The Corbett Report: Von schwulen Hochzeitstorten und witzigen Restaurants

Erinnern Sie sich an die bedeutsame Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 2018 in der Sache Masterpiece Cakeshop, Ltd. gegen die Bürgerrechtskommission von Colorado?

Wahrscheinlich nicht, oder? Aber was, wenn ich sage „der Fall der Hochzeitstorte für Schwule“? Läutet da eine Glocke?

Wahrscheinlich klingelt es bei den amerikanischen Libertären in der Menge, denn die Frage, ob Bäcker gezwungen werden sollten, fantasievoll dekorierte Hochzeitstorten zu backen, wurde zu einem wichtigen Streitpunkt im Präsidentschaftsforum der Libertären Partei 2016. (Ja, im Ernst.)

Und wenn Sie mein Interview mit Patrick MacFarlane aus dem Jahr 2018 über den Fall verfolgt haben, erinnern Sie sich vielleicht auch daran, dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA alles andere als entscheidend war. Vielmehr wurde die Kernfrage, ob ein christlicher Bäcker gezwungen werden kann, eine Torte zu backen, die seiner tiefen religiösen Überzeugung widerspricht, auf die lange Bank geschoben. Wie wir in diesem Gespräch vorausgesagt haben, mag der Fall Masterpiece zwar abgeschlossen sein, aber das Thema würde wieder vor Gericht auftauchen.

Und was ist nun? Wir schreiben das Jahr 2022 und schwule Hochzeitstorten sind so was von out, Opa. Jetzt geht es nur noch um schwule Websites und witzige Restaurants, die christlichen Kunden den Service verweigern.

Sind Sie bereit, zum Kern der Sache vorzudringen? Das dachte ich mir schon. Los geht’s!

DIE HINTERGRÜNDE

Für diejenigen, die die Geschichte der schwulen Hochzeitstorte nicht kennen: Sie begann, als Charlie Craig und David Mullins 2012 beschlossen, zu heiraten. Da die Homo-Ehe in ihrem Heimatstaat Colorado zu diesem Zeitpunkt noch nicht anerkannt war, planten sie, in Massachusetts zu heiraten und dann für ihre Hochzeitsfeier nach Colorado zurückzukehren.

Craig und Mullins besuchten im Juli 2012 den Masterpiece Cakeshop in Lakewood, Colorado, um eine Torte für ihre Feier zu kaufen. Dort teilte ihnen der Inhaber, Jack Phillips, mit, dass er aufgrund seiner christlichen Überzeugungen über die Ehe keine Torte für eine schwule Hochzeit backen würde, versicherte ihnen aber, dass er ihnen alles andere im Geschäft verkaufen würde. Craig und Mullins reichten eine Beschwerde bei der Bürgerrechtskommission von Colorado ein, die gegen Masterpiece entschied und feststellte, dass die Bäckerei nicht nur mit dem Backen von Hochzeitstorten für Homosexuelle beginnen müsse, sondern auch ihre Richtlinien ändern, eine „umfassende Mitarbeiterschulung“ zum Thema Diskriminierung in öffentlichen Einrichtungen durchführen und vierteljährliche Berichte vorlegen müsse, die die Einhaltung der Anordnung dokumentieren.

Die Entscheidung der Kommission wurde vom Berufungsgericht des Bundesstaates bestätigt, und der Fall wurde schließlich bis zum Obersten Gerichtshof der USA angefochten. Wie Sie sich aus Interview 1379 – Patrick MacFarlane auf Liberty and the Law erinnern werden, hat der Oberste Gerichtshof den Fall 2018 angehört und für Masterpiece entschieden. Obwohl Phillips den Fall „gewann“, war das Urteil kein großer Sieg für die Religions- oder Meinungsfreiheit oder gegen staatliche Eingriffe in Unternehmen oder Privateigentum. Stattdessen erließ der Oberste Gerichtshof eine äußerst knappe Entscheidung auf der Grundlage, dass die Prüfung des Falles durch die Bürgerrechtskommission „weder tolerant noch respektvoll gegenüber [Phillips‘] religiösen Überzeugungen war“ und daher ungültig ist.

Mit anderen Worten: Der Oberste Gerichtshof hat das Urteil abgelehnt. Was wäre, wenn die Kommission Phillips‘ Überzeugungen toleriert und respektiert hätte, ihm aber dennoch befohlen hätte, den Kuchen zu backen? Hätte sie das Recht dazu gehabt? Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wirft das Schreckgespenst der „bedeutenden“ Fragen des Ersten Verfassungszusatzes auf, die damit verbunden sind, jemanden zu zwingen, seine Fähigkeiten zu nutzen, um „eine Ausdruckserklärung abzugeben“, die „seine tiefen und aufrichtigen religiösen Überzeugungen berührt“, aber sie hat diese Fragen nicht entschieden.

