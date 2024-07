Bahnbrechende Studie entdeckt ‘Aus-Schalter’ für COVID mRNA-Spritzen

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Eine Preprint-Studie unter der Leitung von Dr. Peter McCullough schlägt die Verwendung von siRNA und RIBOTACs zum gezielten Abbau von mRNA-Resten aus COVID-19-Impfstoffen vor, wodurch langfristige Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit der anhaltenden Produktion von Spike-Proteinen verringert werden könnten

COVID-19 mRNA-Impfstoffe haben eine größere Verbreitung im Körper gezeigt als ursprünglich behauptet, was Bedenken hinsichtlich unbeabsichtigter Wirkungen und der Notwendigkeit eines “Aus-Schalters” zur Unterbrechung der laufenden Spike-Protein-Produktion aufkommen lässt

Die Studie schlägt die Verwendung von siRNA und RIBOTACs als potenzielle Methoden zur Bindung an und zum Abbau von Impfstoff-mRNA in Zellen vor und bietet damit einen gezielten Ansatz zur Verhinderung unerwünschter Ereignisse bei mRNA-basierten Therapien

Nach der Impfung wurden “Long Vax”-Symptome, ähnlich wie bei Long COVID, gemeldet, darunter Müdigkeit, Hirnnebel, Taubheit und kardiovaskuläre Probleme, was den Bedarf an wirksamen Behandlungen für die Betroffenen unterstreicht

In einer anderen Studie unter der Leitung von McCullough wurde ein signifikant erhöhtes Risiko für zerebrale Thromboembolien im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen im Vergleich zu anderen Impfstoffen festgestellt, was zu Forderungen nach einem Moratorium für deren Verwendung führte

Eine Preprint-Studie hat einen möglichen Weg aufgezeigt, die mRNA von COVID-19-Spritzen zu entfernen. Die von dem Kardiologen, Internisten und Epidemiologen Dr. Peter McCullough geleitete Studie gibt denjenigen Hoffnung, die unter Gesundheitsschäden leiden, die durch COVID-19-Injektionen verursacht werden.

“Während die Welt erfährt, dass fast zwei Drittel der Menschen durch die langlebige mRNA, die für das gefährliche Wuhan-Spike-Protein kodiert, potenziell krank und behindert sind, wird nach Möglichkeiten gesucht, dieses molekulare Monster daran zu hindern, weiteren Schaden anzurichten”, schreibt McCullough.

Die Technik umfasst den Einsatz von small interfering RNA (siRNA) und Ribonuklease-Targeting-Chimären (RIBOTACs), um “die verbleibende und persistente Impfstoff-mRNA gezielt zu inaktivieren und abzubauen” und so die unkontrollierte Produktion von Spike-Protein zu verhindern und gleichzeitig die Toxizität zu verringern.

Technik kann helfen, die durch mRNA-COVID-Spritzen ausgelösten Schäden zu mindern

Studien von Pfizer-BioNTech und Moderna zeigen, dass die mRNA aus COVID-19-Spritzen, die von winzigen Partikeln, den so genannten Nanolipiden, getragen wird, nicht nur im Schultermuskel oder in nahe gelegenen Lymphknoten verbleibt, wie ursprünglich behauptet. Stattdessen kann die mRNA in verschiedenen Geweben des Körpers gefunden werden, was zu Sicherheitsbedenken führt.

Es besteht die Sorge, dass sich diese mRNA in die DNA des Körpers integrieren oder eine unbeabsichtigte Spike-Protein-Produktion auslösen könnte, die schädlich sein könnte. Um diese Bedenken auszuräumen, suchen die Wissenschaftler nach Möglichkeiten, diese übrig gebliebene mRNA zu eliminieren, um die Produktion des Spike-Proteins zu stoppen, zu dessen Herstellung die mRNA des COVID-19-Schusses beiträgt.

“Ohne eine Möglichkeit, die Boten-RNA auszuschalten, wird unserer Meinung nach jede einzelne Boten-RNA-Spritze, da sie synthetisch hergestellt wurde und gegen den menschlichen Abbau resistent ist, die Menschen nach und nach krank machen”, sagt McCullough. “Wir müssen einen Weg finden, um sie aus dem Körper zu bekommen … Wir brauchen einen Aus-Schalter dafür”.

