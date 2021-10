Doktor Wolfgang Wodarg warnt: Das könnte im kommenden Winter passieren

Wir umgehen die natürliche Immunität, indem wir den Corona-Impfstoff direkt in den Muskel und sogar in das Blut injizieren. Aus diesem Grund gibt es so viele Fälle von schweren Nebenwirkungen. Es ist sehr unnatürlich: Der Feind kommt durch die Hintertür und überrascht unser Immunsystem, sagt der deutsche Arzt Wolfgang Wodarg in der Interviewreihe Planet Lockdown.

„Das ist sehr gefährlich“, warnt der ehemalige Abgeordnete. Wenn das Immunsystem so etwas erlebt und im folgenden Jahr mit einem normalen Virus in Kontakt kommt, muss sich das Virus mit einem Immunsystem auseinandersetzen, das sehr unangenehme Erfahrungen mit ihm gemacht hat, erklärt Wodarg. Es kann sich dann ein Zytokinsturm entwickeln, eine Überreaktion des Immunsystems.

Wir befürchten, dass dies auch auf Menschen zutrifft, die geimpft worden sind, sagt er. Und wenn wir im nächsten Winter mit der Zählung der Coronafälle beginnen, ist es sehr wichtig zu fragen, ob die betreffenden Personen geimpft sind, betont der deutsche Arzt.

Ich bin mir sicher, dass die schweren Fälle unter den Geimpften auftreten werden und dass Menschen, die nicht geimpft sind, nur von der Grippe betroffen sein werden, sagt Wodarg.