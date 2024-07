Sechs Grundnahrungsmittel für die Küche, die jahrelang nicht verderben

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Getrocknete Bohnen, Senf, weißer Essig und Salz sind Beispiele für Lebensmittel, die in Ihrer Speisekammer jahrelang frisch bleiben

Ein Problem bei Bohnen ist, dass sie Lektine enthalten. Das sind zuckerbindende Pflanzenproteine, die sich an Zellmembranen anlagern und zu Gewichtszunahme oder gesundheitlichen Problemen führen können. Wenn Sie sich für den Verzehr von Bohnen entscheiden, achten Sie darauf, dass Sie sie richtig zubereiten und kochen

Honig und Vanilleextrakt sind weitere Grundnahrungsmittel mit jahrelanger Haltbarkeit

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 30. Januar 2017 veröffentlicht.

Lebensmittelverschwendung ist in den USA ein großes Problem, nicht nur auf dem Bauernhof, wo Produkte als unverkäuflich eingestuft werden, weil sie zu klumpig, zu klein oder anderweitig ästhetisch nicht perfekt sind, sondern auch in den Haushalten der Amerikaner.

Man schätzt, dass insgesamt etwa 40 % der Lebensmittel in den USA verschwendet werden, und nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) verschwendet eine durchschnittliche vierköpfige Familie in den USA jedes Jahr mehr als 2 Millionen Kalorien, was Lebensmitteln im Wert von 1.500 Dollar entspricht.

Eine Reduzierung der Lebensmittelverschwendung um nur 15 % könnte laut USDA mehr als 25 Millionen Amerikaner pro Jahr ernähren und käme auch der Umwelt zugute, da Lebensmittelabfälle den größten Anteil an den festen Siedlungsabfällen ausmachen (die Kompostierung von Lebensmittelabfällen in Ihrem Garten ist eine Möglichkeit, diesen Anteil zu verringern).

Wenn man seine Mahlzeiten nicht sorgfältig plant, kann es leicht passieren, dass man zu viele frische Lebensmittel kauft und diese vor dem Verzehr verderben. Es gibt jedoch eine Reihe gesunder Grundnahrungsmittel, die Sie in Ihrer Küche vorrätig halten können, ohne sich Gedanken über den Verderb machen zu müssen, da sie lange haltbar sind – sogar jahrelang.

Unverderbliche Grundnahrungsmittel zur Auffüllung Ihres Vorratslagers

Der Zugriff auf nicht verderbliche Lebensmittel ist zweifelsohne praktisch. Wenn Sie Ihre Vorratskammer ab und zu auffüllen, sind Sie in der Lage, auch kurzfristig oder aus der Not heraus eine Mahlzeit zuzubereiten.

Was Sie vermeiden sollten, sind Lebensmittel, die lange haltbar sind, weil sie synthetische Konservierungsstoffe enthalten oder in Dosen abgefüllt sind (Dosen sind oft mit giftigem Bisphenol A [BPA] beschichtet). Suchen Sie stattdessen nach vollwertigen Lebensmitteln, die von Natur aus lange haltbar und gut für Sie sind. Im Folgenden finden Sie einige der besten Optionen:

