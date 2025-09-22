Disease X aus der Schweiz: Ground Zero für die nächste Pandemie?

In einer neuen Folge seiner Rubrik „Dr. Nels präsentiert“ stellt Dr. Nels ein alarmierendes Video von Christian Oesch vor, Präsident des gemeinnützigen Vereins WIR (Wirksamkeit, Intuition und Respekt). Unter dem Titel „Die Zeit läuft ab, um ein Labor in der Schweiz zu stoppen“ warnt es vor einer drohenden Gefahr: ein Schweizer Labor als möglicher Ursprung der nächsten Pandemie, „Disease X“.

Die Schweiz, Symbol für Neutralität, sei in Gefahr. Dr. Nels, der Oesch als seinen „Brother in Arms“ im Kampf für Aufklärung bezeichnet, betont die Dringlichkeit, die Menschheit zu warnen, um ein menschengerechtes Leben für unsere Kinder und Enkel zu sichern.

Die Schweiz: Von Neutralität zu Biowaffen?

Christian Oesch spricht mit Überzeugung: „Mein Name ist Christian, Präsident des WIR-Vereins. Ich bin hier in der Schweiz aufgewachsen, in der Natur, und das zeigt uns, wie viel Freiheit uns bedeutet. Wir tun alles, um unsere Freiheit, unsere Souveränität – besonders die Neutralität der Schweiz – zu bewahren.“

Doch diese Freiheit sei bedroht. Die Schweizer Regierung erlaube Biowaffen auf eigenem Boden. Das Labor in Spiez, eine BSL-4-Einrichtung für die gefährlichsten Pathogene, sei ein „Operationszentrum für viele Fehltritte weltweit“.

Oesch urteilt hart: „Das schöne Schweizer Land, die Schweizer Flagge, die Schweizer Schokolade, der Schweizer Käse – extrem naiv. Die Schweiz ist besetzt.“

Der Schweizer Bundesrat trage die Verantwortung, indem er Organisationen diplomatische Immunität gewähre, die „viel Chaos“ anrichteten – „ich würde sagen, böse“. Oesch fordert: „Die Schweizer Regierung muss die Erlaubnis für diese Eingeladenen stoppen.“

Unterstützt wird er von Kennedy und Gabbard, die vor einem „technokratischen Kontrollsystem“ warnen, das Gesundheitsrisiken und Pandemie-Vorbereitung als „trojanisches Pferd“ nutze, um demokratische Freiheiten einzuschränken: „Wollen wir Untertanen eines technokratischen Kontrollsystems sein, das Gesundheitsrisiken und Pandemie-Vorsorge nutzt, um grundlegende demokratische Freiheiten zu beschneiden? Wollen wir eine Zukunft, in der jede Person, jede Bewegung, jede Transaktion, jeder menschliche Körper ständig überwacht wird?“

Disease X und die WHO: Ein geplanter Albtraum?

Dr. Nels ordnet das Video ein: Es gehe um Experimente mit Biowaffen, offiziell zum Schutz der Bevölkerung. Man müsse wissen, „was der Feind möglicherweise kreiert, was sich vielleicht zufällig in der Natur entwickeln könnte“, um Impfstoffe bereitzuhalten.

Er verweist auf ein Gespräch mit Dr. Silvia Bärend, einer Juristin und ehemaligen WHO-Mitarbeiterin, das 200.000 Aufrufe hatte. Sie enthüllte die „Investmentstrategie“ der WHO, festgehalten in der Broschüre „A Healthy Return“ von 2022. Diese verspricht Investoren eine Rendite von 1:35 – möglich nur durch Insiderwissen.

Die WHO könne Pandemien ausrufen, Verträge aktivieren und Impfstoffe schnell vermarkten. „Man kann nicht zufällig hoffen, dass irgendein Virus kommt, für das man zufällig schon einen Impfstoff hat. Nein, das geht nur durch Gain-of-Function-Forschung“, sagt Nels.

„Disease X“ sei der Kern: eine hypothetische, zukünftige Krankheit, in die investiert wird. Die erste „erfolgreiche“ Umsetzung war laut Nels COVID-19, das aus einem Laborleck entstand. Innerhalb eines Jahres wurde die Menschheit mit mRNA-Impfstoffen „genetisch verändert“.

Nun eskaliert die Lage: Die EU habe 2025 selbstreplizierende mRNA-Impfstoffe zugelassen, die mit einer einzigen Dosis dauerhaft genetisches Material exprimieren, das Proteine produziert. Diese aktivierten das Immunsystem, greifen aber potenziell eigene Körperzellen an.

Das diene dem WHO-Ziel, von Pandemie-Ausruf bis Impfstoff-Bereitstellung nur 100 Tage zu brauchen – „absolut absurd“, so Nels, und nur durch absichtliche Forschung möglich.

Aspekt Traditionelle mRNA-Impfstoffe Selbstreplizierende mRNA (laut Video) Funktion Einmalige Proteinproduktion Dauerhafte RNA-Replikation, Proteinproduktion Ziel (laut Kritik) Kurzfristige Immunantwort Dauerhafte genetische Veränderung Risiko Begrenzte Wirkung Angriff auf eigene Zellen Ziel der WHO Standardimpfung 100-Tage-Ziel für Pandemien

Die WHO als Werkzeug der Pharmaindustrie

Nels sieht die WHO als „nichts anderes als ein Tool, ein Mechanismus, mit dem die Pharmakonzerne und Technokraten ihre Produkte an den Mann bringen“.

Die Investment-Broschüre ermögliche Insider-Geschäfte: Man wisse, welche Firma welchen Impfstoff hat. COVID sei der Beweis: Ein Laborleck führte zu globaler mRNA-Anwendung – „etwas, das nicht mehr passieren darf“. Doch das Gegenteil geschehe: Selbstreplizierende Impfstoffe seien der nächste Schritt in einer geplanten Strategie.

Aufruf zum Handeln: Aufklärung als letzte Chance

Nels betont die Dringlichkeit: Das Video fand ursprünglich wenig Verbreitung, doch er hofft, es über seinen Kanal zu verbreiten.

„Bitte liken Sie das Video, hinterlassen Sie einen Kommentar… helfen Sie mir, diese Botschaft zu verbreiten. Wir müssen die Menschen aufklären. Es geht nie um nicht weniger als die Gesundheit von uns, von unseren Kindern, unserer Enkel.“

Er verspricht, Kommentare zu lesen und bei Bedarf mit weiteren Videos zu reagieren.

Fazit: Spiez als Ground Zero?

Das Video zeichnet ein düsteres Bild: Die Schweiz, einst Hort der Neutralität, sei ein Zentrum für Biowaffen-Forschung. Spiez stehe im Fokus, „Disease X“ sei die nächste Bedrohung, getrieben von Gain-of-Function-Forschung und WHO-Strategien.

Die Botschaft ist klar: Ohne Aufklärung droht ein technokratisches System, das Freiheit und Gesundheit opfert. Die Zeit zum Handeln läuft ab.