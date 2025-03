DOGE: Ist Effizienz ein Tor zur Technokratie?

Von Derrick Broze

Um die Wurzeln von Elon Musks DOGE zu verstehen, müssen wir auf die Philosophien zurückblicken, die der ursprünglichen Technokratiebewegung vorausgingen und sie inspirierten.

Da die MAGA-Bewegung die Bemühungen von Elon Musks Department of Government Efficiency (DOGE) und die Entlarvung von staatlicher Verschwendung feiert, sollte angemerkt werden, dass Musks Rede von Effizienz an die wenig bekannte Efficiency Movement erinnert, die der bekannteren Technocracy-Bewegung vorausging.

Um Musks mögliche Beweggründe und Inspirationen besser zu verstehen, müssen wir den Weg der Technokratiebewegung und der sie inspirierenden philosophischen Bewegungen verfolgen.

Eine kurze Geschichte der Technokratie

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine Bewegung um eine politische Theorie, die als Technokratie bekannt ist, ein System, bei dem die Verwaltung von Regierungen von technischen Experten übernommen wird, wobei häufig technologieorientierte Lösungen zum Einsatz kommen. Die ersten Befürworter der Technokratie behaupteten, dass das Konzept zu einer besseren Ressourcenverwaltung und zum Schutz des Planeten führen würde.

Dieses System der Regierungsführung durch Technologieexperten und ihre Technologie würde jedoch auch einen Verlust der Privatsphäre sowie eine Zentralisierung der Macht und die Verwaltung des gesamten menschlichen Verhaltens mit sich bringen. Obwohl der Begriff weitgehend in Vergessenheit geraten zu sein scheint, sind die technokratische Philosophie und ihr Einfluss überall in unserer modernen digitalen Welt zu sehen.

Einer der einflussreichsten Befürworter der Technokratie war ein Mann namens Howard Scott, ein Schriftsteller, der 1919 in New York City die Technical Alliance gründete. Scott war der Ansicht, dass Unternehmern die notwendigen Fähigkeiten und Daten fehlten, um ihre Branchen zu reformieren, und dass daher Ingenieuren die Kontrolle übertragen werden sollte. 1932 gründeten Scott und sein Technokratenkollege Walter Rautenstrauch an der Columbia University das „Committee on Technocracy“. Die Gruppe zersplitterte schließlich, wobei Scott Technocracy Incorporated leitete und der Technokrat Harold Loeb die Leitung des Continental Committee on Technocracy übernahm.

Interessanterweise war Elon Musks Großvater, Joshua Haldeman, Forschungsdirektor von Technocracy Incorporated of Canada und nationaler Vorsitzender der Social Credit Party.

Im Jahr 1938 veröffentlichte Technocracy Incorporated eine Publikation, in der die Vision einer Technokratie dargelegt wurde (Hervorhebung hinzugefügt):

Technokratie ist die Wissenschaft des Social Engineering, die wissenschaftliche Steuerung des gesamten sozialen Mechanismus zur Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen an die gesamte Bevölkerung dieses Kontinents. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird dies als wissenschaftliches, technisches und ingenieurwissenschaftliches Problem angegangen. Es wird keinen Platz für Politik oder Politiker, Finanzen oder Finanziers, Gaunereien oder Gauner geben … Die Technokratie besagt, dass Preis und Überfluss unvereinbar sind; je größer der Überfluss, desto niedriger der Preis. In einem echten Überfluss kann es überhaupt keinen Preis geben. Nur durch die Aufgabe der störenden Preiskontrolle und die Ersetzung durch eine wissenschaftliche Produktions- und Vertriebsmethode kann ein Überfluss erreicht werden. Die Technokratie wird die Verteilung mithilfe eines Verteilungszertifikats vornehmen, das jedem Bürger von der Geburt bis zum Tod zur Verfügung steht. Der Technate wird den gesamten amerikanischen Kontinent von Panama bis zum Nordpol umfassen, da die natürlichen Ressourcen und die natürliche Grenze dieses Gebiets ihn zu einer unabhängigen, sich selbst tragenden geografischen Einheit machen.