Getrocknete Bohnen – Bohnen sind eine gute Quelle für Folsäure, Ballaststoffe, Mangan, Eiweiß, Magnesium, Vitamin B1 (Thiamin), Phosphor und Antioxidantien und können bei mäßigem Verzehr der Herzgesundheit zuträglich sein. Ein Problem bei Bohnen ist jedoch, dass sie Lektine enthalten, d. h. zuckerbindende Pflanzenproteine, die sich an Zellmembranen anlagern und zu Gewichtszunahme oder Gesundheitsproblemen führen können. Wenn Sie mehr über Lektine erfahren möchten, empfehle ich Ihnen die Lektüre von “How to Reduce Lectins in Your Diet” (Wie Sie die Lektine in Ihrer Ernährung reduzieren können). Wenn Sie sich für den Verzehr von Bohnen entscheiden, achten Sie darauf, sie richtig zuzubereiten und zu kochen. Absolute Aussagen sind zwar selten nötig, aber eine Warnung ist hier angebracht: Essen Sie NIEMALS rohe oder ungenügend gekochte Bohnen, da sie akute toxische Wirkungen haben können. Schon fünf Bohnen können eine Reaktion hervorrufen, die an eine Lebensmittelvergiftung erinnert. Um den Verzehr von Bohnen sicher zu machen, müssen Sie Folgendes beachten: Weichen Sie die Bohnen vor dem Kochen mindestens 12 Stunden lang in Wasser ein und wechseln Sie das Wasser häufig. Wenn Sie dem Einweichwasser Backpulver hinzufügen, wird die Neutralisierung der Lektine noch weiter verstärkt. Spülen Sie die Bohnen ab und entsorgen Sie das Einweichwasser. Mindestens 15 Minuten bei starker Hitze kochen. Wenn Bohnen bei zu geringer Hitze gekocht werden, kann sich die Toxizität bis zum Fünffachen oder mehr erhöhen. Vermeiden Sie alle Rezepte, in denen trockenes Bohnenmehl verwendet wird, da die trockene Hitze des Ofens die Lektine nicht wirksam zerstört. Die beste Methode zur Zerstörung von Lektinen ist die Verwendung eines Schnellkochtopfs wie dem InstaPot.

– Bohnen sind eine gute Quelle für Folsäure, Ballaststoffe, Mangan, Eiweiß, Magnesium, Vitamin B1 (Thiamin), Phosphor und Antioxidantien und können bei mäßigem Verzehr der Herzgesundheit zuträglich sein. Ein Problem bei Bohnen ist jedoch, dass sie Lektine enthalten, d. h. zuckerbindende Pflanzenproteine, die sich an Zellmembranen anlagern und zu Gewichtszunahme oder Gesundheitsproblemen führen können. Wenn Sie mehr über Lektine erfahren möchten, empfehle ich Ihnen die Lektüre von “How to Reduce Lectins in Your Diet” (Wie Sie die Lektine in Ihrer Ernährung reduzieren können). Wenn Sie sich für den Verzehr von Bohnen entscheiden, achten Sie darauf, sie richtig zuzubereiten und zu kochen. Absolute Aussagen sind zwar selten nötig, aber eine Warnung ist hier angebracht: Essen Sie NIEMALS rohe oder ungenügend gekochte Bohnen, da sie akute toxische Wirkungen haben können. Schon fünf Bohnen können eine Reaktion hervorrufen, die an eine Lebensmittelvergiftung erinnert. Um den Verzehr von Bohnen sicher zu machen, müssen Sie Folgendes beachten: Senf – Senf ist sehr lange haltbar (bis zu drei Jahre, bevor er geöffnet wird), und hochwertige Senfprodukte werden nur aus nützlichen Senfkörnern, Kurkuma, Wasser und Essig hergestellt. Senf verleiht vielen Gerichten einen leckeren Kick und kann als zusätzlichen Bonus Ihren Stoffwechsel noch Stunden nach dem Essen um bis zu 25 % ankurbeln.

– Senf ist sehr lange haltbar (bis zu drei Jahre, bevor er geöffnet wird), und hochwertige Senfprodukte werden nur aus nützlichen Senfkörnern, Kurkuma, Wasser und Essig hergestellt. Senf verleiht vielen Gerichten einen leckeren Kick und kann als zusätzlichen Bonus Ihren Stoffwechsel noch Stunden nach dem Essen um bis zu 25 % ankurbeln. Weißer Essig – Das Vinegar Institute erklärt, dass weißer Essig aufgrund seiner sauren Natur unbegrenzt haltbar ist. Aus diesem Grund wird er häufig zum Einlegen von Essig verwendet, aber auch zum Würzen von Gewürzen und anderen Lebensmitteln, um den Geschmack zu verbessern. Essig kann sich auch positiv auf Ihre Gesundheit auswirken. Dies geht aus einem Bericht im Journal of Food Science hervor: “Zu den funktionellen therapeutischen Eigenschaften von Essig … gehören antibakterielle Aktivität, Blutdrucksenkung, antioxidative Aktivität, Verringerung der Auswirkungen von Diabetes, Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Steigerung der Vitalität nach dem Sport“. Destillierter weißer Essig eignet sich hervorragend zum Reinigen und Wäschewaschen, aber aus gesundheitlichen Gründen sollten Sie die perfekt klaren, “blitzsauberen” Sorten, die Sie häufig in den Regalen von Lebensmittelgeschäften sehen, vermeiden. Stattdessen sollten Sie biologischen, ungefilterten und unverarbeiteten Essig verwenden, der trübe ist. Wenn Sie versuchen, ihn zu durchschauen, werden Sie eine spinnwebenartige Substanz bemerken, die in ihm schwimmt. Diese Substanz wird als “Mutter” bezeichnet und ist ein Zeichen dafür, dass Ihr Essig von bester Qualität ist. Der Grund, warum die Hersteller Essig destillieren, besteht darin, dieses eher trüb aussehende Zeug zu entfernen, das die meisten Menschen unangenehm finden und nicht kaufen wollen. Aber in diesem Fall ist es das trübe Zeug, das Sie wollen. Wie bei den meisten Lebensmitteln gilt auch bei Essig: Je stärker ein Lebensmittel verarbeitet ist, desto weniger nahrhaft ist es, und das gilt auch für den meisten Essig.

