Digitale Tyrannei: Vorsicht vor dem Vorstoß der Regierung für eine digitale Währung

„Die größten Tyranneien werden immer im Namen der edelsten Gründe verübt“ – Thomas Paine

Die Regierung will Ihr Geld.

Sie wird betteln, stehlen oder leihen, wenn es nötig ist, aber sie will Ihr Geld, egal wie sie es bekommen kann.

Die Pläne der Regierung, die Steuerzahler um ihre hart verdienten Dollars zu betrügen, zu betrügen, zu betrügen und generell zu betrügen, reichen von verschwenderischer Schweinefleischgesetzgebung, Vetternwirtschaft und Bestechung bis hin zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten, kostspieligen Konjunkturpaketen und einem nationalen Sicherheitskomplex, der weiterhin unsere Freiheiten untergräbt und uns nicht sicherer macht.

Die Amerikaner mussten auch für die endlosen Kriege der Regierung, die Subventionierung ausländischer Nationen, das Militärimperium, den Wohlfahrtsstaat, die Straßen ins Nirgendwo, die aufgeblähte Belegschaft, die Geheimdienste, die Fusionszentren, die Privatgefängnisse, die biometrischen Datenbanken, die invasiven Technologien, das Waffenarsenal und jeden anderen Haushaltsposten, der zum schnell wachsenden Reichtum der Unternehmenselite beiträgt, auf Kosten derjenigen, die kaum über die Runden kommen, also uns, den Steuerzahlern, bezahlen.

Das ist das Ergebnis dieser 1,5 Billionen Dollar schweren Ausgabenrechnungen: Jemand muss die Rechnung bezahlen.

Da der unersättliche Appetit der Regierung auf Geld, Macht und Kontrolle außer Kontrolle geraten ist, haben sich ihre Vertreter andere Mittel ausgedacht, um ihre Exzesse zu finanzieren und ihre Großzügigkeit durch als Bußgelder getarnte Steuern, als Gebühren getarnte Steuern und als Mautgebühren, Tickets und Strafen getarnte Steuern zu steigern.

Egal, wie viel Geld die Regierung einnimmt, es ist nie genug. Deshalb hat die Regierung einen neuen Plan entwickelt, der es ihren Agenten noch leichter macht, die Bankkonten der Amerikaner zu beschlagnahmen.

Macht Platz für den digitalen Dollar.

In einem Erlass vom 9. März 2022 forderte Präsident Biden die Bundesregierung auf, die Einführung einer „digitalen Währung der US-Zentralbank (CBDC)“ zu erwägen.

Ähnlich wie Kryptowährungen wie Bitcoin wären CBDCs auch eine Form von digitalem Geld, aber hier endet die Ähnlichkeit. Wenn CBDCs angenommen werden, würden sie von der Federal Reserve, dem Zentralbanksystem der US-Regierung, ausgegeben werden. Ein CBDC-Digitaldollar würde dem Wert eines physischen Dollars entsprechen. Und wie der physische Dollar, der seit mehr als 50 Jahren nicht mehr durch Gold gedeckt ist, würde der CBDC als eine von der Regierung ausgegebene Fiat-Währung gelten, die durch die Stärke und den Kredit der US-Regierung gedeckt ist. (Das heißt natürlich nicht viel, wenn man bedenkt, dass die US-Regierung die meiste Zeit mit roten Zahlen arbeitet.)

Obwohl die Regierungsbehörden sechs Monate Zeit haben, um die Vor- und Nachteile einer zentralisierten digitalen Währung abzuwägen, ist das Projekt so gut wie beschlossene Sache.

So haben das FBI und das Justizministerium drei Wochen, bevor die Biden-Regierung mit ihrer Unterstützung für eine von der Regierung ausgegebene digitale Währung Schlagzeilen machte, in aller Stille Pläne für ein Team zur Durchsetzung von Kryptowährungen (übersetzt: Polizisten für digitales Geld), eine Einheit zur Ausbeutung virtueller Vermögenswerte, die mit der Untersuchung von Krypto-Verbrechen und der Beschlagnahme virtueller Vermögenswerte beauftragt ist, und einen Krypto-Zar, der das alles überwachen soll, vorangetrieben.

