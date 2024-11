Donald Trump hat uns vor der nächsten Weiberwirtschaft gerettet

Peter Haisenko

Seit geraumer Zeit wird gefordert, es müssten mehr Frauen Spitzenpositionen in der Politik innehaben. Betrachtet man die letzten 50 Jahre, ist diese Forderung nicht nachvollziehbar. Ich tue mir schwer, auch nur eine Politikerin zu finden, die sich mit besonders positiven Leistungen für ihr Land hervorgetan hat.

Es war die englische Premierministerin Thatcher, die England nach 1945 in einen Krieg geführt hat, gegen Argentinien und es ging um die Inselgruppe der Malvinas im Südatlantik. In England nennt man die Falklandinseln. Es war Hillary Clinton, die maßgeblich an der Zerstörung Libyens gewirkt hat. Damit hat sie die Schleusen für Migranten aus Afrika geöffnet nach Europa und diesen sozialen Musterstaat ins Chaos verbannt. Doch bleiben wir zuhause in Deutschland. Es war Frau Merkel, die mit ihrer Politik den Grundstein gelegt hat für den Untergang der BRD, der jetzt von einer Regierung vollendet wird, die paritätisch mit Frauen besetzt ist.