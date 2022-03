Digitales Reisepass-System hat sich still und leise etabliert – und wie sich die digitalen Pässe auf Ihre Finanzen auswirken könnten

Mercola.com

Mindestens 21 US-Bundesstaaten sowie der District of Columbia und Puerto Rico haben digitale Impfpässe eingeführt, und vier weitere Staaten planen deren baldige Einführung

Einer der bekanntesten Namen auf dem Gebiet der digitalen Impfpässe ist SMART Health Card, ein überprüfbarer Impfpass, der von der Vaccination Credential Initiative (VCI) entwickelt wurde.

SMART Health Cards, die in Papierform oder digital vorliegen können, sind in Apotheken, Arztpraxen, staatlichen Impfregistern und allen anderen Organisationen erhältlich, die über Ihre Impfunterlagen und andere Gesundheitsinformationen verfügen.

Getarnt als Hilfsmittel für Bequemlichkeit und Sicherheit werden digitalisierte Ausweise wie mobile Führerscheine und Impfpässe in den Alltag eingebettet, die Ihre Privatsphäre aushöhlen und als Hilfsmittel zur Kontrolle von Lebensmitteln und Nachhaltigkeit bis hin zu Reisen und Mobilität dienen

Digitale Impfpässe wurden in den USA noch nicht auf Bundesebene ausgestellt, sind aber dennoch weit verbreitet. Mindestens 21 Bundesstaaten sowie der District of Columbia und Puerto Rico haben digitale Impfpässe eingeführt, und vier weitere Bundesstaaten planen ihre baldige Einführung.1 Die digitalen „Pässe“, die als praktische Möglichkeit zur Speicherung von Gesundheitsdaten beworben werden, sind auf dem besten Weg, viel mehr zu werden als nur eine Möglichkeit, den Status Ihrer COVID-19-Impfung anzuzeigen.

Schon jetzt werden digitale Pässe verlangt, um Zugang zu Veranstaltungen und Orten zu erhalten, die bisher für jedermann zugänglich waren, und nehmen denjenigen, die sie nicht benutzen wollen, ihre Privatsphäre und Freiheit. Schon bald könnten sie mit der Gesundheits-, Finanz- und digitalen Identität verschmelzen, sodass sie als digitaler Pass fungieren können, der immer notwendiger wird, um an der Gesellschaft teilzunehmen.

Mehr als 200 Millionen Amerikaner haben Zugang zu Impfpässen

Einer der bekanntesten Namen im Bereich der digitalen Impfpässe ist SMART Health Card, ein verifizierbarer Impfpass, der von der Vaccination Credential Initiative (VCI) entwickelt wurde, einer „globalen Koalition öffentlicher und privater Interessengruppen, darunter Microsoft, Salesforce, Oracle, die Mayo Clinic und andere Schwergewichte aus dem Gesundheits- und Technologiebereich“, wie Forbes berichtet.

Laut VCI hat sich die Initiative zum Ziel gesetzt, Einzelpersonen den Zugang zu einer „vertrauenswürdigen und überprüfbaren Kopie ihrer Impfunterlagen in digitaler oder Papierform unter Verwendung offener, interoperabler Standards zu ermöglichen … Einzelpersonen können diese überprüfbaren Ausweise dann für medizinische Zwecke und zum Nachweis ihres Gesundheitszustands verwenden, um sicher zur Arbeit, in die Schule, auf Reisen und ins Leben zurückkehren zu können. Mehr als ein Dutzend Nationen verwenden bereits die SMART Health Cards von VCI, darunter:

Aruba

Kanada

Cayman-Inseln

Zypern

Hongkong

Israel

Japan

Nord-Mazedonien

Qata

Ruanda

Senegal

Singapur

Vereinigte Arabische Emirate

Vereinigtes Königreich

U.S.

SMART Health Cards, die in Papierform oder digital vorliegen können, sind in Apotheken, Arztpraxen, staatlichen Impfregistern und jeder anderen Organisation erhältlich, die über Ihre Impfunterlagen und andere Gesundheitsinformationen verfügt. Sie kann als digitale Datei auf Ihrem Handy oder Computer gespeichert werden, so dass Sie sie einfach in Form eines QR-Codes vorzeigen können.

