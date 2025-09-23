Mehr Turbulenzen aus Washington

Verrückte Aktivitäten, um eine Regierung am Leben zu erhalten, die die Kontrolle verliert

Philip Giraldi

Es war wieder einmal eine aufregende Woche in und um Washington. Die Ermordung von Charlie Kirk hat Spekulationen ausgelöst, die dazu geführt haben, dass alle Verrückten und Hasser aus ihren verschiedenen Verstecken hervorgekommen sind. Dazu gehörte unvermeidlich auch der Chor von Dummköpfen, der das Kabinett von Donald Trump ausmacht. Seit Kirks Tod haben republikanische Konservative ein hartes Vorgehen gegen die Linke gefordert, obwohl es keineswegs klar ist, dass irgendeine identifizierbare linke Gruppierung in irgendeiner Weise an der Tötung beteiligt war.

Wahrscheinlicher ist vielleicht die Vermutung, dass Kirk von Israel getötet worden sein könnte, das sowohl das Motiv als auch die Mittel hatte, das Attentat auszuführen. Israel hat außerdem eine internationale Bilanz politischer Attentate, die ihresgleichen sucht, da die Vereinigten Staaten ihm immer dann politischen Rückhalt geben, wenn es jemanden tötet. Dies war zuletzt in Libanon, Syrien, Jemen, Iran und Katar der Fall. Das sofortige, nachträgliche Geschwafel des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu darüber, wie sehr er Kirk geliebt habe, ist an sich äußerst verdächtig, da klar ist, dass die Israelis und ihre Freunde in den USA mit Kirk wegen seiner Bedenken hinsichtlich der Kontrolle des jüdischen Staates über Trump und die US-Politik im Clinch lagen.

Und niemand hat bisher das mysteriöse Abfliegen von einem nahegelegenen Flughafen mit einem Privatjet zufriedenstellend erklärt, dessen ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), das Positionsinformationen zwischen Flugzeug und Flugverkehrskontrolle liefert, absichtlich abgeschaltet wurde. Das Flugzeug gehört Derek Maxfield, einem Geschäftsmann, der ein wohlhabender jüdischer Unterstützer der lokalen Chabad Lubavich Utah ist. Es könnte angenommen werden, dass der eigentliche Attentäter per Flugzeug vom Tatort entfernt wurde. Es gab tatsächlich eine etwas bizarre Ablenkung am Tatort der Tötung, als ein gewisser George Zinn, der von einigen Quellen als Jude und von anderen als Mormonen-Zionist bezeichnet wird, fälschlicherweise herausschrie, dass er der Schütze sei. Sein Ausbruch störte die laufenden polizeilichen Ermittlungen und könnte dem eigentlichen Täter die Flucht ermöglicht haben. Es gibt zudem schwer zu erklärende Überwachungsvideos, die den Aufenthaltsort und den Status des angeblich bei der Tötung benutzten Gewehres infrage stellen, während der verhaftete Verdächtige offenbar auf der Flucht war. Eines ist sicher: Sollte die Untersuchung tatsächlich Israel in die Tötung verwickeln, wird es eine organisierte Vertuschung der Regierung geben – genau wie beim israelischen Angriff auf die USS Liberty 1967, bei dem 34 amerikanische Seeleute getötet wurden, sowie bei der verdächtigen Ermordung von JFK und dem ebenso fragwürdigen Abschlussbericht zu 9/11, an beiden könnte Israel beteiligt gewesen sein.

Da es kein echtes Ziel für Rache an Kirk gibt, haben die Verantwortlichen für die Regierungsuntersuchung ihren Zorn gegen die üblichen Ziele gerichtet, darunter die im Ersten Verfassungszusatz garantierte Redefreiheit. Eine Reihe von Mitarbeitern, die ihre Abneigung gegenüber Kirk aufgrund einiger seiner umstrittenen Positionen geäußert hatten, wurden bestraft. Late-Night-Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel ist vielleicht der bekannteste unter einer wachsenden Zahl von Menschen in den USA, die wegen als anstößig eingestufter Kommentare über Kirks Politikstil gefeuert oder an ihrem Arbeitsplatz sanktioniert wurden. Einige der in den Medien berichteten Kommentare enthielten sicherlich Formulierungen, die man als übertrieben ansehen könnte, andere schienen jedoch nicht den Mord an Kirk zu verherrlichen oder zu feiern.

