Donald Trumps Aussagen zum Impfstoff schockieren die Welt

Von The Vigilant Fox

Trump hat sich gerade für alle Mütter eingesetzt, die schwören, dass sich die Gesundheit ihrer Kinder nach der Impfung verschlechtert hat. Seine heutigen Worte verändern alles

Das HHS (unter Trump und RFK Jr.) gab am Montag bekannt, dass die Einnahme von Tylenol während der Schwangerschaft mit einem „sehr erhöhten Autismusrisiko“ verbunden ist.

(In Deutschland und in der Schweiz findest du Tylenol in der Regel nicht unter diesem Markennamen. Deutschland: Der Wirkstoff von Tylenol ist Paracetamol. In deutschen Apotheken wird es unter diesem Namen verkauft (z. B. als Tabletten, Zäpfchen, Brausetabletten). Bekannte Marken sind Ben-u-ron, Paracetamol-ratiopharm, Hexal Paracetamol, usw. Schweiz:

Auch hier heißt der Wirkstoff Paracetamol. Bekannte Marken sind Dafalgan, Panadol, oder einfach Paracetamol Mepha. In Österreich ist die Situation ähnlich wie in Deutschland) und der Schweiz)

Auf den ersten Blick ist das an sich schon eine riesige Nachricht. Aber Donald Trump ging heute noch weiter – er weitete seine Äußerungen auf den gesamten Impfplan für Kinder aus.

Er klang fast wie RFK Jr. und sprach jedes Wort mit Nachdruck aus. Er setzte sich für alle Mütter ein, die schwören, dass sich die Gesundheit ihrer Kinder nach der Impfung verschlechtert hat.

Seine heutigen Worte verändern alles.

Trump begann seine Ankündigung damit, dass er laut aussprach, was bisher nur hinter vorgehaltener Hand gesagt wurde: Warum die Autismusraten seit Jahrzehnten steigen, während Ärzte behaupten, die Ursache sei ihnen ein Rätsel.

„Es stellt sich heraus, dass wir [Bobby und ich] viel mehr verstanden haben als viele Leute, die sich damit beschäftigt haben [Autismus]. Das glauben wir zumindest. Und ich sage „wir glauben“, weil ich nicht glaube, dass sie [die medizinische Fachwelt] der Öffentlichkeit wirklich mitgeteilt haben, was sie wussten.“

Damit deutet Trump im Wesentlichen an, dass es seit Jahrzehnten eine VERTUSCHUNG gibt.

President Trump just said the quiet part out loud about the autism epidemic.



Listen closely to this line:



“It’s turning out that we [Bobby and I] understood a lot more than a lot of people who studied it [autism]. We think. And I say we think because I don’t think they [medical… pic.twitter.com/xfMAM0fdk8 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 22, 2025

Trump wandte sich kurz dem Thema Impfstoffe zu, bevor er einige Worte zu den Tylenol-Ergebnissen sagte. Das Wichtigste dabei ist, dass er Impfstoffe und Autismus in einem Satz erwähnte.

Er sprach ein schockierendes Gesundheitsmuster unter den Amischen an – und er erwähnte es nicht nur einmal, sondern wiederholte es zur Betonung zweimal.

„Ich glaube, ich kann sagen, dass es bestimmte Gruppen von Menschen [die Amischen] gibt, die keine Impfstoffe und keine Medikamente einnehmen und die KEINEN AUTISMUS haben – die KEINEN AUTISMUS haben.“

Donald Trump just said autism and vaccines in the SAME sentence.



Listen to the end. He pointed out something shocking about the Amish — and said it TWICE for emphasis:



“I think I can say that there are certain groups of people [Amish] that don’t take vaccines and don’t take any… pic.twitter.com/Y6CfTxtxHb — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 22, 2025

In Bezug auf Tylenol erklärte Trump unverblümt, dass die Einnahme „nicht gut“ sei, und schloss sich damit der Feststellung des HHS an, dass Tylenol mit einem „sehr erhöhten Autismusrisiko“ verbunden sei.

„Aus diesem Grund empfehlen sie Frauen dringend, die Einnahme von Tylenol während der Schwangerschaft zu beschränken, sofern dies nicht medizinisch notwendig ist“, erklärte er.

Trump betonte, dass nur seltene Situationen – wie beispielsweise gefährlich hohes Fieber – die Einnahme rechtfertigen sollten. Ansonsten sollten werdende Mütter es ganz vermeiden.

Aber die Warnung hörte damit nicht auf. Trump ging noch weiter und fügte hinzu: „Sie sollten Ihrem Kind kein Tylenol geben.“

Das ist es, was „Verschwörungstheoretiker“ seit Jahrzehnten sagen. Jetzt ist es eine offizielle Empfehlung der Regierung.

HHS finds that Tylenol is associated with a “very increased risk of autism.”



“So taking Tylenol is not good,” Trump said bluntly.



“For this reason, they are strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy unless medically necessary.”



Trump stressed that… pic.twitter.com/qvQeT92frc — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 22, 2025

Trump sparte sich seine besten Worte für den Schluss auf und kritisierte in einer dreiminütigen Tirade den bestehenden Impfplan für Kinder.

