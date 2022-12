Dieses umstrittene Video wird von den Websites fast so schnell entfernt, wie es hochgeladen werden kann. Es wird sogar auf YouTube zensiert und trifft den Kern des COVID-19-Pandemiebekämpfungsteams unserer Regierung.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

In „Plandemic“ ist Dr. Judy Mikovits zu sehen, eine Zell- und Molekularbiologin, deren Forschung gezeigt hat, dass viele Impfstoffe mit Gammaretroviren kontaminiert sind, da sie Viren verwenden, die in kontaminierten tierischen Zelllinien gezüchtet wurden

Mikovits‘ Karriere wurde zerstört, weil ihr Team entdeckte, dass Impfstoffe Gammaretroviren verbreiten können, die ihrerseits Krankheiten wie das chronische Müdigkeitssyndrom, bestimmte Arten von Autismus, Krebs, Leukämie und Lymphome auslösen können

Retroviren werden in das Genom der Wirtszelle integriert, was zu einer langfristigen Expression führt. Wenn sie einmal im Körper sind, können sie inaktiv bleiben, um dann unter günstigen Bedingungen reaktiviert zu werden

Im Jahr 2009 entdeckten und isolierten Mikovits und ihr Team die erste menschliche Gammaretrovirus-Familie von Retroviren, die damals als XMRVs bekannt waren – Viren, die menschliche Zellen infizieren, aber keine menschlichen Viren sind

Mikovits glaubt, dass SARS-CoV-2 eine schlafende Retrovirus-Infektion aktivieren oder aufwecken kann, die dann die Symptome von COVID-19 verursacht

Der 26-minütige Dokumentarfilm „Plandemic“, Teil 1, von Mikki Willis zeigt Judy Mikovits, Ph.D., eine Zell- und Molekularbiologin, deren Forschungen gezeigt haben, dass viele Impfstoffe mit Gammaretroviren kontaminiert sind, da sie Viren verwenden, die in kontaminierten Tierzelllinien gezüchtet wurden.

Mikovits vermutet, dass es sich bei COVID-19 in der Tat um eine Art von Impfstoff-abgeleiteter oder Impfstoff-induzierter retroviraler Infektion handeln könnte, und sie ist aufgrund ihrer bahnbrechenden Forschungen über Retroviren zweifellos qualifiziert, zu dieser Krankheit Stellung zu nehmen.

Mit anderen Worten: Sie glaubt, dass SARS-CoV-2 lediglich dazu dient, eine schlafende XMRV-Infektion zu aktivieren oder aufzuwecken, die dann die Symptome von COVID-19 verursacht. Die von Mikovits zwischen 2009 und 2011 durchgeführten Arbeiten legen nahe, dass 25 bis 30 Millionen Amerikaner Träger von XMRV und anderen Gammaretroviren sind.

Da diese Schätzung über ein Jahrzehnt alt ist, dürfte diese Zahl inzwischen weit höher liegen. Meiner Meinung nach ist ihre Hypothese interessant und sollte weiter untersucht werden.

Zensur- und Diskreditierungskampagne ist in vollem Gange

Wie zu erwarten war, wird der Film in allen Mainstream-Medien zensiert, natürlich auch auf YouTube. Um die Zensur zu umgehen, bittet Willis die Leute, den Film herunterzuladen, zu teilen und auf andere Seiten hochzuladen, wie sie wollen.

Dass es einen Aufschwung des öffentlichen Bewusstseins gibt, beweist die Tatsache, dass Facebook, YouTube und Twitter angeblich alle „kämpfen“, um die Flutausbreitung des Films zu stoppen. Wie von CNET berichtet:

„Zwei einfache Suchen auf YouTube am Freitagmorgen fanden neun Kopien des Videos mit insgesamt 295.000 Aufrufen. Nachdem CNET YouTube mit Links zu den Kopien kontaktiert hatte, wurden alle bis auf eine entfernt, weil sie gegen die Community-Richtlinien verstoßen.“

Das wachsende öffentliche Bewusstsein zeigt sich auch darin, dass Mikovits‘ Buch „Plague of Corruption“, das am 14. April 2020 veröffentlicht wurde, innerhalb der ersten Woche auf Platz 1 der Bestsellerliste landete. Darin nennt sie Namen, und einer davon ist Dr. Anthony Fauci, der beliebte Leiter des Pandemiebekämpfungsteams des Weißen Hauses. Es ist daher nicht überraschend, dass die Diskreditierungskampagne gegen sie und Willis ebenso stark ist.