Wie MacFarlane und ich in unserem Gespräch über das Urteil erörtert haben, hat das Ausweichen des Obersten Gerichtshofs auf die Kernfrage, die dem Fall Masterpiece zugrunde lag, die Tür für künftige Gerichtsstreitigkeiten zu diesem Thema weit offen gelassen.

Und jetzt, im Jahr 2022, ist genau das der Fall.

DAS NEUESTE

In den vergangenen Wochen sind zwei weitere Geschichten auf dem Nachrichtenradar aufgetaucht, die die Frage, wann Unternehmen Dienstleistungen verweigern dürfen, wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt haben.

In der ersten Geschichte hatte die Family Foundation – eine „gemeinnützige, überparteiliche, glaubensbasierte Organisation“ in Virginia, die sich „für eine auf biblischen Grundsätzen basierende Politik einsetzt, die es Familien ermöglicht, auf staatlicher und lokaler Ebene zu gedeihen“ – für den 30. November einen privaten Raum in der Metzger Bar und Metzgerei Metzger für eine Zusammenkunft von Freunden und Unterstützern der Stiftung gebucht. Das Treffen wurde Wochen im Voraus gebucht, aber das Restaurant stornierte die Buchung nur wenige Stunden vor der Veranstaltung, weil – laut einem Beitrag auf dem Blog der Stiftung – „ein Angestellter unsere Organisation nachgeschlagen hat und die Bedienung sich weigerte, uns zu bedienen“.

Das Restaurant bestätigte die Geschichte in einem Instagram-Post und erklärte: „Kürzlich haben wir einer Gruppe von Spendern einer politischen Organisation die Bedienung verweigert, die versucht, Frauen und LGBTQ+ Personen in Virginia ihrer grundlegenden Menschenrechte zu berauben. Wir haben schon immer jedem den Service verweigert, der unseren Mitarbeitern Unbehagen bereitet oder sie unsicher macht, und dies war die treibende Kraft hinter unserer Entscheidung. Viele unserer Mitarbeiter sind Frauen und/oder Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinschaft“.

Anstatt die Angelegenheit vor Gericht zu bringen, hat die Familienstiftung stattdessen einen Dialog mit dem Restaurant über die Angelegenheit angeboten. „Wir würden es begrüßen, wenn wir die Möglichkeit hätten, mit ihnen zu diskutieren“, sagte Todd Gathje, Direktor für Regierungsbeziehungen bei der Family Foundation, gegenüber KTLA. „Wir würden uns gerne mit ihnen in einem privaten Rahmen treffen, wo wir von Herz zu Herz über einige der Probleme sprechen können.

In der zweiten Geschichte hörte der Oberste Gerichtshof der USA letzte Woche mündliche Argumente im Fall von Lorie Smith, einer Website-Designerin aus Colorado, die 2016 beschloss, ihrer Kundschaft Websites für Hochzeitsanzeigen anzubieten. Um zu verhindern, dass sie der nächste Jack Phillips wird, verklagte sie vorsorglich die Bürgerrechtskommission von Colorado, um zu verhindern, dass diese die Antidiskriminierungsgesetze des Bundesstaates auf ihr geplantes Geschäft anwendet.

Die mündliche Verhandlung entwickelte sich schnell zu einer Übung in Spekulationen und sogar verrückten Fantasien. So wie der Fall um die Masterpiece-Torte schnell zu einem Fall über verworrene Hypothesen wurde – darf ein Jude eine Nazi-Torte backen? (Neugierige wollen es wissen!) -, so wurde der Fall um die Gestaltung von Websites für Schwulenhochzeiten zu einem Fall über alles, außer der Gestaltung von Websites für Schwulenhochzeiten. Darf sich ein Website-Designer weigern, Websites für Hochzeiten zwischen Rassen zu erstellen? Kann ein Fotogeschäft in einem Einkaufszentrum, das Fotos von Kindern in „klassischen“ Weihnachtsmann-Szenen herstellt, darauf bestehen, nur weiße Kinder zu fotografieren? Kann eine jüdische Person verlangen, dass ein jüdischer Fotograf ein Foto für ihr ashleymadison.com-Profil macht?

Ganz im Ernst. Prüfen Sie die Links. Ich denke mir dieses psychedelische Sammelsurium an geistesgestörten, imaginären Situationen nicht aus. Die „Richter“ des Obersten Gerichtshofs, die in diesem Fall den Vorsitz führen, schon.

