Dieses Jahr in der neuen Normalität – Ausgabe 2024

Wenn es unseren Lesern ähnlich geht wie uns, dann haben Sie den größten Teil des Wochenendes damit verbracht, die Weihnachtsdekoration abzubauen und sorgfältig aufzuräumen, wohl wissend, dass sie im nächsten Dezember wieder unordentlich sein wird.

Das bedeutet, dass das neue Jahr offiziell begonnen hat, und damit ist es Zeit für unsere dritte jährliche Sonderausgabe von „Diese Woche im neuen Normal“. Dies ist das einzige Mal im Jahr, dass „Diese Woche“ nach vorne statt zurück blickt und wir versuchen, das Kommende vorherzusagen.

Willkommen zu „Dieses Jahr in der neuen Normalität“, und hier sind unsere Tipps für die potenziell wichtigsten Themen des Jahres 2024.

1. US-Präsidentschafts-„Wahl“ und der Niedergang des US-Imperiums

Das ist ein einfacher Anfang: Es ist Wahljahr in den USA. Das bedeutet Non-Stop-Berichterstattung darüber, welche Kandidaten dies und jenes gesagt haben, endlose Berichterstattung über (wahrscheinlich völlig erfundene) Umfragewerte und ein paar Stunden Aufregung im November, wenn man erfährt, welche Farbe die Krawatte der globalistischen Marionette in den nächsten vier Jahren haben wird.

Für den Fall, dass der Sarkasmus nicht deutlich genug war:

Die Demokratie steht nicht auf dem Spiel, die Demokratie ist tot, begraben, und die „Wahl“ 2020 war das Establishment, das auf sein Grab gepinkelt hat.

Diese kommende Wahl wird manipuliert werden. Wie offensichtlich und in welche Richtung, ist noch unklar (ich glaube wirklich, dass sie zu Trump zurückkehren könnten), und es ist wohl weniger wichtig als jemals zuvor.

Um den Slogan aus „Alien vs. Predator“ zu zitieren: Wer auch immer „gewinnt“, wir verlieren.

Interessanter und subtiler ist es, den Niedergang der USA als imperiale Macht zu beobachten, und wie inszeniert er sein wird. Schließlich könnten der Niedergang und der Fall der USA genutzt werden, um die Idee zu verkaufen, dass die „richtige Seite“ gewonnen hat.

Welche Rolle wird die so genannte „Wahl“ beim Untergang der USA spielen? Werden wir weitere Zwischenfälle und Unruhen wie am 6. Januar erleben? Besteht die Möglichkeit, dass die Wahl als Reaktion auf einen noch unbekannten „Notfall“ ganz verschoben wird? Wurden Trump und Biden ausgewählt, um die Präsidentschaft zu diskreditieren und den Weg für einen Systemwechsel zu ebnen? Wenn ja, wird sich dieser Trend fortsetzen?

Fragen, die das Jahr 2024 noch beantworten muss.

Kühne Vorhersage: Am Ende des Jahres werden wir Mainstream-Artikel sehen, die das Ende der US-Hegemonie sowohl beklagen als auch feiern, und andere, die das „postimperiale Zeitalter“ und/oder die „multipolare“ oder „multilaterale“ Welt begrüßen.

2. KI: Der Aufstieg der Maschinen

2023 war das Geburtsjahr der KI im öffentlichen Bewusstsein. Alle sprachen über KI-Kunst, ChatGPT und so weiter. Die Angst vor KI war angeblich der Auslöser für die Streiks der Schauspieler- und Autorenvereinigung, die die Produktion in Hollywood im Spätsommer/Frühherbst zum Stillstand brachten.

Die Medien sind voll von Warnungen, dass die KI es unmöglich machen wird, zu erkennen, wer ein Mensch ist und wer nicht.

Das ist zum Teil richtig, aber das ist schon seit Jahren so. Es ist nicht mehr sicher und vielleicht auch nicht rational, zu glauben, was man sieht.

… aber wir vermuten, dass die Warnungen nicht deshalb ausgesprochen werden.

Wir gehen davon aus, dass diese Geschichte im Jahr 2024 an Fahrt aufnehmen wird, und wären nicht überrascht, wenn wir ein oder zwei inszenierte „Krisen“ sehen, an denen angeblich die KI schuld ist. Vielleicht ein „Hack“ oder ein „Leck“ oder eine große Website wie PayPal oder VISA, die aufgrund eines KI-„Angriffs“ kurzzeitig zusammenbricht.

Letztendlich wird es um Überwachung und digitale IDs gehen.

Kühne Vorhersage: Nächstes Jahr um diese Zeit werden die meisten sozialen Medien und Online-Unternehmen eine Art digitalen „Menschlichkeitsnachweis“ verlangen, bevor man ihre Dienste nutzen kann, vielleicht auf der Grundlage einer neuen Form von digitalem Identitätsdokument.

3. Fleisch aus dem Labor in den Supermarktregalen

Das letzte Mal, als wir von kultiviertem oder „im Labor gezüchtetem“ Fleisch hörten, wurde es in Italien verboten. Eine gute Nachricht für alle, insbesondere für die Italiener.

Dann, kurz vor dem Jahreswechsel, stand das falsche Fleisch wieder auf der Speisekarte der Medien.

Am 19. Dezember meldete Forbes, dass ein in den USA ansässiges Unternehmen für „kultiviertes Fleisch“ die „Preisparität“ erreicht habe.

Am 27. Dezember fragte PBS: „Wie wird Fleisch aus dem Labor hergestellt und werden die Menschen es akzeptieren?„

Am 29. Dezember fragte eine Kolumne des „Scotsman“: „Wird König Charles das königliche Siegel für ‚im Labor gezüchtetes‘ Fleisch geben, das helfen könnte, den Planeten zu retten?„

Am selben Tag fragte „Longevity Tech“: „Ist im Labor gezüchtetes Fleisch gesünder als echtes Fleisch?“

(Nebenbei bemerkt – eine kleine Vorhersage ist, dass man aufhören wird, das Wort „echt“ zu verwenden, um Fleisch von kultivierten Zellwürfeln zu unterscheiden. Erwarten Sie, dass Worte wie „traditionell“, „altmodisch“ oder „nicht-erneuerbares Fleisch“ die Oberhand gewinnen).

Dies ist kein Timing-Fehler. Das Narrativ wird zynisch auf das neue Jahr abgestimmt, um die Menschen in ihrer jährlichen „Selbstverbesserungsphase“ zu erwischen. Schließlich ist bekannt, dass sich die Weltbevölkerung der abstinenten Veganer, die ins Fitnessstudio gehen, am 1. Januar vervierfacht und im Februar wieder auf den Normalwert zurückgeht.

Es handelt sich also weniger um eine Vorhersage als um eine Beobachtung: Dieser Trend wird sich fortsetzen, zumindest bis zum Frühjahr.

Meine ursprüngliche „kühne Vorhersage“ war, dass im Jahr 2024 Fleisch aus Laborkulturen als „vegan“ gekennzeichnet werden würde … aber das ist bereits 2023 geschehen. Also …

Kühne Vorhersage: Bis Ende des Jahres werden mindestens eine Handvoll Länder Fleisch aus dem Labor zugelassen haben, und eine große Fastfood-Kette wird damit werben, dass sie es verwendet.

Alles in allem sieht es so aus, als stünde dem OffGuardian ein arbeitsreiches Jahr bevor, und wir haben noch nicht einmal über den drohenden Krieg in Taiwan oder den Anstieg der „Lableaks“ berichtet, die die nächste „Pandemie“ verursachen könnten.

Gute Zeiten liegen vor uns. Frohes neues Jahr an alle.