Dr. Robert Malone zweifelt an der Theorie, dass es bald gefährliche neue COVID-Varianten geben wird

Während Dr. Malone früher der Ansicht von Dr. Geert Vanden Bossche offen gegenüberstand, dass die Impfstoffe hochvirulente Varianten hervorbringen, glaubt er jetzt, dass die „Ausbruchsmutanten“ nicht von den Geimpften selbst, sondern von den immungeschwächten Menschen stammen.

Dr. Robert Malone behauptete, dass eine von Dr. Geert Vanden Bossche aufgestellte Schreckenshypothese – dass sich als Folge der Massenimpfkampagne eine hochvirulente COVID-Variante entwickeln wird – „falsch“ sei. Vanden Bossche hat daraufhin Malone zu einer öffentlichen Debatte über diese Frage eingeladen.

In einem Interview mit der australischen Journalistin Maria Zeee am 18. Mai sagte Vanden Bossche „eine Explosion“ dieser neuen virulenten COVID-Variante in hochgeimpften Ländern „in den nächsten zwei Monaten“ voraus. Und nach dem anfänglichen Ausbruch „wird sie sich sehr, sehr schnell“ auf die gesamte Bevölkerung ausbreiten und vor allem die Geimpften treffen, eine enorm hohe Zahl von Krankenhausaufenthalten verursachen, das Gesundheitssystem zusammenbrechen lassen und „Chaos“ auslösen.

Der belgische Veterinärwissenschaftler, der unter anderem als ehemaliger leitender Angestellter der Bill and Melinda Gates Foundation und als leitender Programmmanager für die Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) tätig war, gilt als einer der talentiertesten Impfstoffentwickler der Welt.

Seiner Theorie zufolge führt die daraus resultierende Unterdrückung der angeborenen Immunität bei den vielen Personen, denen diese experimentellen Produkte injiziert wurden – die das Virus weder ausrotten noch seine Übertragung verhindern – zu einer „Immunflucht“.

Dieses Konzept geht davon aus, dass geimpfte Personen weiterhin mit dem Virus infiziert werden und es ausscheiden, das aufgrund des „Drucks“, den die experimentellen COVID-19-Impfstoffe ausüben, eine große Anzahl von Mutationen anhäufen wird, wodurch wiederum Varianten entstehen, die weitaus virulenter sind und von den Impfstoffen nicht mehr kontrolliert werden können.

Darüber hinaus geht Vanden Bossche davon aus, dass die Geimpften selbst besonders anfällig für diese gefährlichen Varianten sein werden, da die spezifischen Antikörper, die diese Millionen von Menschen zur Bekämpfung des ursprünglichen COVID-19-Virus erworben haben, mit ihrer natürlichen Immunität konkurrieren und diese schwächen werden, während sie keinen Schutz gegen diese neuen hochvirulenten und infektiösen Varianten bieten.

Dr. Robert Malone: „Ich habe mich also geirrt [und] Geert Vanden Bossche hat sich geirrt

Dr. Malone erklärte jedoch bei einer Anhörung der texanischen Regierung Ende Juni, dass nicht die Entwicklung mutierter Varianten bei den Geimpften an sich gefördert wird, sondern dass Menschen mit Immunschwäche … oft chronisch mit Omikron infiziert werden, und diese scheinen – nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen [in] den jüngsten Veröffentlichungen – die Personen zu sein, die die Entwicklung der Fluchtmutanten überproportional vorantreiben.

„Ich habe mich also geirrt [und] Geert Vanden Bossche hat sich geirrt“, sagte der Pionier der mRNA-Technologie. „Es passiert nicht unbedingt bei allen von uns, weil wir geimpft wurden oder früher infiziert waren. Es scheint, dass die Entwicklung bei Menschen stattfindet, die in irgendeiner Weise immungeschwächt sind, sodass sie sich chronisch mit Omikron infizieren oder wieder infizieren.“

In einer Sendung von Highwire am 15. Juli erläuterte Dr. Malone seine Behauptung mit den Worten: „Das ist das, was die neueste Literatur zeigt. Aber nur weil es in einer oder zwei Veröffentlichungen steht, heißt das nicht, dass es unbedingt wahr ist. Ich meine, das ist das Wesen der Wissenschaft. Es ist dieses Hin und Her.“

Was wir sehen, ist, dass immunsupprimierte Menschen chronisch infiziert werden, und das sind die Menschen, die anscheinend die Escape-Mutanten erzeugen.

Malone betonte jedoch, dass die Impfstoffe selbst das Immunsystem schädigen und ihre Empfänger anfälliger für das Virus machen.

„Die mehrfach Geimpften entwickeln eine allgemeine Immunschwäche sowohl bei den B- als auch bei den T-Reaktionen gegen Omikron“, sagte er. „Es sind die hoch Geimpften, die sich wiederholt und chronisch mit Omikron infizieren.“

Vanden Bossche „völlig verblüfft“, behauptet „eine dramatische Krise in hochgeimpften Ländern“ werde „bald“ eintreten

Als Reaktion auf diese Einschätzung sagte Vanden Bossche in einem Twitter-Thread am 22. Juli, dass er von Malones Schlussfolgerungen „völlig verblüfft“ sei: „Es ist extrem schwer zu verstehen, warum er es (plötzlich) für wichtig hielt, den Kurs zu ändern und meine Erkenntnisse zu diesem Phänomen öffentlich zu negieren.“

I've been completely baffled by R. Malone’s recent statement on the Highwire. Here comes my reaction:



I have now been repeatedly contacted regarding a statement R. Malone made in a recent interview on the Highwire. 1/https://t.co/dDX4eNerpi — Geert Vanden Bossche (@GVDBossche) July 22, 2022

Der belgische Wissenschaftler bezog sich wahrscheinlich auf ein Interview mit Vanden Bossche und Malone in der Epoch Times vom 4. Juni, in dem letzterer Vanden Bossches Theorie, dass Mutationen durch die Impfkampagne virulenter werden, nicht bestätigte, sich aber offen zeigte, mehr zu erfahren.