Trumps Außenministerium tritt ebenfalls auf den Plan, um Schuldige zu finden, und erklärte, es werde Nicht-US-Bürger identifizieren, „die in den sozialen Medien das Ereignis loben, rechtfertigen oder verharmlosen“ und geeignete Maßnahmen gegen sie ergreifen, wie etwa die Verweigerung oder den Entzug von Visa und ihre Abschiebung, wenn sie sich bereits in den USA befinden. Generalstaatsanwältin Pam Bondi drohte auch gewöhnlichen US-Bürgern, die das „Falsche“ in sozialen Medien posten, und erklärte, das Justizministerium werde „Hassrede“ verfolgen. Bondi sollte vielleicht einen Blick in den Ersten Verfassungszusatz werfen, den sie und alle Trumpisten zu wahren und zu verteidigen geschworen haben. Er enthält keine Klausel über „Hassrede“, die das Recht auf freie Meinungsäußerung zu irgendeinem Thema einschränken würde. Bondi scheint möglicherweise durch ihre ständige Bezugnahme auf „Antisemitismus“ verwirrt worden zu sein, der jede Kritik an Israel als „Hassrede“ umfasst, die bekämpft und kriminalisiert werden müsse. Vielleicht sollte sie auf eine Landkarte schauen, wo sie entdecken könnte, dass Israel nicht Teil der Vereinigten Staaten ist, auch wenn Kongress und Weißes Haus in dieser Frage manchmal verwirrt sind.

Apropos: Die übliche Gruppe von „Israel Firstern“ war auf allen Ebenen aktiv, um Israels andauerndes Massaker an den Palästinensern als die richtige Sache erscheinen zu lassen. Der Abgeordnete Brian Mast aus Florida, der in der israelischen Armee gedient hat und manchmal in deren Uniform im House Office Building erscheint, hat ein Gesetz eingebracht, das den Außenminister ermächtigt hätte, den Pass jedes Amerikaners einzuziehen, von dem er entscheidet, dass er „materielle Unterstützung“ für Terroristen geleistet hat. Die „Terroristen“ in Frage sind natürlich Hamas und andere palästinensische Widerstandsgruppen, und das Gesetz hätte bedeutet, dass jeder, der in sozialen Medien etwas zur Verteidigung der Gazaner schreibt, seinen Pass verlieren könnte. Glücklicherweise zog Mast seinen Gesetzentwurf zurück, nachdem zahlreiche Bürgerrechtsgruppen letzte Woche davor gewarnt hatten, dass das Gesetz das Recht auf freie Reise gefährde und dem Außenminister im Grunde die Macht einer „Gedankenpolizei“ einräume.

Aber unvermeidlich, wenn ein Spinner im Kongress in der Israel-Frage einen Rückzieher macht, tritt ein anderer nach vorn: Die Abgeordnete Elise Stefanik aus dem Bundesstaat New York hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der verhindern soll, dass künftige New Yorker Beamte Benjamin Netanjahu verhaften, wenn er die USA besucht. Stefanik beschreibt ihren Gesetzentwurf als einen Versuch, „die amerikanische Souveränität zu schützen und Radikale wie Zohran Mamdani daran zu hindern, illegal den Führer unseres demokratischen Verbündeten Israel zu verhaften.“ Die Gesetzgebung würde staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden verbieten, Netanjahu bei einem Besuch in New York City zu verhaften, wo die Vereinten Nationen ihren Hauptsitz haben.

