Digitale öffentliche Infrastruktur vereint Digital ID, CBDC und Datenaustausch für eine intelligente Stadtverwaltung in 15 Minuten

Die digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) ist so etwas wie die digitale ID für alle – über Personen, Orte und Einkäufe, um ein soziales Kreditsystem zu betreiben: Perspektive

Die digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) ist ein Überwachungs- und Kontrollmechanismus, der digitale ID, CBDC, Impfpässe und Daten zur Verfolgung des CO2-Fußabdrucks kombiniert und den Weg für 15-Minuten-Smart Cities, künftige Abriegelungen und Sozialkreditsysteme ebnet.

„Drei Haupttypen von Protokollen, die die digitale öffentliche Infrastruktur erleichtern: digitale Identität, digitale Zahlungen und Datenaustausch. Gemeinsam bezeichnen wir diese als den zivilen Technologie-Stack.“ Vereinte Nationen, Building & Securing Digital Public Infrastructure Playbook, Juni 2022

Oberflächlich betrachtet mag DPI wie etwas erscheinen, das den Menschen großen Nutzen bringen könnte, und es hat sicherlich das Potenzial, dies zu tun.

Dies würde jedoch voraussetzen, dass die Menschen Vertrauen in Regierungen, Unternehmen und nicht gewählte Globalisten haben, die im Gleichschritt arbeiten, um ihre besten Interessen zu wahren.

DPI wird als Mechanismus für finanzielle Eingliederung, Bequemlichkeit, verbesserte Gesundheitsfürsorge und umweltfreundlichen Fortschritt verkauft und ist eine allumfassende Phrase, die auf eine sich abzeichnende technokratische Herrschaft über die Menschen und die „15-Minuten-Smart Cities„, in denen sie leben werden, angewendet wird.

In der jüngsten Erklärung der indischen G20-Staats- und Regierungschefs wird DPI als ein sich entwickelndes Konzept beschrieben, das von öffentlichen und privaten Einrichtungen betrieben wird – die Verschmelzung von Unternehmen und Staat:

„Digitale öffentliche Infrastrukturen (DPI) als ein sich entwickelndes Konzept und als eine Reihe gemeinsamer digitaler Systeme, die sowohl vom öffentlichen als auch vom privaten Sektor aufgebaut und genutzt werden, auf einer sicheren und widerstandsfähigen Infrastruktur basieren und auf offenen Standards und Spezifikationen sowie Open-Source-Software aufgebaut werden können, können die Bereitstellung von Diensten auf gesellschaftlicher Ebene ermöglichen.“ Erklärung der Staats- und Regierungschefs der G20 zu Indien, September 2023

Zu diesen „gemeinsamen digitalen Systemen“ gehören der Wunsch, digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) auf globaler Ebene einzuführen, sowie die Schaffung eines „von der WHO verwalteten Rahmens zum Aufbau eines umfassenden digitalen Gesundheitsökosystems„, zu dem auch Impfpässe gehören werden, die bereits in der Erklärung der G20-Staats- und Regierungschefs von Bali im vergangenen Jahr befürwortet wurden.

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte auf dem G20-Gipfel, dass Impfpässe, auch bekannt als „digitale Gesundheitszertifikate“, ein Beispiel für DPI in Aktion seien.

„Die Kunst besteht darin, eine öffentliche digitale Infrastruktur aufzubauen, die interoperabel, für alle offen und vertrauenswürdig ist. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, das heute Realität ist.

Viele von Ihnen sind mit dem digitalen Zertifikat COVID-19 vertraut. Die EU hat es für sich selbst entwickelt.

Das Modell war so funktionell und vertrauenswürdig, dass 51 Länder auf 4 Kontinenten es kostenlos übernommen haben.“ Ursula von der Leyen, G20-Indien-Gipfel, September 2023

The future is digital. I passed two messages to the G20:



→ We should establish a framework for safe, responsible AI, with a similar body as the IPCC for climate



→ Digital public infrastructures are an accelerator of growth. They must be trusted, interoperable & open to all — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2023

„Wir unterstützen die freiwilligen und unverbindlichen G20-Empfehlungen für die Förderung der finanziellen Eingliederung und Produktivitätsgewinne durch digitale öffentliche Infrastrukturen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die digitale öffentliche Infrastruktur eine wichtige Rolle bei der Förderung der finanziellen Eingliederung zur Unterstützung eines integrativen Wachstums und einer nachhaltigen Entwicklung spielt.“ Erklärung der Staats- und Regierungschefs der G20 zu Indien, September 2023