Das ist natürlich keine Überraschung.

So arbeitet die Regierung: Sie gibt uns Werkzeuge an die Hand, die unser Leben „einfacher“ machen, während sie es gleichzeitig der Regierung erleichtert, die Bürger zu verfolgen, zu kontrollieren und zu bestrafen.

Die Umstellung auf eine digitale Währung ist in der Tat ein globaler Trend.

Mehr als 100 andere Länder erwägen die Einführung ihrer eigenen digitalen Währungen.

China hat bereits eine von der Regierung ausgegebene digitale Währung eingeführt, die es nicht nur ermöglicht, die Finanztransaktionen der Bürger zu überwachen und zu beschlagnahmen, sondern auch mit einem sozialen Punktesystem zusammenzuarbeiten, um Einzelpersonen für moralische Verfehlungen und soziale Übertretungen zu bestrafen (und sie zu belohnen, wenn sie sich an das von der Regierung sanktionierte Verhalten halten). Der China-Experte Akram Keram schrieb in der Washington Post: „Mit dem digitalen Yuan wird die KPCh [Kommunistische Partei Chinas] direkte Kontrolle über und Zugang zu den Finanzen des Einzelnen haben, ohne zwischengeschaltete Finanzunternehmen unter Druck setzen zu müssen. In einer Gesellschaft, die den digitalen Yuan nutzt, könnte die Regierung leicht die digitalen Geldbörsen von Dissidenten und Menschenrechtsaktivisten sperren.“

Wo China hingeht, folgen die Vereinigten Staaten schließlich auch.

Eine digitale Währung wird unweigerlich Teil unserer Wirtschaft und ein zentraler Bestandteil der Überwachungsbemühungen der Regierung werden.

Kombiniert man dies mit ESG-Initiativen (Environmental, Social and Governance), die gleichbedeutend mit Social Media Credit Scores für Unternehmen sind, wird man feststellen, dass wir den gleichen Weg wie China in Richtung digitaler Autoritarismus beschreiten. Wie der Journalist Jon Brookin warnt: „Digitale Währungen, die von einer Zentralbank ausgegeben werden, können als Instrument für die staatliche Überwachung der Bürger und die Kontrolle ihrer Finanztransaktionen eingesetzt werden.“

Digitale Währungen bieten der Regierung und ihren Geschäftspartnern eine Handelsform, die leicht überwacht, verfolgt, tabelliert, nach Daten durchsucht, gehackt, gekapert und konfisziert werden kann, wenn es angebracht ist.

Dieser Vorstoß für eine digitale Währung fügt sich in den Krieg der Regierung gegen das Bargeld ein, den sie schon seit einiger Zeit subtil führt. Ähnlich wie der Krieg gegen Drogen und der Krieg gegen den Terror wurde dieser so genannte „Krieg gegen Bargeld“ der Öffentlichkeit als Mittel zur Bekämpfung von Terroristen, Drogenhändlern, Steuerhinterziehern und neuerdings auch von COVID-19-Keimen verkauft.

In den letzten Jahren konnte schon der bloße Besitz erheblicher Bargeldbeträge dazu führen, dass man in verdächtige Aktivitäten verwickelt und als Krimineller eingestuft wurde. Die Begründung (der Polizei) lautet, dass Bargeld die Währung für illegale Transaktionen ist, da es schwerer zu verfolgen ist, für die Bezahlung illegaler Einwanderer verwendet werden kann und dem Staat seinen Anteil an den „Einnahmen“ vorenthält.

Der Wirtschaftswissenschaftler Steve Forbes meint: „Der wahre Grund für diesen Krieg gegen das Bargeld – fangen Sie mit den großen Scheinen an und arbeiten Sie sich dann nach unten vor – ist eine hässliche Machtübernahme durch die große Regierung. Die Menschen werden weniger Privatsphäre haben: Der elektronische Handel macht es Big Brother leichter, zu sehen, was wir tun, und macht es damit einfacher, Aktivitäten zu unterbinden, die ihm nicht gefallen, wie etwa den Kauf von Salz, Zucker, großen Flaschen Limonade und Big Macs.“

Auf diese Weise spielt eine bargeldlose Gesellschaft – die leicht überwacht, kontrolliert, manipuliert, bewaffnet und eingesperrt werden kann – der Regierung (und ihren Partnern aus der Wirtschaft) direkt in die Hände.