Die Technokraten veröffentlichten ihre Vision einer zentral geplanten Welt in Büchern, Reden, Clubs und politischen Parteien. Dies führte in den Jahren nach der Weltwirtschaftskrise zu einer kurzen Phase der Popularität in den USA und Kanada. Während Politiker und Ökonomen nach einer Lösung für die finanzielle Katastrophe suchten, stellten sich die Technokraten eine Welt vor, in der Politiker und Unternehmer durch Wissenschaftler, Ingenieure und andere technische Experten ersetzt würden, die die Wirtschaft verwalten würden.

In den 1940er Jahren schien das allgemeine Interesse an der Technokratiebewegung jedoch nachzulassen. Die Ideale, die der Technokratie zugrunde liegen, wurden später von Zbigniew Brzezinski, einem langjährigen Akteur des Deep State, in seinem 1970 erschienenen Buch „Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era“ (dt. „Zwischen zwei Zeitaltern: Amerikas Rolle im technetronischen Zeitalter“) deutlich befürwortet.

Während Brzezinski in „Between Two Ages“ den Begriff „Technetronic“ durch „Technocracy“ ersetzte, ist die Darstellung der Zukunft dieselbe: eine Welt, in der die wissenschaftliche und technologische Elite das Leben der gesamten Menschheit zentral plant. Im Wesentlichen handelt es sich bei Brzezinskis Vision um einen technologisch fortgeschrittenen autoritären Kollektivismus, bei dem individuelle Freiheiten den offensichtlichen Bedürfnissen des Kollektivs untergeordnet werden.

Wir können deutlich erkennen, dass die Vorstandsvorsitzenden der Big-Tech-Unternehmen die technokratische Philosophie übernommen haben und nun die zweite Amtszeit von Donald Trump nutzen, um ihren „Tech-Populismus“ voranzutreiben, während sie Amerika in die Utopie der Technokraten und die Dystopie eines freien Menschen verwandeln.

Die ursprünglichen Technokraten der 1930er Jahre, die Brzezinski inspirierten, und die Technokraten der 2020er Jahre wurden jedoch selbst von früheren Bewegungen inspiriert. Wenn wir die Wurzeln der Technokratie verstehen, können wir die Anzeichen des technokratischen Staates leichter erkennen, wenn er sein autoritäres Haupt erhebt.

Die Effizienzbewegung

Der Technokratie ging eine selten diskutierte Bewegung voraus, die sich auf Effizienz konzentrierte. Die Effizienzbewegung blühte während der Progressiven Ära in den Vereinigten Staaten vom späten 19. Jahrhundert bis etwa 1930. Sie zielte darauf ab, Verschwendung in allen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft zu identifizieren und zu beseitigen sowie „Best Practices“ zu entwickeln und umzusetzen. Die Befürworter argumentierten, dass diese Ineffizienzen von Experten identifiziert und behoben werden könnten. Zu den Unterstützern der Bewegung gehörten Andrew Carnegie, John D. Rockefeller und John D. Rockefeller, Jr.

Das Buch „Bureaus of Efficiency: Reforming Local Government in the Progressive Era“ beschreibt, wie Versuche einer Regierungsreform zu Forderungen nach der Schaffung eines „ständigen Verwaltungszweigs der Regierung, der von der Politik getrennt ist“, führten.

Nach diesem Modell sollten Politiker weiterhin über die Regierungspolitik entscheiden, aber ein „Verwaltungskader“ sollte die Politik umsetzen. Dies trug zum Aufstieg einer akademischen Disziplin namens öffentliche Verwaltung bei. Die Begründer dieser Disziplin strebten danach, „auf allen Regierungsebenen ein dauerhaftes, leistungsorientiertes Beamtensystem zu schaffen, das außerhalb der Reichweite gewählter Beamter liegt und Experten und Technokraten beschäftigt, um Politiker über rationale Entscheidungen zu ‚beraten‘, die ihnen zur Verfügung stehen“.

„Die Progressiven beschworen eine antiseptische Regierungsform herauf, in der Entscheidungen rational von Gelehrten, Wissenschaftlern und Experten getroffen werden sollten“, schrieb Ron Chernow in seiner 1998 erschienenen Biografie über John D. Rockefeller Sr.

Diese Forderungen führten zur Gründung gemeinnütziger Einrichtungen, die oft als ‚kommunale Forschungsbüros‘ bezeichnet wurden. Tatsächlich finanzierte John D. Rockefeller Jr. 1912 die Untersuchungen des New York City Bureau of Municipal Research über die New Yorker Polizei.