The #G20 reached a groundbreaking consensus on the role of digital public infrastructure as a critical accelerator of the Sustainable Development Goals. I'm optimistic about the potential of DPI to support a safer, healthier, and more just world. Kudos to PM @narendramodi.… — Bill Gates (@BillGates) September 11, 2023

Was die „finanzielle Eingliederung“ betrifft, so begrüßt die Erklärung der indischen G20-Staats- und Regierungschefs uneingeschränkt die Einführung programmierbarer Zentralbankgeldkonten unter der Leitung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und des Internationalen Währungsfonds (IWF):

„Wir begrüßen die Diskussionen über die potenziellen makrofinanziellen Auswirkungen, die sich aus der Einführung und Annahme von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) ergeben, insbesondere auf den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr sowie auf das internationale Währungs- und Finanzsystem. Wir begrüßen den BIS Innovation Hub (BISIH) Report on Lessons Learnt on CBDCs und sehen dem IMF Report on Potential macro-financial implications of widespread adoption of CBDCs entgegen, um die Diskussion zu diesem Thema voranzutreiben.“ Erklärung der Staats- und Regierungschefs der G20 Indien, September 2023

G20 Summit: World Bank Report Proposes Tech-Driven Financial Inclusion



What Does That Mean?



DPI = Digital Public Infrastructure, It Includes



Digital IDs, Vaccine Passports, Digital Payments (CBDCs) Carbon Tax



What They Call Inclusion = Digital Slavery https://t.co/q3aEHoQxUD pic.twitter.com/xTFVBy9HzP — Spiro (@Spiro_Ghost) September 8, 2023

Die diesjährige Erklärung der G20-Staats- und Regierungschefs bestätigte auch die Empfehlungen zur digitalen Identität, die aus dem Kommuniqué der B20-Indien vom letzten Monat hervorgingen. Darin wurden die G20-Staaten aufgefordert, „eine digitale öffentliche Infrastruktur einzuführen, um die Digitalisierung von Identitäten auf individueller, Unternehmens- und Betriebsebene zu fördern, die sowohl interoperabel als auch grenzüberschreitend anerkannt sind.„

„Ausbau der digitalen öffentlichen Infrastruktur zur Förderung der finanziellen Eingliederung und des Zugangs zur Gesundheitsversorgung“. B20-Indien-Kommuniqué, August 2023

Quelle: B20 Indien Kommuniqué

Auf dem B20-Indien-Gipfel im August prahlte Indiens Architekt für digitale Identität, Nandan Nilekani, wie Indien die digitale öffentliche Infrastruktur in großem Maßstab eingeführt hat und wie andere Länder diesem Beispiel folgen und DPI für alles nutzen könnten, von Impfpässen, Steuererhebung und Mautzahlungen bis hin zur Klimaanpassung und dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.

„Wir bekräftigen unsere Verpflichtung, bis zur oder um die Mitte des Jahrhunderts globale Netto-Null-THG-Emissionen/Kohlenstoffneutralität zu erreichen, unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen und im Einklang mit den unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten, unter Berücksichtigung verschiedener Ansätze, einschließlich der Kreislaufwirtschaft, der sozioökonomischen, technologischen und marktwirtschaftlichen Entwicklung, und unter Förderung der effizientesten Lösungen.“ Erklärung der Staats- und Regierungschefs der G20 zu Indien, September 2023

Digital ID & Digital Public Infrastructure (DPI) for vaccine passports, tax collection, toll payments, climate adaption & circular economy: Nandan Nilekani at the B20 India Summit.

Source: https://t.co/fL9CuuKbNb pic.twitter.com/GpGFUTAhTQ — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) August 29, 2023

Anfang des Jahres sprach Nilekani vor dem IWF über DPI und sagte, dass digitale ID, Smartphones und Bankkonten die drei „Werkzeuge der neuen Welt“ seien, die jeder haben sollte.

