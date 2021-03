Digitaler Gesundheitspass: IBM und Moderna wollen vom COVID-Reset profitieren

Unter Verwendung von bereits klischeehaften Branchenschlagwörtern wie „Transparenz“, „Vertrauen“ und sogar „Datenschutz“ beschreibt IBMs Digital Health Pass-Marketing die App zur Massenverfolgung als „intelligenten Weg zurück in die Gesellschaft“, der es Menschen ermöglicht, „zu den Aktivitäten und Dingen zurückzukehren, die sie lieben“.

IBM geht eine Partnerschaft mit dem Hersteller des mRNA-Impfstoffs Covid-19, Moderna, ein, um die Verabreichung des Impfstoffs in Echtzeit über seine verschiedenen Blockchain-, Künstliche Intelligenz- und Hybrid-Cloud-Dienste zu verfolgen. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens wird sich die Zusammenarbeit „auf die Erforschung des Nutzens von IBM-Fähigkeiten in den USA konzentrieren“, wie z. B. ein kürzlich vorgestelltes Pilotprogramm für einen Covid-19 Digital Gesundheitspass im Bundesstaat New York, der private Unternehmen effektiv zur Durchsetzung der von der Regierung auferlegten Covid-19-Vorschriften abstellt.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo kündigte die Initiative, die als „Excelsior Pass“ bezeichnet wird, während seiner Rede zur Lage der Nation im Januar 2021 an. Die erste Phase des Programms wurde im Barclays Center während eines NBA-Spiels getestet, gefolgt von einem weiteren Test im Madison Square Garden während eines NHL-Spiels am 2. März.

Laut der offiziellen Website des Staates dienten die Probeläufe dazu, den „Return on Investment und die Einsparung von Entwicklungszeit“ zu maximieren, bevor die „Wallet-App“ bei den App-Stores von Google und Apple eingereicht wird.

„Der Excelsior Pass wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, Informationen zu Veranstaltungsorten und -stätten auf eine sichere und rationalisierte Weise zu erhalten“, sagte Cuomo, der im Februar die staatlichen Wiedereröffnungsrichtlinien für Sport- und Unterhaltungsstätten vorstellte, die den Weg „zur schnellen Wiedereröffnung dieser Unternehmen ebnen und uns einen Schritt näher an eine neue Normalität bringen (Hervorhebung hinzugefügt).“

Ein Werbebild, das den Excelsior Pass zeigt

Die QR-Code-basierte App zur Verfolgung von Gesundheitsdaten basiert auf IBMs Digital Health Pass-Technologie und ist nur eine von mehreren Blockchain-Ledger-Anwendungen, die das Unternehmen im Rahmen seiner Partnerschaft mit Moderna einsetzen wird. Zu den anderen gehören die Dienste Blockchain Transparent Supply und Food Trust, die die Open-Source-Technologie Hyperledger nutzen, um Daten zur Glaubwürdigkeit der Lieferkette bzw. der Lebensmittelbeschaffung mit Unternehmenskunden zu teilen.

Der grenzüberschreitende Zahlungsabwicklungsdienst Blockchain World Wire von IBM rundet das Blockchain-Ökosystem ab, das zur „Verbesserung“ der Transparenz der Lieferkette und zur „Echtzeit“-Verwaltung von Impfstoffen dienen soll.

Transparenter Zwang

Unter Verwendung von bereits klischeehaften Industrie-Schlagwörtern wie „Transparenz“, „Vertrauen“ und sogar „Privatsphäre“ beschreibt IBMs Digital Health Pass Marketing-Literatur die App zur Massenverfolgung als „intelligenten Weg zurück in die Gesellschaft“, der es Menschen ermöglicht, „zu den Aktivitäten und Dingen zurückzukehren, die sie lieben.“

Laut Steve LaFleche von IBM befinden sich der Digital Health Pass und ähnliche Apps zur mobilen Gesundheitskontrolle wie CommonPass noch im Stadium der „freiwilligen“ Nutzung. Dies wird sich ändern, sobald staatliche Richtlinien und Vorschriften den privaten Sektor dazu zwingen, ihre Implementierung zu erzwingen, wie im Fall der New Yorker Wiedereröffnungsregeln für Stadien, Theater und andere Veranstaltungsorte.

Zusätzlich zu den bereits weit verbreiteten Kapazitätsbegrenzungen, der sozialen Distanzierung und der vorgeschriebenen Gesichtsverhüllung beinhalten Cuomos Richtlinien für den Betrieb von Veranstaltungsorten nun die Anforderung, dass „alle Mitarbeiter und Zuschauer innerhalb von 72 Stunden nach der Veranstaltung einen negativen COVID-19 PCR-Test erhalten“ sowie die Erfassung der Kontaktinformationen aller Anwesenden, um „die Bemühungen zur Kontaktverfolgung zu informieren“.

