Dokumente zeigen, das die Covid-Lockdowns vor 17 Jahren entworfen wurden.

Kürzlich entdeckte Dokumente zeigen, dass der Plan für die Abriegelung während der Covid-Pandemie bereits vor mehr als 17 Jahren erstellt wurde.

Die Dokumente, die auf den 16. Januar 2007 datiert sind, wurden vom US-Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security, DHS) unter der damaligen Regierung von Präsident George W. Bush erstellt.

Die Dateien scheinen im März 2023 von der Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden hochgeladen worden zu sein.

Die in den Dokumenten dargelegten Pläne sind jedoch zutiefst beunruhigend und kommen einer regelrechten korporatistischen Bevormundung der USA gleich.

Sie drängen darauf, das amerikanische Volk seiner Freiheiten zu berauben und alles abzuschaffen, was auch nur im Entferntesten an die Bill of Rights und das Verfassungsrecht erinnert.

Aber der Plan war für jeden, der neugierig genug war zu graben, sichtbar versteckt.

Erschreckenderweise enthält der Plan Details über die Pandemieeinschränkungen, die die Öffentlichkeit bereits mit den Covid-Blockaden erlebt hat.

Interessant ist auch, wer an der Ausarbeitung des Plans beteiligt war.

Es ist so ziemlich das gesamte unternehmerische Amerika des Jahres 2007.

Die Enthüllungen haben eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem jüngsten Vorstoß der Unternehmen für einen “Great Reset” des globalistischen Weltwirtschaftsforums (WEF).

Die Schlussfolgerungen sind verblüffend.

Auf einer Seite des Dokuments mit dem Titel “SCHLUSSBERICHT UND EMPFEHLUNGEN DES RATES” heißt es

“Eine Quarantäne ist eine rechtlich durchsetzbare Erklärung, die eine staatliche Behörde über Personen verhängen kann, die potenziell einer Krankheit ausgesetzt sind, aber keine Symptome zeigen”.

Wenn die Quarantänegesetze des Bundes in Kraft treten, werden sie zwischen der CDC und den staatlichen und lokalen Gesundheitsbehörden und, falls erforderlich, den Strafverfolgungsbehörden koordiniert…”.

“Die Regierung kann auch Reisebeschränkungen erlassen, um den Personen- und Warenverkehr zwischen geografischen Gebieten einzuschränken, um die Übertragung und Verbreitung von Krankheiten zu begrenzen.

“Die Behörden prüfen derzeit mögliche Pläne zur Einschränkung des internationalen Reiseverkehrs im Falle des Ausbruchs einer Pandemie im Ausland.

“Die Einschränkung öffentlicher Versammlungen trägt ebenfalls dazu bei, die Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen.

Wenn die Quarantänegesetze des Bundes in Kraft treten, werden sie zwischen der CDC und den staatlichen und lokalen Gesundheitsbehörden und, falls erforderlich, den Strafverfolgungsbehörden koordiniert…”.

“Die Regierung kann auch Reisebeschränkungen erlassen, um den Personen- und Warenverkehr zwischen geografischen Gebieten einzuschränken, um die Übertragung und Verbreitung von Krankheiten zu begrenzen.

“Die Behörden prüfen derzeit mögliche Pläne zur Einschränkung des internationalen Reiseverkehrs im Falle des Ausbruchs einer Pandemie im Ausland.

“Die Einschränkung öffentlicher Versammlungen trägt ebenfalls dazu bei, die Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen.

“Konzerthallen, Kinos, Sportstadien, Einkaufszentren und andere große öffentliche Versammlungsstätten können während einer Pandemie auf unbestimmte Zeit geschlossen werden, entweder freiwillig oder auf Anordnung der Behörden.

“Ebenso könnten die Behörden während einer Pandemiewelle Schulen und nicht lebenswichtige Einrichtungen schließen, um die Übertragungsrate der Krankheit erheblich zu verringern.

“Diese Strategien zielen darauf ab, die enge Interaktion zwischen Menschen zu verhindern, die der Hauptübertragungsweg des Influenzavirus ist.

“Selbst Maßnahmen wie die Beschränkung von Mensch-zu-Mensch-Kontakten auf einen Abstand von einem Meter oder die Vermeidung von zufälligen engen Kontakten wie Händeschütteln tragen dazu bei, die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.

Das Dokument liest sich fast genauso wie Dr. Anthony Faucis Plan zur Bekämpfung der Covid-Pandemie, wurde aber vor mehr als einem Jahrzehnt verfasst.

Wäre es vor zehn Jahren erschienen, hätte es vielleicht alarmierend oder weit hergeholt geklungen, aber jetzt klingt der Plan unheimlich vertraut.

Im Jahr 2020 ist diese Agenda sehr real geworden.