„Sie können ihn zum Beispiel bei der Einschreibung in der Schule oder auf Reisen vorlegen“, heißt es auf der Website der SMART Health Card, und es wird darauf hingewiesen, dass Sie auch aufgefordert werden können, Ihren Impfpass an Ihrem Arbeitsplatz vorzulegen. Außerdem heißt es dort: „In Zukunft können Sie Ihre SMART Health Card möglicherweise auch für die Weitergabe und Speicherung anderer Gesundheitsinformationen verwenden.

Internationale Entwicklung im Visier

Bereits jetzt haben mehr als 200 Millionen Amerikaner Zugang zu einem digitalen Impfpass. Dr. Brian Anderson, Mitbegründer des VCI, erklärte gegenüber Forbes: „Nicht alle 50 Staaten werden diesen Ansatz nutzen. Aber die überwiegende Mehrheit der geimpften Personen in den USA – über 200 Millionen von ihnen – hat bereits jetzt die Möglichkeit, sich einen dieser Ausweise zu besorgen“.

Dazu gehören Menschen, die sich in Dutzenden von Apotheken, die an dem Programm teilnehmen, wie Costco, Rite-Aid, CVS, Walmart, Kroger, Walgreens und anderen, gegen COVID-19 impfen lassen. Wie Forbes weiter berichtet:

Unabhängig davon, ob Ihr Bundesstaat rot oder blau ist, ist es immer wahrscheinlicher, dass Ihr Gesundheitsdienstleister einen digitalen Impfpass anbietet. Mehr als 100 große Gesundheitssysteme und Krankenhausgruppen im ganzen Land bieten ihren Patienten inzwischen SMART Health Cards an. Dazu gehören Kaiser Permanente, Tenet Health, Scripps Healthcare, Cerner und andere große Unternehmen im Gesundheitswesen. Die großen regionalen Gesundheitsgruppen im SMART-Konsortium erstrecken sich über das ganze Land, von Centra Health in Virginia bis UCHealth in Colorado und von CoxHealth in Missouri bis SoutheastHEALTH in Alabama und Georgia.

Letztendlich soll der Impfpass weltweit eingesetzt werden und ein hervorragendes Instrument zur technokratischen Kontrolle darstellen. Anderson zufolge reicht es nicht aus, dass COVID-19 ausläuft – Impfpässe sollten seiner Meinung nach auf Dauer eingeführt werden, damit die Menschen frei reisen und arbeiten können:

Ja, wir werden eine endemische Phase erreichen, aber das ändert nichts an der Notwendigkeit, die Bürger einer Nation weiterhin vor hochgradig übertragbaren und ansteckenden Krankheiten zu schützen. Die Überprüfung von Impfungen wird auf internationaler Ebene immer wichtiger werden. Wenn wir also allen unseren Bürgern aus allen Staaten die Möglichkeit geben wollen, sicher über internationale Grenzen hinweg zu reisen und am internationalen Handel teilzunehmen, wäre es wichtig, dass unsere Regierungsvertreter aus allen Staaten dies ermöglichen.

Digitale IDs können mit der Strafverfolgung, dem Einzelhandel und mehr verbunden werden

Im Moment markieren Impfpässe den Zugang zu einer Facette Ihrer Gesundheitsdaten – COVID-19-Impfungen -, aber es ist unwahrscheinlich, dass es dabei bleibt. Getarnt als Instrument für Bequemlichkeit und Sicherheit werden digitalisierte Ausweise, wie z. B. mobile Führerscheine, in den Alltag eingebettet und zur Kontrolle von Lebensmitteln und Nachhaltigkeit bis hin zu Reisen und Mobilität eingesetzt werden.

Die GET Group North America gehört zu denjenigen, die eifrig an der Schaffung „sicherer ID-Ausweise“ arbeiten, wozu auch die Veröffentlichung eines internationalen Standards für mobile Führerscheine und mobile IDs (mID) gehört. Die Standards wurden am 18. August 2021 zur Veröffentlichung freigegeben und machen den Weg frei für „globale ID- und Führerscheinaussteller, die vertrauensvoll mDL [mobile Führerschein]-Lösungen einsetzen können, und für Verifizierer auf der ganzen Welt, die mDL-Lesegeräte implementieren oder einführen wollen.

Die mobile ID von GET soll weit über einen typischen Führerschein hinausgehen und als digitale Identität fungieren, die in den Einzelhandel, das Gesundheitswesen, die Strafverfolgung und den Reisesektor eingebunden wird. Die Pandemie beschleunigte die zuvor schrittweise Umstellung auf die Digitalisierung, wobei das Dogma des öffentlichen Gesundheitswesens zugrunde gelegt wurde, dass es besser sei, keine physischen Dokumente und Ausweise hin- und herzureichen.

mDLs und mIDs sollen auch ein rationalisiertes System zur Identitätsüberprüfung bieten, das weltweit eingesetzt werden kann und unterschiedliche Ausweise für einzelne Staaten überflüssig macht.