– Das Vinegar Institute erklärt, dass weißer Essig aufgrund seiner sauren Natur unbegrenzt haltbar ist. Aus diesem Grund wird er häufig zum Einlegen von Essig verwendet, aber auch zum Würzen von Gewürzen und anderen Lebensmitteln, um den Geschmack zu verbessern. Essig kann sich auch positiv auf Ihre Gesundheit auswirken. Dies geht aus einem Bericht im Journal of Food Science hervor: “Zu den funktionellen therapeutischen Eigenschaften von Essig … gehören antibakterielle Aktivität, Blutdrucksenkung, antioxidative Aktivität, Verringerung der Auswirkungen von Diabetes, Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Steigerung der Vitalität nach dem Sport“. Destillierter weißer Essig eignet sich hervorragend zum Reinigen und Wäschewaschen, aber aus gesundheitlichen Gründen sollten Sie die perfekt klaren, “blitzsauberen” Sorten, die Sie häufig in den Regalen von Lebensmittelgeschäften sehen, vermeiden. Stattdessen sollten Sie biologischen, ungefilterten und unverarbeiteten Essig verwenden, der trübe ist. Wenn Sie versuchen, ihn zu durchschauen, werden Sie eine spinnwebenartige Substanz bemerken, die in ihm schwimmt. Diese Substanz wird als “Mutter” bezeichnet und ist ein Zeichen dafür, dass Ihr Essig von bester Qualität ist. Der Grund, warum die Hersteller Essig destillieren, besteht darin, dieses eher trüb aussehende Zeug zu entfernen, das die meisten Menschen unangenehm finden und nicht kaufen wollen. Aber in diesem Fall ist es das trübe Zeug, das Sie wollen. Wie bei den meisten Lebensmitteln gilt auch bei Essig: Je stärker ein Lebensmittel verarbeitet ist, desto weniger nahrhaft ist es, und das gilt auch für den meisten Essig. Salz – Während Jodsalz etwa fünf Jahre haltbar ist, bleibt Natursalz unbegrenzt frisch. Während viele Menschen den Eindruck haben, dass der Salzkonsum eingeschränkt werden sollte, wird der Nutzen für das Herz schon seit einiger Zeit angezweifelt. Im Jahr 2011 ergab eine systematische Überprüfung der Daten von 6 500 Personen, dass es keine Belege für eine Empfehlung zur Salzeinschränkung gibt. Bei Menschen mit Bluthochdruck oder normalem Blutdruck war die Salzeinschränkung nicht signifikant mit der Gesamtsterblichkeit oder der kardiovaskulären Sterblichkeit verbunden. Bei Menschen mit kongestiver Herzinsuffizienz hingegen wurde eine Salzrestriktion mit einem erhöhten Sterberisiko in Verbindung gebracht. Eine 2014 veröffentlichte Aktualisierung der Übersichtsarbeit kam ebenfalls zu dem Schluss, dass die Aussagekraft nicht ausreicht, um klinisch wichtige Auswirkungen von Ernährungsempfehlungen und Salzsubstitution auf die kardiovaskuläre Sterblichkeit bei Menschen mit Bluthochdruck oder normalem Blutdruck zu bestätigen”. Einige Studien haben einen bescheidenen Nutzen der Salzeinschränkung bei einigen Menschen mit Bluthochdruck gezeigt, aber bedenken Sie, dass es einen großen Unterschied zwischen natürlichem Salz und dem verarbeiteten Salz gibt, das verarbeiteten Lebensmitteln und Salzstreuern in den meisten Haushalten und Restaurants zugesetzt wird. Ersteres ist für eine gute Gesundheit unerlässlich, während letzteres am besten ganz vermieden werden sollte.

