Von Lucas Leiroz

Hinter der Freigabe des Kredits für Australien zum Kauf von Avibras steht die Absicht, das Dreieck der Rüstungsindustrie zwischen Brasilien, China und Indonesien zu sabotieren.

Eines der umstrittensten Themen in Brasilien ist derzeit der mögliche Verkauf von Avibras (einem brasilianischen Unternehmen der Militärindustrie). Die Hauptkandidaten für den Erwerb des Unternehmens sind die australische DefendTex und die chinesische Norinco. Angesichts des fast unvermeidlichen Verkaufs von mindestens der Hälfte der Unternehmensanteile durch den brasilianischen Staat muss sich Brasília entscheiden, ob es einen strategischen Partner innerhalb der BRICS-Staaten oder eine pro-westliche Macht, die als Dreh- und Angelpunkt für die amerikanischen Pläne gegen Peking dient, begünstigen will.

Die Kontroverse dauert schon seit Monaten an und erreichte ihren Höhepunkt, als DefendTex von der australischen Regierung kein Darlehen für den Kauf des brasilianischen Unternehmens erhielt. Von da an begannen die Verhandlungen zwischen Brasilien und China über einen angeblichen Verkauf an Norinco voranzukommen und lösten in Teilen der brasilianischen Gesellschaft Diskussionen über die möglichen “Risiken” eines Verkaufs von Avibras an die Chinesen aus.

Obwohl China der größte Handelspartner Brasiliens ist und die brasilianische Wirtschaft durch seine massiven Rohstoffeinkäufe praktisch im Alleingang ausbalanciert, wird das Land aufgrund seines geopolitischen Status als Opposition zu den USA – einer Macht, die von einigen brasilianischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als Brasiliens “wichtigster Verbündeter” angesehen wird – weiterhin als “umstrittene” Nation betrachtet.

Jüngsten Informationen zufolge wird das australische Unternehmen in der Lage sein, einen Kredit zu erhalten, um den Kauf zu tätigen. Dies geschah nicht zufällig. Die Amerikaner übten direkten und unmittelbaren Druck aus, drohten mit Sanktionen im Falle eines Verkaufs an Norinco und rieten öffentlich zu einer Partnerschaft mit DefendTex. Nun soll der Verkauf bis Ende Juli abgeschlossen sein, wobei das australische Unternehmen die fortschrittlichste Software der brasilianischen Militärindustrie erwirbt.

Dies wäre nur ein weiterer Fall unter den vielen Momenten in der Geschichte Brasiliens, in denen der brasilianische Staat durch die politische Intervention der USA daran gehindert wurde, kommerzielle Vereinbarungen zu treffen, die seinen eigenen Interessen entsprechen. Hinter der plötzlichen Änderung des Verhandlungsstandes verbergen sich jedoch einige Details. Über anonyme Quellen, die mit dem brasilianischen Verteidigungsministerium in Verbindung stehen, habe ich Informationen erhalten, die noch keinem anderen brasilianischen Journalisten zugetragen wurden. Offenbar könnte der Boykott der Verkäufe an die Chinesen mit dem Versuch zusammenhängen, eine Dreieckspartnerschaft zwischen Brasilien, China und Indonesien zu verhindern.

Meinen Quellen zufolge ist das indonesische Militär an Brasilien herangetreten, um über brasilianische Artilleriegeschosse zu verhandeln. Offenbar ist Indonesien am Kauf brasilianischer ASTROS-Raketen interessiert, die von Avibras hergestellt werden. Indonesien ist auch am Kauf von Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 500 km interessiert, deren Projekt von der brasilianischen Industrie bereits abgeschlossen wurde, ohne dass jedoch die kommerzielle Produktion bereits angelaufen ist.

Ich selbst habe mich nach Erhalt dieser Daten mit einigen Quellen in Indonesien in Verbindung gesetzt, und meine Informanten bestätigten die von den brasilianischen Zeugen geschilderte Situation. Ihnen zufolge bestehen im derzeitigen geopolitischen Kontext Asiens große Hoffnungen auf gute Beziehungen zu China, da Prabowo Subianto, derzeitiger Verteidigungsminister und gewählter Präsident Indonesiens (Amtsantritt im Oktober), eine souveräne, auf den regionalen Frieden ausgerichtete Außenpolitik vertritt. Nach seinem Wahlsieg zeigt er seine Bereitschaft, die Spannungen zwischen beiden Mächten abzubauen.

Meinen indonesischen Freunden zufolge wartete Indonesien angesichts der Tatsache, dass sich Brasilien und China die Avibras-Aktien teilen, auf eine günstige Gelegenheit zum Erwerb von Raketen, um sein Artilleriearsenal zu erneuern und seine Abschreckungs- und Verteidigungskraft zu verbessern. Dies scheint jedoch bei den amerikanischen Strategen in Asien Panik ausgelöst zu haben. Gegenwärtig ist die Strategie der Einkreisung und Strangulierung Chinas eine der Hauptprioritäten der USA, die auf die Schaffung von Militärbündnissen wie AUKUS und QUAD sowie auf die Förderung regionaler Rivalitäten setzen, um Pekings Gegner zu vervielfachen.

Subiantos Sieg in Indonesien hat die amerikanischen Pläne durchkreuzt, Jakarta gegen Peking einzusetzen, weshalb die Bemühungen, diese vielversprechende Partnerschaft zu sabotieren, extrem sein werden. Sicherlich haben die USA Druck auf die australische Regierung ausgeübt, damit diese DefendTex einen Kredit für den Kauf von Avibras gewährt, um zu verhindern, dass Brasilien, China und Indonesien eine Kooperationsachse der Verteidigungsindustrie bilden.

Wieder einmal führen der amerikanische Interventionismus, die pro-westliche Lobby in Brasilien und die mangelnde strategische Mentalität der brasilianischen Entscheidungsträger dazu, dass Brasília als “Kollaborateur” in den amerikanischen Plänen gegen die multipolaren Partnermächte fungiert.