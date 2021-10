Wer entscheidet, was in Ihren Körper kommt? A: Bill Gates

Ein Reisender, der am 11. September Dänemark erreicht, könnte denken, er sei im einzigen freien Land Europas gelandet. Das Land hatte am Vortag offiziell alle Pandemie-Beschränkungen aufgehoben: In Dänemark ist niemand mehr maskiert, und Frauen lächeln auf der Straße. Abgesehen von einem leeren Zelt in der Nähe der Universität ist das Leben in Kopenhagen wieder so, wie es in ganz Europa war, bevor die große Lüge von der Pandemie von Bill Gates und seinen Partnern als Deckmantel für ihren globalen Coup im letzten Jahr lanciert wurde.

Achtzehn Monate später sind Kanada und Australien biofaschistische Polizeistaaten, ein seniler Verrückter ist der nominelle US-Präsident, Draghis Italien und Macrons Frankreich versuchen, eine medizinische Apartheid einzuführen, und Neil Ferguson, ein Aktivposten der Gates-Stiftung, und Matthew Taylor, ein Agent von Tony Blair, beginnen, auf der Blechtrommel der Medien ein neues Schreckensbild zu entwerfen, um eine neue Welle der Repression in Großbritannien in diesem Winter zu rechtfertigen.

Was wollen Gates und seine Kollaborateure? Letztlich ist die Antwort eine globale Regierung, die sie kontrollieren. Um dies zu erreichen, ist eine extreme Zentralisierung der Macht erforderlich, was eine drastische Einschränkung der individuellen Freiheit und die Zerstörung der Autonomie zwischengeschalteter Institutionen und unabhängiger nationaler Einrichtungen durch wirtschaftliche, politische und psychologische Kriegsführung bedeutet.

Zu den zu vernichtenden Institutionen gehören die Familie, kleine Unternehmen sowie unabhängige Hochschulen und Medien. Zu den Methoden zur Erlangung der Vorherrschaft gehören die Förderung polarisierender und entstellender Ideologien, Masseneinwanderung, Massenpropaganda, einschließlich Techniken zur Verhaltenskontrolle, quantitative Lockerung, Unterdrückung abweichender Meinungen, Förderung des Terrorismus, Ausweitung des Monopolkapitalismus, Förderung von Problemen, die globale Lösungen erfordern, insbesondere des Klimawandels, Förderung von De-facto-Milizen des Regimes, insbesondere der Antifa und der BLM, Bestechung, Erpressung, Unterwanderung, Infiltration, Ermordung und jetzt die neue biomedizinische Politik, die mit der großen Lüge der Pandemie ins Netz gestellt wurde.

Was die gefälschte Seuche bereits ermöglicht hat, ist die bedeutendste Ausweitung der politischen und unternehmerischen Macht und der massivste Transfer von Reichtum nach oben in der Geschichte. Was Gates und seine Agenten jetzt normalisieren wollen, ist die Abschaffung jeglichen Rechts auf körperliche Autonomie. Die Menschheit wird aufgefordert zu akzeptieren, dass das Recht zu leben und zu arbeiten an die Bedingung geknüpft ist, dass man das Recht auf die Entscheidung darüber abgibt, was einem injiziert wird. Bill Gates entscheidet jetzt, was in Ihren Körper hineingepflanzt wird, und vielleicht wird er bald auch das Recht haben, zu entscheiden, was aus Ihrem Körper entnommen wird. Haben Sie ein Organ, das er haben möchte? Sind Sie weniger wert als der Marktpreis für Ihre Organe? Sind Sie eine „trächtige Person“? Was ist mit Ihrer Gebärmutter?

Wie ist Dänemark anscheinend von all dem verschont geblieben, zumindest im Moment? Offiziell heißt es, das Land habe alle Beschränkungen dank einer hohen Durchimpfungsrate aufheben können, was natürlich völliger Quatsch ist. Wie Israel und andere Länder bereits angedeutet haben und eine aktuelle Studie aus Harvard schlüssig belegt hat, steht die Akzeptanz der experimentellen Seruminjektionen in keinem Zusammenhang mit den Fallzahlen, die wiederum in keinem Zusammenhang mit der Realität stehen. Die neuen „Impfstoffe“ sind nicht nur gefährlicher als alle anderen Impfprogramme in der Geschichte zusammen, sie sind auch bestenfalls nutzlos, da sie selbst auf dem Höhepunkt ihrer Wirkung nur eine begrenzte Immunität bieten und nach etwa sechs Monaten wieder abklingen, ähnlich wie die früher bei Nutztieren verwendeten Impfstoffe gegen Coronaviren, so wie Bill Gates den Menschen sieht, wenn er die Menschheit nicht als das Virus selbst betrachtet.

Die Tatsache, dass die dänische Regierung und auch ihre schwedischen Amtskollegen offenbar bereit sind, die Impfstoffagenda abzunicken, selbst wenn sie die wirtschaftliche und psychologische Kriegsführung des Gates-Plans zurückschrauben, ist aufschlussreich. Die Dänen sind ein Beispiel dafür, wozu eine Nation in der Lage ist, wenn sie nicht von einem Verbrechersyndikat kontrolliert wird, aber sie müssen sich mit einer Welt auseinandersetzen, die das tut.

Obwohl die Macht von Gates und seinen Freunden immens ist, ist sie nicht unendlich und nicht in jedem Land gleich verteilt. Ihr Einfluss hängt von mehreren Faktoren ab, vor allem aber von der relativen Unversehrtheit der Gegenkräfte und ihrer Verfügbarkeit für Erpressung und/oder Bestechung, wie sie früher durch Gates‘ Mitarbeiter Jeffrey Epstein organisiert wurde.