– Während Jodsalz etwa fünf Jahre haltbar ist, bleibt Natursalz unbegrenzt frisch. Während viele Menschen den Eindruck haben, dass der Salzkonsum eingeschränkt werden sollte, wird der Nutzen für das Herz schon seit einiger Zeit angezweifelt. Im Jahr 2011 ergab eine systematische Überprüfung der Daten von 6 500 Personen, dass es keine Belege für eine Empfehlung zur Salzeinschränkung gibt. Bei Menschen mit Bluthochdruck oder normalem Blutdruck war die Salzeinschränkung nicht signifikant mit der Gesamtsterblichkeit oder der kardiovaskulären Sterblichkeit verbunden. Bei Menschen mit kongestiver Herzinsuffizienz hingegen wurde eine Salzrestriktion mit einem erhöhten Sterberisiko in Verbindung gebracht. Eine 2014 veröffentlichte Aktualisierung der Übersichtsarbeit kam ebenfalls zu dem Schluss, dass die Aussagekraft nicht ausreicht, um klinisch wichtige Auswirkungen von Ernährungsempfehlungen und Salzsubstitution auf die kardiovaskuläre Sterblichkeit bei Menschen mit Bluthochdruck oder normalem Blutdruck zu bestätigen”. Einige Studien haben einen bescheidenen Nutzen der Salzeinschränkung bei einigen Menschen mit Bluthochdruck gezeigt, aber bedenken Sie, dass es einen großen Unterschied zwischen natürlichem Salz und dem verarbeiteten Salz gibt, das verarbeiteten Lebensmitteln und Salzstreuern in den meisten Haushalten und Restaurants zugesetzt wird. Ersteres ist für eine gute Gesundheit unerlässlich, während letzteres am besten ganz vermieden werden sollte. Honig – Obwohl ich empfehle, Honig nur in Maßen zu essen, hat Honig antivirale und antibakterielle Eigenschaften, die ihn sehr lange haltbar machen. Er kann sich zwar in seiner Farbe oder Textur verändern (körnig oder hart werden), ist aber immer noch sicher zu essen. Ausgehärteter Honig kann durch Einweichen des Behälters in einer Schüssel mit warmem Wasser wieder aufgeweicht werden. Denken Sie daran, dass Honig, wenn er nicht in Maßen genossen wird, Ihren Insulin- und Leptinspiegel erhöht und zu einer schlechten Gesundheit führen kann. Ich empfehle, rohen Manuka-Honig zu verwenden – nicht die verarbeiteten, raffinierten Sorten, die man in vielen Lebensmittelgeschäften findet. Ahornsirup ist ein weiteres natürliches Süßungsmittel, das im Kühlschrank oder in der Tiefkühltruhe sehr lange haltbar ist (aber auch er sollte nur in Maßen verzehrt werden).

– Obwohl ich empfehle, Honig nur in Maßen zu essen, hat Honig antivirale und antibakterielle Eigenschaften, die ihn sehr lange haltbar machen. Er kann sich zwar in seiner Farbe oder Textur verändern (körnig oder hart werden), ist aber immer noch sicher zu essen. Ausgehärteter Honig kann durch Einweichen des Behälters in einer Schüssel mit warmem Wasser wieder aufgeweicht werden. Denken Sie daran, dass Honig, wenn er nicht in Maßen genossen wird, Ihren Insulin- und Leptinspiegel erhöht und zu einer schlechten Gesundheit führen kann. Ich empfehle, rohen Manuka-Honig zu verwenden – nicht die verarbeiteten, raffinierten Sorten, die man in vielen Lebensmittelgeschäften findet. Ahornsirup ist ein weiteres natürliches Süßungsmittel, das im Kühlschrank oder in der Tiefkühltruhe sehr lange haltbar ist (aber auch er sollte nur in Maßen verzehrt werden). Vanilleextrakt – Echter Vanilleextrakt ist sehr lange haltbar (viel länger als Nachahmerprodukte, die nur etwa zwei Jahre haltbar sind). Sie können Bio-Vanilleextrakt für dieses gesunde Eisrezept verwenden, das perfekt für den Sommer ist.