„Jeder sollte einen digitalen Ausweis haben, jeder sollte ein Bankkonto haben, jeder sollte ein Smartphone haben. Dann kann man alles machen. Alles andere baut darauf auf.“ Nandan Nilekani, Frühjahrstagung des IWF, April 2023

"What are the tools of the New World? Everybody should have a digital ID; everybody should have a bank account; everybody should have a smartphone. Then, anything can be done. Everything else is built on that": @NandanNilekani to @IMFNews #DigitalID #DigitalIdentity #IMFmeetings pic.twitter.com/6HIAqfBigz — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 19, 2023

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“ Weltwirtschaftsforum, 2018

Quelle: Weltwirtschaftsforum

„Intelligente Städte, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, brauchen eine zugängliche, sichere und faire digitale öffentliche Infrastruktur, die digitale Dienste ermöglicht und sicherstellt, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen.“ Vereinte Nationen, Building & Securing Digital Public Infrastructure Playbook, Juni 2022

Für die nicht gewählten Globalisten kann es keine digitale öffentliche Infrastruktur, einschließlich CBDC, ohne digitale Identität geben, und es kann keine „auf den Menschen ausgerichteten intelligenten Städte“ ohne DPI geben.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) stellt sich vor, dass die digitale Identität mit allem verknüpft wird, von Finanzdienstleistungen und Gesundheitsdaten bis hin zu Reisen, Mobilität und digitaler Verwaltung – alles Komponenten von DPI.

Auch das Playbook der Vereinten Nationen zur digitalen öffentlichen Infrastruktur propagiert die digitale Identität als untrennbar mit der DPI verbunden: „Im Großen und Ganzen gibt es drei Haupttypen von Protokollen, die die digitale öffentliche Infrastruktur erleichtern: digitale Identität, digitale Zahlungen und Datenaustausch.

„Diese drei Protokolle sind in der Regel für die meisten digitalen Dienstleistungstransaktionen erforderlich, wie z. B. die Erteilung von Genehmigungen, die Ausstellung von Lizenzen oder die Bereitstellung von Aufzeichnungen, die häufig die Validierung der Identität eines Benutzers, die Ermöglichung des Datenaustauschs zwischen Behörden und Benutzern und schließlich die Genehmigung von Online-Zahlungen erfordern.“

„Durch die Priorisierung dieser drei Protokolle„, so die UN, „können Kommunalverwaltungen die Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung eines ganzen Ökosystems digitaler Dienstleistungen schaffen, das auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Gemeinde abgestimmt ist.„

"You could have a potentially […] darker world where the government decides that [CBDC] can be used to purchase some things, but not other things that it deems less desirable like say ammunition, or drugs, or pornography, or something of the sort": Eswar Prasad, WEF #AMNC23 pic.twitter.com/KkWgaEWAR5 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 28, 2023

Da sich die G20-Staaten dazu verpflichten, bis etwa 2050 eine Politik der Netto-Null-Emissionen zu verfolgen, sind viele DPI-Initiativen auf die Erreichung dieses Ziels ausgerichtet. Das bedeutet, dass wir dank der weit verbreiteten Einführung von digitalen IDs und CBDCs zur Verfolgung, Rückverfolgung und Kontrolle jeder unserer Bewegungen in unseren auf den Menschen ausgerichteten 15-Minuten-Smart Cities eingeschränkt werden, was wir konsumieren, kaufen und wohin wir gehen können.

Denken Sie an individuelle Kohlenstoff-Fußabdruck-Tracker, Ultra Low Emission Zones (ULEZ) und CBDC, die von Regierungen programmiert werden, um „weniger wünschenswerte“ Käufe einzuschränken – all das wurde von den nicht gewählten Globalisten auf dem WEF und anderswo vorangetrieben.

Alibaba Group president J. Michael Evans boasts at the World Economic Forum about the development of an "individual carbon footprint tracker" to monitor what you buy, what you eat, and where/how you travel. pic.twitter.com/sisSrUngDI — Andrew Lawton (@AndrewLawton) May 24, 2022

Die digitale öffentliche Infrastruktur ist so etwas wie die digitale ID, die über Menschen, Orte und Einkäufe herrscht, um das kommende Sozialkreditsystem zu betreiben, zusammen mit 15-minütigen, auf den Menschen ausgerichteten Smart Cities, in denen Gesundheits- und/oder Klimasperren angeordnet werden können, wenn Regierungen beschließen, sich selbst Notfallbefugnisse für eine bestimmte „Krise“ zu erteilen – sei sie real oder vermeintlich.