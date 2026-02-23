Donald Trumps Probleme im Nahen Osten (auch bekannt als Westasien) nehmen zu

Larry C. Johnson

Es scheint, dass der Sonntag der endgültige Zeitpunkt ist, an dem Trump seine Entscheidung über einen Angriff auf den Iran treffen wird oder nicht… Es ist der letzte Absatz dieser Xwitter -Nachricht (ausgesprochen „SHITTER“), der meine Aufmerksamkeit erregte:

Sein Kalender weist nun jedoch aus, dass er an diesem Tag stattdessen an zwei Treffen im Weißen Haus teilnehmen wird. Die Absage wurde auch vom US-Konsulat in Mailand bestätigt.

Ein Israeli bestätigt diese Information in einem zugehörigen Xwitter-Beitrag :

General Kenneth S. Wilsbach ist derzeit der 24. Stabschef der US-Luftwaffe. Ich habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass seine Einstellung folgende ist:

Jetzt heißt es: Entweder wir handeln oder wir lassen es bleiben. Wir müssen jetzt Druck machen, sonst warten wir einen Monat. Die Iraner können zwar nicht schießen, aber wir brauchen die Nacht.

Der Sonntag markiert den letzten Tag mit eingeschränktem Mondlicht. Wie ich bereits in meinem letzten Artikel erwähnte, bevorzugen die Planer der Luftwaffe Operationen im Schutz der Dunkelheit. Flüge in umkämpfte Gebiete bei Halbmond oder Vollmond bergen zusätzliche Risiken, zumindest aus Sicht der Planer. Zwar fand die Entführung Maduros bei Vollmond statt – was für eine Spezialoperation sehr ungewöhnlich ist –, doch hatten US-Geheimdienstmitarbeiter die Kooperation des venezolanischen Militärs sichergestellt, um die venezolanische Luftverteidigung abzuschalten und die Entführung Maduros ohne nennenswerten Widerstand zu ermöglichen.

Der Iran ist ein ganz anderes Kaliber. Er rechnet fest mit einem Angriff und hat sich auf die Verteidigung gegen jegliche Luftangriffe vorbereitet. Zudem wurden seine Luftverteidigungsfähigkeiten durch russische und chinesische Unterstützung erheblich verstärkt. Trumps Entscheidung am Sonntag wird sein, ob er jetzt angreift oder den Angriff verschiebt. Es besteht die Möglichkeit, dass Trump die Warnung von General Wilsbach vor einem Angriff ohne Schutz der Dunkelheit ignoriert. Hochrangige Militär- und Geheimdienstmitarbeiter versichern Trump jedoch, dass die Iraner kaum schießen können und die US-Luftwaffe großes Vertrauen in ihre Fähigkeit hat, die feindliche Luftverteidigung (SEAD) effektiv zu unterdrücken.

Sollte Trump sich zu einem Angriff entschließen, werden die US-Luftwaffe und die US-Marine voraussichtlich in der Nacht von Sonntag auf Montag (iranische Zeit) mit einem Angriff auf den Iran beginnen.

Doch es gibt noch einen weiteren Faktor, der Trump zu einer Verschiebung zwingen könnte: Vierzehn muslimische Länder – darunter alle Staaten, die die USA als Verbündete bezeichnen – sowie drei große islamische Organisationen sind wegen der unbedachten Äußerungen des US-Botschafters in Israel, Mike Huckabee, empört über Trump. Huckabee hatte am vergangenen Dienstag in einem Gespräch mit Tucker Carlson erklärt, es sei akzeptabel, wenn Israel die Kontrolle über Gebiete arabischer Staaten, einschließlich des besetzten Westjordanlandes, ausübe .

Diese dumme Bemerkung hat in Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien, Pakistan, der Türkei, Katar, Kuwait, Oman, Bahrain, dem Libanon, Syrien, dem Staat Palästina sowie bei der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, der Liga der Arabischen Staaten und dem Golf-Kooperationsrat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Was für ein denkbar schlechtes Timing!

Jordanien und Saudi-Arabien beherbergen derzeit Hunderte von US-Kampfflugzeugen und Tankflugzeugen. Bedeutet das, dass sie jeden US-Angriff von ihrem Territorium aus abwehren werden? Womöglich. Bemerkenswert ist auch, dass sowohl Saudi-Arabien als auch die Emirate diese scharfe Verurteilung unterzeichnet haben, obwohl sie sich in den letzten zwei Wochen gegenseitig beschimpft haben. Dies ist die schärfste gemeinsame Verurteilung Israels seit Beginn des Völkermords im Gazastreifen.

Neben der Empörung der politischen Führer der Region über die Vereinigten Staaten teilte ein Vertreter von Ayatollah Sistani, der höchsten schiitischen Autorität im Irak, kürzlich dem iranischen Botschafter im Irak, Mohammad Kazem Al-Sadegh, mit, dass Ayatollah Sistani im Falle eines Angriffs auf das Leben von Imam Khamenei durch mögliche US-Angriffe einen massiven Dschihad-Befehl gegen die amerikanischen Streitkräfte erteilen würde. Abgesehen von Bahrain, wo 60 % der Bevölkerung schiitisch sind, liegt der Anteil der Schiiten in den anderen GCC-Staaten zwischen 10 % und 20 %. Das ist genug, um ihren sunnitischen Herrschern Probleme zu bereiten.

Wenn Sie an der Ostküste der Vereinigten Staaten sind, wissen Sie bis 16 Uhr, ob Trump beschlossen hat, den Dritten Weltkrieg zu beginnen oder nicht. Schlafen Sie gut.