Was die meisten Amerikaner jedoch nicht wissen, ist, dass ein Zweig der städtischen Forschungsbüros die weniger bekannten Effizienzbüros waren. Die Gründung der „Effizienzbüros“ war eine direkte Folge des Wachstums der Effizienzbewegung selbst.

So betrieb die US-Regierung unter der Regierung von Woodrow Wilson beispielsweise von 1916 bis 1933 das US Bureau of Efficiency. Auch in Chicago wurde eine Efficiency Division innerhalb der Civil Service Commission der Stadtverwaltung eingerichtet, und Privatpersonen organisierten das Chicago Bureau of Public Efficiency. Befürworter der Effizienz in Chicago setzten sich auch für die Untersuchung der „persönlichen Effizienz“ ein, ein Versuch, die Leistung von Mitarbeitern durch neue „wissenschaftliche“ Leistungssysteme zu messen.

Einer der bekanntesten Befürworter der Effizienz war der Ingenieur Frederick Winslow Taylor, der Berichten zufolge eine Stoppuhr verwendete, um selbst kleinste Ineffizienzen zu ermitteln. Er war Präsident der American Society of Mechanical Engineers und wurde in die American Philosophical Society gewählt. Seine besondere Art der Effizienz wurde als wissenschaftliche Betriebsführung oder Taylorismus bekannt.

Taylorismus: Der Vorläufer der Effizienz- und Technokratiebewegung

„Die Arbeit jedes Arbeiters wird von der Geschäftsleitung mindestens einen Tag im Voraus vollständig geplant, und jeder Arbeiter erhält in den meisten Fällen vollständige schriftliche Anweisungen, in denen die auszuführende Aufgabe sowie die für die Ausführung der Arbeit zu verwendenden Mittel detailliert beschrieben werden“, so Frederick Winslow Taylor in seinem Buch ‚The Principles of Scientific Management‘.

Taylors Buch „The Principles of Scientific Management“ war eines der einflussreichsten Managementbücher des 20. Jahrhunderts. Er wollte zeigen, dass die Vereinigten Staaten aufgrund von Ineffizienz an Boden verloren und dass die Lösung in einem systematischen Management auf der Grundlage definierter Gesetze, Regeln und Prinzipien bestand, die auf alle menschlichen Aktivitäten angewendet werden.

Während der Taylorismus und das wissenschaftliche Management von Leuten wie den Rockefellers und Managementexperten in den USA begeistert aufgenommen wurden, hatte die Philosophie auch ihre Kritiker. Einige Gegner des Taylorismus behaupteten, die Philosophie reduziere die Arbeiter auf einfache Automaten, die nur in der Lage seien, blind den Anweisungen der angeblich überlegenen Klasse der Managementexperten zu folgen.

Eine dieser Kritikerinnen war Mary Parker Follett, eine amerikanische Managementtheoretikerin und Philosophin, die für ihre Arbeit zur Organisationstheorie und zum Management bekannt war. Folletts Ansichten zum Management unterschieden sich von Taylors Ansichten darin, dass sie die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen, Kommunikation und Zusammenarbeit im Arbeitsumfeld betonte.

Follett lehnte die ihrer Meinung nach autoritären und hierarchischen Aspekte des Taylorismus ab und behauptete, dass diese die Kreativität der Arbeiter einschränken würden.

„Das Taylor-System basiert auf der Idee, dass der Arbeiter eine Maschine ist und dass der Manager derjenige ist, der weiß, wie man die Maschine bedient“, schrieb sie 1918 in ihrem Buch ‚The New State: Group Organization the Solution of Popular Government‘.

Darüber hinaus veröffentlichte Professor Charles S. Maier 1970 den Aufsatz “Between Taylorism and Technocracy: Europäische Ideologien und die Vision industrieller Produktivität in den 1920er Jahren“ veröffentlichte. In seinem Aufsatz argumentiert Maier, dass der Taylorismus und später die Technokratie zwar als Mittel zur Steigerung der Effizienz und des Wirtschaftswachstums angesehen wurden, diese Ideologien aber auch dazu verwendet werden könnten, Autoritarismus zu rechtfertigen und die Rechte der Arbeitnehmer zu unterdrücken. Er beschreibt auch, wie diese Ideen von Regimen genutzt werden können, die sich selbst als kommunistisch, faschistisch und sogar demokratisch bezeichnen.