Die Partnerschaft von IBM mit Moderna ermöglicht es, viele dieser Anforderungen unauffällig und mit minimalem Aufwand für die Bevölkerung zu erfüllen, die es mittlerweile gewohnt ist, über ihr Smartphone mit der Welt in Kontakt zu treten. Wie LaFleche schreibt, kann die App „problemlos mit anderen Lösungen interagieren, sodass die Menschen nicht auf mehrere Apps angewiesen sind, wenn sie ihrem täglichen Leben nachgehen.“

An die Blockchain gebunden

Die Entwicklung dieser gesundheitsbezogenen, Blockchain-basierten Technologien als Teil einer breiteren Neugestaltung von Lieferketten- und Kapitalorganisationsstrukturen – oft als „neue Normalität“ oder „Great Reset“ bezeichnet – ist seit mindestens 2016 in Arbeit. Es begann mit der „Use of Blockchain in Health IT and Health-related Research Challenge“, die gemeinsam vom Office of the National Coordinator for Health IT (ONC) und dem National Institute of Standards and Technology (NIST) ausgerichtet wurde und bei der IBM sein Whitepaper „Blockchain: The Chain of Trust and its Potential to Transform Healthcare – Our Point of View“ einreichte

Seit April 2020 haben sich diese Bemühungen durch Initiativen wie das COVID-19 High Performance Computing (HPC) Consortium erheblich beschleunigt, eine öffentlich-private Partnerschaft (PPP), die von IBM und dem White House Office of Science and Technology Policy „angeführt“ wurde und Big Tech-Player wie Google, Amazon und Microsoft mit akademischen Einrichtungen und Bundesbehörden zusammenbrachte, um eine „beispiellose Größenordnung an Rechenleistung zur Unterstützung der COVID-19-Forschung einzusetzen.“

Die PPP wendete ihre „beispiellose“ Rechenleistung auf kontroverse Forschungsthemen wie die vermeintliche genetische Veranlagung von Afroamerikanern für eine Covid-19-Infektion an, aber auch auf andere Schwerpunkte wie potenzielle Behandlungsmethoden und „Heilpflanzen“, die nun alle als Teil von IBMs Blockchain-basierten Anwendungen in das gesamte wirtschaftliche Spektrum integriert werden können.

Wie MintPress in einer kürzlich erschienenen dreiteiligen Serie dieses Autors berichtet hat, steht die Schnittstelle zwischen Blockchain-Technologie und Gesundheitsdaten im Zentrum einer globalen Kampagne zur Neuschaffung des Kapitalismus als datengesteuertes Wirtschaftsmodell, das auf einem sogenannten „Impact Investment“-Paradigma basiert, das vorgibt, die gesundheitlichen, sozialen und ökologischen Probleme der Welt durch marktbasierte Lösungen zu lösen.

„Die Software des Lebens hacken“

Die Sammlung unserer genomischen Daten ist der Kern des betrügerischen Konzepts, finanzielle Anreize rund um das menschliche Elend zu schaffen. Die DNA ist der einzige Punkt der Datenkonvergenz über die gesamte Menschheit, der es diesen neuen „moralischen“ Wirtschaftsmodellen ermöglicht, genügend Volumen zu generieren, um die heutigen Größenvorteile zu replizieren und Finanzinstrumente zu entwerfen, um Menschen auf zellulärer Ebene auszubeuten.

Der frühere Chief Medical Officer von Moderna, Tal Zacks, ist sich dieser Möglichkeiten sehr wohl bewusst. Am 25. Februar gab Moderna die Absicht ihres CMO bekannt, im September zurückzutreten, da er sich auf die „nächste Etappe seiner Karriere“ freut. Zacks wird als wohlhabender Mann gehen, nachdem er im Laufe des Jahres 2020 regelmäßig Moderna-Aktien verkauft hat, was ihm laut SEC-Anmeldungen etwa 1 Million Dollar pro Woche einbrachte.

Im Jahr 2017 lieferte Zacks einen TED Talk, in dem er klar und deutlich sagt, wovor viele der mRNA-Impfstoff-Verweigerer gewarnt haben. Nämlich, dass diese neuartigen Impftechnologien in der Tat Mechanismen sind, die den menschlichen genetischen Code manipulieren.

Zacks spiegelt vieles von dem wider, was sein Kollege und Impfstoffbefürworter Dr. Brad Perkins in einer ähnlichen Präsentation im selben Jahr sagte, in der er das massive Gewinnpotenzial dieser Art von Technologien – und insbesondere der Sammlung genomischer Daten – für das Gesundheitswesen und die Versicherungsbranche darlegte.

„Ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen“, informierte Zacks die Zuschauer, „dass wir tatsächlich die Software des Lebens hacken.“ Da er sich an ein allgemeineres Publikum wandte, war Zacks in seiner Beschreibung der Implikationen nicht so weit wie Perkins und beschränkte sich auf emotionale Appelle durch anekdotische Schilderungen ehemaliger Patienten, die hätten gerettet werden können, wenn sie die „phänomenale digitale und wissenschaftliche Revolution“ der mRNA-„Informationstherapie“-Lösungen erlebt hätten, von denen er so reichlich profitiert hat.

Praktischerweise kann IBMs starke Präsenz im Bereich der Strafverfolgung als einer der weltweit größten Anbieter digitaler Profiling-Technologien und KI-Polizeisysteme auch bei etwaigen Hindernissen helfen, denen Moderna bei impfgegnerischen Bevölkerungsgruppen gegenübersteht – wie etwa den 3.000 Rumänen, die in Bukarest auf die Straße gingen, um gegen Massenimpfungen zu protestieren, oder der Weigerung ganzer Gemeinden in Mexiko, ihre persönliche Souveränität durch die neueste Generation von Schlangenölverkäufern verletzen zu lassen.