Dänemark ist der Macht dieses Netzwerks nicht ganz entkommen, das wie ein Schachspiel agiert, bei dem verschiedene Figuren für andere einspringen, aber die zentralen Institutionen des Landes bleiben relativ intakt, geschützt durch seine Sprache und seine Kultur.

Es ist eine der patriotischsten Nationen Europas: Selbst Linke sind stolz darauf, Dänen zu sein. Das Land wird nach wie vor im Wesentlichen von der Regierung kontrolliert, die nach wie vor dem dänischen Volk untersteht, und nicht dem globalen Kapital wie in Großbritannien. Die Steuern sind hoch, aber die öffentlichen Dienste und Parks werden gut unterhalten und die Straßen sind sauber. Im Gegensatz zu Großbritannien sind die Menschen gesund, glücklich und gut ausgebildet, die Meinungsfreiheit wird respektiert und es gibt echte Diskussionen über politische Fragen, nicht nur in Form von Pseudodebatten in den Medien, sondern auch unter normalen Menschen in Cafés und Bars.

Es ist nicht unvernünftig zu denken, dass es diese Art von Gesellschaft war, für die sich die Brexit-Befürworter entschieden haben. Es ist auch wahr, dass es genau diese Art von Gesellschaft ist, die ein Hindernis für die Ausbreitung globaler Regierungen und globaler Märkte darstellt, also die Art von Gesellschaft, die Gates und seine Freunde zerstören wollen und die wir verteidigen müssen, um sie zu besiegen. Dazu bedarf es jedoch mehr als einer Änderung eines internationalen Vertrages und einer gewaltigen kollektiven Anstrengung eines geeinten Volkes, das als Ganzes handelt.

Die derzeitige relative Stärke Dänemarks beruht auf einer ungewöhnlichen bürgerlichen Tugend, die das Land in den letzten beiden Jahrhunderten mindestens zweimal ausgezeichnet hat: zum einen, als es nach einer traumatischen Niederlage im Deutsch-Dänischen Krieg eine begrenztere und pragmatischere nationale strategische Idee verfolgte, und zum anderen in seiner bewundernswerten Bilanz im Zweiten Weltkrieg, als mehr als 7 220 dänische Juden vor der Deportation gerettet wurden, indem man sie nach Schweden schickte.

Beide Episoden waren erstaunliche Beispiele für strategische Geduld und die Fähigkeit zur moralischen Koordination, die in der modernen Geschichte nahezu einzigartig sind. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass die dänische Politik gegenüber jüdischen Flüchtlingen in den 1930er Jahren der Politik anderer westeuropäischer Länder nicht unähnlich war. Die Dänen waren nicht durch universalistische humanitäre Anliegen motiviert. Im Grunde genommen ging es ihnen um die Dänen.

Das ist auch heute noch ihre Politik. Wie bei der deutschen Besatzung Europas während des Zweiten Weltkriegs ist es nicht plausibel, der globalen Oligarchie, die heute durch ihre Agenten und deren Marionetten u. a. die Regierungen der USA, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Australiens, Kanadas und Italiens kontrolliert und mit der chinesischen Regierung verbündet ist, direkt entgegenzutreten, aber es ist möglich, sich mehr oder weniger enthusiastisch zu fügen.

Wie ihre Vorgänger in den 1940er Jahren haben sich die korruptesten Politiker der Welt für maximale Konformität entschieden. Ein Beispiel dafür ist Johnsons „Global Britain“-Dinner am 18. Oktober, bei dem er den roten Teppich für die Unternehmensführer ausrollte, die den „Great Reset“-Plan leiten. Die literarische Entsprechung ist das Abendessen, das das Schwein Napoleon am Ende von Farm der Tiere veranstaltet. Der historische Vergleich bezieht sich nicht auf Dänemark, sondern auf Norwegen: Johnson ist Quisling, der sein Land an eine Besatzungsmacht verrät. Global Britain bedeutet die Besetzung Großbritanniens durch das globale Monopolkapital. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die Lockdowns verhängt und werden erneut verhängt.

Der Zweck der Lockdowns ist die Zerstörung kleiner Unternehmen und die Übertragung ihrer politischen und wirtschaftlichen Macht an die globalen Konzerninteressen, die Johnson mit Pfründen für seine Hilfe belohnen werden, so wie Blair für die Zerstörung des Irak und die Zerstörung der britischen Souveränität belohnt wurde. Dies ist auch der Zweck hinter dem schwarzen Loch der ewigen Tests und den endlosen Geldsummen, die die Bank of England und andere Zentralbanken gedruckt haben. Durch die Verringerung des Wertes individueller Ersparnisse und durch die Begrenzung des Einkommens, das für private Unternehmen ausgegeben werden kann, verdrängt die globale Konzernmacht die nationale und lokale Konkurrenz aus dem Geschäft, um ihre Märkte zu virtualisieren und zu globalisieren.

Alles, was die Regierung tut, und alles, was die britischen Konzernmedien sagen, muss im Kontext einer bewussten, absichtlichen Durchführung dieses Unternehmens verstanden werden. Wir sind weit über den Punkt hinaus, an dem wir uns mit Theorien über Inkompetenz, geschweige denn über Aufrichtigkeit unterhalten können; Johnsons Agenda der Zerstörung für die nächsten 12 Monate wurde ihm letzten Montag vorgelegt. Es wird gemunkelt, dass Gates ihn kurz vor dem Dessert dazu gebracht hat, das Katzenklo, das normalerweise Dilyn vorbehalten ist, als Show für die versammelten Gäste zu benutzen, nur weil er es konnte.