„Sie pumpen so viel Zeug in diese schönen kleinen Babys, das ist eine SCHANDE“, beklagte er sich.

Trump plädierte dafür, dass Eltern, anstatt ihren Babys innerhalb kurzer Zeit 76 Impfungen zu verabreichen, in Betracht ziehen sollten, diese zeitlich zu strecken, da dies „keine Nachteile“ habe.

Trump nahm auch die Hepatitis-B-Impfung ins Visier und sagte: „Es gibt keinen Grund, einem Baby das zu geben“, da es sich um eine sexuell übertragbare Krankheit handelt. Stattdessen argumentierte er, dass sie erst verabreicht werden sollte, wenn ein Kind „12 Jahre alt und entwickelt“ ist.

Seine vollständige Erklärung finden Sie unten, und ich bitte Sie dringend, jedes Wort zu lesen. Danach wird nichts mehr so sein wie zuvor:

Donald Trump just talked about vaccines for three minutes straight.



“They pump so much stuff into those beautiful little babies, it’s a DISGRACE.”



He almost sounded like RFK Jr. Every word was said with force. Nothing will be the same after this:



“I’ll say that they will maybe… pic.twitter.com/oEYioIYVIW — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 22, 2025

„Ich würde sagen, dass sie das vielleicht zu einem etwas späteren Zeitpunkt sagen werden, aber ich denke, wenn man sich für die Impfung entscheidet, macht man das über einen Zeitraum von fünf Mal – man nimmt sie fünf oder vier Mal, aber man nimmt sie in kleineren Dosen und verteilt sie über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Und sie pumpen so viel Zeug in diese schönen kleinen Babys. Das ist eine SCHANDE… Ich finde das sehr schlimm. Sie pumpen, es sieht aus, als würden sie ein Pferd vollpumpen. „Man hat ein kleines Kind, ein kleines zerbrechliches Kind, und man bekommt einen Bottich mit 80 verschiedenen Impfstoffen. Ich schätze, 80 verschiedene Mischungen, und die pumpen sie rein. Im Idealfall nimmt eine Frau kein Tylenol, und bei den Impfstoffen wäre es gut, wenn man statt einer einzigen Impfung, bei der man das Baby vollpumpt, vier oder fünf Impfungen über einen längeren Zeitraum verteilt. „Ich beschäftige mich schon seit so vielen Jahren mit diesem Thema, weil ich einfach nicht verstehen konnte, wie so etwas passieren konnte. „Und wissen Sie, es [Autismus] wird künstlich hervorgerufen. Es ist nicht so, dass man von all diesen gesunden Babys zu einem Punkt gelangt, an dem ich nicht einmal weiß, ob ein Land sich das strukturell leisten kann, und das ist noch das geringste Problem. „Dass Familien deswegen zerstört werden, ist einfach so schrecklich. Ich möchte auch – und das haben wir bereits getan – dass kein Quecksilber in den Impfstoffen enthalten ist. Wir wollen kein Aluminium im Impfstoff. Die MMR-Impfung sollte meiner Meinung nach separat verabreicht werden. „Das basiert auf meinem Gefühl. Mumps, Masern und [Röteln], diese drei, sollten separat verabreicht werden. Und es scheint, dass es ein Problem geben könnte, wenn man sie mischt. „Es gibt also keinen Nachteil, wenn man sie separat verabreicht. Tatsächlich halten sie es für besser. Also lassen wir es separat. Die Windpockenimpfung wird bereits separat verabreicht, weil es wirklich schlimm war, als sie [mit anderen Impfungen] gemischt wurde. … „Es gibt also keinen Nachteil, wenn man das macht [die Impfungen zeitlich zu staffeln]. Es ist nicht so, dass es schlimme Folgen hätte, wenn man es macht. Nein, es ist nur gut. Und vielleicht hat es keine so großen Auswirkungen, aber vielleicht hat es auch große Auswirkungen. Also lassen Sie sie separat verabreichen. „Und dann wird Hepatitis B sexuell übertragen. Es gibt keinen Grund, einem Baby, das gerade erst geboren wurde, Hepatitis B zu verabreichen. „Ich würde also sagen, warten Sie, bis das Baby 12 Jahre alt und ausgewachsen ist, und lassen Sie es dann gegen Hepatitis B impfen. Und ich denke, wenn Sie das tun, wird es ganz anders sein. Es wird eine Revolution im positiven Sinne in diesem Land sein.“

Sehen Sie sich die vollständige Pressekonferenz unten an:

VigilantFox.com hat schon lange bevor RFK Jr. Gesundheitsminister wurde und bevor Trump heute seine Erklärung abgegeben hat, über die Gefahren von Impfstoffen berichtet.

Ich habe unermüdlich daran gearbeitet, diese Informationen auf möglichst virale Weise zu verbreiten, um Eltern überall zu erreichen. Meine Clips wurden im letzten Jahr von Milliarden Menschen auf X angesehen, und ich habe keinen Zweifel daran, dass unsere gemeinsamen Bemühungen eine Schlüsselrolle bei dem Erwachen gespielt haben, das wir derzeit erleben.