McCulloughs Studie unterstreicht “aufkommende Bedenken hinsichtlich der breiten systemischen Biodistribution dieser mRNA-Impfstoffe, die zu verlängerten Entzündungsreaktionen und anderen Sicherheitsbedenken führen”. Die Stabilität von mRNA-Impfstoffen, ihre weite Verbreitung und die Langlebigkeit der eingekapselten mRNA in Verbindung mit der unbegrenzten Produktion des schädlichen und potenziell tödlichen Spike(S)-Proteins erfordern Strategien zur Abschwächung potenzieller unerwünschter Wirkungen”, so die Wissenschaftler.

In der Studie wird eine Strategie mit siRNA und RIBOTACs untersucht. “Es mag für Ärzte unvorstellbar erscheinen, mehr RNA zu injizieren, um die synthetische mRNA von Pfizer und Moderna zu deaktivieren, die sich nach mehreren Injektionen im Körper angesammelt hat”, sagt McCullough. “Die heute in meiner Praxis verwendete siRNA (Patisiran, Inclisiran) scheint jedoch sicher und gut verträglich zu sein, wobei lediglich Reaktionen an der Injektionsstelle zu beobachten sind.”

siRNA und RIBOTACs können als Aus-Schalter für COVID-mRNA-Spritzen dienen

siRNA ist eine Art von RNA-Molekül, das spezifisch an Boten-RNA (mRNA) in Zellen binden und diese abbauen kann. Dieser Prozess verhindert, dass die mRNA zur Herstellung von Proteinen verwendet wird. siRNA wirkt, indem sie in die Zelle eindringt und Teil eines Komplexes wird, der als RNA-induzierter Silencing-Komplex (RISC) bezeichnet wird.

Innerhalb des RISC paart sich die siRNA mit der passenden mRNA-Sequenz und leitet den Komplex dazu an, die Ziel-mRNA zu schneiden und zu zerstören, wodurch die Proteinproduktion gestoppt wird. siRNA wird in der Forschung und in der Therapie eingesetzt, um bestimmte Gene zum Schweigen zu bringen und so dazu beizutragen, Genfunktionen zu untersuchen und Krankheiten zu behandeln, die durch überaktive oder schädliche Gene verursacht werden.

RIBOTACs hingegen sind synthetische Moleküle, die an bestimmte RNA-Moleküle binden und natürliche zelluläre Enzyme, so genannte Ribonukleasen, zum Abbau der Ziel-RNA rekrutieren. RIBOTACs dringen in die Zelle ein und binden sowohl an die Ziel-RNA als auch an das Ribonuklease-Enzym. Diese Bindung bringt das Enzym in die Nähe der Ziel-RNA, so dass das Enzym die RNA schneiden und abbauen kann.

RIBOTACs werden eingesetzt, um gezielt RNA-Moleküle zu zerstören, die an Krankheitsprozessen beteiligt sind, und bieten so eine präzise Möglichkeit, die Menge der von diesen RNAs produzierten schädlichen Proteine zu verringern. In der Studie heißt es: “Die zielgerichtete Natur von siRNA und RIBOTACs ermöglicht ein präzises Eingreifen und bietet einen Weg, unerwünschte Ereignisse von mRNA-basierten Therapien zu verhindern und abzuschwächen.”

In der Studie werden zwei Methoden beschrieben, mit denen die verbleibende und persistente COVID-19-Schrot-mRNA gezielt abgebaut werden kann, darunter die siRNA-Therapie (A) und die RIBOTAC-Neutralisierung (B):

“A: Gegen COVID-19-Impfstoff-mRNA gerichtete siRNA gelangt über LNPs [Lipid-Nanopartikel] in die geimpfte Zelle, wo sie in das RISC eingebaut wird. Die siRNA im RISC bindet an die komplementäre Sequenz der mRNA des Zielimpfstoffs und spaltet sie, wodurch die Produktion des Spike-Proteins unterdrückt wird.

B: RIBOTACs, die gegen die mRNA des COVID-19-Impfstoffs gerichtet sind, gelangen über LNPs in die geimpfte Zelle, wo sie sowohl an die mRNA des Zielimpfstoffs als auch an endogene RNase binden. Dies führt zu einem RNase-vermittelten Abbau der Impfstoff-mRNA und zur Unterdrückung der Spike-Protein-Produktion”.