Die Menschen wurden gezwungen, ihre Grundrechte abzuschaffen.

Damals galt die Regel, dass nur ein Abstand von 3 Fuß (0,91 m) und nicht von 6 Fuß (1,83 m) eingehalten werden musste.

Beide Abstandsmaße hatten jedoch keine wissenschaftliche Grundlage.

Schon damals wurde in der wissenschaftlichen Literatur von physischen Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von Atemwegsviren abgeraten.

Man wusste, dass sie nicht funktionierten, und der gesamte Berufsstand des öffentlichen Gesundheitswesens akzeptierte dies.

So gab es viele Jahre lang, bevor die Schließung die Wirtschaft zerstörte, zwei parallele Wege, einen intellektuellen/akademischen und einen von staatlichen/unternehmerischen Managern auferlegten.

Sie hatten nichts miteinander zu tun. Dieser Zustand dauerte fast 15 Jahre. Plötzlich, im Jahr 2020, kam die Abrechnung, und die Manager von Staat und Unternehmen gewannen. Scheinbar aus dem Nichts war die Freiheit, wie wir sie seit Langem kannten, verschwunden.

Der explizite Entwurf von 2007 stammt vom National Infrastructure Advisory Council (NIAC).

Der NIAC “besteht aus führenden Vertretern des privaten Sektors und der staatlichen und lokalen Behörden, die das Weiße Haus beraten, wie physische und Cyber-Risiken reduziert und die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der kritischen Infrastruktur des Landes verbessert werden können.

“Das NIAC wird im Auftrag des Präsidenten gemäß dem Federal Advisory Committee Act unter der Aufsicht des Secretary of Homeland Security verwaltet.

In den Dokumenten sind sogar all diejenigen aufgeführt, die 2007 in diesem Ausschuss saßen, der beschloss, dass die Regierungen “Schulen und nicht lebensnotwendige Betriebe schließen können”.

Die Liste ist wie folgt:

Herr Edmund G. Archuleta, Geschäftsführer, El Paso Water Utilities

Alfred R. Berkeley III, Vorsitzender und CEO, Pipeline Trading Group, LLC, und ehemaliger Präsident und stellvertretender Vorsitzender der NASDAQ

Leiterin Rebecca F. Denlinger, Feuerwehrchef, Cobb County (Ga.) Fire and Emergency Services

Polizeichef Gilbert G. Gallegos, Polizeichef a. D., Polizei der Stadt Albuquerque, N.M.

Ms. Martha H. Marsh, Präsidentin und CEO, Stanford Hospital and Clinics

Herr James B. Nicholson, Präsident und CEO, PVS Chemical, Inc.

Erle A. Nye, emeritierter Vorsitzender, TXU Corp. und NIAC-Vorsitzender

Herr Bruce A. Rohde, Vorsitzender und CEO Emeritus, ConAgra Foods, Inc.

Herr John W. Thompson, Vorsitzender und CEO, Symantec Corporation

Herr Brent Baglien, ConAgra Foods, Inc.

Herr David Barron, Bell South

Herr Dan Bart, TIA

Herr Scott Blanchette, Healthways

Frau Donna Burns, Georgia Emergency Management Agency

Herr Rob Clyde, Symantec Corporation

Herr Scott Culp, Microsoft

Herr Clay Detlefsen, Internationaler Verband der Molkereiprodukte

Herr Dave Engaldo, The Options Clearing Corporation

Frau Courtenay Enright, Symantec Corporation

Herr Gary Gardner, Amerikanischer Gasverband

Herr Bob Garfield, Amerikanisches Institut für Tiefkühlkost

Frau Joan Gehrke, PVS Chemical, Inc.

Frau Sarah Gordon, Symantec

Herr Mike Hickey, Verizon

Herr Ron Hicks, Anadarko Petroleum Corporation

Herr George Hender, The Options Clearing Corporation

Herr James Hunter, Stadt Albuquerque, NM Notfallmanagement

Stan Johnson, North American Electric Reliability Council (NERC)

Herr David Jones, El Paso Corporation

Inspektor Jay Kopstein, Einsatzabteilung, New York City Police Department (NYPD)

Frau Tiffany Jones, Symantec Corporation

Herr Bruce Larson, American Water

Herr Charlie Lathram, Geschäftsleute für nationale Sicherheit (BENS)/BellSouth

Herr Turner Madden, Madden & Patton

Leiterin Mary Beth Michos, Prince William County (Va.) Feuerwehr und Rettungsdienst

Herr Bill Muston, TXU Corp.

Herr Vijay Nilekani, Institut für Kernenergie

Herr Phil Reitinger, Microsoft

Herr Rob Rolfsen, Cisco Systems, Inc.