„Die elektronische Authentifizierung kann dem mDL-Prüfer Vertrauen in den vorgelegten Ausweis geben, ohne dass spezielle Kenntnisse über die Hunderte von Kartendesign- und Sicherheitsmerkmalen erforderlich sind, die für die Führerscheine (und ihre Varianten) gelten, die von 56 Staaten und Territorien ausgestellt werden“, schreibt die Secure Technology Alliance.

Letzten Endes werden die IDs auch zu Impfpässen werden, so dass eine digitale ID eine digitale Spur von jeder Ihrer Bewegungen erstellen wird. Einige haben spekuliert, dass mit der Einführung von digitalen IDs und Impfpässen in den USA die Infrastruktur für ein Sozialkreditsystem geschaffen wird.

Chinas Sozialkreditsystem, ein massives staatliches Überwachungsprojekt, bei dem 600 Millionen Überwachungskameras – etwa eine für jeden zweiten Bürger – mit Gesichtserkennungstechnologie kombiniert werden sollen, hat angeblich das Ziel, jeden Menschen an jedem Ort innerhalb von drei Sekunden identifizieren zu können. Der Enthüllungsjournalist Corey Lynn drückt es so aus:

Einfach ausgedrückt: Die Pandemie soll eine experimentelle Gentherapie vorschreiben, die von der CDC gerne als ‚Impfstoff‘ bezeichnet wird. Dieser ‚Impfstoff‘ dient dazu, alle Menschen in einen Impfpass zu bekommen. Der Pass soll jeden in das neue globale Sozialkreditsystem zwingen. Dieses System soll die Weltbevölkerung zu vollem Gehorsam zwingen, da die Globalisten den Zugang und die Ausgaben aller zu allem und jedem im Leben durch die Verwendung des neuen CBDC-Systems (digitale Zentralbankwährung) kontrollieren, auf das sie hinarbeiten.

Wie sich digitale Pässe auf Ihre Finanzen auswirken könnten

Weltweit zeichnet sich eine einheitliche Front ab, um Systeme zur Kontrolle und Machtausübung einzuführen, darunter auch immer umfangreichere Pläne für digitale Währungen, Impfpässe und digitale IDs,15 wie die Möglichkeit, alles, was Sie tun, zu verfolgen – und zu besteuern.

Wer die „falschen“ Produkte oder Lebensmittel kauft, könnte zum Beispiel mit einer hohen Steuer bestraft werden, und es gibt keine Grenze, wie hoch die Steuer sein könnte oder welche Produkte oder Aktivitäten betroffen sein könnten.

„Es ist ein totales Versklavungssystem“, erklärte der ehemalige BlackRock-Portfoliomanager Edward Dowd. „Und dann können sie dir deine digitale Währung wegnehmen, wenn du dich schlecht benimmst, wie sie es in China tun … digitale Währung und sozialer Kredit werden miteinander verbunden sein. Wenn du ein ’schlechter Bürger‘ bist, schalten sie sie ab und du verschwindest.

In dem Dokumentarfilm „Cash or Card – Will COVID-19 Kill Cash? Stellt die Produzentin Kersten Schüssler einige wichtige Fragen: Was steht auf dem Spiel, wenn die Gesellschaft wirklich bargeldlos wird? Die Antwort lautet: sowohl Ihre Privatsphäre als auch Ihre Freiheit.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) beispielsweise spricht sich seit Jahren für eine Abkehr vom Bargeld und eine Umstellung auf eine digitale Währung aus, auch in den USA. Doch die Pandemie führte zu einer drastischen Beschleunigung. In Deutschland, wo sich die Menschen bekanntermaßen gegen Kartenzahlungen oder Apps sträuben, ist die Zahl der Kartenzahler seit Beginn der Pandemie um 26 % gestiegen.

Aber denken Sie daran, dass die digitalen Fußabdrücke oder finanziellen Datenspuren, die Sie jedes Mal hinterlassen, wenn Sie mit Karte oder mobiler App bezahlen, genau beobachtet werden. Informationen darüber, wie viel Alkohol Sie trinken oder wie viel Sie im Urlaub ausgeben, können nachverfolgt und „an den Meistbietenden verkauft werden“. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem sich einst junge Start-ups zu riesigen Informationsimperien entwickelt haben, die die Kontrolle über unsere Daten und unsere Privatsphäre in ihren Händen haben.