Im Jahr 1918, sechs Monate nachdem seine Bolschewisten im Zuge der Oktoberrevolution die Macht ergriffen hatten, bekannte sich Wladimir Lenin offen zum Taylorismus als Inspiration und potenzielle Methode zur Stärkung der Sowjetregierung. In seinem Essay „Die unmittelbaren Aufgaben der Sowjetregierung“ erwähnt Lenin den Taylorismus ausdrücklich als Modell, an dem sich seine neu gebildete Sowjetregierung orientieren sollte.

„Wir müssen in Russland das Studium und die Lehre des Taylor-Systems organisieren und es systematisch ausprobieren und an unsere Zwecke anpassen“, schrieb Lenin.

Zur gleichen Zeit, als Lenin die Bolschewiki zum Sieg führte und sich für die Sache eines sozialistischen Taylorismus einsetzte, beeinflusste diese Philosophie auch Deutschland. In Judith A. Merkles Buch „Management und Ideologie: Das Erbe der internationalen Bewegung für wissenschaftliche Betriebsführung“ erfahren wir, wie der Taylorismus Deutschland vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg beeinflusste.

Das Buch erzählt die Geschichte deutscher Ingenieure, die die Arbeit Taylors auf der Ausstellung von Bethlehem Steel auf der Pariser Weltausstellung 1900 entdeckten. Zufälligerweise begann Taylor 1898 bei Bethlehem Steel zu arbeiten und führte 1900 mit Maunsel White Experimente mit Stahl durch. Nachdem die Deutschen seine Arbeit gesehen hatten, begannen sie, Schnellarbeitsstahl zu verwenden und verschiedene Experimente zum Zerspanen durchzuführen. Von da an verbreiteten sich Taylors Ideen zur Effizienz in der deutschen Ingenieurswelt und in politischen Kreisen.

„Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) spielte eine zentrale Rolle bei der Einführung von Reformen des wissenschaftlichen Managements in Deutschland. Er machte den Taylorismus unter den Mitgliedern des Ingenieurberufs populär, gründete Organisationen zur Förderung der Effizienz in der Industrie und förderte die Kommunikation und den Austausch mit der Bewegung des wissenschaftlichen Managements in den Vereinigten Staaten“, schreibt Merkle.

Merkle merkt außerdem an, dass der „unmittelbare Effekt“ des Austauschs von technischem Wissen zwischen den USA und Deutschland darin bestand, dass Taylors schriftliche Werke für das deutsche industrielle und technische Publikum übersetzt wurden. Übersetzungen von Taylors „Shop Management“ wurden in zahlreichen Auflagen gedruckt, und 1913 wurde „The Principles of Scientific Management“ mit großem Interesse gelesen. Sie beschreibt auch, wie Taylors Ideen wichtige Ingenieure und Ökonomen im Deutschen Reich beeinflussten, darunter Wichard von Moellendorff, der „einer der Architekten des deutschen Kriegsplanungssystems“ und ein Verfechter einer staatlich geführten Wirtschaft unter Verwendung von Taylors „Scientific Management“ werden sollte.

„So kann anhand von weniger bedeutenden Persönlichkeiten in der Geschichte des Korporatismus wie Goetz Briefs bis hin zu den großen Befürwortern der Planwirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg wie Walther Rathenau oder Wichard von Moellendorff gezeigt werden, dass das Beispiel und die Lehren des Scientific Management eine echte und lebendige Kraft waren, die der alten deutschen Doktrin neue Stärke verlieh“, so Merkle abschließend.

Macht Musk die Regierung effizienter oder weniger menschlich?

Elon Musk hat sich die technokratische Philosophie zu eigen gemacht, die besagt, dass Ingenieure, Wissenschaftler und Technologieexperten Einfluss auf die Gesellschaft nehmen (und sie schließlich leiten) sollten, indem sie stärker und einflussreicher werden als die Regierung und die Privatwirtschaft zusammen.

Musk und seine Mitstreiter, die Technokraten, streben danach, traditionelle Regierungsstrukturen zu demontieren und die verbleibenden Teile mit ihrer Unternehmensoligarchie zu verschmelzen. Wir wissen, dass die Technokraten von den Ideen von Curtis Yarvin und den Dark Enlightenment-Hackern beeinflusst wurden, die sich nach den Tagen sehnen, in denen ein „nationaler CEO“ das Land wie eine Monarchie regieren kann.