Es wird wahrscheinlich schwierig sein, solche Versuche zu ignorieren. Eine schnelle Online-Suche am 12. Mai 2020 nach „Plandemic“ ergibt auf den ersten Dutzend Seiten nicht einen einzigen Link zu einer positiven Rezension oder einem Kommentar. Bevor Sie sich also von denen überreden lassen, die in diesem Spiel nichts zu verlieren haben, empfehle ich Ihnen dringend, sich selbst mit ihrer Geschichte zu befassen. Sehen Sie sich den Film an und lesen Sie ihr Buch.

Was sind humane Gammaretroviren?

Mikovits‘ Karriere wurde zerstört, weil sie und ihre Kollegen entdeckten, dass Impfstoffe Gammaretroviren verbreiten können, die ihrerseits Krankheiten wie das chronische Müdigkeitssyndrom, bestimmte Arten von Autismus, Krebs, Leukämie und Lymphome auslösen können.

Gammaretroviren sind Viren, die bei verschiedenen Tieren Krebs, Leukämie und Immundefekte verursachen können. Wie in einem Papier von 2011 über Gamma-Retroviren erläutert:

„Retroviren sind evolutionär optimierte Genträger, die sich auf natürliche Weise an ihre Wirte angepasst haben, um ihre Nukleinsäuren effizient in das Chromatin der Zielzelle einzuschleusen und so natürliche zelluläre Barrieren zu überwinden … Retrovirale Vektoren sind faszinierende und effiziente Transportmittel für den Transfer von Nukleinsäuren. Alle Retroviren sind in der Lage, ihr einzelsträngiges RNA-Genom in doppelsträngige DNA umzuschreiben, die dann stabil in das Genom der Wirtszelle integriert wird. Als hochentwickelte Parasiten wirken sie mit zellulären Wirtsfaktoren zusammen, um ihre Nukleinsäure in den Zellkern einzuschleusen, wo sie die Maschinerie der Wirtszelle für ihre eigene Replikation und langfristige Expression nutzen.

Das Wichtigste dabei ist, dass Retroviren „in das Genom der Wirtszelle integriert“ werden und dass eine Infektion zu einer „Langzeitexpression“ führen kann. Mit anderen Worten: Wenn sie einmal in Ihrem Körper sind, können sie inaktiv bleiben, um dann unter günstigen Bedingungen reaktiviert zu werden.

In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich deutlich von einem gewöhnlichen Virus, das, wenn man ihm ausgesetzt ist, in die Zellen eindringt, sich vermehrt und Symptome verursacht und schließlich durch die Immunreaktion aus dem Körper eliminiert wird.

Im Jahr 2009 entdeckten und isolierten Mikovits und ihr Team die erste menschliche Gammaretrovirus-Familie von Retroviren, die damals als XMRVs bekannt waren. XMRV steht für „xenotropic murine leukemia virus-related virus“. Xenotroph bezieht sich auf Viren, die sich nur in anderen Zellen als denen der Wirtsspezies vermehren. XMRVs sind also Viren, die menschliche Zellen infizieren, aber keine menschlichen Viren sind.

Sicherere Impfstoffe können hergestellt werden

Viele Kritiker bezeichnen Mikovits als durchschnittlichen „Anti-Vaxxer“ und lassen dabei einen ihrer Hauptpunkte außer Acht, nämlich dass sichere Impfstoffe hergestellt werden können, warum also gefährliche verwenden?

