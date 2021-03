Wütende Zwanziger: Eine Präsentation des neuen Buches von Pepe Escobar

Als Vorschlag, unserer überbordenden Hyperrealitätsshow zu entkommen, bietet dieses Buch keine Rezepte, sondern Pfade: mehrere Zugänge und mehrere Möglichkeiten.

Ich habe ein neues Buch herausgebracht, Raging Twenties: Great Power Politics Meets Techno-Feudalism. Für diejenigen, die Amazon nicht benutzen, hier eine Mini-Anleitung, wie man das Buch bestellen und kaufen kann.

Die Reise eines Buches, das seine Leser findet, ist immer ein eigenwilliger, mysteriöser und faszinierender Prozess. Zur Einstimmung erlauben Sie mir eine eine kurze Präsentation, die aus der Einleitung des Buches stammt.

Die Wütenden Zwanziger begannen mit einem Mord: einem Raketenangriff auf General Soleimani am 3. Januar auf dem Flughafen von Bagdad. Fast gleichzeitig wurde diese geopolitische Tödlichkeit verstärkt, als ein Virus praktisch den ganzen Planeten kannibalisierte.

Es ist, als ob die Zeit seither stehen geblieben – oder implodiert – wäre. Wir können uns die Folgen des anthropologischen Bruchs, der durch SARS-CoV-2 verursacht wurde, nicht einmal ansatzweise vorstellen.

Während des gesamten Prozesses hat sich die Sprache metastasiert und einen ganz neuen Korb von Begriffen hervorgebracht. Stromkreisunterbrecher. Biosecurity. Negative Rückkopplungsschleifen. Ausnahmezustand. Nekropolitik. Neuer Brutalismus. Hybrider Neofaschismus. Neues virales Paradigma.

Diese neuen Begriffe fassen die Grundzüge eines neuen Regimes zusammen, das eigentlich eine hybride Produktionsweise ist: ein Turbokapitalismus, der als Rentier-Kapitalismus 2.0 überarbeitet wurde, bei dem die Silicon-Valley-Riesen den Platz der Stände und des Staates einnehmen. Das ist die „techno-feudale“ Option, wie sie der Wirtschaftswissenschaftler Cedric Durand definiert.

Gepresst und berauscht von Informationen, die die Rolle einer Domina spielen, wurde uns eine neue Karte der Dystopie präsentiert, verpackt als „neue Normalität“, mit kognitiver Dissonanz, einem Paradigma der Biosicherheit, der Unvermeidbarkeit virtueller Arbeit, sozialer Distanzierung als politischem Programm, Info-Überwachung und triumphierendem Transhumanismus.

Ein sanitärer Schock überlagerte den andauernden ökonomischen Schock – wobei die Finanzialisierung immer Vorrang vor der Realwirtschaft hat.

Aber dann wurde der Ausblick auf eine rosige Zukunft in Richtung eines „inklusiveren“ Kapitalismus angeboten, in Form eines „Great Reset“, entworfen von einer winzigen plutokratischen Oligarchie, die sich selbst als Retter ernannt hat.

All diese Themen entwickeln sich in den 25 kleinen Kapiteln dieses Buches und interagieren mit dem größeren geopolitischen Schachbrett.

SARS-CoV-2 beschleunigte das, was bereits eine Verschiebung des Machtzentrums der Welt in Richtung Asien war.

Seit dem Zweiten Weltkrieg lebte ein großer Teil des Planeten als Rädchen eines tributären Systems, wobei der Hegemon ständig Reichtum und Einfluss an sich selbst transferierte – über das, was der Analyst Ray McGovern als SS (Sicherheitsstaat) beschreibt, der den Willen des MICIMATT-Komplexes (Military-Industrial-Congressional-Intelligence-Media-Academia-Think-Tank) durchsetzt.

Dieses Weltsystem ist unwiederbringlich am Ausklingen – vor allem durch die Interpolationen der strategischen Partnerschaft Russland-China. Und das ist das andere übergreifende Thema dieses Buches.

Als Vorschlag, unserer überbordenden Hyperrealitätsshow zu entkommen, bietet dieses Buch keine Rezepte, sondern Pfade: Konfigurationen, für die es keinen Masterplan gibt, sondern multiple Zugänge und multiple Möglichkeiten.

Diese Pfade sind mit der Erzählung einer möglichen, sich abzeichnenden neuen Konfiguration vernetzt, im Ankeressay mit dem Titel Eurasien, der Hegemon und die drei Souveräne.

In einem fortlaufenden Dialog sprechen Michel Foucault mit Lao Tzu, Marcus Aurelius mit Wladimir Putin, die Philosophie mit der Geoökonomie – und das alles bei dem Versuch, die toxische Interaktion der Neuen Großen Depression und Variationen des Kalten Krieges 2.0 zu entschärfen.

Mit Ausnahme des Ankeressays handelt es sich um eine Serie von Kolumnen, die chronologisch geordnet sind, ursprünglich bei Asia Times/Hongkong, Consortium News/Washington D.C. und Strategic Culture/Moskau erschienen sind und im gesamten Globalen Süden wiederveröffentlicht und übersetzt wurden.

Sie stammen von einem globalen Nomaden. Seit Mitte der 1990er Jahre lebe und arbeite ich zwischen (meist) Ost und West. Mit Ausnahme der ersten beiden Monate des Jahres 2020 habe ich den Großteil der Rasenden Zwanziger in Asien verbracht, im Land der Buddhisten.

Sie werden also spüren, dass der Duft dieser Worte unausweichlich buddhistisch ist, aber in vielen Aspekten noch mehr taoistisch und konfuzianistisch. In Asien lernen wir, dass das Tao alles transzendiert, da es für Gelassenheit sorgt. Wir können viel vom Humanismus lernen, der von der Metaphysik befreit ist.

Das Jahr 2021 mag noch härter sein als 2020. Doch nichts verdammt uns dazu, in einer Wildnis von Spiegeln verloren zu sein, während, wie Pound schrieb,

a tawdry cheapness / shall reign throughout our days. Das verborgene „Geheimnis“ dieses Buches ist vielleicht tatsächlich eine Sehnsucht – dass wir in der Lage sind, unsere innere Kraft aufzubringen und einen taoistischen Weg zu wählen, um den Wal zu reiten.