Trotz allem, was wir über die Regierung und ihre Geschichte von Korruption, Stümperei, Fummelei und Datenschutzverletzungen wissen, ganz zu schweigen davon, wie leicht die Technologie gegen uns eingesetzt werden kann, ist der Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft für eine Gesellschaft, die in den alltäglichsten Bereichen des Lebens zunehmend von der Technologie abhängig ist, wirklich nicht schwer zu verkaufen.

Genauso wie sich die Amerikaner durch die Bequemlichkeit von GPS-Geräten und Mobiltelefonen für die Überwachung durch die Regierung entschieden haben, wird digitales Bargeld – das Bezahlen mit der Debitkarte, der Kreditkarte oder dem Mobiltelefon – zum De-facto-Geschäft des amerikanischen Polizeistaats.

Vor nicht allzu langer Zeit wurde geschätzt, dass Smartphones Bargeld und Kreditkarten bis 2020 vollständig ersetzen würden. Pünktlich dazu haben immer mehr Unternehmen eine bargeldlose Zahlungspolitik eingeführt, darunter bestimmte Fluggesellschaften, Hotels, Mietwagenfirmen, Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte. In Schweden akzeptieren sogar Obdachlose und Kirchen digitales Bargeld.

Die Journalistin Lisa Rabasca Roepe plädiert für eine digitale Brieftasche, weil Bargeld nicht mehr gebraucht wird. „Immer mehr Einzelhändler und Lebensmittelläden akzeptieren Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay und Android Pay“, so Roepe. „Die PayPal-App wird inzwischen von vielen Handelsketten akzeptiert, darunter Barnes & Noble, Foot Locker, Home Depot und Office Depot. Walmart und CVS haben beide ihre eigenen Bezahl-Apps entwickelt, während ihre Konkurrenten Target und RiteAid an eigenen Apps arbeiten.“

Was ist hier also wirklich los?

Trotz aller Vorteile, die das Leben im digitalen Zeitalter mit sich bringt – vor allem die Bequemlichkeit -, ist es schwer vorstellbar, dass eine bargeldlose Welt, die über eine digitale Geldbörse gesteuert wird, nicht den Anfang vom Ende für das bisschen Privatsphäre bedeutet, das uns noch geblieben ist, und uns angreifbar macht für staatliche Diebe, Datenhacker und einen allwissenden, allsehenden Orwell’schen Regierungsstaat.

Wenn ich von Privatsphäre spreche, meine ich nicht nur die Dinge, von denen man nicht möchte, dass andere sie erfahren, also die kleinen Dinge, die man hinter verschlossenen Türen tut und die weder illegal noch schädlich, aber peinlich oder intim sind. Ich beziehe mich auch auf die Dinge, die zutiefst persönlich sind und von denen niemand zu wissen braucht, schon gar nicht die Regierung und ihr Aufgebot an Wichtigtuern, Kindermädchen, Spähern, Gefängniswärtern und kleinkarierten Bürokraten.

Zweitens erleben wir bereits jetzt, wie einfach es für Regierungsbeamte sein wird, digitale Geldbörsen zu ihrem eigenen Vorteil zu manipulieren, um Ihre Bewegungen zu verfolgen, Ihre Aktivitäten und Ihre Kommunikation zu überwachen und Sie schließlich auszuschalten. So wird beispielsweise die Beschlagnahmung ziviler Vermögenswerte für die Polizeibehörden dank der vom Heimatschutzministerium bereitgestellten ERAD-Geräte (Electronic Recovery and Access to Data), mit denen die Polizei nicht nur den Kontostand aller Magnetstreifenkarten (d. h. Debit-, Kredit- und Geschenkkarten) ermitteln, sondern auch alle Guthaben auf vorausbezahlten Geldkarten einfrieren und beschlagnahmen kann, immer lukrativer. Der Achte Bundesberufungsgerichtshof hat entschieden, dass es nicht gegen den Vierten Verfassungszusatz verstößt, wenn die Polizei Ihre Kreditkarte scannt oder durchzieht. Erwarten Sie, dass diese Zahlen in die Höhe schnellen, sobald die digitalen Geldpolizisten in voller Stärke auftauchen.