Sie schlägt einen neuartigen Impfstoff gegen Viren wie SARS-CoV-2 vor, der Alpha-Interferon, kleine Mengen des Virus und Peptid T enthält, das die Interaktion mit dem Virus blockiert und die T-Zellen vor einer Infektion schützt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Impfstoffen, die meist gespritzt werden, würde dieser oral verabreicht werden und nur die humorale Antikörperreaktion stimulieren. Ihre Version würde auch eine angeborene zelluläre Immunität der T-Zellen hervorrufen. Wie Mikovits in meinem Interview mit ihr erklärte, das unter dem Titel „Could Retroviruses Play a Role in COVID-19?“ veröffentlicht wurde:

„Ich gehörte zu dem Team, das die Immuntherapie, ein gereinigtes Interferon alpha vom Typ 1, erstmals zur Heilung einer Leukämieerkrankung einsetzte. Diese Forschung wurde jahrzehntelang fortgesetzt, aber die Food and Drug Administration sagte: „Sie können das nicht verwenden, um zu verhindern, dass Coronaviren von Tieren [auf den Menschen] überspringen. [Typ-1-Interferon] ist ein einfaches Lebensmittel. Es ist ein einfaches Spray. Wir haben es jetzt im Regal, hergestellt von Merck, [aber] Merck hat seine Verwendung eingestellt. Warum sollte man das tun, wenn das die erste Wahl der Prävention ist? Interferon alpha ist das beste körpereigene Antivirus gegen Coronaviren und Retroviren“.

Interferone verstehen

Interferon Typ 1 ist eine Art nützliches Zytokin, das der Körper als eine seiner ersten Verteidigungslinien gegen Virusinfektionen freisetzt. Kurz gesagt, es hemmt die virale Replikation. Es hat sich auch gezeigt, dass es bestimmte Arten von Tumoren unterdrückt. Als Teil des Immunsystems verdaut es virale DNA und virale Proteine in infizierten Zellen und schützt gleichzeitig nicht infizierte Nachbarzellen.

Interferon alpha und beta tragen auch zur Regulierung der Immunantwort bei. Wie in einer 2018 veröffentlichten Arbeit über die duale Natur von Typ-1- und Typ-2-Interferonen festgestellt wurde, sind „sowohl antivirale als auch immunmodulatorische Funktionen während einer Virusinfektion entscheidend, um nicht nur die Virusreplikation zu begrenzen und eine angemessene antivirale Immunantwort zu initiieren, sondern auch um diese Antwort negativ zu regulieren, um Gewebeschäden zu minimieren.“

Wie Mikovits schlägt auch Dominic Chan, ein Doktor der Pharmazie, der kürzlich einen Artikel über Interferone auf Medicinenet.com. aktualisiert hat, vor, Interferone gegen COVID-19 einzusetzen. In der früheren Version dieses Artikels, der von Eni Williams, Pharm.D. und Ph.D., geschrieben wurde, bevor sie 2017 starb, heißt es:

„Interferone modulieren die Reaktion des Immunsystems auf Viren, Bakterien, Krebs und andere Fremdstoffe, die in den Körper eindringen. Interferone töten Virus- oder Krebszellen nicht direkt ab; sie verstärken die Reaktion des Immunsystems und reduzieren das Wachstum von Krebszellen, indem sie die Wirkung mehrerer Gene regulieren, die die Sekretion zahlreicher zellulärer Proteine steuern, die das Wachstum beeinflussen …“

Sie führt eine Reihe von Interferonen auf, die im Handel erhältlich sind, darunter Intron-A (Interferon alfa-2b), Betaseron (Interferon beta-1b) und viele andere. Im April 2020 fügte Chan hinzu:

„Sowohl Interferon beta-1a, das derzeit zur Behandlung von Multipler Sklerose eingesetzt wird, als auch Interferon alfa-2b werden als mögliche Behandlungsmethoden für Menschen mit der Coronaviruserkrankung COVID-19 untersucht … Interferon Beta 1a aktiviert insbesondere Makrophagen, die Antigene verschlingen, und natürliche Killerzellen (NK-Zellen), eine Art von T-Zellen des Immunsystems … Die Theorie ist, dass Interferon in der Lage sein könnte, das Immunsystem zu stärken, indem es schlafende Teile aktiviert und sie auf die Verteidigung gegen den Angriff von SARS-CoV-2 ausrichtet.“

Eine der wichtigsten Behandlungsempfehlungen von Mikovits für COVID-19 ist Interferon 1 alpha, das unter Markennamen wie Alferon und Roferon verkauft wird, um die Replikation von RNA-Viren, einschließlich Retroviren und Coronaviren, zu stoppen.