Gesundes Bananeneis-Rezept

Portionsgröße: ein Viertel Eiscreme

Zutaten

4 überreife Bananen

2 Esslöffel nicht gentechnisch verändertes, nicht-soziales Lecithingranulat (optional, verleiht aber eine cremige Textur)

1 1/2 Tassen Rohmilch (oder Kokosnussmilch oder Nuss-/Reismilch)

1 Teelöffel Bio-Vanilleextrakt

Vorgehensweise

In einer Küchenmaschine die Bananen und das Lecithingranulat verflüssigen. Während die Küchenmaschine noch läuft, die restlichen Zutaten hinzufügen. Je nach Größe der Bananen ergibt dies bis zu vier Tassen Flüssigkeit. Bei Bedarf mehr Milch hinzufügen, um einen Liter Flüssigkeit zu erhalten. Die Mischung in Backbleche oder Eiswürfelbehälter füllen und einfrieren, bis sie fest ist. Bei Verwendung von Backblechen die gefrorene Mischung in Streifen schneiden, bei Verwendung von Eiswürfelbehältern einfach die Würfel herausnehmen. Die gefrorenen Stücke wieder in den Entsafter oder die Küchenmaschine geben und mixen, bis sie homogenisiert sind. Sofort servieren.

Einige Lebensmittel sind noch lange nach Ablauf ihres Verfallsdatums gut

Ein Bericht des Natural Resources Defense Council (NRDC) und der Harvard University hat ergeben, dass mehr als 90 % der Amerikaner Lebensmittel vorzeitig wegwerfen, weil sie die Bedeutung von Lebensmitteletiketten missverstehen.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass das Lebensmitteldatum im Allgemeinen dazu führt, dass gute Lebensmittel vorzeitig weggeworfen werden. In den USA gibt es kein allgemein anerkanntes System für die Angabe des Haltbarkeitsdatums von Lebensmitteln. Sie sollen den Einzelhändlern helfen, bei der Bestückung der Regale einen angemessenen Produktumsatz zu gewährleisten, doch viele Verbraucher glauben, dass es sich dabei um ein Maß für die Lebensmittelsicherheit handelt.

“Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird vom Hersteller angegeben, um einen Hinweis darauf zu geben, bis wann das Lebensmittel verbraucht werden sollte, um den besten Geschmack oder die beste Qualität zu erhalten. Es ist jedoch auch kein Maß für die Sicherheit, und Lebensmittel können in der Regel auch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum verzehrt werden, oft mit minimalen oder gar keinen Veränderungen des Geschmacks oder der Beschaffenheit.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist das letzte empfohlene Datum für die Verwendung des Produkts bei optimaler Qualität. Auch dieses Datum wird vom Hersteller festgelegt und kann selbst bei ähnlichen Produkten stark variieren. Wenn Sie also feststellen wollen, ob ein Lebensmittel noch genießbar ist, sind Sie im Grunde auf sich allein gestellt (aber Sie sollten wissen, dass viele Lebensmittel auch nach Ablauf des Verfallsdatums noch genießbar sind).

Um die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren und das meiste aus Ihrem Geld herauszuholen, empfehle ich Ihnen, Ihre Lebensmittel vor Ort zu kaufen, am besten in einem kleinen Biobetrieb, den Sie besuchen und selbst inspizieren können. So erhalten Sie garantiert die frischesten Lebensmittel von Anfang an und haben ein paar Tage (oder in manchen Fällen Wochen) mehr Spielraum, bevor sie verderben.

Artikel als PDF

Quellen: