Diesmal ist es (nicht) anders

Die alte Weisheit, dass man dasselbe tut und ein anderes Ergebnis erwartet, ist nicht so einfach, wie es scheint. Manchmal braucht man ein paar Anläufe, um es richtig zu machen. Wenn man jedoch sieht, dass eine lange Reihe kluger Leute das Gleiche tun und das gleiche schlechte Ergebnis erzielen, kann man sich fragen, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist der Fall bei der Staatsverschuldung. Nationale Staatsoberhäupter, die zu viele Schulden anhäufen, denken immer, dass ihre Situation anders ist. Das ist sie wahrscheinlich nicht.

Dies kam mir in den Sinn, als ich über das meisterhafte Buch “This Time Is Different“ von Carmen Reinhart und Ken Rogoff aus dem Jahr 2009 nachdachte. Sie untersuchten systematisch Hunderte von Schuldenkrisen aus acht Jahrhunderten und stellten (Überraschung!) fest, dass sie alle in etwa gleich abliefen. “Dieses Mal” ist es selten anders. Da die USA (und viele andere entwickelte Volkswirtschaften) sich nun in die lange Liste der Länder einreihen werden, deren Verschuldungsgewohnheiten ein schlechtes Ende genommen haben, ist es jetzt sogar noch aktueller.