Sie ist der Ansicht, dass die zweimalige tägliche Einnahme für die Dauer der bekannten Exposition von Vorteil sein könnte. Obwohl eine 1-Milliliter-Flasche Alferon zwischen 600 und 700 Dollar kostet, braucht man nur kleine Mengen, und mit einer Flasche können 1.000 Menschen eine Woche lang behandelt werden.

Es lohnt sich jedoch, auf die Warnhinweise zu achten. Wenn man bereits grippeähnliche Symptome hat und Interferone einnimmt, ist es laut Chan wahrscheinlich, dass sich die Symptome verschlimmern, bevor sie besser werden, da das Immunsystem hochgefahren wird. „Wenn jemand bereits an ein Beatmungsgerät angeschlossen ist und die Symptome ihn zu überwältigen drohen, könnte die Verabreichung eines Medikaments auf Interferonbasis katastrophale Folgen haben“, sagt er.

Grippeimpfung kann Risiko einer Coronavirus-Infektion erhöhen

In dem Film zitiert Mikovits eine Studie, die in der Ausgabe vom 10. Januar 2020 der Zeitschrift Vaccine veröffentlicht wurde und aus der hervorgeht, dass die Wahrscheinlichkeit einer Coronavirus-Infektion um 36 % höher ist, wenn man sich 2017 oder 2018 gegen Influenza impfen ließ. Wie in dieser Studie mit dem Titel „Influenza Vaccination and Respiratory Virus Interference Among Department of Defense Personnel During the 2017-2018 Influenza Season“ festgestellt wurde:

„Eine Grippeimpfung kann das Risiko für andere Atemwegsviren erhöhen, ein Phänomen, das als Virusinterferenz bekannt ist. Zur Berechnung der Wirksamkeit von Grippeimpfstoffen werden häufig testnegative Studiendesigns verwendet. Das Phänomen der Virusinterferenz widerspricht der Grundannahme der testnegativen Impfeffektivitätsstudie, dass die Impfung das Risiko einer Infektion mit anderen Atemwegserkrankungen nicht verändert und somit die Ergebnisse der Impfeffektivität möglicherweise in eine positive Richtung verzerrt. Ziel dieser Studie war es, die Virusinterferenz zu untersuchen, indem der Status der Atemwegsviren bei Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums anhand ihres Influenza-Impfstatus verglichen wurde. Darüber hinaus wurden einzelne Atemwegsviren und ihr Zusammenhang mit der Influenzaimpfung untersucht.“

Interessanterweise erhöhte die saisonale Grippeimpfung zwar nicht das Risiko für alle Atemwegsinfektionen, aber sie war tatsächlich „signifikant mit nicht spezifizierten Coronaviren (d. h. sie erwähnte nicht speziell SARS-CoV-2) und humanen Metapneumoviren“ (hMPV) verbunden.

Bei Personen, die eine saisonale Grippeimpfung erhalten hatten, war die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Coronaviren um 36 % und die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit hMPV um 51 % höher als bei ungeimpften Personen.

Ein Blick auf die Symptomliste für hMPV ist ebenfalls aufschlussreich, denn zu den Hauptsymptomen gehören Fieber, Halsschmerzen und Husten. Ältere und immungeschwächte Menschen haben ein erhöhtes Risiko für schwere hMPV-Erkrankungen, zu deren Symptomen Atemnot und Lungenentzündung gehören. Alle diese Symptome gelten auch für COVID-19.

Nochmals: Wenn Sie mit Artikeln überschüttet wurden, die Ihnen sagen, dass „Plandemic“ ein „Schwindel“ ist und dass Mikovits ein in Ungnade gefallener Forscher ist, dessen Arbeit „entlarvt“ wurde, dann recherchieren Sie bitte selbst. Manche Wahrheiten sind schwer zu schlucken, aber sie sind entscheidend, wenn wir uns um unsere eigene Gesundheit kümmern, ganz zu schweigen von der öffentlichen Gesundheit.

Wenn Sie mein ausgezeichnetes Interview mit Judy sehen wollen, das dreimal so lang ist wie das obige Video, können Sie sich das Video unten ansehen.

