Kurs für die Zukunft unserer Nation zu bestimmen. Und wenn er (oder irgendein anderer politischer Führer) unseren Ansprüchen nicht gerecht wird, dann müssen wir das hässliche Ding machen, von dem jeder weiß, dass es notwendig ist, für das aber niemand verantwortlich sein will. Denken Sie nur daran, dass man uns als Bösewichte und nicht als Freiheitskämpfer darstellen wird, wenn wir diesen Schritt tun.