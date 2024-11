Egon W. Kreutzer

War es gestern am Morgen noch Hoffnung, so können heute tatsächlich bereits die Trümmer der Ampel besichtigt werden. Es liegt noch verdammt viel Staub in der Luft und die Befürchtung, dass einige Fässer mit hochtoxischem Giftmüll beim Zusammenbruch beschädigt wurden, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Annäherung an den Scherbenhaufen sollte also mit äußerster Vorsicht geschehen. Zugleich muss aber die Suche nach Verschütteten aufgenommen werden. Das Rufen und Klopfen unter den Trümmern darf jetzt nicht einfach überhört werden, auch wenn noch nicht durchgezählt werden konnte und niemand weiß, wer da unverhofft in eine äußerst unglückliche Lage geraten sein könnte.

Aber von vorne und vom Kopf her:

Olaf Scholz ist endlich