Zohran Mamdani ist Abgeordneter des Bundesstaates New York und derzeitiger demokratischer Kandidat für das Amt des Bürgermeisters von New York City, der in den Umfragen führt. Es gibt einen aktiven Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Israels Kriegsverbrechen und seines Völkermords, den die US-Regierung nicht anerkennt. Mamdani unterstützt einen internationalen Boykott Israels, hat den laufenden Völkermord verurteilt und vorgeschlagen, dass er den Haftbefehl vollstrecken würde, wenn Netanjahu in die Stadt käme! Genau deshalb wird er von Leuten wie Stefanik ins Visier genommen.

Der Kirk-Aufruhr hat vielleicht die Tore für noch mehr Verhalten des Trump-Regimes geöffnet, das an Wahnsinn grenzt. Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater Marco Rubio ist in Israel und kriecht vor Netanjahu, um „Israels Sicherheit zu garantieren“, nach der obligatorischen Gebetssitzung an der sogenannten Klagemauer. Er und der sonderbar betitelte US-Botschafter in Israel Mike Huckabee setzten ihre Kippot auf und demonstrierten ihre Unterwerfung unter eine höhere Macht, die eindeutig die Regierung des jüdischen Staates und die israelische Lobby in den USA ist. Man fragt sich, ob Netanjahu, der nächste Woche in Washington sein wird, verpflichtet sein wird, sich im National Cathedral zu einem Gebet einzufinden, wenn er in der Stadt ist.

Und zum Schluss noch eine kleine gute Nachricht. Es ist klar, dass Israel weiß, wie es seine wenigen Verteidiger belohnen kann – in diesem Fall Donald Trump, den Netanjahu als den besten Freund seines Landes unter den US-Präsidenten überhaupt bezeichnet. Bezalel Smotrich, der rechtsextreme israelische Finanzminister, hat enthüllt, dass die Pläne für die Neuentwicklung von Gaza, sobald es von Palästinensern „gesäubert“ ist, gut voranschreiten. Er hat das Projekt als „Immobilien-Bonanza“ beschrieben und angedeutet, dass der jüdische Staat mit den Vereinigten Staaten über eine Aufteilung des Landes von Gaza zwischen den beiden Ländern im Gespräch sei. Smotrich erklärte, Israel beende nun die „Abrissphase“ für den Wiederaufbau Gazas, und Verhandlungen mit den USA über einen Geschäftsplan für die Neuentwicklung seien im Gange. Er fügte hinzu, dass der Wiederaufbauplan „auf dem Schreibtisch von Präsident Trump“ liege. Der Traum von der Trump-Riviera scheint Wirklichkeit zu werden, und es gibt Berichte, dass Trumps Schwiegersohn Jared Kushner kürzlich sowohl in Israel als auch in mehreren Golfstaaten aktiv war, um Entwicklungsprojekte voranzutreiben.

Einige könnten spöttisch bemerken, dass Donald Trump großzügig die Möglichkeiten nutzt, seine Familie durch Gelegenheiten zu bereichern, die sich ihm während seiner Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten bieten. Er hat persönliche Klagen gegen Nachrichtenmedien eingereicht, die er als beleidigend oder verleumderisch gegenüber seiner Person empfindet, die jüngste davon war letzte Woche die Ankündigung Trumps auf Truth Social: „Heute habe ich die große Ehre, eine 15-Milliarden-Dollar-Klage wegen Verleumdung und Rufschädigung gegen die New York Times einzureichen. Ich bin STOLZ darauf, dieses einst respektierte ‚Schmierblatt‘ zur Verantwortung zu ziehen, so wie wir es mit den Fake News Networks tun.“ Trump hat auch das Wall Street Journal auf 10 Milliarden Dollar verklagt sowie ABC und CBS News, die beide vor Gericht Vergleiche in Höhe von 16 bzw. 15 Millionen Dollar geschlossen haben. Sollte eine solche persönliche Klageführung eines Staatsoberhauptes erlaubt sein? Trump hat erklärt, dass er als Präsident „tun kann, was immer er will.“ Viele Amerikaner könnten da anderer Meinung sein!

*

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung nach §501(c)3 (Federal ID Number #52-1739023), die eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Website: councilforthenationalinterest.org, Adresse: P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134, und E-Mail: inform@cnionline.org.