Drittens wird eine von der Regierung ausgegebene digitale Währung der Regierung die ultimative Kontrolle über die Wirtschaft und den vollständigen Zugriff auf die Geldbeutel der Bürger geben. Die Regierung mag zwar damit prahlen, wie einfach sie Konjunkturmittel auf die Konten der Bürger einzahlen kann, aber ein solches System könnte auch das einführen, was Ökonomen als „negative Zinsen“ bezeichnen. Anstatt durch eine Nullzinsgrenze begrenzt zu sein, könnte die Regierung Negativzinsen auf digitale Konten erheben, um das Wirtschaftswachstum zu steuern. „Wenn das Bargeld elektronisch ist, kann die Regierung einfach jedes Jahr 2 Prozent Ihres Geldes löschen“, sagte David Yermack, ein Finanzprofessor an der New York University.

Viertens wird eine digitale Währung die Amerikaner – und ihre Bankkonten – für noch größere finanzielle Anfälligkeiten durch Hacker und Regierungsbeamte gleichermaßen öffnen.

Fünftens wird der digitale Autoritarismus die Bedeutung der Freiheit in fast allen Bereichen unseres Lebens neu definieren. Auch hier müssen wir einen Blick nach China werfen, um zu verstehen, was uns erwartet. Wie die Analystin Maya Wang von Human Rights Watch erklärt: „Die chinesischen Behörden nutzen die Technologie, um die Bevölkerung im ganzen Land auf subtilere, aber dennoch wirkungsvolle Weise zu kontrollieren. Die Zentralbank führt eine digitale Währung ein, die es Peking ermöglicht, die finanziellen Transaktionen der Menschen zu überwachen und zu kontrollieren. China baut so genannte sichere Städte, in die Daten aus aufdringlichen Überwachungssystemen einfließen, um alles von Bränden über Naturkatastrophen bis hin zu politischen Unruhen vorherzusagen und zu verhindern. Die Regierung ist der Ansicht, dass diese Eingriffe zusammen mit administrativen Maßnahmen, wie z. B. der Verweigerung des Zugangs zu Diensten für Personen auf der schwarzen Liste, die Menschen zu ‚positiven Verhaltensweisen‘ bewegen werden, einschließlich einer besseren Einhaltung der Regierungspolitik und gesunder Gewohnheiten wie Sport.

Wenn man nicht gerade in ein vortechnologisches, ludditisches Zeitalter zurückkehren will, gibt es keine Möglichkeit, das Pferd von hinten aufzuzäumen, nachdem es das Tor verlassen hat. Zu unserem Nachteil haben wir praktisch keine Kontrolle darüber, wer auf unsere privaten Daten zugreift, wie sie gespeichert werden oder wie sie verwendet werden. Und was unsere Verhandlungsmacht in Bezug auf die Rechte der digitalen Privatsphäre angeht, so sind wir in eine erbärmliche, wenig beneidenswerte Lage geraten, in der wir nur hoffen und darauf vertrauen können, dass die Machthaber unsere Daten mit Respekt behandeln werden.

Bevor irgendeine Art von digitaler Währung eingeführt wird, brauchen wir zumindest strengere Datenschutzgesetze und eine „Electronic Bill of Rights“, die „uns, das Volk“ vor räuberischer Überwachung und datenverarbeitenden Geschäftspraktiken durch die Regierung und ihre Unternehmenspartner schützt.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, sind die Auswirkungen einer Regierung – egal welcher Regierung -, die über so viel unregulierte, nicht rechenschaftspflichtige Macht verfügt, ihre Bürger ins Visier zu nehmen, zu verfolgen, zusammenzutreiben und festzuhalten, mehr als abschreckend.