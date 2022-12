Lügen rund um den Ukraine-Krieg

Schütten die USA Milliarden von Steuergeldern in den Ukraine-Krieg, um für Freiheit und Demokratie zu kämpfen, oder gibt es ein anderes, schändlicheres Motiv?

Jeffrey Sachs, ein Wirtschaftsprofessor, der seit Jahrzehnten in mehr als 100 Ländern diplomatisch tätig ist, sprach mit Russell Brand, einem englischen Komiker und Schauspieler, über die Lügen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg

Extreme Zensur hat jede offene Diskussion zum Schweigen gebracht, die dem offiziellen Narrativ über den Krieg in der Ukraine widerspricht

Die Mainstream-Medien sind sich einig, dass der Krieg in der Ukraine das Ergebnis einer unprovozierten und ungerechtfertigten Invasion ist, aber es gibt eine Vorgeschichte

Westliche Beamte und Medien haben im Großen und Ganzen Russland für die Sprengung der Nord Stream-Pipelines verantwortlich gemacht, aber die andere Seite der Geschichte legt nahe, dass es die USA waren

Die USA lassen weiter ihre imperialistischen Muskeln spielen, diesmal offenbar mit dem Ziel, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu eskalieren

Wie wir wissen, „lügen die USA für ihren Lebensunterhalt , sagt Jeffrey Sachs, der frühere Direktor des Earth Institute an der Columbia University. Sachs ist auch Berater der Vereinten Nationen und Wirtschaftsprofessor, der seit Jahrzehnten in mehr als 100 Ländern diplomatisch tätig ist. Diese Bemerkung machte er gegenüber Russell Brand, einem englischen Komiker und Schauspieler, in dem obigen Interview, in dem es um Medienlügen geht, auch über den Ukraine-Krieg.

„Die Mainstream-Medien unternehmen nichts gegen [die Lügen]“, so Sachs weiter, „sie verstärken sie nur. Und das wird langsam ziemlich gefährlich. Das ist das eigentliche Problem. Es ist im Moment eine sehr gefährliche Zeit, weil wir anscheinend nicht in der Lage sind, ein erwachsenes Gespräch über fast alles zu führen, im Mainstream“.

In den letzten Monaten haben die USA Milliarden von Steuergeldern in die Ukraine gepumpt, angeblich, um der Ukraine im Kampf für Freiheit und Demokratie zu helfen. Und das, obwohl die Ukraine seit langem als eines der korruptesten Länder der Welt gilt und niemand weiß, wohin all dieses Geld tatsächlich fließt.

Amerikas Einmischung in den Ukraine-Konflikt zeigt auch, dass es nicht bereit ist, seine imperialistischen Tendenzen aufzugeben. Doch die extreme Zensur hat jede offene Diskussion zum Schweigen gebracht, die dem offiziellen Narrativ über den Krieg in der Ukraine widerspricht.

Extreme Zensur prägt die Realität

Sachs erzählt Brand, dass die Zeitungen, als er aufgewachsen ist, gerne über politische Persönlichkeiten hergezogen haben. Aber jetzt „tun diese Zeitungen nichts anderes, als die Lügen zu wiederholen. Und das ist für mich extrem seltsam“ Aufgrund seiner Erfahrung kennt Sachs viele Reporter, und die sagen ihm tatsächlich, dass sie nicht frei berichten können:

„Sie sagen mir privat: ‚Ja, was Sie sagen, ist richtig, aber unser Redakteur ist nicht so sehr daran interessiert‘ … Unternehmenseigentum, ja, das ist definitiv ein Teil davon. Aber der völlige Zusammenbruch der Professionalität im Journalismus in diesen Mainstream-Medien – nicht überall, denn es gibt einige wirklich mutige Leute da draußen – aber in dem, was wir den Mainstream nennen, ist es erbärmlich und sehr gefährlich.“

Selbst als der Krieg immer gefährlicher wird, gibt es keine offene Diskussion – nur ein einseitiges Diktat, das über den Äther verbreitet wird. Sachs erklärt:

„Wir befinden uns mitten in einem Krieg, der immer weiter eskaliert, und wir können nicht einmal eine vernünftige Diskussion darüber führen, was die Ursachen dieses Krieges sind und wie er beendet werden kann. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Ich habe 20 Jahre lang für ein Projektsyndikat geschrieben. Ich war ihr meistveröffentlichter Autor. Aber sie wollten meine Beiträge nicht drucken, die im Gegensatz zur offiziellen Linie über diesen Krieg standen. Das war für mich nach 20 Jahren ziemlich erstaunlich. Ich konnte keinen einzigen Artikel veröffentlichen. Und das ist meiner Meinung nach nicht gut.“

Worauf deutet dieses Maß an Zensur und Kontrolle hin? Die Hinweise finden sich in unserer stark militarisierten Regierung, die das übergreifende Thema über alle Parteigrenzen hinweg ist:

„Ich habe seit 40 Jahren mit Dutzenden von Regierungen in der ganzen Welt zu tun gehabt. Im Grunde haben die Neocons vor 30 Jahren die Außenpolitik der USA übernommen. Und es hat keine Rolle gespielt, ob es sich um Demokraten oder Republikaner handelt … der Mainstream unseres politischen Systems in beiden Parteien ist militarisiert, und unsere Außenpolitik basiert weitgehend auf Geheimhaltung. Wir sehen also nicht einmal, was unsere Regierung tut. Nichts wird mehr erklärt, nichts wird mehr diskutiert, und das gilt schon seit langem. Das gilt für die gesamte Verwaltung, es ist also keine parteipolitische Angelegenheit.“

War der Krieg in der Ukraine wirklich unprovoziert?