“Wir verwenden diese kleinen interferierenden RNAs bereits in der Praxis”, sagte McCullough. “Die eine heißt Patisiran, die andere Inclisiran. Ich verwende sie in meiner Praxis. Sie bleiben nur ein paar Tage im Körper. Sie binden Boten-RNA, um sie zu inaktivieren … Wir hoffen, dass einige Molekulartechnologie-Unternehmen dies aufgreifen und in Betracht ziehen.”

COVID-19-Spritzen lösen lähmende unerwünschte Wirkungen und “Long Vax” aus

Ein wirksamer “Aus-Schalter” könnte ein Rettungsanker für diejenigen sein, die unter schwächenden Auswirkungen leiden. Bei vielen Menschen, die mRNA-COVID-19-Injektionen erhalten haben, sind schwerwiegende unerwünschte Ereignisse aufgetreten, und es wird behauptet, dass das Verhältnis zwischen Schaden und Nutzen unannehmbar hoch ist.

Auf eine Million Impfungen kommen schätzungsweise 1.010 bis 1.510 schwerwiegende unerwünschte Reaktionen wie Tod, lebensbedrohliche Zustände, Krankenhausaufenthalte oder erhebliche Behinderungen. Im Vergleich zur Grippeimpfung zeigen Daten aus der Eurovigilance-Datenbank der Europäischen Arzneimittelagentur, dass die COVID-19-Impfung mehr Nebenwirkungen verursacht:

Allergische Reaktionen

Herzrhythmusstörungen

Allgemeine kardiovaskuläre Ereignisse

Gerinnung

Blutungen

Reaktionen des Magen-Darm-Trakts, des Auges und der Geschlechtsorgane

Thrombose

In der Zwischenzeit erhält der Begriff “Long Vax“, der eine Reihe von Symptomen beschreibt, die durch COVID-19-Impfungen verursacht werden, endlich die verdiente Anerkennung.

Wie die Zeitschrift Science im Jahr 2022 berichtete, können Coronavirus-Impfstoffe in seltenen Fällen lange COVID-ähnliche Symptome verursachen, die unter anderem Gehirnnebel, Gedächtnisprobleme, Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Geruchsverlust, Nervenschmerzen, Herzfrequenzschwankungen, dramatische Blutdruckschwankungen und Muskelschwäche umfassen können. Es wird auch über das Gefühl “innerer elektrischer Schocks” berichtet.

Ebenfalls im Jahr 2022 berichtete eine Vorabdruckstudie der U.S. National Institutes of Health über neue neuropathische Symptome, die bei 23 Erwachsenen innerhalb eines Monats nach einer COVID-19-Spritze auftraten. Alle Patienten verspürten ein starkes Kribbeln oder Taubheitsgefühl im Gesicht oder in den Gliedmaßen, und 61 % der Patienten litten außerdem unter Schwindelgefühlen beim Aufstehen, Hitzeunverträglichkeit und Herzklopfen.

Eine Studie von Yale-Wissenschaftlern warf ebenfalls ein Licht auf die Langzeitimpfung, die sie als chronisches Post-Impf-Syndrom (PVS) bezeichneten. In einer Studie mit 241 Personen, die nach einer mRNA-COVID-19-Impfung über ein PVS berichteten, betrug die durchschnittliche Zeit zwischen der Impfung und dem Auftreten der Symptome drei Tage, wobei die Symptome 595 Tage lang anhielten. Zu den fünf häufigsten Symptomen gehörten:

Belastungsunverträglichkeit (71 %)

Übermäßige Müdigkeit (69%)

Taubheit (63%)

Hirnnebel (63%)

Neuropathie (63%)

In der Woche vor dem Abschluss der Umfrage berichteten die Patienten über eine Reihe zusätzlicher Symptome, die den psychischen Tribut verdeutlichen, den die Krankheit fordert. Zu den Symptomen, die im Durchschnitt 20 Behandlungsmaßnahmen erforderten, gehörten unter anderem:

Unbehagen (93%)

Ängstlichkeit (82%)

Überwältigt von Sorgen (81%)