Die COVID-19-Pandemie hat deutlich gemacht, wie wertvoll digitale Technologien sind, da sie als Sicherheitsnetz fungieren, das die Fortsetzung vieler Aktivitäten ermöglicht, aber da die Regierungen sich nicht mit grundlegenden Fragen des Schutzes der Privatsphäre und der digitalen Rechte befasst haben, besitzen und betreiben diese Informationsimperien weiterhin das Internet und die globalen Kommunikationsmittel.

Diese Monopole führen zu unkontrollierter Macht, die wiederum dazu führt, dass die Menschen noch mehr eingeschränkt werden, wenn sie in einer Gesellschaft leben, die zunehmend auf Überwachung basiert, wobei digitale Zahlungen und weitere Überwachung ein notwendiger Teil dieses Plans sind. Letztendlich kann auch Ihr gesamtes finanzielles Leben an Ihren digitalen Ausweis oder Pass gebunden sein. In einer Abbildung, die digitale Identitätssysteme in unserem Alltag beschreibt, sieht das WEF vor, dass digitale IDs, d. h. Impfpässe, Folgendes umfassen werden:

Gesundheitswesen – für den Zugang zu Versicherungen, die Überwachung von Gesundheitsgeräten und Wearables und den Nachweis von Qualifikationen (für Anbieter)

Intelligente Städte – zur Überwachung von Geräten, die Daten über Energieverbrauch, Luftqualität und Verkehrsstaus übermitteln

Telekommunikation – für die Nutzung von Geräten durch Einzelpersonen und deren Überwachung durch Dienstanbieter

E-Government – für Einzelpersonen, um Steuern zu zahlen, zu wählen und Leistungen zu erhalten

Soziale Plattformen – für soziale Interaktionen

E-Commerce – zum Einkaufen, für geschäftliche Transaktionen und sichere Zahlungen

Finanzdienstleistungen – für die Eröffnung von Bankkonten und die Durchführung von Finanztransaktionen im Internet

Lebensmittel und Nachhaltigkeit – um die Herkunft von Produkten zu überprüfen und die Rückverfolgbarkeit in Lieferketten zu verbessern

Reisen und Mobilität – um Reisen zu planen und Grenzkontrollen zwischen Ländern oder Regionen zu durchlaufen

Humanitäre Hilfe – Zugang zu Dienstleistungen und Nachweis von Qualifikationen für die Arbeit in einem fremden Land

22 Wege zur Verhinderung von Impfpässen

Die Vermeidung von Impfpässen und digitalen IDs jeglicher Art ist ein wichtiger Schritt, um das Voranschreiten der globalen totalitären Kontrolle zu stoppen. Wie kann man sie aufhalten? Die Journalistin Lynn hat 22 Schritte aufgezeigt, mit denen Sie sich dem Wahnsinn entziehen und Ihre Privatsphäre und Freiheit schützen können:

Fügen Sie sich nicht, egal ob Sie dazu gezwungen, bestochen, schuldig gesprochen, eingeschüchtert oder manipuliert werden oder nicht. „Ziviler Ungehorsam ist notwendig.“

Wenden Sie sich an Ihren Anlageberater oder Vermögensverwalter. Geben Sie ihnen eine Liste der Unternehmen, die an Impfpässen beteiligt sind und die Agenda vorantreiben, und teilen Sie ihnen mit, dass Sie sie nicht länger unterstützen wollen.

Meiden Sie alle digitalen Identitäten und Impfpässe, die von Banken, Führerscheinstellen und anderen Branchen als Mittel zur Verbesserung des „Zugangs“ oder der „Bequemlichkeit“ angeboten werden.

Informieren Sie Ihre Freunde, Familie und Bekannten über das wahre Ziel digitaler Identitäten, das darin besteht, „Sie auf die Blockchain zu setzen, um jede Ihrer Bewegungen zu überwachen und zu kontrollieren.“

Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Sheriff. Es gibt 3.081 Sheriffs in den USA, die per Telefon, E-Mail und Post kontaktiert werden sollten. Sie haben die Macht, unlogische oder illegale Forderungen nicht durchzusetzen.

Verbreiten Sie Botschaften der Wahrheit in Ihrer Gemeinde. Sie können die Botschaft mit Flugblättern, Postkarten, Aufklebern oder „Beutegut mit einer Botschaft“ verbreiten.