Aber vielleicht deuten diese verrückten Hypothesen auf die eigentliche Frage hin. Schließlich geht es hier nicht wirklich um Torten oder Websites oder Dinnerpartys in einem Restaurant, oder? Hier geht es um die grundsätzliche Frage, wann und wie die Regierung eingreifen und Unternehmen vorschreiben kann, wen sie zu bedienen haben und unter welchen Bedingungen sie dies zu tun haben.

DAS GRÖSSERE BILD

Es gibt natürlich eine leicht verständliche, prinzipielle und in sich schlüssige Lösung für die vermeintlich heiklen rechtlichen Fragen, die durch diese verschiedenen Fälle aufgeworfen werden: Geschäftsinhaber können bedienen, wen sie wollen, und die Bedienung verweigern, wen sie wollen.

So, Problem gelöst.

Wie wir alle wissen, würde jedoch niemand außer den schrulligsten Flügelstürmern, die tatsächlich an die Freiwilligkeit glauben, diese Lösung auch nur in Erwägung ziehen.

„Menschen, die selbst entscheiden, was sie mit ihrem eigenen Eigentum machen wollen?“, rufen Statisten aller Couleur entsetzt aus. „Wie absurd! Sie müssen ein rassistischer, sexistischer, frauenfeindlicher, homophober Fanatiker sein!“ (Oder, im Falle der Anhänger der Family Foundation: „Sie müssen ein antichristlicher Fanatiker sein!“)

Seufz.

Wie dem auch sei, ich weiß, dass 99 % der Bevölkerung (und sogar die große Mehrheit meiner eigenen Zuhörerschaft) der Meinung sind, dass Regierungen und Gerichte eingreifen sollten, um zu bestimmen, wer von einem bestimmten Unternehmen bedient werden darf und wer nicht, aber hier ist der Grund, warum sie falsch liegen.

Ein Normalbürger könnte argumentieren, dass wir, wenn wir diese gefährliche „Freiheits“-Idee zu ihrem logischen Schluss bringen würden, all die wunderbaren Antidiskriminierungsgesetze aufheben müssten, die bis zum (GASP!) Civil Rights Act zurückreichen. Und Sie wären doch nicht gegen das Bürgerrechtsgesetz, oder, Sie Fanatiker? (Rachel Maddows vorgetäuschtes Erstaunen verstärkt sich)

Nun, erstens, wenn Sie in einer Gemeinde leben, in der das einzige, was Ladenbesitzer davon abhält, „No Blacks“-Schilder an ihre Haustür zu hängen, das Bürgerrechtsgesetz ist, dann denke ich, dass das Problem auf einer tieferen Ebene als der der Gesetzgebung liegt, oder nicht? Und wenn man das Problem sinnvoll lösen wollte, müsste man wahrscheinlich mehr tun, als ein neues Gesetz zu schaffen, oder?

Zweitens: Was bewirkt dieses magische Stück Gesetzespapier eigentlich? Sollen wir etwa glauben, dass Politiker, die ein weiteres Gesetz erlassen, auf magische Weise Bigotter in liebevolle Menschen verwandeln? Oder dass Politiker, die ein weiteres Gesetz erlassen, die Diskriminierung tatsächlich verschwinden lassen? Natürlich nicht, und genau deshalb befürchten die Befürworter dieser Gesetze, dass die Gesellschaft sofort wieder segregiert wird, sobald diese Gesetze aufgehoben werden.

Drittens: Haben die Befürworter dieser Gesetzgebung ihre tatsächliche Wirkung durchdacht, nämlich die Förderung der Geschäfte genau derjenigen, die sie angeblich bekämpfen wollen? Wenn Leute wie Craig und Mullins gegen Leute wie Jack Phillips und ihren christlichen Glauben sind, warum finden sie dann nicht einen Bäcker, der Torten für Homosexuellenhochzeiten backen will, und unterstützen dieses Unternehmen aktiv? Warum sind sie so verzweifelt, dass sie ihr Geld überhaupt an Phillips geben?