Nachdem er seine eigene Position und das allgemeine wissenschaftliche Verständnis darüber erläutert hatte, wie und warum ein Virus wie COVID-19 normalerweise mit der Zeit „gutartiger“ und übertragbar wird, sagte Malone, er sei „wirklich fasziniert, mehr über Geert und seine Theorien zu erfahren“.

„Meine [derzeitige] Beziehung zu seinen Ideen ist eher die eines Studenten, der lernen möchte, als ein dynamischer Konflikt“, sagte er.

In seinem Tweet erinnerte Vanden Bossche daran, wie Malone „während unserer früheren Interaktionen“ zugab, „dass er von mir lernt“. Ohne jedoch einen Dialog oder eine Debatte über dieses kritische Thema vorzuschlagen … [geht er] diesen Weg weiter, ohne auch nur auf die spezifische Literatur zu verweisen, die zu dieser Änderung der Haltung geführt hat.“

Vanden Bossche erklärte, er habe versucht, Malone „unter vier Augen zu kontaktieren, um dieses wichtige Thema anzusprechen“, aber er habe „keine Antwort erhalten“ und deshalb eine öffentliche Debatte zu diesem Thema vorgeschlagen.

„Hier geht es nicht um Egoismus, sondern darum, den zugrundeliegenden Mechanismus dessen zu verstehen, was meiner Meinung nach bald zu einer dramatischen Krise in hochgeimpften Ländern führen wird“, schloss er.

Kritiker sagen, dass Vanden Bossches Hypothese keine konkreten Beweise enthält

In demselben Interview mit der Epoch Times räumte Vanden Bossche ein, dass seine Theorie „natürlich bis zu einem gewissen Grad auf einer Hypothese beruht, aber ich versuche, diese Hypothese auf solide Konzepte zu stützen, die in der Wissenschaft bekannt sind.“

Im März 2021 verkündete Vanden Bossche seine Theorie zum ersten Mal, indem er in einem offenen Brief und einem Video vor einer „globalen Katastrophe ohnegleichen“ warnte, die auf die Rolle dieser experimentellen COVID-19-Impfprogramme zurückzuführen sei.

Damals wurden seine Modelle von vielen Wissenschaftlern und Medizinern kritisiert, die sich ebenfalls gegen eine breite Anwendung der COVID-19-Gen-Impfstoffe aussprachen.

Rosemary Frei, eine kanadische Medizinschriftstellerin und Journalistin mit einem Master-Abschluss in Molekularbiologie, übte scharfe Kritik und behauptete, die These von Vanden Bossche beruhe auf „unbewiesenen Hypothesen“, die dem „allgemeinen Covid-Betrug“ ähnelten und darauf aufbauten, bei dem „hochkarätige Modellierungsarbeiten“ zum Einsatz kämen, wie etwa die des in Verruf geratenen Neil Ferguson, dessen Arbeit Anfang 2020 Ängste schürte, die katastrophale Sperrmaßnahmen in der ganzen Welt rechtfertigten.

Darüber hinaus erklärte der ehemalige Vizepräsident und Chief Science Officer von Pfizer, Dr. Michael Yeadon, im Juni gegenüber LifeSiteNews, dass er dem Ansatz von Vanden Bossche „ein wenig skeptisch“ gegenüberstehe. Im Gegensatz zu dem ursprünglichen Papier des belgischen Forschers, das etwa zur gleichen Zeit im letzten Jahr veröffentlicht wurde, hat Yeadon einen Artikel mitverfasst, in dem er erklärt, dass die evolutionäre Tendenz solcher Viren dazu führt, dass sie im Laufe der Zeit „weniger tödlich und besser übertragbar“ werden.

Ich akzeptiere auch nicht, dass die geringen prozentualen Veränderungen zwischen einer Variante und einer anderen ein plausibler Unterschied ist, der ausreicht, um unserem Immunsystem vorzugaukeln, dass es von einem Virus angegriffen wird, das wir noch nie gesehen haben [und das eine „Immunflucht“ ermöglicht]“, erklärte der Brite.

Yeadon wies auch auf den scheinbaren Mangel an Beweisen für hochvirulente Varianten hin und betonte, dass es bisher kaum Zweifel daran gibt, dass die Infizierten und Genesenen nicht klinisch krank werden, selbst wenn sie einer neuen Variante ausgesetzt sind“.

Unabhängig davon kommentierte der ehemalige Pharmamanager später, dass „Geert und ich auf der gleichen Seite stehen“ und dass er Vanden Bossches „Kampf für frühzeitige Behandlungen und die Aufdeckung schlechter wissenschaftlicher Erkenntnisse seitens Fauci und anderer“ sehr schätze.