Unterstützen Sie keine Einrichtungen, die den Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests verlangen. Wenn Sie es doch tun, geben Sie ihnen eine Karte, auf der steht: „Ich werde kein menschliches Experiment für eine Gentherapie-Impfung gegen ein Virus sein, das eine Überlebensrate von 99,98 % hat.“

Schreiben Sie eine E-Mail an Ihren Abgeordneten, um Impfpässe und digitale IDs zu verhindern. Unterstützen Sie diejenigen, die gegen Impfvorschriften und Impfpässe vorgehen, und ziehen Sie Spenden in Betracht.

Wechseln Sie Ihr Geld von großen Banken zu kleinen, familiengeführten Banken und kleinen Kreditgenossenschaften. „Wenn nur 10 % der Menschen dies täten, würde das einen gewaltigen Wandel bewirken.

Bauen Sie familien- oder gemeinschaftsgeführte Energie- und Lebensmittelsysteme auf, denn „eine stabile Energie- und Lebensmittelversorgung ist der beste Weg, um sich gegen ihre digitalen finanziellen Erpressungssysteme zu wehren.“

Boykottieren Sie Amazon und große Kaufhäuser, die „die Infrastruktur zur Versklavung der Menschheit aufbauen“.

Verwenden Sie so oft wie möglich Bargeld, da Sie so vermeiden können, dass Ihr Bankkonto verfolgt wird und Ihr Ausgabeverhalten analysiert und zur Manipulation von Branchen, Lieferketten und Märkten verwendet wird.

Lassen Sie Ihr Handy zu Hause und vermeiden Sie alle Apps, die Daten verfolgen.

Schränken Sie die persönlichen Daten ein, die Sie online, auf Papier oder sonstwo weitergeben.

Rufen Sie Ihre Senatoren an und fordern Sie sie auf, sich dem Gesetz H.R. 550 (Federal Vaccine Database Bill) zu widersetzen, das die Einrichtung eines bundesweiten Impfregisters ermöglichen würde.

Vermeiden Sie den Kauf von „intelligenten“ Produkten jeglicher Art, wie z. B. intelligente Fernsehgeräte und Alexa-Geräte. „Diese Produkte werden alle zu Überwachungszwecken mittels Audio- und teilweise visueller Datenerfassung eingesetzt, ganz zu schweigen von potenziell integrierten Technologien zur Gedankenkontrolle.“

Schaffen Sie finanzielle Sicherheit außerhalb des Systems, indem Sie z. B. handwerkliche Fähigkeiten erlernen oder lehren und Möglichkeiten zur Vernetzung und Teamarbeit schaffen, damit die Menschen in ihrer lokalen Gemeinschaft zusammenarbeiten können.

Tilgen Sie so viele Schulden wie möglich, damit Sie niemandem verpflichtet sind. „Investieren Sie in Menschen, in das Erlernen von handwerklichen Fähigkeiten, in Familie und Gemeinschaft, in Sachwerte, in eine gute Schulbildung für Ihre Kinder – was ein lokales Heimschulnetzwerk bedeuten könnte -, in lokale Landwirte, in alle notwendigen Vorräte oder Ausrüstungen, die Sie für nötig halten, in Ihre Gesundheit und Ihren Seelenfrieden.

Unterhalten Sie Ressourcen – medizinisch, rechtlich und anderweitig – um die COVID-19-Tyrannei zu bekämpfen und bleiben Sie auf dem Laufenden über rechtliche Schritte und Gesetzgebung gegen COVID-19-Mandate.

Seien Sie sich darüber im Klaren, dass es nicht legal ist, von einer Person eine Injektion zu verlangen, solange das Medikament noch für den Notfall zugelassen ist. „Obwohl die FDA den Comirnaty-Impfstoff von Pfizer zugelassen hat, hat Pfizer beschlossen, ihn noch nicht für die USA zu produzieren und stattdessen weiterhin den EUA-Impfstoff zu liefern.

Seien Sie für diejenigen da, die die Injektion erhalten haben und bei denen es zu unerwünschten Ereignissen kommt oder die sich gegen eine Auffrischungsimpfung entscheiden. „Helfen Sie ihnen dabei und suchen Sie nach medizinischen Fachleuten, die wissen, was passiert, und die ihnen helfen werden.

„Stellen Sie sich eine bessere Zukunft für alle vor, in der diese korrupten Individuen gestoppt werden.“