Viertens: Warum glauben die Normalos, dass die Regierung immer nur Gesetze in Übereinstimmung mit ihren Überzeugungen erlassen wird? Die gleiche Macht, die sie der Regierung zugestehen, um Christen zum Backen von Hochzeitstorten für Homosexuelle zu zwingen, ist die gleiche Macht, die die Regierung nutzen könnte, um Bäckern zu verbieten, Hochzeitstorten für Homosexuelle zu backen. Sind diese „Backe den Kuchen“-Autoritären nicht dieselben Leute, die uns in den letzten fünf Jahren davor gewarnt haben, dass Orange Man Bad und seine MAGA-Sekte Konzentrationslager für Transgender einrichten und eine christliche Theokratie einführen werden? Sollten sie also nicht dagegen argumentieren, der Regierung die Macht zu geben, diese Art von Gesetzen einzuführen?

Rhetorische Fragen beiseite, ich denke, wir wissen, was die wahre Antwort hier ist: Macht. Ein großer Teil der Öffentlichkeit schwärmt von der Idee, die mächtige Peitsche der Regierung einzusetzen, um ihre Gegner in die Knie zu zwingen. Und zwar nicht nur, um diese Gegner zu besiegen, sondern um sie zu demütigen, indem man sie zu Handlungen zwingt, die gegen ihre eigenen Überzeugungen verstoßen.

Stellen Sie sich vor, so zu sein. Stellen Sie sich vor, es macht Sie an, jemanden, den Sie hassen, zu zwingen, Ihnen gegen seinen Willen zu dienen.

Aber es sind nicht nur die Normalos, die diese Machtgier an den Tag legen oder die Lüge glauben, dass diese Art von Macht großartig ist, solange sie auf die „richtige“ Art und Weise von den „richtigen“ Leuten eingesetzt wird. Selbst Verschwörungsrealisten fallen dieser Denkweise zum Opfer. Schließlich könnte man argumentieren, dass, wenn Geschäftsinhabern die schreckliche Freiheit zugestanden würde, zu entscheiden, was sie mit ihrem eigenen Eigentum machen, sie diese Macht nutzen könnten, um „Verschwörungstheoretiker“ oder „Antivaxxer“ oder wen auch immer sie wollen, zu diskriminieren, und – puff – diese Leute würden ausgehungert werden.

Aber auch das ist ein Trugschluss. Die Bedrohung unserer Freiheit geht nicht von einzelnen Geschäftsinhabern aus, die entscheiden können, wen sie bedienen oder nicht. Die Bedrohung geht davon aus, dass die Regierung die Möglichkeit hat, diese Kriterien überhaupt erst festzulegen. Solange die Menschen die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, mit wem und auf welche Weise sie Geschäfte machen, können diejenigen unter uns, die ihre Freiheit schätzen, sich gegenseitig beim Aufbau ihrer bewussten Gemeinschaften unterstützen.

Nein, das algorithmische Ghetto wird nicht entstehen, weil einzelne Geschäftsinhaber entscheiden, wen sie bedienen, sondern weil wir die Macht, diese Entscheidung zu treffen, an Richter und Politiker abgetreten haben. Und wie jeder Verschwörungsrealist weiß, werden diese Richter und Politiker unweigerlich Young Global Leaders sein, die im Dienste der Great Reset Agenda handeln. Die gleiche Macht, die Sie der Regierung geben, um QR-Codes und Impfpässe zu verbieten, ist genau die gleiche Macht, die korrupte Gesetzgeber nutzen werden, um diese QR-Codes und Impfpässe irgendwann einzuführen.

Wie ich schon sagte, ist das Prinzip so einfach wie wirkungsvoll: Lassen Sie die Menschen dienen, wem sie wollen.

Das ist keine Raketenwissenschaft. Wenn wir uns an dieses einfache Prinzip halten, nehmen wir unseren früheren Gegnern den Ring der Macht weg. Nie wieder wird ein christlicher Bäcker eine Hochzeitstorte für Schwule backen müssen oder ein jüdischer Bäcker eine Nazi-Torte oder ein fliegender lila Affe vom Planeten Zepton muss am Dienstag Radieschen essen, was gegen die religiösen Überzeugungen der Zeptoner verstößt.

Aber die meisten Menschen können den Gedanken nicht ertragen, den Ring der Macht in die Feuer des Schicksalsberges zu werfen. Immerhin könnte ich diese Macht nutzen, um meine politischen Gegner zu besiegen!

. . . Und so drehen wir uns in diesem Rummelplatz der Gesetze und Gerichtsurteile im Kreis und streiten uns ständig über die „richtige“ Art und Weise, andere Menschen zu zwingen, etwas zu tun, was sie nicht tun wollen.

Und wieder einmal kommen wir zu dem Schluss, dass die Freiheit die Antwort ist, egal in welcher Frage. Das Problem besteht darin, die breite Öffentlichkeit davon zu überzeugen (ganz zu schweigen von den Richtern des Obersten Gerichtshofs).