Gefühle der Hilflosigkeit (80%)

Ängstlichkeit (76%)

Niedergeschlagenheit (76%)

Hoffnungslosigkeit (72%)

Wertlosigkeit (49%)

COVID mRNA-Spritzen mit 111.795%iger Zunahme von Hirngerinnseln verbunden

Eine weitere Studie unter der Leitung von McCullough hat ergeben, dass die COVID-Spritzen mit einer 111.795%igen Zunahme von Hirngerinnseln, den so genannten zerebralen Thromboembolien, in Verbindung stehen, was die Suche nach einer Strategie zur Unterstützung derjenigen, die COVID erhalten haben, noch dringlicher macht.

Die zerebrale Thromboembolie, eine bekannte Nebenwirkung der COVID-19-Impfung, ist ein medizinischer Zustand, bei dem sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) in einem Blutgefäß bildet, durch die Blutbahn wandert und sich in einer Arterie festsetzt, die das Gehirn mit Blut versorgt. Diese Blockade verhindert den Blutfluss zu Teilen des Gehirns und kann zu einem Schlaganfall führen.

Für die Studie nutzten die Forscher Daten der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) vom 1. Januar 1990 bis zum 31. Dezember 2023. Sie verglichen die Fälle von zerebralen Thromboembolien, die nach COVID-19-Impfungen gemeldet wurden, mit denen, die nach Grippeimpfungen und anderen Impfstoffen gemeldet wurden.

Die Studie ergab, dass das Risiko einer zerebralen Thromboembolie nach COVID-19-Impfungen im Vergleich zu Grippeimpfstoffen und allen anderen Impfstoffen deutlich höher ist. Während es 52 Berichte über zerebrale Thromboembolien im Zusammenhang mit Grippeimpfstoffen gab, wurden 5.137 Fälle mit COVID-19-Impfungen in Verbindung gebracht.

Die erschütternde Zunahme veranlasste die Forscher, “ein sofortiges weltweites Moratorium für die Verwendung von COVID-19-Impfstoffen” zu fordern, insbesondere bei Frauen im gebärfähigen Alter. McCullough schrieb:

“In dieser Arbeit wurde das Ausmaß der bleibenden neurologischen Schäden und Behinderungen, die diese Patienten erlitten haben, nicht erfasst. Ich kann Ihnen sagen, dass die Raten angesichts des Ausmaßes der berichteten Blutgerinnsel sehr hoch sein müssen. Diese und andere Daten sprechen dafür, alle COVID-19-Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen vom Markt zu nehmen. Niemand sollte durch irgendeinen Impfstoff dem Risiko eines schweren Schlaganfalls ausgesetzt werden.”

Hilfe für Personen, die durch einen mRNA-COVID geschädigt wurden

Es ist wichtig, bei allen neuen mRNA-Spritzen, die auf den Markt kommen, vorsichtig zu sein und sorgfältig abzuwägen, ob die Risiken die angeblichen Vorteile überwiegen, bevor man sich impfen lässt. Wenn Sie jedoch bereits eine oder mehrere COVID-19-Spritzen erhalten haben, können Sie einige Maßnahmen ergreifen, um sich von dem Angriff auf Ihr System zu erholen.

Je mehr mRNA-Impfungen Sie erhalten, desto stärker wird Ihr Immunsystem geschädigt. Der erste Schritt besteht also darin, weitere mRNA-Impfungen zu vermeiden. Wenn Sie ungewöhnliche Symptome entwickelt haben, sollten Sie einen Experten aufsuchen. Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat ein Behandlungsprotokoll für Verletzungen nach der Impfung entwickelt. Es heißt I-RECOVER und kann unter covid19criticalcare.com heruntergeladen werden.

Dr. Pierre Kory, der Mitbegründer der FLCCC, hat sich mehr oder weniger ausschließlich auf die Behandlung von Impfverletzten verlegt. Weitere Informationen finden Sie unter DrPierreKory.com. McCullough erforscht außerdem weitere Nachimpfungsbehandlungen, die Sie unter PeterMcCulloughMD.com finden können. Wenn Sie unter einer langen Impfung leiden, sollten Sie sich meine Strategien zur Förderung der mitochondrialen Gesundheit ansehen, damit Ihr Körper heilen kann.