Herr Tim Roxey, Constellation

Frau Charyl Sarber, Symantec

Herr Lyman Shaffer, Pacific Gas and Electric,

Frau Diane VanDeHei, Verband der großstädtischen Wasserbehörden (AMWA)

Frau Susan Vismor, Mellon Financial Corporation

Herr Ken Watson, Cisco Systems, Inc.

Herr Greg Wells, Southwest Airlines

Herr Gino Zucca, Cisco Systems, Inc.

Ressourcen des Ministeriums für Gesundheit und Humanitäre Dienste (HHS)

Dr. Bruce Gellin, Rockefeller-Stiftung

Dr. Mary Mazanec

Dr. Stuart Nightingale, CDC

Frau Julie Schafer

Dr. Ben Schwartz, CDC

Ressourcen des Ministeriums für Innere Sicherheit (DHS)

Herr James Caverly, Direktor, Abteilung Infrastrukturpartnerschaften

Nancy Wong, NIAC-Bundesbeauftragte (DFO)

Frau Jenny Menna, NIAC-Bundesbeauftragte (DFO)

Dr. Til Jolly

Herr Jon MacLaren

Frau Laverne Madison

Frau Kathie McCracken

Mr. Bucky Owens

Mr. Dale Brown, Bauunternehmer

Herr John Dragseth, Anwalt für geistiges Eigentum, Auftragnehmer

Mr. Jeff Green, Bauunternehmer

Herr Tim McCabe, Bauunternehmer

Herr William B. Anderson, ITS America

Herr Michael Arceneaux, Verband der großstädtischen Wasserbehörden (AMWA)

Herr Chad Callaghan, Marriott Corporation

Herr Ted Cromwell, Amerikanischer Chemierat (ACC)

Frau Jeanne Dumas, Amerikanischer Trucking-Verband (ATA)

Frau Joan Harris, US-Verkehrsministerium, Büro des Ministers

Herr Greg Hull, Amerikanischer Verband für öffentliches Verkehrswesen

Herr Joe LaRocca, Nationaler Einzelhandelsverband

Herr Jack McKlveen, United Parcel Service (UPS)

Frau Beth Montgomery, Wal-Mart

Dr. J. Patrick O’Neal, Georgia Büro für EMS/Trauma/EP

Herr Roger Platt, The Real Estate Roundtable

Martin Rojas, Amerikanischer Trucking-Verband (ATA)

Timothy Sargent, Leiter der Abteilung für Wirtschaftsanalyse und -prognose, Abteilung für Wirtschafts- und Finanzpolitik, Finanzen Kanada

Im Wesentlichen handelt es sich bei der Liste um ein korporatistisches Dreamteam, das wichtige Akteure aus verschiedenen Branchen umfasst, die über viel Geld verfügen.

Viele der in der Liste aufgeführten Unternehmenseliten kontrollieren jedoch auch mehrere kleinere, aber dennoch wichtige Interessen.

ConAgra Foods ist unter anderem die Muttergesellschaft vieler anderer, scheinbar unabhängiger Marken, darunter:

Bankett

Chef Boyardee

Gesunde Wahl

Orville Redenbacher’s

Reddi-Wip

Schlanker Jim

Hunt’s Peter Pan Egg Beaters

Hebräisch National

Marie Callender’s

P.F. Chang’s

Bohnen nach Ranch-Art

Ro*Tel

Wolf Brand Chili

Angie’s, Duke’s

Gardein

Frontera

Bertolli

Management des Informationsflusses:

“Der öffentliche und der private Sektor sollten ihre Kommunikation, Übungen, Investitionen und Unterstützungsmaßnahmen während einer Influenzapandemie auf den Plan und die Prioritäten abstimmen.

“Fortsetzung der Datenerfassung, Analyse, Berichterstattung und offenen Überprüfung”.

Aus heutiger Sicht kann sich alles, was 2020 und 2021 passiert ist, wiederholen.

Genau dafür sind die Pläne da.

Die globalistischen Eliten haben Pläne zur Wiedereinführung der Beschränkungen der Pandemie-Ära vorangetrieben, um mehrere Ziele zu erreichen.

Das WEF hat die Wiedereinführung von Beschränkungen gefordert, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Darüber hinaus drängen die Demokraten zusammen mit führenden Politikern Kanadas und der Europäischen Union darauf, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Vereinten Nationen (UN) die Befugnis erhält, nach Belieben Beschränkungen zu verhängen, um Pandemien” und die globale Erwärmung” zu bekämpfen.

Wie Slay News berichtete, prahlten Mitglieder des WEF 2022 offen damit, dass die Covid-Blockaden bewiesen hätten, dass “Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt” globale Einschränkungen ihrer Freiheiten im Namen des “Klimawandels” akzeptieren würden.

Angesichts der bevorstehenden Wahlen im November und der zunehmenden Verzweiflung der Demokraten ist alles möglich.