Gesetzgeber, die am jüngsten Aspen Security Forum teilnahmen, warnten, dass DNA-Tests zur Identifizierung der Abstammung eine Fassade sein könnten, um Informationen für ethnisch maßgeschneiderte Biowaffenprogramme zu sammeln.

US-Abgeordneter Jason Crow (D-Colo.), Mitglied des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, ist einer dieser Gesetzgeber, der sagt, dass sich bereits Biowaffenprogramme in der Entwicklung befinden, die „auf bestimmte Personen abzielen“, und dass dies ohne DNA-Tests nicht möglich gewesen wäre.

„Genau darum geht es: Man kann die DNA einer Person nehmen, ihr medizinisches Profil erstellen und eine biologische Waffe entwickeln, die diese Person tötet oder sie vom Schlachtfeld entfernt oder unschädlich macht“, so Crow.

Da der Schutz persönlicher Daten seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 so gut wie nicht mehr gewährleistet ist, haben junge Menschen heute nur noch eine sehr geringe Erwartung an die Privatsphäre“, was erklärt, warum viele von ihnen bereit sind, sich an Data-Mining-Fronten wie 23andMe zu beteiligen.

„Die Leute werden sehr schnell in einen Becher spucken und ihn an 23andMe schicken, um wirklich interessante Daten über ihren Hintergrund zu erhalten“, sagte Crow. „Und wissen Sie was? Ihre DNA ist jetzt im Besitz eines privaten Unternehmens. Sie kann mit sehr wenig Schutz des geistigen Eigentums oder der Privatsphäre verkauft werden.“

Das Pentagon ist ein wichtiger Akteur bei der Sammlung von DNA und der Entwicklung biologischer Waffen

Crow möchte, dass die Vereinigten Staaten neue Richtlinien für den Schutz persönlicher Gesundheitsdaten aufstellen, denn seiner Meinung nach „werden diese Daten von unseren Gegnern für die Entwicklung dieser Systeme beschafft und gesammelt.“

Der russische Präsident Wladimir Putin stimmt dem zu und erklärte 2017, dass biologische Proben in ganz Russland von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und anderen Gruppen zu unbekannten Zwecken „zielgerichtet und professionell“ entnommen würden.

Das Pentagon (Pentagram) sammelt unterdessen aktiv DNA und verwendet sie zur Entwicklung biologischer Waffen, was genau das ist, worüber Putin besorgt ist – und einer der Gründe sein könnte, warum Putin in die Ukraine einmarschiert ist und nun die westliche globalistische Kontrollmatrix herausfordert.

Generalleutnant Igor Kirillov, Leiter der russischen Strahlen-, Chemie- und Biologieschutztruppe, gab bereits im Mai bekannt, dass das Pentagon „sein Forschungspotenzial nicht nur im Bereich der Entwicklung biologischer Waffen erheblich erweitert hat, sondern auch Informationen über Antibiotikaresistenzen und das Vorhandensein von Antikörpern gegen bestimmte Krankheiten in der Bevölkerung bestimmter Regionen erlangt hat“.

Russland zufolge ist das Pentagon auch an der Finanzierung und Entwicklung von Biolabors in der gesamten Ukraine beteiligt und hat zwischen 2005 und Anfang 2022 etwa 224 Millionen Dollar für derartige Zwecke in das Land gepumpt.

Nachdem sie zunächst die Existenz dieser Biolabore geleugnet hatten, geben die globalistischen Kontrolleure der Vereinigten Staaten jetzt zu, dass es in der Ukraine tatsächlich 46 biologische Forschungseinrichtungen gibt, die aber angeblich für ein „friedliches Projekt der öffentlichen Gesundheit“ genutzt werden.

Jeder, der etwas anderes behauptet, so die US-Beamten, „verbreitet Desinformationen und sät Misstrauen“. Zu diesen Desinformationsverbreitern gehören Russland, China und andere Feinde des militärisch-industriellen Komplexes der Vereinigten Staaten.

Senator Joni Ernst (R-Iowa) stimmt mit Crow darin überein, dass maßgeschneiderte Biowaffen, die aus geernteter DNA hergestellt werden, eine Bedrohung darstellen. Ernst, Mitglied des Senatsunterausschusses für neu auftretende Bedrohungen und Fähigkeiten und des Ausschusses für Streitkräfte, sagt, dass solche Biowaffen gegen Nutztiere und Feldfrüchte in ganz Amerika eingesetzt werden könnten.

„Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie wir biologische Waffen einsetzen können, und wir müssen sicherstellen, dass wir nicht nur die Menschen schützen, sondern auch die Nahrungsmittel, die uns ernähren“, wird sie zitiert.

Die US-Gesetzgeber sind besonders besorgt über gentechnisch veränderte Pflanzen (GVO), die von China und anderen Ländern vernichtet werden könnten – was eigentlich eine gute Sache für die Amerikaner sein könnte.