Aber um dies zu erreichen, müssen sie die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass ihre Bemühungen um „Effizienz“ lediglich darauf abzielen, Verschwendung aufzudecken und Korruption ans Licht zu bringen. Während die ursprünglichen Technokraten darauf abzielten, die Gesellschaft zentral mit „Maschinen“ zu planen und zu verwalten, versuchen die modernen Technokraten, dasselbe mit künstlicher Intelligenz zu erreichen.

Eine schnelle Suche nach DOGE und KI ergibt zahlreiche Schlagzeilen aus den letzten Wochen, darunter:

Elon Musks DOGE speist sensible Daten des Bundes in KI ein, um Kürzungen vorzunehmen

DOGE wird KI einsetzen, um die Antworten von Bundesangestellten zu bewerten, die aufgefordert wurden, ihre Jobs per E-Mail zu rechtfertigen

DOGEs Pläne, Menschen durch KI zu ersetzen, sind bereits in Arbeit

Demokraten fordern Antworten zur Nutzung von KI durch DOGE

Elon Musk will KI nutzen, um die US-Regierung zu leiten, aber Experten halten das für eine „sehr schlechte“ Idee

Diese Artikel warnen davor, wie Musk beginnt, KI einzusetzen, um zu entscheiden, welche Bundesangestellten er entlassen sollte, welche Aufgaben von KI-Chatbots automatisiert werden können und dass er offenbar erwägt, noch mehr Aufgaben an die schnell fortschreitende Technologie zu übertragen.

Wir wissen jetzt, dass die Trump-Administration einen neuen Chatbot mit 1.500 Bundesangestellten in der General Services Administration testet. Thomas Shedd, ein ehemaliger Tesla-Ingenieur, der jetzt als Direktor der Technology Transformation Services (TTS) innerhalb der GSA tätig ist, sagte kürzlich in einer Sitzung, dass die Verkleinerung der Bundesregierung „eine riesige Chance für den Einsatz von Technologie und Automatisierung in vollem Umfang“ darstelle.

Dies sollte angesichts der jüngsten Berichte, dass die Trump-Administration auch KI für ein „Catch and Revoke“-Programm einsetzt, das bestimmt, welche pro-palästinensischen (oder vom Regime als „pro-Hamas“ bezeichneten) studentischen Demonstranten aus den Vereinigten Staaten ausgewiesen werden, nicht überraschen.

Zufälligerweise hat das Weltwirtschaftsforum im Juni 2023 die AI Governance Alliance mit dem Ziel ins Leben gerufen, „globale Best Practices für die KI-Governance“ zu etablieren. Im Mai 2024 fand in San Francisco das Community Meeting der AI Governance Alliance statt, bei dem 118 Führungskräfte aus dem öffentlichen und privaten Sektor, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft daran arbeiteten, „die Vision und die Ziele der Allianz voranzutreiben“.

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Elon Musk, Peter Thiel und die „Tech-Populisten“ in Trumps zweiter Amtszeit weiterhin eine Welt fordern, die der von der „progressiven“ Clique der UN-WEF auf unheimliche Weise ähnelt. Während Musk und seine Mitstreiter behaupten, wir müssten uns mit KI verbinden, um zu überleben, oder Chips in unsere Gehirne einsetzen oder mRNA-„Impfstoffe“ injizieren oder eine transhumanistische Zukunft akzeptieren, um die „andere Seite“ zu vereiteln, verkaufen sie der amerikanischen Öffentlichkeit in Wirklichkeit genau dieselbe dystopische Vision wie Klaus Schwab. Alles, was sie anbieten, ist ein anderer Weg zum selben schrecklichen Ziel. Ich nenne das die große Umkehrung.

Wenn die Öffentlichkeit nicht schnell zu dieser Realität erwacht, wird sie sich in einer effizienten Techno-Tyrannei wiederfinden, in der es kaum Möglichkeiten für ein Leben außerhalb des alles verschlingenden technokratischen Staates gibt. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit darauf richten, uns aus diesem Albtraum auszuklinken und parallele Systeme außerhalb ihrer Kontrolle aufzubauen, damit die Menschheit auch in Zukunft gedeihen kann.