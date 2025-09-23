12 Billionen Dollar Macht: Fink treibt Net-Zero-Agenda über das WEF voran

Larry Fink übernimmt beim WEF – BlackRock-Chef wird zum globalen Machtarchitekten

Mit dem Rückzug von Klaus Schwab ist eine Ära beim Weltwirtschaftsforum (WEF) zu Ende gegangen. Doch anstatt einer Entmachtung des globalistischen Netzwerks erleben wir nun den nächsten Schritt seiner Institutionalisierung: Larry Fink, Chef von BlackRock, wurde zum Co-Vorsitzenden des WEF ernannt.

Direkt zum Video mit deutschen Untertitel:

12 Billionen Dollar als Hebel

Fink steht an der Spitze des größten Vermögensverwalters der Welt. BlackRock kontrolliert über 12 Billionen Dollar, darunter Pensionsfonds, Bankenanteile, Energie- und Industriekonzerne. Diese Macht ermöglicht es Fink, ganze Branchen politisch zu steuern, indem er über Kapitalflüsse Druck ausübt. Bereits 2017 erklärte er: „Bei BlackRock erzwingen wir Verhaltensweisen.“ Nun soll dieses Prinzip über das WEF auf eine globale Ebene gehoben werden.

Net Zero als Zwangsprogramm

In öffentlichen Auftritten betont Fink, dass der „Übergang zu einer grünen Welt“ bis zu 50 Billionen Dollar verschlingen werde – Steuergelder, die in die Net-Zero-Agenda gelenkt werden sollen. Kritiker sprechen von einer gigantischen Umverteilung zugunsten der Finanzelite, die unter dem Deckmantel des Klimaschutzes ganze Gesellschaften in Abhängigkeit bringt.

Great Reset 2.0

Mit Finks Ernennung wird klar: Das WEF setzt nicht auf Rückzug, sondern auf Eskalation. Wo Schwab noch rhetorisch den „Great Reset“ propagierte, verfügt Fink über die konkreten finanziellen Mittel, um diese Agenda durchzusetzen. Die Fusion von globaler Finanzmacht und transnationaler Governance unter dem Dach des WEF bedeutet eine neue Qualität der Bedrohung für nationale Souveränität und demokratische Kontrolle.

Fazit

Larry Finks Aufstieg zum WEF-Co-Vorsitzenden zeigt: Die Zukunft globaler Politik wird immer stärker durch Finanzkonzerne bestimmt, nicht durch Wählerentscheidungen. Es geht nicht mehr nur um Ideen und Visionen, sondern um handfeste Milliardenströme, die politische Richtungen erzwingen. Mit BlackRock an der Spitze des WEF rückt die Welt einen Schritt näher an die Realität eines technokratischen Finanzregimes.