Die Mainstream-Medien sind sich einig, dass der Krieg in der Ukraine das Ergebnis einer unprovozierten und ungerechtfertigten Invasion ist. Aber war er das wirklich? Und wenn Sie immer noch glauben, dass dieser Krieg nur zwischen der Ukraine und Russland stattfindet, sollten Sie noch einmal nachdenken.

„Jetzt sind wir in einem Krieg in der Ukraine. Und wir sind mittendrin. Dies ist ein Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Er ist außerordentlich gefährlich. In den Mainstream-Medien wird uns jeden Tag erzählt, dass es sich um einen unprovozierten Krieg handelt, der am 24. Februar 2022 begann, was nicht stimmt“, sagte Sachs. „Es gibt eine Vorgeschichte dazu. Es gab eine Möglichkeit, diesen Krieg zu vermeiden. Biden hat ihn nicht gewählt. Aber nichts davon wird überhaupt richtig diskutiert. Das ist es, womit wir wirklich konfrontiert sind.“

Sachs appellierte an das Weiße Haus, über den Frieden zu verhandeln und die Ukraine davon abzuhalten, der NATO beizutreten. Das Weiße Haus lehnte dies mit der Begründung ab, jeder habe das Recht, der NATO beizutreten, wenn er dies wolle. Doch wie Sachs scharfsinnig feststellte, geht es hier nicht um das „Recht“ der Ukraine, der NATO beizutreten, sondern um die Bedrohung, die das Land für seine Nachbarn, insbesondere für Russland, darstellt.

Russland ist sich seit langem darüber im Klaren, dass es einen NATO-Beitritt der Ukraine nicht zulassen wird, und zwar aus dem einfachen Grund, dass dies eine militärische Präsenz der NATO direkt an seiner Grenze bedeuten würde. Russland möchte, dass die Ukraine eine unabhängige „Pufferzone“ zwischen sich und den NATO-Ländern bleibt.

Wäre es für die USA in Ordnung, wenn Mexiko ein Militärbündnis mit China eingehen und chinesisches Militär an unserer Südgrenze stationieren würde? fragt sich Sachs. Das ist höchst unwahrscheinlich, aber genau das wird in der Ukraine angestrebt.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die USA nichts anderes getan, als die Eskalation des Konflikts voranzutreiben, und zwar so sehr, dass wir jetzt Vorhersagen über einen Atomkrieg hören. Warum sollten wir ein solches Risiko eingehen? Um für das „Recht“ der Ukraine auf einen NATO-Beitritt einzutreten? Das ist mehr als irrational, aber so weit sind wir schon.

Wer hat die Nord Stream-Pipelines in die Luft gejagt?

Ein weiteres Puzzleteil ist die Frage, wer die Nord-Stream-Pipelines gesprengt hat. Am 26. September 2022 wurden massive „Lecks“ in zwei russischen Pipelines, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, entdeckt, die Erdgas von Russland nach Europa unter der Ostsee hindurch transportieren. Innerhalb weniger Tage waren sich mehrere Länder, darunter auch Russland, einig, dass die Lecks auf vorsätzliche Sabotage oder einen terroristischen Akt zurückzuführen sind. Doch die Frage bleibt: Wer hat es getan?

Westliche Beamte und Medien haben im Großen und Ganzen Russland selbst beschuldigt. Die Washington Post unterstellte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass er die Nord Stream-Pipelines „voll und ganz als Waffe einsetzt“. Bob Rae, Kanadas Botschafter bei den Vereinten Nationen, beschuldigte Russland, „die Umweltverschmutzung als Kriegshandlung einzusetzen“.

Das Center for Strategic and International Studies räumte ein, dass Russlands Motive für die Angriffe auf seine eigenen Pipelines unklar sind, dass es aber „Europa und dem Westen möglicherweise signalisieren will, dass es bereit ist, zivile Infrastrukturen anzugreifen“. Putin hat solche Anschuldigungen als „dumm“ abgetan und schiebt die Schuld auf den Westen, insbesondere auf die USA. Sachs hat sich mit seiner Einschätzung der Schuldigen zu Wort gemeldet:

„Es ist ziemlich interessant, wer die Nord Stream-Pipeline gesprengt hat. Ein Präsident, den ich kenne, sagte, wenn Russland einmarschiert, ist das das Ende der Pipeline. Und als er dann gefragt wurde: ‚Nun, was meinen Sie, Herr Präsident‘, sagte er: ‚Nun, wir haben unsere Wege. Nachdem die Pipeline in die Luft gesprengt wurde, sagte der Außenminister, dies sei eine großartige Gelegenheit, Europa von Russland zu entwöhnen. Nun, was ist das für ein Narrativ? Das Narrativ lautet: Russland hat es getan. Und in den Zeitungen steht: „US-Beamte sagen, Russland war es“. Russland hat seine eigene Pipeline in die Luft gejagt. Seine eigene, milliardenschwere Infrastruktur. Die Pipeline, die russische Energie zu den europäischen Märkten transportiert … während die andere Seite sagte, sie würde es tun. Diese Geschichte ist wirklich ziemlich eindeutig.“

Wer profitiert von der Zerstörung der Pipelines? Russland verlor eine milliardenschwere Investition, ein langfristiges Wohlstandspotenzial und damit geopolitische Macht sowie ein aktuelles Druckmittel gegen NATO-Sanktionen.

Abgesehen von der „Botschaft“, dass es bereit ist, zivile Infrastruktur zu zerstören, hat es nichts davon, seine eigenen Pipelines zu sabotieren. Eine solche Botschaft wäre weitaus klarer und vernünftiger gewesen, wenn sie die Infrastruktur eines anderen Landes und nicht ihre eigene angegriffen hätten.

Die USA scheinen jedoch sowohl ein Motiv als auch die Absicht zu haben. US-Beamte haben öffentlich erklärt, dass sie Nord Stream 2 „auf die eine oder andere Weise“ beseitigen würden, wenn Russland beschließen würde, in die Ukraine einzumarschieren, was es natürlich auch tat.

Durch die Sabotage der Pipelines können die USA finanziell profitieren, indem sie ihre eigenen Erdgasexporte steigern, und sie können Russlands Einkommenspotenzial und Einfluss auf Europa schwächen. Der Verlust der Pipelines kommt auch den USA zugute, da er Europa in eine Situation bringt, in der es nicht in Versuchung kommen kann, sich gegen Russland auf die Seite Amerikas zu schlagen. Wie The American Conservative feststellte:

„Der Winter steht in Europa vor der Tür. Wenn die Menschen in Europa es leid sind, zu frieren und/oder ein Vermögen für die Heizung zu zahlen, könnten sie auf die Straße gehen und von ihren Regierungen verlangen, dass sie sich für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine einsetzen, damit die russischen Gaslieferungen wieder aufgenommen werden können. Aber jetzt, da die Nord Stream-Pipelines schwer beschädigt sind, ist diese Möglichkeit ausgeschlossen …“

Ist Krieg das, was sie wollen?

Die Ukraine wurde lange Zeit – im Ersten und Zweiten Weltkrieg – als Durchgangsland für die westlichen Mächte genutzt, als diese versuchten, den Osten zu erobern. Doch wie in „Ukraine on Fire“, einem 2016 von Oliver Stone produzierten Dokumentarfilm, festgestellt wird, „zahlten die Ukrainer jedes Mal den höchsten Preis für diese großen Machtspiele“. Infolgedessen musste die Ukraine, die von allen Seiten von größeren Mächten umgeben ist, die Kunst des Seitenwechsels beherrschen.

Die USA mischen sich unterdessen seit langem in die Angelegenheiten anderer Länder ein, und zwar gegen den Willen genau der Bevölkerungen, die wir angeblich „gerettet“ haben. Wie in einem „Democracy Now!“-Video mit dem Titel „Overthrow: 100 Years of U.S. Meddling and Regime Change“ (Umsturz: 100 Jahre Einmischung der USA und Regimewechsel) erklärt wird, haben sich die Vereinigten Staaten zwischen 1946 und 2000 in mehr als 80 ausländische Wahlen eingemischt. Und da sind die von den USA unterstützten Putsche und Invasionen noch gar nicht mitgezählt.“

Wie Brand es ausdrückte, „sehen wir von Fall zu Fall, ob es sich nun um den Krieg, den Expansionsdrang der NATO oder die Einmischung in fremde Demokratien handelt, eine Art psychotische, vampirische Rücksichtslosigkeit, gefolgt von wahnsinnigen Lügen“. In der Tat lassen die USA auch jetzt noch ihre imperialistischen Muskeln spielen, dieses Mal, indem sie offenbar versuchen, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu eskalieren. Und letztlich ist der Imperialismus, den die USA perfektioniert haben, Globalismus.

Wie der Enthüllungsjournalist Whitney Webb erklärt, könnte der Ukraine-Russland-Konflikt „der Auftakt für die neueste Iteration des scheinbar endlosen ‚Kriegs gegen den Terror'“ sein, was zu weiterer Angst in der Bevölkerung führt. Ein verängstigtes Volk wiederum wird den Regierenden bereitwillig Notstandsbefugnisse erteilen, die diese nutzen werden, um Ihnen „zu Ihrer eigenen Sicherheit“ Ihre Rechte zu nehmen.

