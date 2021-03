strategic-culture.org: In den 1990er Jahren, während der Amtszeit von US-Präsident Bill Clinton, wurde die NATO unerbittlich und unaufhaltsam durch Mitteleuropa erweitert. Heute setzt sich die Ausdehnung dieses Bündnisses nach Osten fort – die Einkreisung Russlands mit heftig russenfeindlichen Regimen in einem winzigen Land nach dem anderen und in der Ukraine, die gar nicht so winzig ist, geht weiter.